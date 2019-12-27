 Кабмін схвалив законопроєкт про вирішення спорів і конфліктів поза судом, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Це значно скоротить час і вартість судових процедур для людей і бізнесу, особливо малого та середнього", - зазначив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Законопроєктом визначається сфера застосування медіації, її принципи, вимоги до медіатора, його права, обов’язки та відповідальність, а також проведення медіації права та обов’язки сторін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук

Можливість вирішувати конфлікт за результатами досягнутих домовленостей – це невеликі фінансові затрати та скорочення строків вирішення. Крім того, ухвалення законопроєкту зменшить навантаження на суди та скоротить кількість оскаржуваних судових рішень.