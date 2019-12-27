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 Політика України, Суспільство
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Все про:громадянство (600) Кабмін (3168) добровольці (377) Гончарук_Олексій (407)

 Кабмін спростив надання громадянства добровольцям, які захищали Україну на Донбасі, - Гончарук

Раніше добровольці з інших країн не мали можливості отримати посвідку на проживання в Україні.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз Кабмін затвердив відповідний механізм.

"Важливо, що рішення Уряду спрощує подання документів на отримання громадянства, однак рішення ухвалюється відповідно до норм законодавства", - зауважив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким спростив набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які захищали Україну, а також громадянами Росії, що зазнали політичних переслідувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін створив фонд соцдопомоги потерпілим від насильницьких злочинів, - Гончарук

Кабмін спростив надання громадянства добровольцям, які захищали Україну на Донбасі, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167603
 
   
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А при Порошенко такого не було. Зрада!!!
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Шо-то пошло не так? Рой методичку. Где-то обязательно должна быть зрада. Кабмін спростив надання громадянства добровольцям, які захищали Україну на Донбасі, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9656
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А може в тому, що зє пробачив рашці 12 лярдів??
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Нашел? Молодец. Это как раз на прямую связано с темой в статье.
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Ну давай згадаємо ще і Марусю Звіробій,Антоненка. Достатньо?
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Давай Шурик, топи, весь соево-мальдивский партком смотрит на тебя. Ты лидируешь в предновогодней акции - лизни "шоколадку" и получи поллитра под елочку Кабмін спростив надання громадянства добровольцям, які захищали Україну на Донбасі, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2709
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С радостью.Так не угомонится ж никак пока не сядет,курва.
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"З паршивої вівці бодай шерсті клок". Звісно, якщо це повідомлення правда.
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брэхня,то при янєолігархє була одна правда,чистєйшая.
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Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає, що Офіс президента займає більш упевнену позицію щодо Кремля, ніж за керівництва п'ятого президента Петра Порошенка. Про це він розповів в інтерв'ю Дзеркалу тижня.
"Що стосується того, об'єкт Україна або суб'єкт, то як мені здається, Україна за цієї адміністрації займає більш впевнену позицію щодо пана Путіна», - сказав він. Дипломат додав, що низка розмов і зустрічей українського та російського президентів «створюють враження, що Зеленський відстояв свою позицію краще, ніж це вдавалося Порошенку».

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10811969-zelenskiy-krashche-vidstoyav-svoyu-poziciyu-pered-putinim-nizh-poroshenko-teylor.html
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не Порошенку, а Порошенко, не образованное чмо.....)
все вы зебилы, как ужи на сковородке, ваши перемоги, пыль и ничто, особенно на фоне тотальной сдачи Украины...(
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дай то боже, что бы это было правдой.... хотя, с трудом верится, когда нечисть набирает силу...(
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Отличный закон . Барыга ненавидел тех .кто нам помогал .Такие люди нам нужны .
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Вот и славно, дошла очередь, а то 5 лет с начала войны и кое-кому не хватило на это времени.
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