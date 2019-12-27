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 Концерт російського джазмена Бутмана, який підтримав окупацію Криму, скасували в Бостоні

Бостонський джаз-клуб RegattaBar скасував призначений на 12 лютого виступ російського квінтету Ігоря Бутмана. Концерт зник із календаря цього джазового майданчика після того, як місцева газета Cambridge Day опублікувала лист групи Arts Against Aggression.

Про це Радіо Свобода повідомив активіст Дмитро Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

У листі містилася інформація про політичну діяльність Ігоря Бутмана, зокрема, про те, що він є членом керівництва владної партії "Єдина Росія", брав участь у кампанії з переобрання президента Володимира Путіна, підтримував агресію проти України і порушував рекомендації Держдепартаменту США не брати участь у Koktebel Jazz Party в окупованому Криму. На офіційному сайті Бутмана бостонський концерт ще є, а на сайті клубу його вже немає.

Бутман – громадянин Росії і США. Поїздки американських громадян на територію анексованого Росією Криму є порушенням режиму санкцій, накладених на Москву за агресію щодо України і анексію українського півострова.

У своєму листі група Arts Against Aggression заявила, що джаз, який близько століття є символом миру і свободи, не має використовуватися для відбілювання репресивного режиму, виправдання анексій і воєн.

Наприкінці січня та в першій половині лютого у Бутмана заплановані концерти в клубах кількох американських міст, у тому числі Нью-Йорка, Балтимора і Маямі. Активісти Arts Against Aggression ведуть переговори з власниками закладів, щоб не допустити виступів музиканта.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167598
 
   
 Топ коментарі
 
оце добра новина!
Схоже, що в Бостоні дозволи на концерти видають не зеленопикі мавпи.
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Русофобію затєвают? Кляті госдепівські бандерівці!
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Схоже, що в Бостоні дозволи на концерти видають не зеленопикі мавпи.
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В Бостоне гораздо внимательнее к мнению украинских патриотов, чем в самой Украине. Печаль((
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Русофобію затєвают? Кляті госдепівські бандерівці!
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Джазмен сидит на унитазе с саксом? Ну и мимика
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«Козел на саксе» - это прозвище рук. ансамбля «Арсенал» Козлов получил от актера Филлипенко в одной его интермедии.
Не мудрствуя Козлов свои мемуары назвал также.

А Бутман - не козел а свинособака.
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Саме так, я знаю. Бачу, що і ви пам'ятаєте.
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о б*же... круто вы сказал.... ээээ, ну да, саксы - они такие, с англами то.
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Да, да и кАзлоф борька на саксе: фа-до-фа!
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я не вмію грати на трубах.
я за натяки - можна і відповісти, Гер. як там погода в Мюніху ?

певно норм. місто, ну, тіпа шоп пожити там
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Слово Трампу!
Обаме слово!
хорошо шо упырька опустили - надо шоб еще на Рашке обязать эту новость протранслировать то.
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Велика подяка омерiканскiм фошiздам - бандеровцам, омерiканск-ОЙ хунтi:
Концерт російського джазмена Бутмана, який підтримав окупацію Криму, скасували в Бостоні - Цензор.НЕТ 9029


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На картинке фотошоп. На фото сразу видно, шо он сидит и хезает в сартире,а саксофон ему прифотошопили.
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Зря отменили. Надо было разрешить. И привезти арабов на концерт.. "Смотри Мустафа - жид на дудочке. Аж всирается. Это он так арабов ненавидит!"
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