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Все про:авіакатастрофа (338) Казахстан (103) МЗС (1980) українці (582) Погорельцев (9)

 Є проблеми з хребтом, але загрози життю немає, - в МЗС розповіли про стан постраждалих в авіакатастрофі під Алмати українців

Українці, які постраждали внаслідок авіакатастрофи в Казахстані, зазнали травм середньої тяжкості, загрози їхньому життю немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі "Укрінформу" директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев,

"Серед постраждалих є двоє громадян України — жінка 1991-го і чоловік 1990 року народження. Обоє доставлені до лікарні міста Алмати. За інформацією лікарів, в обох травми середньої тяжкості - проблеми з хребтом, але загрози їхньому життю немає", - сказав Погорельцев.

Він поінформував, що український консул відразу зв'язався з лікарнею, де наразі перебувають постраждалі українці, з метою надання їм повноцінного консульського супроводу. За словами Погорельцева, наразі консул розв'язує питання передачі нашим співвітчизникам через довірену особу мобільних телефонів для прямого спілкування з ними.

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Директор Департаменту консульської служби МЗС запевнив, що ситуація перебуває на контролі МЗС, а всі питання, пов'язані з наданням необхідної допомоги постраждалим, будуть оперативно вирішуватися.

Нагадаємо, літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air сполученням Алмати - Нур-Султан в п'ятницю вранці після вильоту з аеропорту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будівлею і впав у районі житлового сектору. За останніми даними, унаслідок авіакатастрофи загинули 15 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167594
 
 
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Слава Богу, наши живы и консул оперативно связался, значит еще у нас есть держава, которая беспокоится за своих граждан.
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Я больше чем уверен, что и сейчас будет сделана ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ошибка при выяснении причин катастрофы. Причём эта ошибка идёт вплоть до самого верха, до совета директоров фирмы Боинг. При анализе полетной ситуации, нужно предположить, что в какой то критической точке полёта, вес самолёта скажем из 1.5 тонны резко превратился в 15 тонн, неожиданно для экипажа. Причём самолёт исправный, прошёл сертификацию, экипаж слаженный и обученный, все системы работали нормально.
Я не обижаюсь, но жду...типичного!!! ответа, типа ошибки пилотирования или неправильной работы закрылков.
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Не ну почему я не удивлён? Почему такое умиротворение ожидание?????

Следствие считает возможными причинами крушения самолета самолета Fokker-100 в Алма-Ате техническую неисправность и ошибку пилотов. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Роман Скляр, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Скляр также отметил, бортовые самописцы самолета найдены и направлены на расшифровку. Он добавил, что после взлета самолет резко накренился вправо, затем дважды коснулся хвостовой частью ВПП, после чего пробил забор и врезался двухэтажное здание.
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На автомате. Если принтер, то ксерокс, если самолёт то Боинг
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