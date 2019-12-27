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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3168) приватизація (178) Гончарук_Олексій (407)

 Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств

Сьогодні, 27 грудня, уряд передав ще низку майнових комплексів державних підприємств до сфери управління Фонду державного майна з метою подальшої приватизації. Тому загальна кількість переданих об'єктів становить 530.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

"За майже 4 місяці на приватизацію передано більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності. Це дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам", - зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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За його словами, загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів становить понад 12 млрд гривень.

Наступного року розпочнуться прозорі аукціони через "Прозорро.Продажі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167613
 
   
 Топ коментарі
 
раз земелька не пішла , тепер продають все з молотка
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Все іде з молотка і накривається мідним тазом.
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раз земелька не пішла , тепер продають все з молотка
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А разве земелька осталась? Её уже типа в аренду на 49 лет давню распродали.
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Пока еще осталась, но если рынок земли Зеленский так и не продавит, то скоро олигархня всю землю захватит в долгосрочную аренду.
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деребан от зеленского..

Структуры Коломойского, совместно с комитетом во энергетике и ЖКХ ВР Украины Герусом, великолепно переиграли Кабинет Министров и блокировали приватизацию подконтрольного ей государственного "Центроэнерго". Это тот ресурс через который предприятия Коломойского получают дешевую электроэнергию списывая убытки на государственные шахты.
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п.с. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

это какие-там инвестиции и куда - при МИНУС 7% промпроизводства.
А зарплаты - кому подняли - чиновникам, депутатам, министрам и их прочим "новым мордам"?Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств - Цензор.НЕТ 1123
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Все іде з молотка і накривається мідним тазом.
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Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.Источник:https://censor.net.ua/n3167613

Йо-хо-хо! Это позволит подлатать бюджет. Но ненадолго. Зекономисты хреновы.
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ну... чего вы смеетесь?))))
значит отот штаб отлично поработал - прорвало ! )))))))) (что-то где-то могло и прорвать)))))....)

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Нужно сделать то, что не могут начать ЗЕТы --реально запускать ЭКОНОМИКУ,- нужно запустить ВСЕ постующие предприятия - которых ТЫСЯЧИ- и не отдать их кому - либо =на окончательную порезку оборудования на лом и дерибан земли! Нельзя ждать, что кто-то их запустит без контроля государства!Как это сделать быстро : собирать на них , к примеру, агрегатно автомобили из Европы или хоть из Южной Америки, делать запчасти к авто, к тракторам, самолета, сами трактора, мотоциклы, мебель, свой газ, свою переаботку нефти и прочее...Взять на гособеспечение ИТ-инженерию, смотрим, как это делает Беларусь! Где взять баблос -- вернуть все , ушедшее из бюджета в дальние страны и кредиты под гарантию государства , ну и налаживать контакты с иностранцами,которым дешевле запустить производство на базе нашего старого завода и нашими зарплатами, чем строить новый завод у себя...просто ИНОГО пути у Украины НЕТ!
Можете еще в Казахстан, Туркменистан смотаться глянуть как нужно вставать на ноги.Или в любую страну Африки! Или в Индонезию, к примеру.
Сама вижу, что написала абсолютную утопию.
В дерьме лжи валим дальше в яму!!!
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Арифметика: 530 предприятий, с балансовой стоимостью 500 лямов долларов. Менее ляма за единицу, в среднем. Не знаю, у кого как, а у меня, почему-то в башке зазвучало: "Налетай, подешевело!"(с). Правда, опять же, я не в курсе: это хорошо? Или- таки погано?
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Правда, опять же, я не в курсе: это хорошо? Или- таки погано? Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств - Цензор.НЕТ 9395

