EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  2249  44
Матеріали за темою:
Все про:апеляція (273) Беркут (312) полонені (610)

 Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розглядає сьогодні, 27 грудня, апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Київський апеляційний суд почав розгляд апеляційних скарг у кримінальному провадженні щодо колишніх працівників підрозділу особливого призначення "Беркут". Скарги подано обвинуваченими на постанову Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2019 року про застосування щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нічого незаконного не станеться", - Рябошапка про можливу зміну запобіжного заходу ексберкутівцям

Засідання почалося із запізненням на годину, підозрюваних у зал не доставили. Беркутівці Янишевський, Аброськін і Зінченко беруть участь у суді в режимі відеоконфепенціі. Також на засіданні присутні захисники беркутівців Ігор Варфоломєєв, Горошинський і Стефан Решко.

Беркутівець Тампура присутній у залі засідань зі своїм адвокатом, оскільки йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Беркутівець Маринченко відсутній у залі засідань, оскільки він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Також на засіданні присутні потерпілі (Костенко, Войтович, Мельничук, Колесников, Опанасюк, Чаплинський, Саєнко та Піхенько) та їхні адвокати.

Головуючий суддя у колегії суддів, які розглядають скаргу, Маргарита Васильєва.

Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців 01
Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців 02
Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців 03

Прокурори, потерпілі та їхні адвокати.

Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців 04

Колегія суддів.

Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців 05
Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців 06
Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців 07
Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців 08

Беркутівці. У Аброськіна на плечі нашивка в кольорах російського прапора.


Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців 09
Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців 10
Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців 11

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167614
 
 
 Топ коментарі
 
призанть виновными, присудить пожизненное и отпустить под личное обязательство

а Майдан расстреляли Пашинский и грузинские снайперы. Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев - Цензор.НЕТ 2819

это просто отпустить возможных убийц,
сейчас происходит ДИСКРЕДИТАЦИЯ МАЙДАНА как формы политической жизни Украины

фактически, это ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА УБИЙСТВО
 показати весь коментар
 
а тем временем ЗЕдиктатура укрепляется
Головою ДБР Зеленський призначив свою депутатку, що з тріском провалила кваліфікаційний тест
 показати весь коментар
 
Беркут отпустить.
Патриотов Украины арестовать.

Были еще какие-то достижения зеленого кривосудия?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а тем временем ЗЕдиктатура укрепляется
Головою ДБР Зеленський призначив свою депутатку, що з тріском провалила кваліфікаційний тест
 показати весь коментар
 
 
так конкурс был с независимой комиссией был при Мародере и Барыге, когда все кругом - одни свинарчуки.

а сейчас какие приятные и честные лица - кто был никем, тот станет всем


зебени это СОВКИ СО СМАТРФОНОМ
 показати весь коментар
 
 
призанть виновными, присудить пожизненное и отпустить под личное обязательство

а Майдан расстреляли Пашинский и грузинские снайперы. Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев - Цензор.НЕТ 2819

это просто отпустить возможных убийц,
сейчас происходит ДИСКРЕДИТАЦИЯ МАЙДАНА как формы политической жизни Украины

фактически, это ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА УБИЙСТВО
 показати весь коментар
 
 
Та ладно, несколькими днями ранее "патриоты" прыгали в судах чтобы отпустили других возможных убийц - и всех всё устраивало.
 показати весь коментар
 
 
Куда отпустили? На обмен с Макшанией? Ты явно зетипилл.
 показати весь коментар
 
 
А ты его первый раз видишь шоле?

Ему хоть пирамидку из зеленого говна на голове слепи - все равно за этих аферистов бениных топить будет.
 показати весь коментар
 
 
С той базой доказательств ты такой же "возможный убийца".
 показати весь коментар
 
 
А какая база по беркутовцам и почему приговора нет за почти 6 лет?
 показати весь коментар
 
Результати балістичної експертизи. Не ляпай херні, бо інколи мені здається, що ти косиш під адептів зе, щоб дискредитувати їх своєю тупістю.
 показати весь коментар
 
Ну и где приговор суда? Что делают все эти 5 лет?
По Шеремету есть результаты 3 экспертиз, 2 из которых подтверждают причастность подозреваемых, а вы уже требуете их отпустить через неделю после задержания.
 показати весь коментар
 
