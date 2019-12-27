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Все про:Нацполіція (8722) самогубство (300) вбивство (2008) Донецька область (2354)

 Чоловік застрелив трьох сусідів з рушниці і вчинив самогубство на Донеччині, - Нацполіція

Чоловік біля власного подвір’я з мисливської рушниці застрелив трьох сусідів, після чого вкоротив собі віку. За попередньою інформацією, причиною трагедії став побутовий конфлікт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

За результатами першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що трагедії, ймовірно, передувала сварка між сусідами. До 35-річного чоловіка прийшли власники сусідніх будинків. Під час конфлікту господар відкрив вогонь з рушниці. Троє чоловіків 52, 56, 60 років зазнали смертельних поранень.

Тоді стрілець, перебуваючи на місці події, з тієї ж рушниці вистрелив у себе і від зазнаних травм помер.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 21-річний поліцейський на Київщині намагався вчинити самогубство пострілом у голову

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167627
 
 
 Топ коментарі
 
"Легко вывести человека с Донбасса, но очень тяжело вывести Донбасс с человека" (с).
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Треба так - "русскоязычный мужчина застрелил троих рускоязычных соседей..." чьтоби нєбила кріватолкав.
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Это по настоящему , русский мир . Так держать .
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"Легко вывести человека с Донбасса, но очень тяжело вывести Донбасс с человека" (с).
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Сподіваюся вам не надто сильно кортить про це дізнатися? )))
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Зашибись, управился... Жду комментов, в стиле: "А если бы у них были пистолеты".
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Треба так - "русскоязычный мужчина застрелил троих рускоязычных соседей..." чьтоби нєбила кріватолкав.
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А який такий конфликт може призвести до вбивства та самогубства?
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Да, ситуация странная. Стрелок, всем погибшим, в сыновья годился. То есть- не из-за бабы!
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разошлісь во мнєніях о сємантікє етюдності в прозє Прішвіна
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Навіть не знаю, як до цього ставитися.
З одного боку це можуть бути українці, а з іншого -4 сепари.
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Странно, почему не указан населенный пункт? Мне было бы интересно. Наверное, таки в стороне, от линии фронта. Как-то не упомню, в последнее время, стрельбы в селах, под Мариуполем.
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соседи!?!
итить колотить...
(4 похорона и 4 трагедии рядом)
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Впору снимать кино"Четыре похорона и ниодной свадьбы"
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я когда то писал... тоже промелькнула аналогия....
а вообще - жуть!
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Я прочитав новину як, чоловік з рушниці вбив трьох суддів, і подумав навіщо ж він застрелився, справа ж файна, а потім виявилося що то були сусіди...
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Я тоже не люблю когда мне начинают рассказывать посторонние люди По чём редиска в декабре ,но есть люди которые это не любят ещё больше .... Чоловік застрелив трьох сусідів з рушниці і вчинив самогубство на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8068
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...В Луцке мужчина в военной форме выстрелил в голову директору финансового учрежденияПреступник в Луцке совершил нападение на финансовое учреждение Euro Post, при этом выстрелив в голову директору отделения, который находился в помещении.Об этом сообщают Волынские новости в пятницу, 27 декабря.Как сообщается, попытка ограбления оказалась неудачной, поэтому после выстрела он скрылся. Полиция Луцка объявила план перехвата "Сирена". По данным издания, за жизнь пострадавшего борются медики, его готовят к операции по извлечению пули из головы.По словам врача-терапевта приемного отделения Луцкой городской клинической больницы Ольги Козы, утром 27 декабря в медучреждение доставили двух пациентов: женщину в стрессовом состоянии и мужчину с огнестрельным ранением головы.Мужчина находится в тяжелом состоянии, его готовят к операции, во время которой будут доставать пулю из головы. По данным источников издания, пострадавший мужчина является директором отделения финучреждения. Как сообщают СМИ, нападавший был одет в военную форму...
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