Наверно кто-то повторит полет Чечетова...
Может кто приведет пример,но я не знаю ни одного предприятие,которое став частным,начало работать лучше.
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МЛЯТЬ, нахріна продавати підприємства які приносять прибуток...
Влада звиздить, що там корупція... То наведіть порядок, поміняйте керівників. Не можете -ІДІТЬ НАХЄР!!!
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А есть список предприятий и данные об их прибыльности? Я почему-то уверен что там одни сплошь убыточные, хотя другое дело, что до убыточности и развала их довели как раз "ыффективные менеджеры", которые и скупят сейчас за бесценок.
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Не знаю усього списку. Але слухав СН і вони хочуть продати майже все і чим скоріше.
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Нахрін їм та корупція. Це звичайне рейдерське захоплення. Беня- рейдер. Все по плану.
Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам." Україна, об'єкт рейдерського захоплення
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Передав на ліквідацію - розписавшись у власній бездарності. Все буде "оптимізовано" "ефективними менеджерами" до останньої цеглини, але kpi якогось ТОВ буде пару років високим.
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Розпродали державу, розділили людей на бідних і багатих... це феодалізм, а не демократія. Вже стає зрозуміло що у владі всі тіж менеджери з продажу, але ніяк не державні службовці.
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Так это ж реальный Зе-кономический прорыв!!!
"Шахер-махер, ваших нет!!!"
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В теме о медицине, есть отменный комментарий: "Такое впечатление,что у нас сейчас во всем,какой то управляемый хаос. Жесть!"(с) Я под ним подпишусь. В свете этого же, стало интересно, каким образом, в течение всего лишь суток, курс в обменниках Мариуполя подскочил с 23.07 до 24,00 за доллар?! Управляемая срань!
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наши валютчики говорят,увидите курс после 14 числа
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Чем мутнее водичка, тем более неадекватна рыба...
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Бубочка не сдается))) хочет еще немного поиграть самую рейтинговую свою роль в реальности)
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нас ….. а мы крепчаем. Крепчаем от оккупации Крыма, войны в Донбассе.Теперь крепчаем от гражданина Израиля Коломойского, руками местного кагала продающего украинскую землю и украинские заводы.
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Ни хрена себе! Это уже к Мариуполю совсем близенько... "Режим простоя"(с). Это мне знакомо, к сожалению. Я сейчас в режиме простоя, уже месяц как. Ни единой тонны руды не перегрузил. А должен был 380.000 приблизительно...
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Это шантаж со стороны ДТЭК, то есть Ахметова. Ахметов хочет очень высоких цен на электроэнергию. Хочет с холопов три шкуры снимать. Бороться с этим шантажом просто. Надо просто вернуть эту ТЕЦ Украине. Если хотя бы одну ТЭЦ вернуть Украине, больше Ахметов не будет шантажировать всю страну.
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Перший закон,який ми приймемо - закон про народовладдя - казав Зєлєнський і ми купились...Що може пообіцяти наступний президент,щоб ми знову купились?..Тільки одне - першим законом має бути кримінальна відповідальність з багаторічною відсидкою всіх нардепів,що голосували за повну приватизаці.продаж землі,легалізацію грального бізнесу і наркотиків...І першим має сісти Зеленський,з його благословення то все крутиться...
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короче...последние...потом только земля и рабы ))))
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Если шо, то меня уже купили! Поляки. Не надо меня по второму разу перепродавать! И банкротить- тоже не надо!
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Продадим за копейки и проедим. Продали Криворожсталь. Что на эти деньги сделали? Построили гидро(ветро)электростанции, оптимизировали системы теплоснабжения городов с экономией газа по Украине на 10-20%, построили завод по производству трамваев и тролейбусов?
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Де б була сьогодні Україна якщо б агентура- реформатори, всілякі"соросята" встигли до війни прихватизувати бронетанкові, авіаремонтні заводи.
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Маю надію, що у КМУ розуміють, що приватизація державних лісогосподарських підприємств можлива лише без землі та лісів. Адже згідно ст. 14 Конституції України все це власність Народу України, а не Уряду...
До речі, слід заплатити за цей рік місцевим громадам податок на ці землі лісового фонду...
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простите.....о каком народе вы говорите? тот что голосовал за зеленое или тот что управляет лесхозами?
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Экс чиновник со связями в «ДНР» стал советником премьер-министра

Уволенный с поста главы Ивановской РГА Антон Турупалов назначен советником премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, не проработавшего и года Турупалова уволили после того, как 25 из 33 присутствовавших на сессии райсовета депутатов выразили ему недоверие. Среди претензий было неумелое внедрение закупок через систему ProZorro, проблемы с питанием и отоплением в учебных учреждениях, отсутствие районной программы инвестиционной деятельности, плохое наполнение бюджета и прочее.

Кроме того, выяснилось, что брат и отец главы РГА живут и работают в непризнанной «ДНР». Его брат Алексей Турупалов занимается в Донецке адвокатской деятельностью и является владельцем сайта «Адвокат ДНР», который на данное время недоступен, а также полностью поддерживает идею создания непризнанной республики. Отец чиновника Виктор Турупалов тоже остался в Донецке работать деканом факультета компьютерных информационных технологий и автоматики в Донецком национальном техническом институте.

В итоге после голосования на сессии за его отставку Антон Турупалов написал заявление об отставке и еще до мая 2016 года Порошенко его уволил. Теперь же он стал советником премьер-министра Алексея Гончарука.
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Сами не умеют ничего создавать материального кроме клоунад и вранья народу , затоворовская прихватизаци доолигархизация этому и учиться ненадо зеленой пошести .Вобщим доканают экономику и вымирающий народ Украиныпри этом барыжно воровской бандитско феодальной алигархической малине нэзалэжной от народа и всего порядочного и честного !
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У власти в стране находятся не талантливые менеджеры или бизнесмены, самостоятельно создавшие свой бизнес и заботящиеся о процветании страны, а профнепригодные, внешне управляемые, смерые личности целенаправленно разрушающие экономику и делающие народ катастрофически бедным только с одной целью, чтобы на фоне всеобщей нищеты скупить всё по дешевке.
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В «Слуге народа» рождается партия, которая станет альтернативой «ОПЗЖ»

История со скандальным высказыванием нардепа от «Слуги народа» Алексеем Устенко о языковом законе, как одной из причин захвата Россией украинских территорий получила свое продолжение. Теперь к нардепу Устенко в обвинениях украинского языка как причины войны присоединился скандальный нардеп Александр Дубинский.

Как сообщает PRпортал, одиозный нардеп в соцсети написал пост, в котором высказался в поддержку Устенко, назвав его рассуждения полностью рациональными, ведь, если «Фарионы-Тягнибоки» не раскачивали языковым вопросом страну, то у России было бы меньше поводов для агрессии.

Комментируя информацию, политолог Алексей Голобуцкий прогнозирует, что вскоре «выстрелят» со своим мнением и другие нардепы - тот же Максим Бужанский вряд долго будет молчать. В итоге, видим, в президентской фракции «Слуга народа» явно формируется довольно специфическая группа. Вполне вероятно, что именно она станет ядром будущей пророссийской партии с амбициями потеснить «Оппозиционной платформы - За жизнь!» и остальные в пророссийской нише.
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В 90-х предыдущие грабители Украины доколомойские, дофирташи, допинчуки раздавали украинцам за отнятые заводы красивые бумажки-ваучеры.Сейчас нет даже этого.Кагал словами борова -ворюги сказал украинцам что он на них плюёт: Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. /Вице-спикер Верховной Рады Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".
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ЛЮДИ, ПОДСКАЖИТЕ! СЕГОДНЯ ДОЛЛАР ПОЛЕЗ ВВЕРХ БЛАГОДАРЯ РЕФОРМЕ "ЕПОХА ЗУБОЖІННЯ СКІНЧИЛАСЯ" ?
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Перед пацанами неудобно (c)

Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств - Цензор.НЕТ 5990

Милованов - я хочу зарплату хотя бы 10.000 долларов
Арахамия - депутаты должны получать хотя бы 70-100 тысяч гривень

Дыра в бюджете - 52 миллиарда гривень (и это только официально)
На Нафтогаз наезжают, чтобы он "заплатил дивиденды АВАНСОМ"
Промышленное производство упало на 7.5%
Из бюджета следующего года хотят "занять" 10 МИЛЛИАРДОВ чтоб потратить в этом году
В Украину собираются запретить ввозить секонд-хенд.
"Фискальные чеки" для ФОПов таки приняли

А вы их дусто... хотя нет. У вас и так неплохо получается
Аллан Левитов
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А ви хіба не чуєте тріск від того прориву?
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Эффект Даннинга-Крюгера
"Полная формулировка эффекта звучит так: «Люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать свои ошибки в силу своего низкого уровня квалификации».
Непонимание ошибок приводит к убеждённости в собственной правоте и, следовательно, повышению уверенности в себе и осознанию своего превосходства.
Таким образом эффект Даннинга-Крюгера является психологическим парадоксом, с которым все мы нередко сталкиваемся в жизни: менее компетентные люди считают себя профессионалами, а более компетентные склонны сомневаться в себе и своих способностях.
Отправной точкой своих исследования Даннинг и Крюгер назвали знаменитые высказывания Чарльза Дарвина:
«Невежество чаще рождает уверенность, нежели знание»
и Бертрана Рассела:
«Одно из неприятных свойств нашего времени состоит в том, что те, кто испытывает уверенность, глупы, а те, кто обладает хоть каким-то воображением и пониманием, исполнены сомнений и нерешительности.»
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Я ще додам що, кожен некваліфікований керівник намагається поставити собі замом ще менш кваліфікованого аби той його не підсидів.
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Принципы Питера и законы Паркинсона еще никто не смог опровергнуть.
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Державне управління ніколи не було ефективним. На державному підприємстві один працює, а семеро ходять на роботу. Звільнити тунеядців з державного підприємства по радянському КЗоТу практично не можливо. По судах поновлюються на роботі і забирають річні зарплати з бюджету за вимушені прогули. І сидять далі. Як заставити таких людей (підприємства) працювати??? Толкові менеджери на державну роботу не йдуть. Це ж правда. Це коло треба якось розірвати. Приватизація - це найдешевший для бюджету країни вихід.
Кричати ЗРАДА - це не вихід.
За ЗЕ не голосував, якщо що.
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Так у нас і приватні підприємства не довели своєї єфективності. Порізали більшість на брухт і продали. Наче цього не могли зробити державні чиновники.
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Гончарук и Ко в силу отсутствия общей эрудиции и даже хоть какого-то управленческого опыта не понимают, что реформы - это не распродажа и передел оставшейся госсобственности и земли. Мир переходит к 5-му технологическому укладу и высоким технологиям, а наши профнепригодные личности, проникшие во власть мыслят, в лучшем случае, на уровне 3-го уклада. Большего их мозги не в состоянии переварить. Они не способны создать достойную стратегию, а занимаются, в лучшем случае, примитивной тактикой латания дыр (с помощью выпрашивания кредитов и распродажи госсобственности), которые сами же и сделали. Отсюда и псевдореформы с идеологией отсталых африканских стран и мантры о «пользе» тотальной приватизации и приватизации земли.
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Дело в том, что нынешняя власть живет по принципу Людовика ХІV - государство, это я. И что хочу, то с госсобственностью и делаю. Но при этом, не понимают, что провозглашая о том, что государство плохой собственник они тем самым подчеркивают свою профнепригодность, как управленцев этой собственностью. То есть, меняют местами причину со следствием.
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Дело в том, что нынешняя власть живет по принципу - государство, это не прорхоботы!
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Порохоботы никуда не делись, просто часть из них ситуативно перекрасилась в зеленое.
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Вангую: підуть за копійки під металобрухт. Хіба що, солодкі шматки відійдуть своїм.
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ЗІ: як я розумію, влада визнала свою нездатність керувати державними підприємствами то, може тепер почнете скоротчувати міністерства? Ну, нахріна там тисячі клерків, якщо їм керувати немає чим?
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