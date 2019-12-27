EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  2839  32
Все про:газета (32) журналістика (946) Мостова Юлія (12) ЗМІ (675)

 Вийшов останній випуск газети "Дзеркало тижня": Зе!повіт. ФОТО

Сьогодні одна з найстаріших українських газет "Дзеркало тижня" випустила останній номер друкованого видання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт видання.

"Дзеркало тижня" виходило з 8 жовтня 1994 року.

Засновниками щотижневої газети стали Юрій Орликів, Юлія Мостова та Володимир Мостовий. З 2011 року Юлія Мостова є головним редактором видання.

"Відшелестіли… Сьогодні типографія надрукувала останній номер тижневика "Дзеркало тижня". Одна тисяча двісті сімдесят п'ятий...

Усе зрозуміло: "папір" у світі вмирає швидше, ніж журналістика загалом. Ми роками тягли жили й двічі обмотували навколо себе паски, щоб не закривати паперової версії. Скільки могли. Але душу все одно корчить почуття провини. Ніби ми зраджуємо тих, для кого "Дзеркало" у хаосі змін, фейків і поверховості було єдиним лакмусом своєї нормальності: виходить, не тільки я так думаю, так відчуваю, тому самому обурююся, на те саме сподіваюся. Але тижневик відходить разом із таненням більш невідтворюваного класу – інтелігенції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про відставку Богдана - це чиста маніпуляція, - Мостова

Також видання подякувало своїм читачам:

"Ви чудові читачі! Розумні, з критичним мисленням, суворі, вимогливі. Дякуємо вам за підтримку, критику, небайдужість до газети й країни, за більш як 25-річну "вірність клубу". На ваших очах ми пройшли шлях від королів інсайду — через острів свободи, де в часи жорсткої цензури могли себе реалізовувати журналісти інших видань, — до заповідника смислів. Спостерігаючи за тим, як біля керма переважно дурні змінювалися негідниками, а негідники — дурнями, ми чомусь завжди були в опозиції. Втім, як і більшість із вас".

Вийшов останній випуск газети Дзеркало тижня: Зе!повіт 01

У статті нагадується про лінію, якої завжди дотримувалося видання, - орієнтування на системні реформи:

"За майже тридцять років ми спробували старі й нові для нашої країни чужі рецепти. У результаті, маючи в 1990 році чотириразовий розрив ВВП із Китаєм, ми прийшли до сторазового… Час конструювати свій "велосипед". Єдине плече, на яке ми можемо обпертися, — наше власне. Зе!повіт — це про те, як не бути розібраними на органи, як вижити й стати лідером у новому світі. "Не для нашого поні паша", - скаже багато хто. Можливо. Але ми відповімо: "Прірву може перестрибнути тільки той, хто не знає, що цього не можна зробити".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Медведчук щиро ненавидить усе українське, це ворог", - Мостова. ВIДЕО

Тижневик "Дзеркало тижня. Україна" 24 листопада заявив про припинення друкованої версії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167600
 
 
 Топ коментарі
 
зе-повіт: " як умру, тоді не смійтесь з мене на кварталі серед лайна на вухах на Г+Г каналі , і рояль великий чорний й ровер з булавою, без баканова тепер я розберусь з чортівньою.." -- так, експромт Вышел последний выпуск газеты "Зеркало недели": Зе!повіт - Цензор.НЕТ 7365
 показати весь коментар
 
Так шо у пана палковника Гриценко
- больше нет своей газетки?
 показати весь коментар
 
А как это? я украинец, поколений.... ну наверно 5-4 а до этого? Вышел последний выпуск газеты "Зеркало недели": Зе!повіт - Цензор.НЕТ 3643
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Ура!
Твои страницы протирал(своим задом)
спасибки шо этого мусора более выпускать не будут то. лес на Рашке съэкономят то)
 показати весь коментар
 
 
а шо не так то?
я украинец, поколений.... ну наверно 5-4 уже как.
кстати, к своему сожалению.
а ты берега то не путай то тут то.
 показати весь коментар
 
А как это? я украинец, поколений.... ну наверно 5-4 а до этого?
 показати весь коментар
 
 
а ви сам знаєш свою генеагологію аж до кам.яного віку?
я тобі не зобов.язаний відзвітовувати
 показати весь коментар
 
Бариска мы все и так понимаем что ты кацап не надо нам тут слюнями брызжать!
 показати весь коментар
 
Я не зрозумів, він взагалі читав цю газету? Чи просто підтирався, бо не мав паперу?
 показати весь коментар
 
 
А кто ты, из под поляка или с под турка? Может из Трипольской эпохи, ПРИМАТ. Если родился в Украине, это твоя Родина, так трудно догнать, да. Все ****.........ся,. как, почему. Ты, лучше в своей родословной поройся, глубже бабушки х.... й найдешь. Нацист х...... в.
 показати весь коментар
 
к сожалению?
комплекс неполноценности, что не русский ?
 показати весь коментар
 
б*же, чувак, а ти історію нашу вивчАв?
так ось - повтори 3 рази. і якщо будеш "гордитись", то вдарся до стіни(головою)
 показати весь коментар
 
Гордится не чем!
История повторяется.
30,24% зеповії!
53,85% латентные отморозки!
15,95% Те кого кацапы убили голодомором или сгноили в лагерях!
По сути сейчас все тоже самое!!!
 показати весь коментар
 
и 95% тех у кого "Гитлер очень плохой и напал".
ты понимаешь хотя бы шо будет если ты просто обдумаешь это все?
ты тоже ж скажешь - "шоб я пропал, потому что украинец" то.
такие рабы, это как ... ну цитату из книги помню - "гереки найкращи в свити раби" - так надо там "греки" заменить на сам знаешь кого.
не доставай меня уже с этим, ок?
или я те ликбезик проведу, а? ладно, часок подожди, пойду куплю сигарету. ну, эту, ... забыл, типо "капитан блэк", но как-то по иному называется то
 показати весь коментар
 
Кожен народ гордиться своєю історією, в кого вона є.
 показати весь коментар
 
та я тут не по паспорту регался то...
(прячет шапку под рога... чо они меня кацом называют то?)
вон, пранк прикольный
https://www.youtube.com/watch?v=QsU8fYCIdlc&t=4900s
 показати весь коментар
 
Только отморозок и кацапский сраколиз будет себя называть кацапской кличкой и фамилией!
 показати весь коментар
 
 
зе-повіт: " як умру, тоді не смійтесь з мене на кварталі серед лайна на вухах на Г+Г каналі , і рояль великий чорний й ровер з булавою, без баканова тепер я розберусь з чортівньою.." -- так, експромт Вышел последний выпуск газеты "Зеркало недели": Зе!повіт - Цензор.НЕТ 7365
 показати весь коментар
 
 
Так шо у пана палковника Гриценко
- больше нет своей газетки?
 показати весь коментар
 
 
Зе!повіт:
Як помру, то поховайте мене на могилі
не на бУгрі, не у стЕпу - в мокшанських болотах
 показати весь коментар
 
 
Зеповії видали останній номер "зеповіту"!
АМІНЬ!
 показати весь коментар
 
 
Та вже навіть і Гриценко з критикою по Зе пройшовся неодноразово... Тому це не про них, для зебілів вже і вони порохоботи
 показати весь коментар
 
Хай тепер той Гриценко поцілує себе в спину! ніже-ніже вот-вот-вот!
 показати весь коментар
 
а москали Вести на шару раздают и жжужат....
 показати весь коментар
 
То ты наверное еще про падение промпроизводства за 6мес на 20% не слышал... Вот тут будет боляче всем и по самые помидоры!
 показати весь коментар
 
 
Як помрем, то Зе-повайте в цифровій могилі, серед сцени широкої, в палаці "Україна"....
 показати весь коментар
 
Нічого дивного, така тенденція у всьому світі... Відмова від паперових версій видань є і економічно вигідною, і для лісів корисною. Лише за 2019 рік від паперових версій також відмовилися Перець та навіть ахметовська Севодня...

Тепер логічне питання: якщо навіть Ахметову невигідно спонсорувати газету, то за які бабки виходить газета Вєсті, яка кольорова, щоденна, з тиражем у 100 чи 200 тисяч і при цьому роздається БЕЗПЛАТНО??? Чому податкова не цікавиться нею? При минулій владі їх хоча б іноді шманали обшуками (і у редактора Гужви в сейфі мільйон кешем найшли незадекларований), а зараз??
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору