 Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Київський апеляційний суд почав розгляд апеляційних скарг у кримінальному провадженні щодо колишніх працівників підрозділу особливого призначення "Беркут". Скарги подано обвинуваченими на постанову Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2019 року про застосування щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Засідання почалося із запізненням на годину, підозрюваних у зал не доставили. Беркутівці Янишевський, Аброськін і Зінченко беруть участь у суді в режимі відеоконфепенціі. Також на засіданні присутні захисники беркутівців Ігор Варфоломєєв, Горошинський і Стефан Решко.

Беркутівець Тампура присутній у залі засідань зі своїм адвокатом, оскільки йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Беркутівець Маринченко відсутній у залі засідань, оскільки він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Також на засіданні присутні потерпілі (Костенко, Войтович, Мельничук, Колесников, Опанасюк, Чаплинський, Саєнко та Піхенько) та їхні адвокати.

Головуючий суддя у колегії суддів, які розглядають скаргу, Маргарита Васильєва.







Прокурори, потерпілі та їхні адвокати.

Колегія суддів.









Беркутівці. У Аброськіна на плечі нашивка в кольорах російського прапора.









Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.