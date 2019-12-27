 Вийшов останній випуск газети "Дзеркало тижня": Зе!повіт. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт видання.
"Дзеркало тижня" виходило з 8 жовтня 1994 року.
Засновниками щотижневої газети стали Юрій Орликів, Юлія Мостова та Володимир Мостовий. З 2011 року Юлія Мостова є головним редактором видання.
"Відшелестіли… Сьогодні типографія надрукувала останній номер тижневика "Дзеркало тижня". Одна тисяча двісті сімдесят п'ятий...
Усе зрозуміло: "папір" у світі вмирає швидше, ніж журналістика загалом. Ми роками тягли жили й двічі обмотували навколо себе паски, щоб не закривати паперової версії. Скільки могли. Але душу все одно корчить почуття провини. Ніби ми зраджуємо тих, для кого "Дзеркало" у хаосі змін, фейків і поверховості було єдиним лакмусом своєї нормальності: виходить, не тільки я так думаю, так відчуваю, тому самому обурююся, на те саме сподіваюся. Але тижневик відходить разом із таненням більш невідтворюваного класу – інтелігенції".
Також видання подякувало своїм читачам:
"Ви чудові читачі! Розумні, з критичним мисленням, суворі, вимогливі. Дякуємо вам за підтримку, критику, небайдужість до газети й країни, за більш як 25-річну "вірність клубу". На ваших очах ми пройшли шлях від королів інсайду — через острів свободи, де в часи жорсткої цензури могли себе реалізовувати журналісти інших видань, — до заповідника смислів. Спостерігаючи за тим, як біля керма переважно дурні змінювалися негідниками, а негідники — дурнями, ми чомусь завжди були в опозиції. Втім, як і більшість із вас".
У статті нагадується про лінію, якої завжди дотримувалося видання, - орієнтування на системні реформи:
"За майже тридцять років ми спробували старі й нові для нашої країни чужі рецепти. У результаті, маючи в 1990 році чотириразовий розрив ВВП із Китаєм, ми прийшли до сторазового… Час конструювати свій "велосипед". Єдине плече, на яке ми можемо обпертися, — наше власне. Зе!повіт — це про те, як не бути розібраними на органи, як вижити й стати лідером у новому світі. "Не для нашого поні паша", - скаже багато хто. Можливо. Але ми відповімо: "Прірву може перестрибнути тільки той, хто не знає, що цього не можна зробити".
Тижневик "Дзеркало тижня. Україна" 24 листопада заявив про припинення друкованої версії.
Твои страницы протирал(своим задом)
спасибки шо этого мусора более выпускать не будут то. лес на Рашке съэкономят то)
я украинец, поколений.... ну наверно 5-4 уже как.
кстати, к своему сожалению.
а ты берега то не путай то тут то.
вот так вот...(славит Одина с Тором)
я тобі не зобов.язаний відзвітовувати
комплекс неполноценности, что не русский ?
так ось - повтори 3 рази. і якщо будеш "гордитись", то вдарся до стіни(головою)
История повторяется.
30,24% зеповії!
53,85% латентные отморозки!
15,95% Те кого кацапы убили голодомором или сгноили в лагерях!
По сути сейчас все тоже самое!!!
ты понимаешь хотя бы шо будет если ты просто обдумаешь это все?
ты тоже ж скажешь - "шоб я пропал, потому что украинец" то.
такие рабы, это как ... ну цитату из книги помню - "гереки найкращи в свити раби" - так надо там "греки" заменить на сам знаешь кого.
не доставай меня уже с этим, ок?
или я те ликбезик проведу, а? ладно, часок подожди, пойду куплю сигарету. ну, эту, ... забыл, типо "капитан блэк", но как-то по иному называется то
(прячет шапку под рога... чо они меня кацом называют то?)
вон, пранк прикольный
https://www.youtube.com/watch?v=QsU8fYCIdlc&t=4900s
- больше нет своей газетки?
Як помру, то поховайте мене на могилі
не на бУгрі, не у стЕпу - в мокшанських болотах
АМІНЬ!
Тепер логічне питання: якщо навіть Ахметову невигідно спонсорувати газету, то за які бабки виходить газета Вєсті, яка кольорова, щоденна, з тиражем у 100 чи 200 тисяч і при цьому роздається БЕЗПЛАТНО??? Чому податкова не цікавиться нею? При минулій владі їх хоча б іноді шманали обшуками (і у редактора Гужви в сейфі мільйон кешем найшли незадекларований), а зараз??