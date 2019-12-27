EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  1125  5
Все про:Кабмін (3168) суд (5694) Гончарук_Олексій (407)

 Кабмін схвалив законопроєкт про вирішення спорів і конфліктів поза судом, - Гончарук

Уряд на засіданні 27 грудня схвалив законопроєкт "Про медіацію". Документом передбачено позасудове вирішення спорів через спеціального посередника - медіатора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Це значно скоротить час і вартість судових процедур для людей і бізнесу, особливо малого та середнього", - зазначив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Законопроєктом визначається сфера застосування медіації, її принципи, вимоги до медіатора, його права, обов’язки та відповідальність, а також проведення медіації права та обов’язки сторін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук

Можливість вирішувати конфлікт за результатами досягнутих домовленостей – це невеликі фінансові затрати та скорочення строків вирішення. Крім того, ухвалення законопроєкту зменшить навантаження на суди та скоротить кількість оскаржуваних судових рішень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167602
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Коли нарешті будуть нові проекти про Антимонопольний суд, про демонополізацію. боротьбу з офшорами? Здається вас для цього вибирали зєбуїни?
 показати весь коментар
 
Главным медиатором лысого назначат? Он один без хлебного места остался.
 показати весь коментар
 
лучше бы отменили досягнення олигарха Рошена, что нужно деньги платить в суд, чтобы обратиться простому человеку, до такого даже кровавый диктатор Янукович не додумался
 показати весь коментар
 
 
Значит, такое положение дел вполне устраивает зеленого офшориста. Ну, как и с войной, наживался нехороший человек, потом пришел хороший, но война не закончилась
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору