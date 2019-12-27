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Все про:медицина (815) Степанов Максим (97)

 Степанов: "Україна на порозі катастрофи - людей незабаром не буде кому лікувати"

"Катастрофа - це коли молоді фахівці опинилися перед вибором: або професія, або гідне життя, а викладачів медичних вишів поставили в становище "жебраків".

Як передає Цензор.НЕТ, таке ексглава Одеської ОДА та лікар за першою освітою Максим Степанов зазначив у статті "Дзеркала тижня", у якій йдеться, зокрема, про кадрову проблему української медицини.

Степанов: Україна на порозі катастрофи - людей незабаром не буде кому лікувати 01
Максим Степанов.

"Зарплата практикуючого хірурга в Україні зараз становить 6000 гривень, - наводить приклади Степанов, - тоді як у сусідній Польщі – удесятеро більше. Медсестра у нас в країні сьогодні заробляє в середньому 4000 гривень; у Польщі - 800 євро. Будьмо відверті: Україна тут не конкурентна", - зазначив він.

Водночас, за його словами, в Міністерстві охорони здоров'я статистики щодо загальної кількості медичних мігрантів немає. А за неофіційною статистикою, показник сягає від 50 до 70 000 спеціалістів.

Водночас Степанов стверджує, що проблему можна вирішити, комплексно змінивши підхід до реорганізації системи охорони здоров'я: починаючи від якості освіти та диплому відповідно, завершуючи працевлаштуванням із системним підходом до зміни якості надання медичних послуг та їхнього контролю. Тому він пропонує насамперед "активізувати роботу щодо завершення адаптації освітніх програм медичних вишів до стандартів ЄС".

"Мета — визнання українських дипломів європейськими країнами без додаткових підтверджень. Розуміючи, що під кінець навчання він отримає диплом європейського рівня, студент почне буквально поглинати знання, адже буде впевнений, що зможе працювати в будь-якій країні світу, - зазначає Степанов, - і ми одразу позбуваємося проблеми під назвою "некваліфікований спеціаліст".

Такі дипломи будуть більш привабливими для іноземних студентів, йдеться в статті. У результаті бюджети медичних вишів зростатимуть, на його думку, що дозволить направляти більше коштів на навчальний процес і підвищення зарплат викладачам.

Раніше Максим Степанов зазначив, що керувати медзакладами мають кваліфіковані медичні адміністратори.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167611
 
   
 Топ коментарі
 
Украинцев давно некому лечить. Нас не лечат, а сдирают с нас деньги под видом типа лечат. Рвачи видят в нас не пациентов, а станки с деньгами. При этом и за деньги лечения никакого нет. Нахрена нам такие рвачи и медицина?
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Как же так?
Супрун говорила, что реформы необратимы!
Значит, правду говорила? Степанов: "Украина на пороге катастрофы - людей в скором времени некому будет лечить" - Цензор.НЕТ 7861
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Не на пороге,а за порогом.
Этот порого катострофы мы давно и уверенно переступили.
Такое впечатление,что у нас сейчас во всем,какой то управляемый хаос.
Жесть!
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Любая отрасль, где существует госмонополия, обречена на деградацию. Посмотрите хоть на Антонов, который не может выпустить ни одного самолета за несколько лет. Посмотрите на Укрзализныцю, где подвижный состав изношен на 90% а пассажирские билеты по цене уже приблизились к самолету. Посмотрите на Укравтодор и на наши дороги. Посмотрите на государственный пенсионный фонд и наши пенсии.
Парадоксально, что при всем этом говнище, типичный пересичный - убежденный социалист, и просто обожает госсобственность.
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Перед пацанами неудобно (c)
27.12.2019 IBIGDANСтепанов: "Україна на порозі катастрофи - людей незабаром не буде кому лікувати" - Цензор.НЕТ 7404

Милованов - я хочу зарплату хотя бы 10.000 долларов
Арахамия - депутаты должны получать хотя бы 70-100 тысяч гривень
Дыра в бюджете - 52 миллиарда гривень (и это только официально)
На Нафтогаз наезжают, чтобы он «заплатил дивиденды АВАНСОМ»
Промышленное производство упало на 7.5%
Из бюджета следующего года хотят «занять» 10 МИЛЛИАРДОВ чтоб потратить в этом году
В Украину собираются запретить ввозить секонд-хенд.
«Фискальные чеки» для ФОПов таки приняли
А вы их дусто… хотя нет. У вас и так неплохо получается
Аллан Левитов
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Будуть зеленкою лікуватися.
Але зато доктора смерть Супрун нагнали.
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а если зеленки на всех не хватит, то союзный Израиль пришлет гробы со скидкой!
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Хм. А не этого ли добивается запад? Освобождение территории и плодородных земель.
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Ну уж расейка то точно добивается для нас процветания. В ОРДЛО расейское процветание уже пришло. Для них сейчас Украина примерно как для нас Польша - богатая заграница.
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А ты это только сейчас понял!?
Это политика.
Не умеете сами.Мы идем к вам.И обязательно поможем,только потом не плачьте.
К тем кто меняет Я.О. на бусы никто никогда серьезно относится не будет,от слова НИКОГДА!
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На Рашке есть ядерное оружие, и что? Расеяне живут в таком же говнище как и мы, что бы там не кричала их росейская пропаганда и их боты.
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Только без обид.
Не они к нам на заработки ездят.
Далее было бы у нас ЯО,нынешняя ситуация была бы просто невозможна.
Сравнить могу Мацвабвд и Киев,небо и преисподняя.
Остальное конечно во многом похоже,различие только цвет флага.
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Мацквабад это не Рашка а отдельное государство - куда россиянские колонии дань платят. Насчет заработков, да ездили, пока была высокая цена на нефть. Сейчас ездят только особо упоротые ватники к своим братьям по духу. В Европе работать намного выгоднее и безопаснее, чем даже в Мацквабаде, не говоря уже об остальной территории Великодержавной.
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Вот слушай,мы решаем вопрос где лучше работать.В Европе или Р.Ф.?!
А где Украина!?
Вот о чем я вообщем то и говорю.
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А что тут решать? Работать конечно в Европе. РФ и Украина - не вариант.
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Педаль в асфільт! Жидорептилоїдів в студію! 👽👽👽
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Сьогодні я катався на ковзанах навпроти ОП - навколо були людська юшка, нутрощі і шматки скальпів. Мені не подобається такий спорт. Треба міняти владу, бо льоду не буде! Степанов: "Україна на порозі катастрофи - людей незабаром не буде кому лікувати" - Цензор.НЕТ 7069
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прозрел чудак это время уже наступило минимум лет 10 тому.
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Еще с 90-х эта тема, уже тогда обучение за взятки было, а врачи никудышние. Хочешь хорошего врача - плати
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преподавателей медицинских вузов поставили в положение "нищих".Источник: https://censor.net.ua/n3167611

На сколько я знаю в вышах в самом разгаре предсессионая неделя,ну там зачеты,хвостовки разные и допуски к экзаменам.Вот щас эти "самые нищие" и используют свой чудо-шанс,превратиться в самых успешных и обеспеченных.Так это только зачеты,лабы и хвостовки разные.А что будет в саму сессию и сдачу экзаменов???К слову успешный и обеспеченный можно будет смело добавить приставку "супер-пупер".
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этих "нищих" с работы сраной метлой не выгонишь!
Кроме того, учить "по-европейски" они не могут, так как не умеют!
Оно им надо?!
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черновцы, мединститут-НИ ОДНОГО ЭКЗАМЕНА НЕ СДАШЬ без определенной мзды, знаешь-не знаешь предмет, не имеет значения, ПЛАТИТ КАЖДЫЙ
, идешь в больницу- без денег в твою сторону и не плюнут,
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За то есть деньги для еврейских пенсионеров в Израиле, не зебили ? Вы реально думаете , что выбрав себе в президенты еврея и 2 еврея Коломойского и Моника Зеленски не будут вас грабить ? Вы чем думали 21 апреля ? Так вам и надо . Мои поздравления вам !
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***
- доктор, ну и что у меня за хрень?
- погодите-погодите...сейчас гляну в интернете..
- тю... в интернете я могу и сам
- так!!! вот только не надо мне тут заниматься самолечением!!!
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- Доктор! А я ногу не потеряю?
- Смотря как забальзамировать и где хранить...
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***
- алло! доктор...я купил клизму как вы и сказали... и что дальше?...
- вы с ума сошли! четыре часа утра!!! вставьте эту чертову клизму себе в ж*пу!
- ой...простите!...я наверно позвоню потом, когда у вас улучшится настроение
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Мужик приходит в аптеку:
- Вы что, охренели фальсификатом торговать?! Я тут у вас купил свечи от геморроя, три пачки принял, а эффекта ноль!
Аптекарша (в шоке):
- Э-э-э... В смысле приняли? Вы их что... ели???
Мужик (с максимальным сарказмом):
- Нет, блть, в жопу себе засовывал!..
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***
сидят два работяги, пьют пиво.. беседуют:
- а ты знаешь, кому я больше всего завидую?
- ну и кому?
- да, медсестричке из Феофании, которая клизмы ставит.
- ?
- ты понимаешь, страдает весь народ, а душу отвести может только она

