 У 2020 році ДПС зменшить кількість планових перевірок ще на 20%, - Верланов. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПС України.
Водночас, кількість зустрічних звірок за січень - листопад цього року становить 3800, що на 24% менше, ніж за результатами 11 місяців минулого року.
"Нова податкова досягла таких результатів за рахунок підвищення якості перевірок і посилення контролю за найбільш ризиковими платниками податків", - заявив голова ДПС Сергій Верланов і пообіцяв і надалі скорочувати їхню кількість.
"Наступного року планових перевірок буде менше ще на 20%", - наголосив він.
Повідомляється, що загалом за підсумками 2019 року податкова проведе документальні планові перевірки приблизно 5200 юридичних осіб. Це на 14% менше, ніж у 2018 році, коли плановими перевірками було охоплено близько 6000 юридичних осіб.
Нагадаємо, із серпня по жовтень цього року планові та позапланові перевірки торкнулися 5,9% суб'єктів великого бізнесу, 0,9% середнього бізнесу і лише 0,2% малого.