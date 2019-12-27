 Кабмін спростив надання громадянства добровольцям, які захищали Україну на Донбасі, - Гончарук

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що зараз Кабмін затвердив відповідний механізм.
"Важливо, що рішення Уряду спрощує подання документів на отримання громадянства, однак рішення ухвалюється відповідно до норм законодавства", - зауважив прем'єр.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким спростив набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які захищали Україну, а також громадянами Росії, що зазнали політичних переслідувань.
"Що стосується того, об'єкт Україна або суб'єкт, то як мені здається, Україна за цієї адміністрації займає більш впевнену позицію щодо пана Путіна», - сказав він. Дипломат додав, що низка розмов і зустрічей українського та російського президентів «створюють враження, що Зеленський відстояв свою позицію краще, ніж це вдавалося Порошенку».
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10811969-zelenskiy-krashche-vidstoyav-svoyu-poziciyu-pered-putinim-nizh-poroshenko-teylor.html
все вы зебилы, как ужи на сковородке, ваши перемоги, пыль и ничто, особенно на фоне тотальной сдачи Украины...(