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Залік! Ще й актуально як! Степанов: "Україна на порозі катастрофи - людей незабаром не буде кому лікувати" - Цензор.НЕТ 1113 Степанов: "Україна на порозі катастрофи - людей незабаром не буде кому лікувати" - Цензор.НЕТ 2337

І ось ще на тему проблем з цюцюром.

Мужик приходит к доктору и говорит:
- Доктор, у меня йух пропал!
Доктор:
- То есть... Как пропал?
Мужик:
- Ну вот так, взял и пропал.
- Да не может такого быть... Ладно, снимайте штаны.
Мужик снял штаны. Доктор:
- Так куда же он "пропал"? Вот он висит.
- Ага... А вы понюхайте...
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Мужик приходит к врачу:
- Доктор, я тут на днях с тремя девками сексом трахался, ну и на всякий случай три таблетки виагры сожрал... всю ночь стояк и безостановочный секс... но что-то после этого у меня йух потерял чувствительность, посинел, а теперь уже чернеть стал...
Доктор посмотрел и говорит с ехидной улыбкой:
- У меня есть две новости: хорошая и плохая.
- Давайте сначала плохую.
- Видите ли, из-за длительного застоя крови в пещеристых телах произошёл тромбоз кровеносных сосудов, и как следствие - некроз и гангрена йуха. К сожалению, медицина здесь бессильна, поэтому йух придётся отпилить.
Мужик в полуобморочном состоянии:
- А... а... а какая же тогда хорошая?
- Ах да, хорошая... У меня сегодня день рождения!
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Згадала, як ми робили нашому собакєну УЗІ у Пульняшенка. Він дивився-дивився, а потім каже: А шо це за херня? Якась херня! Я від цієї фрази майже свідомість не тратила. Доречі, так і не сказав тоді, що це була за херня. Через декілька років з'ясували, що це заворот жовчного міхура.
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Згадалася класика в тему:
Какие фразы не хотелось бы услышать на операционном столе

- Кто-нибудь видел мои часы?
- И на хрена я вчера так нажрался?
- Какой кретин выдрал из инструкции 5 страниц?!
- Коллега, сходи на всякий случай помолись, может хоть это поможет...
- Спокойно, режут не нас, режем мы.
- Че-то с похмелья в глазах двоится...
- Отдай! Плохая собака!
- Так... Ну дети у него уже, по-моему, есть...
- Поднажали! Через двадцать минут футбол!
- Сестра! Дайте мне эту... как ее... эээ... ну эту... блть...
- Так, коллега. Если это аппендикс, тогда вот это что за херня?
- Блть, опять света нет!
- Все назад!!! У меня контактная линза выпала!
- Ничего, на ошибках учатся.
- Это нужно сохранить для паталогоанатомического исследования.
- Прими эту жертву, о Повелитель Тьмы!
- Ой!!! Это... Вы не припомните случая, чтобы кто-нибудь выжил после вливания 500 мл раствора хлористого калия?
- Знаешь, сколько сейчас стоит почка на черном рынке? А у него их две!
- Hе надо драматизировать - если глубоко вдуматься, то не такая уж это и большая потеря для человечества.
- Ух ты, ни хрена себе! Hи у кого случайно нет с собой смартфона сфоткать?
- Так это же любовник моей жены! Какая приятная встреча!
- Как это - не та нога?
- Как, и у тебя это тоже первая операция?
- Да, крови здесь хватит только на одного. Кого из них будем спасать?
- Он хоть успел обзавестись детьми?
- Сестра, этот пациент никому не завещал свои органы?
- Осторожно, сейчас кровь брызнет, прикройтесь чем-нибудь!
- Пожар!!! Всем покинуть помещение!
- Фу! Здесь нужна тряпка, позовите кто-нибудь уборщицу!
- Смотрите, когда тянешь за эту фиговину, сгибается нога. А этот нерв нахмуя?
- Кто-нибудь умеет делать массаж сердца?
- Hадо поторопиться - анестезии хватит еще максимум на 5 минут.
- Hу вот, пожалуйста! Я же тебя просил не смешить меня!
- Сколько зажимов в лотке ? - Шесть.- Пересчитайте. - Шесть.- А на
полу? - Hи одного. - Тогда придется снова разрезать...
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P.S.: навздогін з іншого сайту:

- Вы правда думаете что у меня получится?
- Блин! Говорили же мне, не пей столько, завтра на работу...
- Ой, если мы только-что вырезали аппендицит, то что это за херня такая?
- Кто-то может что-то сделать, чтоб эта штука не билась? Отвлекает!
- Мужики, если честно, кто-то из вас в этом шарит?
- ОЙ!!! А впрочем, куда ему с таким сердцем по девочкам...
- А спорим, я смогу прооперировать левой рукой!
- Хорошо что вовремя вспомнил, у меня же дома кот голодный!
- Когда Костик будет делать вскрытие, уссытся со смеху!
- Ну что ж коллеги, думаю что это будет для нас всех суровым уроком...
- Ха-ха-ха!.. Ладно, мужики, хватит прикалываться, пришейте обратно.
- Чуваки, держите его. Сейчас закончится анестезия, а мне еще всю эту херню обратно нужно засунуть.
- Если выпадет орел - вырезаем, если решка - пусть погниет ещё немного.
- Саня, узнай, в морге ещё есть свободные места?
- Баран!!! Ты что ему вколол???
- Что значит - это ещё не вскрытие? Почему мне ничего не сказали?
- Эх! Вспомнилось, как я помощником мясника работал.
- Ого! Какая у него печень! - Дай гляну. - Лови...
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Тільки не "доктор Хаус", а "лікар Григорій Хата" Степанов: "Україна на порозі катастрофи - людей незабаром не буде кому лікувати" - Цензор.НЕТ 9893

Степанов: "Україна на порозі катастрофи - людей незабаром не буде кому лікувати" - Цензор.НЕТ 3256
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Не зовсім про лікарів, але улюблений!

Львів. Ранок. Бабця вийшла за молоком.
Тут у неї на очах падає балкон і придушує чоловіка. Збирається натовп, з'являється міліція, бабця підходить і починає:
- От кляті більшовики! Понабудовували балконів. Людині пройти ніде…
Міліціонер, діставши документи постраждалого:
- Бабцю, годі репетувати. То москаль був.
- Понаїхало москалів !!! Ніде балкону впасти.
😂
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(є і в мене один з найулюблиніших))))
****
Київ. Іноземні туристи біля будинку з химерами.
Одна дівчина запитує екскурсовода:
- Скажіть, будь ласка, оце і є будинок з потворами?
- Ні, це будинок з химерами.... а будинок з потворами - навпроти.
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Катастрофа,бо нема кому лікувати?..Вони її легко виправлять...Зроблять так,що не буде кого лікувати...
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Є ще одно питаннячко з медичної проблеми, так ось наша молодь, яка знає що у медичній сфері зарплати не великі але свідомо лізуть виключно на медичний і бажано на держзамовлення, закінчуючи навчання і проробивши максимум три роки у медзакладі утікають до Словакії, Польщі або ще інде. Чому такої ситуації не має у Америці, скажете великі зарплати, не зовсім так, там держава не дозволяє просто зникнути молодому спеціалісту, або відробляєш десять років у муніципальній лікарні з мізерною зарплатою або повертаєш кошти і ти вільний, ось тому у Америці у звичайних лікарнях вистачає лікарів, а нашим студентам якщо зроблять медичні дипломи світового зразку тоді ми будемо за власні податки вчити фахівців для інших країн...
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В частных клиниках как лечили так и будут лечить. В госбольницах как не могли даже диагноз поставить, так и не смогут. Обучение в вузах все за взятки, еще с 90-х, поздно всрались
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Вывсеврете, не зебили ? Давай запевай !
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Зебило в не лечить, а кастрировать надо.
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" А що, лікарям щей зарплату платять ?" Видали діпломь і халат і коси бабло.
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6 тыс это может только оклад хирурга ,, а с доплатами , премиями и надбавками там выходит довольно неплохая сумма . Да ещё в куче с " благодарностями " пациентов Степанов: "Україна на порозі катастрофи - людей незабаром не буде кому лікувати" - Цензор.НЕТ 7568 ...
К тому же врачи зачастую оформлены на полторы ставки . А вот с медсёстрами и санитарками , действительно беда ,, им перепадают крохи .
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В нашей районной больнице уже сокращение - до 40% будут уволены.
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Так преподаватели вместо обучения студентов должны писать кучу всяких бумаг, таблиц, делать учебные программы,писать методички, вести научную работу, публиковать научные статьи в журналах, в том числе иностранных и все это за 5- 6 тыс грн!. Вы думаете, что все преподаватели берут взятки? Нет, не все, как и работники во всех других сферах,но за такую зарплату стимула работать нет, поэтому многие ушли, уходят или уйдут в ближайшее время, останутся те , кто будет работать со студентами только по тестам, а какое качество обучения, такие и будут специалисты,а диплом какого образца они получат - разве это первостепенный вопрос?
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Треба диджилітизувати медицину - ТЕРМІНОВО. Є вже концепт держава у смартфоні, чому б не зробити - лікарня в смартфоні, потім їдальня в смартфоні. Десь так.
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Vraciam eto malo platyt,zato ucetelia dostojno polucajet po 4000$
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Litve vrac polucajet srednem 2448 evro,a medsestra 1228 evro v mesiac.posle novogo ecio im uvelicit zarplatu plainirovali vraciam 3250 evro,a medsestre 1800 evro
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І що - ця проблема тільки зараз відобразилася у задЗЕркаллі, а до того все реформувалося прискорено та з гідністю? Степанов: "Україна на порозі катастрофи - людей незабаром не буде кому лікувати" - Цензор.НЕТ 5111

