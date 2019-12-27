 Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Київський апеляційний суд почав розгляд апеляційних скарг у кримінальному провадженні щодо колишніх працівників підрозділу особливого призначення "Беркут". Скарги подано обвинуваченими на постанову Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2019 року про застосування щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Засідання почалося із запізненням на годину, підозрюваних у зал не доставили. Беркутівці Янишевський, Аброськін і Зінченко беруть участь у суді в режимі відеоконфепенціі. Також на засіданні присутні захисники беркутівців Ігор Варфоломєєв, Горошинський і Стефан Решко.
Беркутівець Тампура присутній у залі засідань зі своїм адвокатом, оскільки йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Беркутівець Маринченко відсутній у залі засідань, оскільки він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
Також на засіданні присутні потерпілі (Костенко, Войтович, Мельничук, Колесников, Опанасюк, Чаплинський, Саєнко та Піхенько) та їхні адвокати.
Головуючий суддя у колегії суддів, які розглядають скаргу, Маргарита Васильєва.
Прокурори, потерпілі та їхні адвокати.
Колегія суддів.
Беркутівці. У Аброськіна на плечі нашивка в кольорах російського прапора.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.
24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.
Головою ДБР Зеленський призначив свою депутатку, що з тріском провалила кваліфікаційний тест
а сейчас какие приятные и честные лица - кто был никем, тот станет всем
зебени это СОВКИ СО СМАТРФОНОМ
а Майдан расстреляли Пашинский и грузинские снайперы.
это просто отпустить возможных убийц,
сейчас происходит ДИСКРЕДИТАЦИЯ МАЙДАНА как формы политической жизни Украины
фактически, это ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА УБИЙСТВО
Ему хоть пирамидку из зеленого говна на голове слепи - все равно за этих аферистов бениных топить будет.
По Шеремету есть результаты 3 экспертиз, 2 из которых подтверждают причастность подозреваемых, а вы уже требуете их отпустить через неделю после задержания.
Патриотов Украины арестовать.
Были еще какие-то достижения зеленого кривосудия?
нашивку вырезать и затолкать в глотку.
ну же, нацгвардейцы!
зюзя ***** обіцяв
Антон Турупалов, которого дважды увольняли из государственных должностей за прогулы, и брат которого поддерживает боевиков ДНР, стал советником премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на странице в Facebook. Антон Турупалов в сентябре 2015 стал председателем Ивановской РГА в Одесской области. Регулярно прогуливал заседания и не появлялся на рабочем месте. В конце концов депутаты объявили ему недоверие и в апреле 2016 года Турупалова уволили. Далее чиновник стал работать уже в команде мэра Николаева. Выполнял обязанности его заместителя. Без уважительной причины пропустил 121 рабочий день и постоянно скандалил и ругался с депутатами. Брат Антона Турупалова Алексей тоже скандально известный. Мужчина живет в самопровозглашенной ДНР и работает там адвокатом. На фотографиях позирует с флагом боевиков и другой символикой оккупантов.