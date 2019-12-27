 Чоловік застрелив трьох сусідів з рушниці і вчинив самогубство на Донеччині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.
За результатами першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що трагедії, ймовірно, передувала сварка між сусідами. До 35-річного чоловіка прийшли власники сусідніх будинків. Під час конфлікту господар відкрив вогонь з рушниці. Троє чоловіків 52, 56, 60 років зазнали смертельних поранень.
Тоді стрілець, перебуваючи на місці події, з тієї ж рушниці вистрелив у себе і від зазнаних травм помер.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
З одного боку це можуть бути українці, а з іншого -4 сепари.
итить колотить...
(4 похорона и 4 трагедии рядом)
а вообще - жуть!