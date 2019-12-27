 Вийшов останній випуск газети "Дзеркало тижня": Зе!повіт. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт видання.

"Дзеркало тижня" виходило з 8 жовтня 1994 року.

Засновниками щотижневої газети стали Юрій Орликів, Юлія Мостова та Володимир Мостовий. З 2011 року Юлія Мостова є головним редактором видання.

"Відшелестіли… Сьогодні типографія надрукувала останній номер тижневика "Дзеркало тижня". Одна тисяча двісті сімдесят п'ятий...

Усе зрозуміло: "папір" у світі вмирає швидше, ніж журналістика загалом. Ми роками тягли жили й двічі обмотували навколо себе паски, щоб не закривати паперової версії. Скільки могли. Але душу все одно корчить почуття провини. Ніби ми зраджуємо тих, для кого "Дзеркало" у хаосі змін, фейків і поверховості було єдиним лакмусом своєї нормальності: виходить, не тільки я так думаю, так відчуваю, тому самому обурююся, на те саме сподіваюся. Але тижневик відходить разом із таненням більш невідтворюваного класу – інтелігенції".

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Також видання подякувало своїм читачам:

"Ви чудові читачі! Розумні, з критичним мисленням, суворі, вимогливі. Дякуємо вам за підтримку, критику, небайдужість до газети й країни, за більш як 25-річну "вірність клубу". На ваших очах ми пройшли шлях від королів інсайду — через острів свободи, де в часи жорсткої цензури могли себе реалізовувати журналісти інших видань, — до заповідника смислів. Спостерігаючи за тим, як біля керма переважно дурні змінювалися негідниками, а негідники — дурнями, ми чомусь завжди були в опозиції. Втім, як і більшість із вас".

У статті нагадується про лінію, якої завжди дотримувалося видання, - орієнтування на системні реформи:

"За майже тридцять років ми спробували старі й нові для нашої країни чужі рецепти. У результаті, маючи в 1990 році чотириразовий розрив ВВП із Китаєм, ми прийшли до сторазового… Час конструювати свій "велосипед". Єдине плече, на яке ми можемо обпертися, — наше власне. Зе!повіт — це про те, як не бути розібраними на органи, як вижити й стати лідером у новому світі. "Не для нашого поні паша", - скаже багато хто. Можливо. Але ми відповімо: "Прірву може перестрибнути тільки той, хто не знає, що цього не можна зробити".

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Тижневик "Дзеркало тижня. Україна" 24 листопада заявив про припинення друкованої версії.