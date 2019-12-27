 Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

"За майже 4 місяці на приватизацію передано більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності. Це дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам", - зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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За його словами, загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів становить понад 12 млрд гривень.

Наступного року розпочнуться прозорі аукціони через "Прозорро.Продажі".