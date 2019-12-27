 Геращенко про цілі "Євросолідарності" на 2020 рік: Бути ефективною опозицією, яка контролює дії влади

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.
"Наша політична сила зосереджена на захисті національних інтересів і територіальної цілісності України, наближенні українського законодавства до стандартів країн – членів ЄС і НАТО, посиленні української армії", – розповіла вона.
"Друге - зберегти розпочаті нашою командою реформи, зокрема у сфері сектору безпеки і оборони, децентралізації, медицини, екології, енергетики, дерегуляції", – додала Геращенко.
Третьою ціллю Геращенко назвала "бути ефективною опозицією, яка контролює дії влади, будувати потужну правоцентристську партію, яка буде активно брати участь у місцевих виборах".
За її словами, для "Європейської Солідарності" важливо зберегти і примножити довіру виборців.
ЗЕеленуху надо вырывать с корнем и уничтожать, а не играть с ней в демократию.
Игры в демократию с ватными ублюдками - такой же проигрышный вариант, как пытаться с кацапами вести переговоры на их условиях.
Потом опять охохлячивание-орусинивание и вуаля - преблема еще на десятки лет. Уже сейчас выросло несколько потерянных поколений, а они при благоприятной кацапской среде вырастят еще несколько.
Антон Турупалов, которого дважды увольняли из государственных должностей за прогулы, и брат которого поддерживает боевиков ДНР, стал советником премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на странице в Facebook. Антон Турупалов в сентябре 2015 стал председателем Ивановской РГА в Одесской области. Регулярно прогуливал заседания и не появлялся на рабочем месте. В конце концов депутаты объявили ему недоверие и в апреле 2016 года Турупалова уволили. Далее чиновник стал работать уже в команде мэра Николаева. Выполнял обязанности его заместителя. Без уважительной причины пропустил 121 рабочий день и постоянно скандалил и ругался с депутатами. Брат Антона Турупалова Алексей тоже скандально известный. Мужчина живет в самопровозглашенной ДНР и работает там адвокатом. На фотографиях позирует с флагом боевиков и другой символикой оккупантов.
А куда вы мелкая потрохня???
За 5 лет бюджет НЕ принимали,его втюхивали в предновогоднюю ночь.
27 декабря 2019
https://www.dialog.ua/ukraine/197872_1577448221