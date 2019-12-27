 Геращенко про цілі "Євросолідарності" на 2020 рік: Бути ефективною опозицією, яка контролює дії влади

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

"Наша політична сила зосереджена на захисті національних інтересів і територіальної цілісності України, наближенні українського законодавства до стандартів країн – членів ЄС і НАТО, посиленні української армії", – розповіла вона.

"Друге - зберегти розпочаті нашою командою реформи, зокрема у сфері сектору безпеки і оборони, децентралізації, медицини, екології, енергетики, дерегуляції", – додала Геращенко.

Третьою ціллю Геращенко назвала "бути ефективною опозицією, яка контролює дії влади, будувати потужну правоцентристську партію, яка буде активно брати участь у місцевих виборах".

За її словами, для "Європейської Солідарності" важливо зберегти і примножити довіру виборців.

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