Степанов: "Україна на порозі катастрофи - людей незабаром не буде кому лікувати" - Цензор.НЕТ 4426
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Собственно, к кому претензии-то ? Уляна провела реформу первички; зарплата семейных врачей выросла в 2-3 раза. А потом пришла "народная власть", и реформу остановила.
Ну так пока будете барахтаться в семашковском феодализме, пока зелёных с Банковой не выгоните.
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Нема нічого гіршого ніж припинення реформи на півдорозі. Для осбливо обдарованих: припинення реформи - це як перерваний секс, може навіть зкліщити. Степанов: "Україна на порозі катастрофи - людей незабаром не буде кому лікувати" - Цензор.НЕТ 1511
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Ну, как же можно идти против воли народа ? Народ променял Армiю-Мову-Вipу на коллекцию клоунов, играющих членом на рояле. Значит, медицина народу не нужна.
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От кажуть - мародер допустив, що нарід обрав кловуна! Але ж, наскільки я знаю, Порошенко не має медичної освіти, тим більше такої вузькопрофільної.
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Десь в райлікарні користі від 64-зрізного томографа було б більше ніж від половини тамтешніх "лікарів". На лапу не бере, діагностує в сто крат точніше. І швидше. Останні моделі й рекомендовані рецепти формують.
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Вот у знакомой весной сыну операцию делали, что-то там в носу подправляли, гос. Больница. Так всем! Врачам, сестрам, анастезиологу - ДАЙ! Еще и подходят с вопросами "а вы тому и тому подякували? Не забули?"
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В основі формування бюджету лежать, сільське господарство, переробка, виробництво та послуги. Якщо цієї хєрні немає в державі то, нема звідки брати і гроші на зарплати військовим, медикам, вчителям чи викладачам... У нас же гроші роздаються виключно державним посадовцям аби не крали. Начебто це, якось впливає на корупцію. Хіба держава існує для утримання державних чиновників-бюрократів?
Згідно Конституції ми маємо соціальну державу, а це означає що, весь без малого півмільйонний штат державних посадовців має єдине призначення- виконання записаних в Основному законі (Конституції України) норм. А це і створення робочих мість та рівноправних умов для ведення бізнесу, безкоштовну медицину, освіту, соціальний захист громадян, як і охорону країни та народу від зовнішніх посягань та охорону закону та рівних прав для всіх громадян, чесний суд.
Якщо всього цього нема то, ці державні посадовці не справилися з виконанням своїх обов'язків і мають скласти повноваження, а може і відповідати за скоєні при виконанні своїх обов'язків дії чи не виконані обов'язки.
Чому жоден президент, міністр чи депутат (крім декількох окремих депутатів) не склали свої повноваження через те що, не справилися з узятими на себе обов'язками? Таке трапляється в цивілізованому світі. Але не в Україні. Чому жодна влада не провела аналізу результату своїх реформ чи реформ попередників? Може тому що, де-факто, ми маємо бюрократичну державу- псимархію, яка існує сама для себе? Чиновники живуть за рахунок експлуатації матеріальних та людських ресурсів країни? Вони тут не вчаться і не лікуються. Вони тут тільки гроші заробляють. Силові структури існують тільки заради забезпечення їх особистої безпеки, а суди для звільнення їх від відповідальності.
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Мне нравятся миллионные зарплаты руководителям убыточных госпредприятиям и министрам. Это как кормить больше и больше крысу, в надежде, что она станет коровой и будет давать молоко...
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Ще початком ХХ століття Макс Вебер довів що, якщо у людини відсутні моральні цінності то, незалежно від вмінь та заробітної плати вона не буде нормально виконувати свої обов'язки. Скільки не плати, а моральний урод буде красти та сачкувать.
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Тому що соціальна держава можлива в багатих країнах, на зразок Германії чи Швеції. А в Україні це схоже на безробітного, який свої останні кілька тисяч гривень витрачає на обід в найдорожчому ресторані міста.
Для України зараз найкращий варіант це ліберальна держава, щоб нагуляти жирок. Але будь якого політика, який насмілиться на лібералізацію, пересічні порвуть на шматки. Тому ми приречені деградувати при цьому загниваючому недосоціалізмі аж до тих пір, поки до останнього пересічного не дійде, що більше так жити не можна.
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Україна не схожа на безробітного, який прогулює останні гроші в дорогому ресторані. Це, брехня. Прогулюють останні державні (не свої) кошти чиновники-бюрократи. Це, якраз вони мають намір продати останню державну (не свою) власність і витрати кошти на утримання самих себе.
