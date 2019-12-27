 Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.
"За майже 4 місяці на приватизацію передано більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності. Це дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам", - зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
За його словами, загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів становить понад 12 млрд гривень.
Наступного року розпочнуться прозорі аукціони через "Прозорро.Продажі".
Структуры Коломойского, совместно с комитетом во энергетике и ЖКХ ВР Украины Герусом, великолепно переиграли Кабинет Министров и блокировали приватизацию подконтрольного ей государственного "Центроэнерго". Это тот ресурс через который предприятия Коломойского получают дешевую электроэнергию списывая убытки на государственные шахты.
это какие-там инвестиции и куда - при МИНУС 7% промпроизводства.
А зарплаты - кому подняли - чиновникам, депутатам, министрам и их прочим "новым мордам"?
Йо-хо-хо! Это позволит подлатать бюджет. Но ненадолго. Зекономисты хреновы.
значит отот штаб отлично поработал - прорвало ! )))))))) (что-то где-то могло и прорвать)))))....)
Можете еще в Казахстан, Туркменистан смотаться глянуть как нужно вставать на ноги.Или в любую страну Африки! Или в Индонезию, к примеру.
Сама вижу, что написала абсолютную утопию.
В дерьме лжи валим дальше в яму!!!
Наверно кто-то повторит полет Чечетова...
Может кто приведет пример,но я не знаю ни одного предприятие,которое став частным,начало работать лучше.
Влада звиздить, що там корупція... То наведіть порядок, поміняйте керівників. Не можете -ІДІТЬ НАХЄР!!!
Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам." Україна, об'єкт рейдерського захоплення
"Шахер-махер, ваших нет!!!"
До речі, слід заплатити за цей рік місцевим громадам податок на ці землі лісового фонду...
Уволенный с поста главы Ивановской РГА Антон Турупалов назначен советником премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Напомним, не проработавшего и года Турупалова уволили после того, как 25 из 33 присутствовавших на сессии райсовета депутатов выразили ему недоверие. Среди претензий было неумелое внедрение закупок через систему ProZorro, проблемы с питанием и отоплением в учебных учреждениях, отсутствие районной программы инвестиционной деятельности, плохое наполнение бюджета и прочее.
Кроме того, выяснилось, что брат и отец главы РГА живут и работают в непризнанной «ДНР». Его брат Алексей Турупалов занимается в Донецке адвокатской деятельностью и является владельцем сайта «Адвокат ДНР», который на данное время недоступен, а также полностью поддерживает идею создания непризнанной республики. Отец чиновника Виктор Турупалов тоже остался в Донецке работать деканом факультета компьютерных информационных технологий и автоматики в Донецком национальном техническом институте.
В итоге после голосования на сессии за его отставку Антон Турупалов написал заявление об отставке и еще до мая 2016 года Порошенко его уволил. Теперь же он стал советником премьер-министра Алексея Гончарука.
История со скандальным высказыванием нардепа от «Слуги народа» Алексеем Устенко о языковом законе, как одной из причин захвата Россией украинских территорий получила свое продолжение. Теперь к нардепу Устенко в обвинениях украинского языка как причины войны присоединился скандальный нардеп Александр Дубинский.
Как сообщает PRпортал, одиозный нардеп в соцсети написал пост, в котором высказался в поддержку Устенко, назвав его рассуждения полностью рациональными, ведь, если «Фарионы-Тягнибоки» не раскачивали языковым вопросом страну, то у России было бы меньше поводов для агрессии.
Комментируя информацию, политолог Алексей Голобуцкий прогнозирует, что вскоре «выстрелят» со своим мнением и другие нардепы - тот же Максим Бужанский вряд долго будет молчать. В итоге, видим, в президентской фракции «Слуга народа» явно формируется довольно специфическая группа. Вполне вероятно, что именно она станет ядром будущей пророссийской партии с амбициями потеснить «Оппозиционной платформы - За жизнь!» и остальные в пророссийской нише.
Милованов - я хочу зарплату хотя бы 10.000 долларов
Арахамия - депутаты должны получать хотя бы 70-100 тысяч гривень
Дыра в бюджете - 52 миллиарда гривень (и это только официально)
На Нафтогаз наезжают, чтобы он "заплатил дивиденды АВАНСОМ"
Промышленное производство упало на 7.5%
Из бюджета следующего года хотят "занять" 10 МИЛЛИАРДОВ чтоб потратить в этом году
В Украину собираются запретить ввозить секонд-хенд.
"Фискальные чеки" для ФОПов таки приняли
А вы их дусто... хотя нет. У вас и так неплохо получается
Аллан Левитов
"Полная формулировка эффекта звучит так: «Люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать свои ошибки в силу своего низкого уровня квалификации».
Непонимание ошибок приводит к убеждённости в собственной правоте и, следовательно, повышению уверенности в себе и осознанию своего превосходства.
Таким образом эффект Даннинга-Крюгера является психологическим парадоксом, с которым все мы нередко сталкиваемся в жизни: менее компетентные люди считают себя профессионалами, а более компетентные склонны сомневаться в себе и своих способностях.
Отправной точкой своих исследования Даннинг и Крюгер назвали знаменитые высказывания Чарльза Дарвина:
«Невежество чаще рождает уверенность, нежели знание»
и Бертрана Рассела:
«Одно из неприятных свойств нашего времени состоит в том, что те, кто испытывает уверенность, глупы, а те, кто обладает хоть каким-то воображением и пониманием, исполнены сомнений и нерешительности.»
Кричати ЗРАДА - це не вихід.
За ЗЕ не голосував, якщо що.