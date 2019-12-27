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Все про:ГПУ (3276) Чумак (77) Переатестація (78) Рябошапка Руслан (230)

 "Дідусь без прав, який володів BMW Х5 та Х6", - Чумак розповів, як під час переатестації прокурори пояснювали свої доходи

Заступник генпрокурора України Віктор Чумак розповів, що прокурори, які, зокрема, не змогли пояснити свої доходи, не пройшли переатестацію.

Найчастіше на співбесіді під час переатестації в ГПУ появу дорогого майна у своїх деклараціях прокурори пояснювали "отриманням дорогих подарунків від батьків, тещ, тестів, інших родичів". Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, відповідаючи на питання щодо механізму проведення співбесід із прокурорами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

Кандидатів на посади в новому Офісі генерального прокурора на останньому етапі переатестації - співбесіді - перевіряли на питання, повʼязані з доброчесністю та виконання практичного завдання. "Усе проходило в межах жорстких правил, кожному з кандидатів або прокурорів надавалася можливість відповісти на всі запитання, які виникали у членів атестаційної комісії, ці питання вони отримували заздалегідь. Навіть якщо під час співбесіди у кандидата не було необхідних документів, співбесіда могла бути зупинена, щоб дати людині час знайти документи та надати всі необхідні докази", - розповів Рябошапка.

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Член комісії, заступник генерального прокурора Віктор Чумак додав, що якщо прокурор не міг пояснити джерела доходів, а майно перевищувало його заробітки за останні 20 років, комісія залишала за собою право вважати, що майно нажите не добропорядним шляхом. "Та людина, яка не могла пояснити отримання доходів, - не може працювати в прокуратурі", - зазначив Чумак. За його словами, комісія також аналізувала матеріали всіх проваджень, з якими працював прокурор, і якщо прокурор не міг пояснити, чому він брав участь у тій чи іншій справі - у комісії виникали сумніви в його доброчесності.

"Ви всі пам'ятаєте бабусю (колишнього заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури України Дмитра. - Ред.) Суса (він користувався автомобілем Audi Q7, який зареєстрований на його бабусю. - Ред.). А у нас ще був дідусь, який, не маючи прав на керування автомобілем, володів двома авто люксового класу: BMW Х5 та Х6", - розповів Чумак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167597
 
 
 Топ коментарі
 
чЮвак, подивись, на чому зараз приїздять на роботу співробітники геніяльної прокурватури. заразом подивись, на чому їздять менти, ізбушники (наприклад - сумновідомий беззубченко) та податківці.
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Ну хоча б частину самих тупих непорядних прибрали, і то вперед. Уявляю тупість прокурвора. що не зміг легалізувати зароблене непосильним трудом. Киди їм змагатися в суді з адвокатами.
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От як раз ці і найкраще " позмагались" з адвокатами.Результат в декларації.Але тупі і самовпевнені.
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Да Чумак стал таким же борцом с коррупцией , как и Наем с Лещенко. Их в зеленой команде быстро подлечили зелеными лекарствами.
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Ну и что? У меня Ауди А4 и нет прав. Возит водитель!
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Да Ви пане охрінівший...😨😁😀сподіваюсь Ви бізнесмен, а не держчиновник. Тобто гроші заробили, а не вкрали.
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Слабовато, игорьД... ! Всего лишь 529,60 грн и у тебя аж Audi Q8.
"Дідусь без прав, який володів BMW Х5 та Х6", - Чумак розповів, як під час переатестації прокурори пояснювали свої доходи - Цензор.НЕТ 2903
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чЮвак, подивись, на чому зараз приїздять на роботу співробітники геніяльної прокурватури. заразом подивись, на чому їздять менти, ізбушники (наприклад - сумновідомий беззубченко) та податківці.
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Про ментов это ты лишнее загнул,их процентов 85 точно не ездят на Мазаретти и Порше а вот СБУшники ,таможенники и погранцы эти да. Основная масса ментов это нищета ,опера,участковые,патрульные это самая нищая каста.Следаки это "середняки" торгующие делами. Даже бывшие "бэхи" это уже нищета. Самые зажиточные в районе это начальник следствия и сам начальник райотдела. А вот уже в управе сидят жуки посолиднее,у этих уже аппетиты и возможности частенько совпадают. Но и среди них есть "олигархи",это УВБэшники,кадровики и конечно же Первый зам и сам ПАПА. Так что поверь мне что менты рядовые это нищета голимая и бесправная и максимум что они могут это взять бесплатно пирожок на базаре и то если попросят.
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А чего удивлятся, может бабушки и дедушки у них были на прополке БУРЯКА в колхозе, не плохо зарабатовали, выучили внучка и себе такие тачки прикупили, для подарков.
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цьому борцуну із корупцією треба знати, що у розвинутих країнах контролюють не доходи, а витрати.
Тобто співставляють заробітну платню та інші легальні надходження з покупками.
Різниця і є ознакою корупції.
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Бідні, нещасні прокурори і судді... Мабуть треба їм ще раз підняти зарплату.
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Так анонсували підняття на 40-50%. На Цензорі є вже інформація.
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Что за шум, а драки нет?! Зачем эта мышиная возня и комичная суета? У нас что, появились честные прокуроры? (полицаи, судьи, следователи, сбушники и пр...). Просто посмотрите, как живут все эти персонажи, в каких виллах, на чем ездят, проверьте счета, офшоры... Где учатся дети, сколько тратит семья... Всё сразу станет понятно. Но для этого же нужна политическая воля. И пересажать полстраны. А это негуманно
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для "гуманітарієв" ліхтарі та електричний стілець! (в мене тато електрик)
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Недавно читал о несчастном и бедном судье , которому не хватает зарплаты , чтобы отдать долг ( 2 млн ) маме , и её односельчанину ( 2.5 млн ) . Которые судья занял у них на покупку особняка по Киевом . "Дідусь без прав, який володів BMW Х5 та Х6", - Чумак розповів, як під час переатестації прокурори пояснювали свої доходи - Цензор.НЕТ 1987 .
Я и не предполагап до этого , что в селах живут столько миллионеров . Для которых - одолжить кому то пару млн. , плёвое дело .
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Люди поступали в ВУЗ за 20$. учились, платили за экзамены, потом за должность. Странно требовать работу за 15 тыс грн если потратил 50$. Плюс 90% умственно отсталые. Посмотри на этого клоуна, а Тюбетейкин вообще ПТУшник.
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