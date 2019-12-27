 Степанов: "Україна на порозі катастрофи - людей незабаром не буде кому лікувати"

Як передає Цензор.НЕТ, таке ексглава Одеської ОДА та лікар за першою освітою Максим Степанов зазначив у статті "Дзеркала тижня", у якій йдеться, зокрема, про кадрову проблему української медицини.
"Зарплата практикуючого хірурга в Україні зараз становить 6000 гривень, - наводить приклади Степанов, - тоді як у сусідній Польщі – удесятеро більше. Медсестра у нас в країні сьогодні заробляє в середньому 4000 гривень; у Польщі - 800 євро. Будьмо відверті: Україна тут не конкурентна", - зазначив він.
Водночас, за його словами, в Міністерстві охорони здоров'я статистики щодо загальної кількості медичних мігрантів немає. А за неофіційною статистикою, показник сягає від 50 до 70 000 спеціалістів.
Водночас Степанов стверджує, що проблему можна вирішити, комплексно змінивши підхід до реорганізації системи охорони здоров'я: починаючи від якості освіти та диплому відповідно, завершуючи працевлаштуванням із системним підходом до зміни якості надання медичних послуг та їхнього контролю. Тому він пропонує насамперед "активізувати роботу щодо завершення адаптації освітніх програм медичних вишів до стандартів ЄС".
"Мета — визнання українських дипломів європейськими країнами без додаткових підтверджень. Розуміючи, що під кінець навчання він отримає диплом європейського рівня, студент почне буквально поглинати знання, адже буде впевнений, що зможе працювати в будь-якій країні світу, - зазначає Степанов, - і ми одразу позбуваємося проблеми під назвою "некваліфікований спеціаліст".
Такі дипломи будуть більш привабливими для іноземних студентів, йдеться в статті. У результаті бюджети медичних вишів зростатимуть, на його думку, що дозволить направляти більше коштів на навчальний процес і підвищення зарплат викладачам.
Раніше Максим Степанов зазначив, що керувати медзакладами мають кваліфіковані медичні адміністратори.
Парадоксально, что при всем этом говнище, типичный пересичный - убежденный социалист, и просто обожает госсобственность.
27.12.2019 IBIGDAN
Милованов - я хочу зарплату хотя бы 10.000 долларов
Арахамия - депутаты должны получать хотя бы 70-100 тысяч гривень
Дыра в бюджете - 52 миллиарда гривень (и это только официально)
На Нафтогаз наезжают, чтобы он «заплатил дивиденды АВАНСОМ»
Промышленное производство упало на 7.5%
Из бюджета следующего года хотят «занять» 10 МИЛЛИАРДОВ чтоб потратить в этом году
В Украину собираются запретить ввозить секонд-хенд.
«Фискальные чеки» для ФОПов таки приняли
А вы их дусто… хотя нет. У вас и так неплохо получается
Аллан Левитов
Але зато доктора смерть Супрун нагнали.
Это политика.
Не умеете сами.Мы идем к вам.И обязательно поможем,только потом не плачьте.
К тем кто меняет Я.О. на бусы никто никогда серьезно относится не будет,от слова НИКОГДА!
Не они к нам на заработки ездят.
Далее было бы у нас ЯО,нынешняя ситуация была бы просто невозможна.
Сравнить могу Мацвабвд и Киев,небо и преисподняя.
Остальное конечно во многом похоже,различие только цвет флага.
А где Украина!?
Вот о чем я вообщем то и говорю.
На сколько я знаю в вышах в самом разгаре предсессионая неделя,ну там зачеты,хвостовки разные и допуски к экзаменам.Вот щас эти "самые нищие" и используют свой чудо-шанс,превратиться в самых успешных и обеспеченных.Так это только зачеты,лабы и хвостовки разные.А что будет в саму сессию и сдачу экзаменов???К слову успешный и обеспеченный можно будет смело добавить приставку "супер-пупер".
Кроме того, учить "по-европейски" они не могут, так как не умеют!
Оно им надо?!
, идешь в больницу- без денег в твою сторону и не плюнут,
- доктор, ну и что у меня за хрень?
- погодите-погодите...сейчас гляну в интернете..
- тю... в интернете я могу и сам
- так!!! вот только не надо мне тут заниматься самолечением!!!
- Смотря как забальзамировать и где хранить...
-О боже, що це у тебе?
- алло! доктор...я купил клизму как вы и сказали... и что дальше?...
- вы с ума сошли! четыре часа утра!!! вставьте эту чертову клизму себе в ж*пу!
- ой...простите!...я наверно позвоню потом, когда у вас улучшится настроение
- Вы что, охренели фальсификатом торговать?! Я тут у вас купил свечи от геморроя, три пачки принял, а эффекта ноль!
Аптекарша (в шоке):
- Э-э-э... В смысле приняли? Вы их что... ели???
Мужик (с максимальным сарказмом):
- Нет, блть, в жопу себе засовывал!..
сидят два работяги, пьют пиво.. беседуют:
- а ты знаешь, кому я больше всего завидую?
- ну и кому?
- да, медсестричке из Феофании, которая клизмы ставит.
- ?
- ты понимаешь, страдает весь народ, а душу отвести может только она
І ось ще на тему проблем з цюцюром.
Мужик приходит к доктору и говорит:
- Доктор, у меня йух пропал!
Доктор:
- То есть... Как пропал?
Мужик:
- Ну вот так, взял и пропал.
- Да не может такого быть... Ладно, снимайте штаны.
Мужик снял штаны. Доктор:
- Так куда же он "пропал"? Вот он висит.
- Ага... А вы понюхайте...
- Доктор, я тут на днях с тремя девками сексом трахался, ну и на всякий случай три таблетки виагры сожрал... всю ночь стояк и безостановочный секс... но что-то после этого у меня йух потерял чувствительность, посинел, а теперь уже чернеть стал...
Доктор посмотрел и говорит с ехидной улыбкой:
- У меня есть две новости: хорошая и плохая.
- Давайте сначала плохую.
- Видите ли, из-за длительного застоя крови в пещеристых телах произошёл тромбоз кровеносных сосудов, и как следствие - некроз и гангрена йуха. К сожалению, медицина здесь бессильна, поэтому йух придётся отпилить.
Мужик в полуобморочном состоянии:
- А... а... а какая же тогда хорошая?
- Ах да, хорошая... У меня сегодня день рождения!
Какие фразы не хотелось бы услышать на операционном столе
- Кто-нибудь видел мои часы?
- И на хрена я вчера так нажрался?
- Какой кретин выдрал из инструкции 5 страниц?!
- Коллега, сходи на всякий случай помолись, может хоть это поможет...
- Спокойно, режут не нас, режем мы.
- Че-то с похмелья в глазах двоится...
- Отдай! Плохая собака!
- Так... Ну дети у него уже, по-моему, есть...
- Поднажали! Через двадцать минут футбол!
- Сестра! Дайте мне эту... как ее... эээ... ну эту... блть...
- Так, коллега. Если это аппендикс, тогда вот это что за херня?
- Блть, опять света нет!
- Все назад!!! У меня контактная линза выпала!
- Ничего, на ошибках учатся.
- Это нужно сохранить для паталогоанатомического исследования.
- Прими эту жертву, о Повелитель Тьмы!
- Ой!!! Это... Вы не припомните случая, чтобы кто-нибудь выжил после вливания 500 мл раствора хлористого калия?
- Знаешь, сколько сейчас стоит почка на черном рынке? А у него их две!
- Hе надо драматизировать - если глубоко вдуматься, то не такая уж это и большая потеря для человечества.
- Ух ты, ни хрена себе! Hи у кого случайно нет с собой смартфона сфоткать?
- Так это же любовник моей жены! Какая приятная встреча!
- Как это - не та нога?
- Как, и у тебя это тоже первая операция?
- Да, крови здесь хватит только на одного. Кого из них будем спасать?
- Он хоть успел обзавестись детьми?
- Сестра, этот пациент никому не завещал свои органы?
- Осторожно, сейчас кровь брызнет, прикройтесь чем-нибудь!
- Пожар!!! Всем покинуть помещение!
- Фу! Здесь нужна тряпка, позовите кто-нибудь уборщицу!
- Смотрите, когда тянешь за эту фиговину, сгибается нога. А этот нерв нахмуя?
- Кто-нибудь умеет делать массаж сердца?
- Hадо поторопиться - анестезии хватит еще максимум на 5 минут.
- Hу вот, пожалуйста! Я же тебя просил не смешить меня!
- Сколько зажимов в лотке ? - Шесть.- Пересчитайте. - Шесть.- А на
полу? - Hи одного. - Тогда придется снова разрезать...
- Вы правда думаете что у меня получится?
- Блин! Говорили же мне, не пей столько, завтра на работу...
- Ой, если мы только-что вырезали аппендицит, то что это за херня такая?
- Кто-то может что-то сделать, чтоб эта штука не билась? Отвлекает!
- Мужики, если честно, кто-то из вас в этом шарит?
- ОЙ!!! А впрочем, куда ему с таким сердцем по девочкам...
- А спорим, я смогу прооперировать левой рукой!
- Хорошо что вовремя вспомнил, у меня же дома кот голодный!
- Когда Костик будет делать вскрытие, уссытся со смеху!
- Ну что ж коллеги, думаю что это будет для нас всех суровым уроком...
- Ха-ха-ха!.. Ладно, мужики, хватит прикалываться, пришейте обратно.
- Чуваки, держите его. Сейчас закончится анестезия, а мне еще всю эту херню обратно нужно засунуть.
- Если выпадет орел - вырезаем, если решка - пусть погниет ещё немного.
- Саня, узнай, в морге ещё есть свободные места?
- Баран!!! Ты что ему вколол???
- Что значит - это ещё не вскрытие? Почему мне ничего не сказали?
- Эх! Вспомнилось, как я помощником мясника работал.
- Ого! Какая у него печень! - Дай гляну. - Лови...
Львів. Ранок. Бабця вийшла за молоком.
Тут у неї на очах падає балкон і придушує чоловіка. Збирається натовп, з'являється міліція, бабця підходить і починає:
- От кляті більшовики! Понабудовували балконів. Людині пройти ніде…
Міліціонер, діставши документи постраждалого:
- Бабцю, годі репетувати. То москаль був.
- Понаїхало москалів !!! Ніде балкону впасти.
😂
****
Київ. Іноземні туристи біля будинку з химерами.
Одна дівчина запитує екскурсовода:
- Скажіть, будь ласка, оце і є будинок з потворами?
- Ні, це будинок з химерами.... а будинок з потворами - навпроти.
К тому же врачи зачастую оформлены на полторы ставки . А вот с медсёстрами и санитарками , действительно беда ,, им перепадают крохи .
Ну так пока будете барахтаться в семашковском феодализме, пока зелёных с Банковой не выгоните.
Згідно Конституції ми маємо соціальну державу, а це означає що, весь без малого півмільйонний штат державних посадовців має єдине призначення- виконання записаних в Основному законі (Конституції України) норм. А це і створення робочих мість та рівноправних умов для ведення бізнесу, безкоштовну медицину, освіту, соціальний захист громадян, як і охорону країни та народу від зовнішніх посягань та охорону закону та рівних прав для всіх громадян, чесний суд.
Якщо всього цього нема то, ці державні посадовці не справилися з виконанням своїх обов'язків і мають скласти повноваження, а може і відповідати за скоєні при виконанні своїх обов'язків дії чи не виконані обов'язки.
Чому жоден президент, міністр чи депутат (крім декількох окремих депутатів) не склали свої повноваження через те що, не справилися з узятими на себе обов'язками? Таке трапляється в цивілізованому світі. Але не в Україні. Чому жодна влада не провела аналізу результату своїх реформ чи реформ попередників? Може тому що, де-факто, ми маємо бюрократичну державу- псимархію, яка існує сама для себе? Чиновники живуть за рахунок експлуатації матеріальних та людських ресурсів країни? Вони тут не вчаться і не лікуються. Вони тут тільки гроші заробляють. Силові структури існують тільки заради забезпечення їх особистої безпеки, а суди для звільнення їх від відповідальності.
Для України зараз найкращий варіант це ліберальна держава, щоб нагуляти жирок. Але будь якого політика, який насмілиться на лібералізацію, пересічні порвуть на шматки. Тому ми приречені деградувати при цьому загниваючому недосоціалізмі аж до тих пір, поки до останнього пересічного не дійде, що більше так жити не можна.
Стосовно ж, ліберальної держави то, потрібно сказати:
1) в ліберальних державах відсутній такий штат державних посадовців, як в Україні і перш за все, створюючи ліберальну державу потрібно звільнити більшість державних посадовців;
2) як правило, в ліберальних державах відсутня державна власність і тому землю потрібно не продавати, а роздати громадянам згідно Конституції, як і підприємства бо, вони є власністю народа;
3) податки в ліберальних державах збираються мінімально необхідні, а надлишок зібраних податків повертається платникам;
4) поскільки втручання держави за ліберального устрою мінімальне то, там існують ліберальні закони стосовно права громадян на вогнепальну зброю і самозахист.
5) лібералізм передбачає і виборність мерів, суддей та керівників поліції та визначення їх заробітної плати громадою, залежно від бюджету, так само і директорів муніципальних шкіл та лікарень;
6) відсутність державного гарантування пенсій, лікарняних та соціальних виплат- кожен сам за себе
і багато чого іншого...
Давайте порадуємо сотні тисяч посадовців що, завтра їм треба шукати роботу. До речі, а яку ви будете будувати армію в ліберальній державі чи плюнете на лібералізм та оголосите призов? Жодна, найліберальніша держава в умовах війни не дотримувалася ліберальності, а ставала жорстко соціально-плановою. Навіть США та Великобританія у часи Світових воєн. Там всі приватні підприємства ставали мобілізованими. У Англії з 1939 по 1945 навіть автомайстерні мали виконувати держзамовлення. Ліберальні держави не годяться в умовах війни. Бо треба годувати чисельну армію та тих, хто виконує державне замовлення. Гарний приклад ліберальних держав у Другу світову це, Польща, Бельгія, Голландія, Данія. Вони навіть не встигли розгорнутися для опору. Краще опиралася Франція, але вона далеко не ліберальна. Великобританію врятувало море та королівська влада, яка обмежила ліберальність і спершу, далеко не ліберально, прибрала всіх ворогів корони, а потім прибрала ліберальність друзів до кінця війни.
Що стосується армії та інших несоціальних функцій, то я ж не пропоную взагалі відмінити державу. Ці функції і далі будуть фінансуватися за рахунок податків.
Армія, наприклад, може бути двохрівневою. Перший рівень це контрактні професіонали, які керують різною військовою технікою та виконують складні задачі. Другий рівень - це місцеві загони самооборони, які повинні бути стоворені з добровольців в кожній територіальній громаді. Такий прицип формування армії набагато краще призову, бо замість підневільних рабів-призовників ми отримуємо мотивованих бійців, які до того ж захищають власний дім. Правда це дуже не сподобається нашим чиновникам та силовикам, адже зброя в руках народу це їх найгірший кошмар.
За диплом, который действителен во всем мире просто придется больше платить за каждый зачет, курсовую и экзамен!
Вот только никто не признает диплом вузов где взятки за экзамен уже много лет в порядке вещей.
Как и доверие инвесторов, создание совместных предприятий... Сначала победите коррупцию в государственных органах. А для этого похоже нужно иметь ядерную бомбу или другое оружие массового поражения. Если просто стрелять - патронов не хватит!
Источник: https://censor.net.ua/n3167611
Нет, не будут работать "в любой стране мира".
Даже врачи, получившие образование в США и имеющие большой опыт работы, не только сдают экзамены в Австралии, но и проходят с самого начала ротации в хирургии, отделении скорой помощи, гинекологии, и только потом сдают экзамен по специализации и поступают на программу специализации. Исключения есть (не знаю критериев, может, выдающийся специалист), но это исключения только.
Не стройте иллюзий, сказочники от Квартала.
Что вовсе не означает, что украинские врачи не способны сдать экзамены и работать в Австралии по специальности, таких украинских врачей в Австралии не один человек, жизнь моей мамы спас врач из Львова.
Успехов ей!
Это не столь популярная специализация, как офтальмология, например, на эндокринологию легче попасть.
А пациентов будет море, заболеваемость диабетом 2-го типа только растет из-за ожирения населения в развитых странах, так что ни с трудоустройством, ни с зарплатой трудностей не будет. И есть прекрасная возможность заниматься научной работой (это я знаю по своему, очень хорошему, эндокринологу).
Всего самого лучшего Вашей племяннице.
А зачем? С чего вообще решили, что Кварталу нужно, чтобы население лечили и населению нужно, чтобы его лечили?
Порошенко открывал и модернизировал ФАПы, Супрун провела реформу первичного медицинского звена, боролась с мед. мафией - чем их отблагодарили ЗЕбобики?
Зачем их лечить, оно им не нужно.
Вы еще не поняли?
Не нужно ЗЕбобикам ничего, когда будут болеть, будут плакать, а так - обойдутся гречкой, за которую голосовали.
K04EGAR IV
@K04EGR
В операционных нет дефибриляторов
в больницах нет врачей
у пожарников нет лестниц
у пенсионеров нет пенсий
на дорогах нет дорог в стране
нет людей вместо Государства
- армия чинуш под охраной мусоров, уничтожившая за 28 лет 52-30=22 миллиона душ.
73% населения Украины проголосовали за Слуг народа.
Мне неоднократно объясняли на форуме, что это было "протестное голосование", то есть голосовали не за "бубочку", а против Порошенко.
Голосование "против Порошенко" означает и голосование против Супрун, то есть против современных ФАПов, телемедицины, доступных лекарств, мед реформы (когда врач получает за квалифицированную работу а не за место и связи в феодальной, иерархической системе Семашко).
Если 73% населения проголосовали "против", то им не нужно, чтобы их лечили.
Не стоит навязывать людям то, что им не нужно.
Дайте ЗЕбилам "Сватов" по телевизору, зеленку и йод в качестве неотложной помощи, и колбасу по 2.20 "как в СССР'.
да и прочие важные но малооплачиваемые профессии
хмм, а можно цепью к рабочим местам приковать, для надежности
Я б предположил, что в этом случае мы будем с удвоенной скоростью избавляться от квалифицированных специалистов. А в Украине будут оставаться, соответственно, только неквалифицированные. Неплохо бы определиться, для кого обучают будущих медиков, перед тем, как прокладывать им столбовую дорогу за рубеж.
Вообще всё это часть давнего украинского парадокса: дальше так жить нельзя, а жить по правильному для нас слишком дорого.
Давайте нашим столько платить, иначе завалим Украину мусором.
А дворники, сантехники ... будут платить хирургам за работу. И вырастит у медиков зарплата.