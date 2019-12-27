 Кабмін спростив надання громадянства добровольцям, які захищали Україну на Донбасі, - Гончарук

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз Кабмін затвердив відповідний механізм.

"Важливо, що рішення Уряду спрощує подання документів на отримання громадянства, однак рішення ухвалюється відповідно до норм законодавства", - зауважив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким спростив набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які захищали Україну, а також громадянами Росії, що зазнали політичних переслідувань.

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