Стосовно ж, ліберальної держави то, потрібно сказати:
1) в ліберальних державах відсутній такий штат державних посадовців, як в Україні і перш за все, створюючи ліберальну державу потрібно звільнити більшість державних посадовців;
2) як правило, в ліберальних державах відсутня державна власність і тому землю потрібно не продавати, а роздати громадянам згідно Конституції, як і підприємства бо, вони є власністю народа;
3) податки в ліберальних державах збираються мінімально необхідні, а надлишок зібраних податків повертається платникам;
4) поскільки втручання держави за ліберального устрою мінімальне то, там існують ліберальні закони стосовно права громадян на вогнепальну зброю і самозахист.
5) лібералізм передбачає і виборність мерів, суддей та керівників поліції та визначення їх заробітної плати громадою, залежно від бюджету, так само і директорів муніципальних шкіл та лікарень;
6) відсутність державного гарантування пенсій, лікарняних та соціальних виплат- кожен сам за себе
і багато чого іншого...
Давайте порадуємо сотні тисяч посадовців що, завтра їм треба шукати роботу. До речі, а яку ви будете будувати армію в ліберальній державі чи плюнете на лібералізм та оголосите призов? Жодна, найліберальніша держава в умовах війни не дотримувалася ліберальності, а ставала жорстко соціально-плановою. Навіть США та Великобританія у часи Світових воєн. Там всі приватні підприємства ставали мобілізованими. У Англії з 1939 по 1945 навіть автомайстерні мали виконувати держзамовлення. Ліберальні держави не годяться в умовах війни. Бо треба годувати чисельну армію та тих, хто виконує державне замовлення. Гарний приклад ліберальних держав у Другу світову це, Польща, Бельгія, Голландія, Данія. Вони навіть не встигли розгорнутися для опору. Краще опиралася Франція, але вона далеко не ліберальна. Великобританію врятувало море та королівська влада, яка обмежила ліберальність і спершу, далеко не ліберально, прибрала всіх ворогів корони, а потім прибрала ліберальність друзів до кінця війни.
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Ну так все вірно. Українці платять величезні податки на підтримку "соціальної держави". Чиновники ці податки розкрадають або бездарно розтрачують. Але українці все одно і чути не хочуть про відмову від "соціальної держави". Хоч якби українці скинули баласт у вигляді величезної армії корумпованих і неефективних чиновників та гори податків на їх утримання, то стали б і багатшими і вільнішими.
Що стосується армії та інших несоціальних функцій, то я ж не пропоную взагалі відмінити державу. Ці функції і далі будуть фінансуватися за рахунок податків.
Армія, наприклад, може бути двохрівневою. Перший рівень це контрактні професіонали, які керують різною військовою технікою та виконують складні задачі. Другий рівень - це місцеві загони самооборони, які повинні бути стоворені з добровольців в кожній територіальній громаді. Такий прицип формування армії набагато краще призову, бо замість підневільних рабів-призовників ми отримуємо мотивованих бійців, які до того ж захищають власний дім. Правда це дуже не сподобається нашим чиновникам та силовикам, адже зброя в руках народу це їх найгірший кошмар.
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Ну, і де ви бачили ту соціальну підтримку на яку українці платять ті величезні податки? Ви готові сказати ветеранам АТО що, скасовуєте всі їхні пільги та державні обіцянки?
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Ну, контрактна армія то, таке може й найдуться найманці але для того потрібні немалі кошти, а держава ліберальна. Хочу- да, не хочу- ні. А за умови ліберальної держави кого ви маєте надію побачити в загонах самооборони, прокурорів та судей, які будуть себе обороняти? Хто по вашому буде відстоювати ціною власного життя ідеї лібералізму, де кожен сам за себе?
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Наивный блин...
За диплом, который действителен во всем мире просто придется больше платить за каждый зачет, курсовую и экзамен!
Вот только никто не признает диплом вузов где взятки за экзамен уже много лет в порядке вещей.
Как и доверие инвесторов, создание совместных предприятий... Сначала победите коррупцию в государственных органах. А для этого похоже нужно иметь ядерную бомбу или другое оружие массового поражения. Если просто стрелять - патронов не хватит!
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""Цель - признание украинских дипломов странами ЕС без дополнительных подтверждений. Понимая, что в конце обучения студент получит диплом европейского уровня, он начнет буквально "поглощать" знания, ведь будет уверен, что сможет работать в любой стране мира, - отмечает Степанов, - и мы сразу избавляемся проблемы под названием "неквалифицированный специалист"."
Источник: https://censor.net.ua/n3167611

Нет, не будут работать "в любой стране мира".
Даже врачи, получившие образование в США и имеющие большой опыт работы, не только сдают экзамены в Австралии, но и проходят с самого начала ротации в хирургии, отделении скорой помощи, гинекологии, и только потом сдают экзамен по специализации и поступают на программу специализации. Исключения есть (не знаю критериев, может, выдающийся специалист), но это исключения только.
Не стройте иллюзий, сказочники от Квартала.

Что вовсе не означает, что украинские врачи не способны сдать экзамены и работать в Австралии по специальности, таких украинских врачей в Австралии не один человек, жизнь моей мамы спас врач из Львова.
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Моя племянница, квалифицированный врач-эндокринолог, сдала первый, самый трудный, экзамен на подтверждение своего диплома в США. На минутку, бросила в Украине должность главного эндокринолога.
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Молодец какая, это очень сложный экзамен!
Успехов ей!
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Она уехала к маме, которая там уже 10 лет. Меньше чем два года и первый экзамен - из всей группы только два человека...
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У Вашей племянницы есть реальный шанс работать эндокринологом в США.
Это не столь популярная специализация, как офтальмология, например, на эндокринологию легче попасть.
А пациентов будет море, заболеваемость диабетом 2-го типа только растет из-за ожирения населения в развитых странах, так что ни с трудоустройством, ни с зарплатой трудностей не будет. И есть прекрасная возможность заниматься научной работой (это я знаю по своему, очень хорошему, эндокринологу).
Всего самого лучшего Вашей племяннице.
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Ну а что вы граждане дурныки хотилы при воровской барыжно бандитской феодально алигархической малине от воров вас нэзалэжныкив чтоб вам и медецына была как при советской власти и вас лечили бесплатно и вы неумирали в коридорах мед учериждений или на улице бомжами,неужели вы дурныки не усвоили за 29 лет их воровской алигархической малины что вы нужны только на выборах ,а дальше вас будут потихоньку умервщлять , что они воы ставшие алигархами успешно и делают ,освобождая от вас Украинскую землю дабы у них были дети вашими рабами этой срани воровской алигархической а вы уйдя на пенсию как можно скорее подохли !
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"Степанов: "Украина на пороге катастрофы - людей в скором времени некому будет лечить" "

А зачем? С чего вообще решили, что Кварталу нужно, чтобы население лечили и населению нужно, чтобы его лечили?
Порошенко открывал и модернизировал ФАПы, Супрун провела реформу первичного медицинского звена, боролась с мед. мафией - чем их отблагодарили ЗЕбобики?
Зачем их лечить, оно им не нужно.
Вы еще не поняли?
Не нужно ЗЕбобикам ничего, когда будут болеть, будут плакать, а так - обойдутся гречкой, за которую голосовали.
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Так ведь кровавого барыгу свергли, пришла теперь честная бубочка. Наверное, и зарплаты скоро повысят, да? Скока дней еще дать нужно?
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не понятно...все хотят врачей истребить,заставляя их жить на 4000?)да не угадали вы тут просто...
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А на хрена стране без населения врачи? Или ты думаешь, что пенсионеры с пенсией 1650 живучее врачей с 4000? С таким обнищанием скоро и не кладбищах некому будет работать - покойнички на самообслуживание перейдут или их соседи будут в мусорные под держадминистрацией выбрасывать, потому как во дворе тоже некому мусор убирать будет...
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населения ,нуждающегося в врачах, хватает -моя мама была частным детским доктором и принимала до 25 детей за пол дня до июля этого года...,в Киеве тоже хорошо рожают - моя сестра ,акушер гинеколог,даже на неделю отпроситься не может..Так что далеко не одни пенсионеры у нас).
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Арахамия о зарплатах нардепов: должны получать от 70 тыс. до 100 тыс. грн. А врачи? А они давали клятву Гиппократа. А учителя? - Тоже дадут. Степанов: "Україна на порозі катастрофи - людей незабаром не буде кому лікувати" - Цензор.НЕТ 159
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Блин, не завидую я депутатам - как их пытать будут, чтобы узнать ПИН-код его карты в день зарплаты...
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K04EGAR IV

@K04EGR

В операционных нет дефибриляторов
в больницах нет врачей
у пожарников нет лестниц

у пенсионеров нет пенсий

на дорогах нет дорог в стране
нет людей вместо Государства
- армия чинуш под охраной мусоров, уничтожившая за 28 лет 52-30=22 миллиона душ.
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...і при тому приблизно 73% навіть не знають, хто в нас Міністр Охорони Здоров'я.
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У 95-го квартала юмор нынче такой, что действует только на одноклеточные организмы. А вот многоклеточным придется как-то выкручиваться...
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"Степанов: "Украина на пороге катастрофы - людей в скором времени некому будет лечить"

73% населения Украины проголосовали за Слуг народа.
Мне неоднократно объясняли на форуме, что это было "протестное голосование", то есть голосовали не за "бубочку", а против Порошенко.
Голосование "против Порошенко" означает и голосование против Супрун, то есть против современных ФАПов, телемедицины, доступных лекарств, мед реформы (когда врач получает за квалифицированную работу а не за место и связи в феодальной, иерархической системе Семашко).
Если 73% населения проголосовали "против", то им не нужно, чтобы их лечили.
Не стоит навязывать людям то, что им не нужно.
Дайте ЗЕбилам "Сватов" по телевизору, зеленку и йод в качестве неотложной помощи, и колбасу по 2.20 "как в СССР'.
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Та заспокойся ти з своїм Батончиком, він був протягом всього періоду розвалу медицини, освіти та економіки при владі, він сам це робив. Це, при ньому з сел прибрали всі амбулаторії і примусили старців добиратися до району.
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все делается проще, надо сделать медиков невыездными

да и прочие важные но малооплачиваемые профессии

хмм, а можно цепью к рабочим местам приковать, для надежности
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а от цікаво, а якщо депутатам в двічі скоротити зарплату вони залишать депутатство? А давайте такий експеримент проведемо ще й з суддями та прокурорами. Може тоді легше буде влаштуватися на посаду?
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бескорыстно любить страну или профессию это не про них,не тот случай
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"Цель - признание украинских дипломов странами ЕС без дополнительных подтверждений. ... и мы сразу избавляемся проблемы под названием "неквалифицированный специалист".

Я б предположил, что в этом случае мы будем с удвоенной скоростью избавляться от квалифицированных специалистов. А в Украине будут оставаться, соответственно, только неквалифицированные. Неплохо бы определиться, для кого обучают будущих медиков, перед тем, как прокладывать им столбовую дорогу за рубеж.

Вообще всё это часть давнего украинского парадокса: дальше так жить нельзя, а жить по правильному для нас слишком дорого.
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Пам'ятаєте, як кацапські зеботи до виборів тут знущались над Уляною Супрун? Так от, зеботи кудись зникли, а вся її праця заморожена. Просто зебіли не хочуть нічим відрізнятись від раські федераські, а яка медицина на раськє - то всім відомо.
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Степанов: "Україна на порозі катастрофи - людей незабаром не буде кому лікувати" - Цензор.НЕТ 7528 !!! Врачам зарплату вообще не платить из госбюджета: хороший врач сам себя и свою семью прокормит, а плохих лекарей не надо ...
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В Швейцарии дворник получает 6 000$.
Давайте нашим столько платить, иначе завалим Украину мусором.
А дворники, сантехники ... будут платить хирургам за работу. И вырастит у медиков зарплата.
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Недаром "Зеркало недели " закрывается, с такими статтями!
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