Ну а какая разница - завтра придут макшане и убьют кого ни будь в Киеве. И им ничего не будет. Обменяют. Происходит капитуляция перед Макшанией.
 показати весь коментар
 
 
Столько людей расстреляли в центре Киева, практически залив кровью весь майдан, а виновных до сих пор никого не наказали. Ето только в Украине возможно.
 показати весь коментар
 
 
Тот кто убил Немцова тот сейчас при власти на Рашке. Хочешь сказать что те кто расстрелял сотни людей на Майдане тоже 6 лет при власти в Украине?
 показати весь коментар
 
"Ето только в Украине возможно". Я вам навів приклад - кривосуддя не тільки в Україні.
 показати весь коментар
 
 
Беркут отпустить.
Патриотов Украины арестовать.

Были еще какие-то достижения зеленого кривосудия?
 показати весь коментар
 
 
То їх готують для обміну ? Чи просто новорічний сюрпайз від нового преза ?
 показати весь коментар
 
 
Як що до обміну, то зразу питання: якого зуя Україна має видавати своїх громадян іншій країні, якщо Конституція це забороняє? Доречі, якщо такий прициндент вже існує (тобто нова влада поклала булаву на конституцію), то чому б не видати Коломойського правоохоронним органам США?
 показати весь коментар
 
 
эту скотомразь в клетке на коленях с закованными руками и ногами держать надо.
нашивку вырезать и затолкать в глотку.
ну же, нацгвардейцы!
 показати весь коментар
 
 
И теперь вата снова будет говорить что майдан Госдеп организовал? Всё больше доказательств что за расстрелами людей на майдане стоит РФ.
 показати весь коментар
 
 
це ж не страшні Федина та Звіробій - відпустити!
зюзя ***** обіцяв
 показати весь коментар
 
 
Якщо відпустять і обміняють вбивць, то надалі ніхто боятися відповідальності не буде Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців - Цензор.НЕТ 3645
 показати весь коментар
 
Песенка "Не все так однозначно" - гимн роялистов...
 показати весь коментар
 
Граждане журналисты, пишите правду. Это не нашивка флага рф. Это куртка BMW Motorsport, цвета фирмы голубой, синий, красный.
 показати весь коментар
 
а тут білий, синій та червоний. Кацапський трікольор
Суд розглядає апеляцію на арешт ексберкутівців - Цензор.НЕТ 1890
 показати весь коментар
 
угу. он вон то отпорол, а флаг рф пришил. не пропускай приём пилюлек, чтоб везде кацап не мерещился.
 показати весь коментар
 
таки, відпоров та пришив. Мо' не він особисто, а ти йому услужіл, бо ти - кацапюра знатна
 показати весь коментар
 
 
тизерцин тебе с галоперидолом. не я, ты ему точно услужил, отпорол и пришил в своих безумных снах в дурдоме кащенко в маскве. бо не я, а ты кацапюра знатна.
 показати весь коментар
 
чи хлоркою відбілював шоп ***** та його ******** понравицця
 показати весь коментар
 
да. ты ему в своих безумных снах в дурдоме кащенко хлоркою відбілював шоп Ху*лу та його ху*лятам понравицця
 показати весь коментар
 
Советником премьера стал скандальный экс-чиновник, чей брат поддерживает боевиков ДНР

Антон Турупалов, которого дважды увольняли из государственных должностей за прогулы, и брат которого поддерживает боевиков ДНР, стал советником премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на странице в Facebook. Антон Турупалов в сентябре 2015 стал председателем Ивановской РГА в Одесской области. Регулярно прогуливал заседания и не появлялся на рабочем месте. В конце концов депутаты объявили ему недоверие и в апреле 2016 года Турупалова уволили. Далее чиновник стал работать уже в команде мэра Николаева. Выполнял обязанности его заместителя. Без уважительной причины пропустил 121 рабочий день и постоянно скандалил и ругался с депутатами. Брат Антона Турупалова Алексей тоже скандально известный. Мужчина живет в самопровозглашенной ДНР и работает там адвокатом. На фотографиях позирует с флагом боевиков и другой символикой оккупантов.
 показати весь коментар
 
 
А пацанов судят за выполнение приказов и верность присяге? Прикольно. Нынешним "спецназовцам" желательно напрячься и начать готовиться...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору