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Все про:імпорт (108) Росія (14844) Новак Олександр (39) Електрика (315)

 Сподіваємося, що заборону імпорту електроенергії з Росії в Україну скасують, - міністр енергетики РФ Новак

Міністр енергетики РФ Олександр Новак вважає відмову України від імпорту електроенергії з Росії неконструктивною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це він заявив в інтерв'ю каналу "Росія 24".

"Такі рішення не дуже конструктивні, бо вони не спрямовані на енергобезпеку і надійне енергопостачання споживачів", - заявив він.

Новак додав, що населенню і комерційним організаціям, для яких найважливішою є наявність у приміщенні світла і тепла, позиція України "не додає оптимізму".

"Сподіваємося, що колись це рішення буде скасовано", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії", що забороняє імпорт електроенергії з РФ за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку.

Відповідний законопроєкт Рада підтримала 4 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ і Україна домовилися про зняття взаємних претензій щодо газу з 1 січня 2020 року, - міністр енергетики РФ Новак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167592
 
 
 Топ коментарі
 
У МЕНЕ Є НОВОРІЧНЕ ПОБАЖАННЯ ...

Надеемся, что запрет импорта электроэнергии из России в Украину отменят, - министр энергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 2246
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Последние несколько лет обходились без кацапской электроэнергии и вдруг! зеленым стало невтерпеж.
Причем, при падении производства...
На что вам не хватает электроэнергии?
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їм на все вистачає, а от бабусі єбєні з бородою - ні. Надеемся, что запрет импорта электроэнергии из России в Украину отменят, - министр энергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 8230
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при Петі так би і було )))
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еротичний сон офшорного кнура...
мабуть прокинувся з ерогованим прутнем...
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А як реагувати на останні події? Відмова від претензій до газпрому, відновлення імпорту електроенергії? Чи так має бути? Відновлюємо дружбу після стількох тисяч смертей українців?
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До речі за офшори, а ********** їх має? Чи він постійно налоги платив в казну України?
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А чому тільки про офшори згадали? А де ж про "баригу", "мародьора", "торгівлю на крові", "мальдіви", "вальцмана", "синьоносого гетьмана"??? Чи вже прозріли і бачите, що те саме є і в няши-бубочки? Так і офшори там також є. Ви вже якось визначтесь...
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найгірший його злочин - причетність до вбивства на пару з татусем (сидів за розкрадання держ.майда при СРСР) рідного брата по маминій лінії і присвоєння його бізнесу...

Плахотнюк підтвердить )))

тепер про бубочку - він був держслужбовцем та заробив Мярди, ховаючись в офшорах?
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Бубочка не платил налоги стране, от слова СОВСЕМ. И именно через офшоры.

https://enigma.ua/articles/khto-vi-mister-prezedent-velikiy-kombinator-chi-milna-bulbashka
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Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом

https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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тепер про бубочку
Ти пикинь, якщо він НЕ був держслужбовцем та заробив Мярди, ховаючись в офшорах, то скільки він "заробить" ховаючись в офшорах коли став держслужбовцем?


Заробляти та ховати то він навчився добре, а зараз лише місце роботи змінилося.
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Запускайте "мурах" с промышленными аккумуляторами
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А он и не действует. Зеля разрешил кабмину продолжать экспорт на свое усмотрение.
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Тимчасово виконуючий обов'язки президента України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону України "Про ринок електричної енергії" № 330-ІХ.

Про це повідомляє пресслужба "Офісу Зеленського".

.... Крім того, закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, що імпортується з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку). Водночас Кабінет Міністрів України має право скасовувати заборону на визначений ним термін, щоб уникнути надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.
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А мы надеемся что такие как Ахметов снизят цену на свою электроэнергию до такого уровня, что покупать из раши просто станет невыгодно.
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Оно в европы экспортирует, по дешевке...
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Электроэнергией с угля с лета этого года уже "заведует" папа Беня.

"... ПАО «Центрэнерго» продавало ферросплавным заводам Игоря Коломойского по скидке в 55%.!!! «Никопольский завод ферросплавов», «Запорожский завод ферросплавов», «Покровский ГОК», «Марганецкий ГОК» и «Днепроазот», контролируемые олигархом Игорем Коломойским, электроэнергию ниже себестоимости. Об этом редакция узнала из результатов торгов опубликованных на сайте «Украинской энергетической биржи».....
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що Герус вже не хоче дешевого світла? зализує рани отримані в нерівних боях з радикалами? чи може Олежка з ним щось не те зробив поза камерою?
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Последние несколько лет обходились без кацапской электроэнергии и вдруг! зеленым стало невтерпеж.
Причем, при падении производства...
На что вам не хватает электроэнергии?
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їм на все вистачає, а от бабусі ***** з бородою - ні.
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при зниженні цін на вугілля та зміцненні гривні ахметоїд не хоче скидати ціни на е\е своїх станцій, тому доводиться кацапським ресурсом його приводити до тями
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Герус із збитим прицілом перед виборами розпинався, що в Європі електроенергія дешевша ніж в Україні, нехай закупає там, якщо там дешевше, згідно його заяв.
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Нехай шукають будь-які інші шляхи вирішення проблем, окрім повернення до рашистів.
Вони ж такі вумні... і в них вся повнота влади.
Там, де можна обійтись без рашистського, потрібно обходитись без нього.
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Ви дуже здивуєтесь як що Вам на вухо скажуть спеціалісти які достовірно знають але бояться кричати вголос про це щоб не влаштували нещасний випадок, - що Україна насправді може сама себе забезпечувати довгі десятки років і газом, і нафтою, і твелами американськими а не кацапськими, і доволі ******** та ще кращим ніж у кацапів озброєнням ? По газу я маю на увазі що Мамед сам собі купує де хоче та за скільки хоче а не краде наш..А краще б цій мавпі та ще трьом чужорідним покидькам зробити дірку у баняку та націоналізувати майно а с прибутків можна де завгодно купити газ ( на промисловість) за будь-яку ціну. І все одно буде з прибутком. Дуже здивуєтесь? Як що ні - тоді Ви знаєте хто винен , чому і як..А що треба робити щоб це спрацювало я навіть Вам писати не буду бо це дуже кардинальні дії. Але без них уже не буде країни.
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Після того, як Герус артикулював що, «нє надо обманивать, ми всє пять лєт покупалі русскій газ», то це значить одне з двох, або він ідіот, або не розуміє різниці між видобувником газу і продавцем газу.
А скоріш хитрий, і дєсь таки капає йому на рахунок нєсколько копєєк з «Газпрому»....
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Депутатша от "слуг" заявляла, что он получил очень неплохой куш за проталкивание закупки электроэнергии у россии.
Труба вызывал его на допрос?
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Не знаю точно почему, но Раша для Бени очень демпингует. Продает энергию дешевле даже своего внутреннего рынка. Вопрос к спецслужбам - почему?
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То й кого цікавлять вологі нарасійські мрії?
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на це також сподіваються прихожани секти свинюги мальдівської...
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А який був відкат за використання російської електроенергії?
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Там москалі почали серйозно демпінгувати. І з часом могли захопити значну частину ринку. Правда і Ахметов з своїми цінами охрінів. А виробництво на АЕС стримують під Ахметов...
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Так чому новий уряд не перевірить Ахметова?
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Подальше від москалів по всіх напрямках. Ще би власний газ та нафту разом з Амерами видобувати і вуголь. От тоді стали би реально економічно незалежними.
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принципе, запрет импорта э/э из Рашки это правильное порохоботское решение..
тут Зеля молодец!.. но теперь нужно заставить рыжего гондона продавать нашу отечественную э/э на внутреннем рынке, а не за рубеж (как это привык делать "гудок")..
тогда, и тарифы снизятся и один олигарх в стойле пропишется..
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Этот запрет хорош тем, что четко позволяет выявить пятую колонну в украинской экономике. Попался - и в морду! Надеемся, что запрет импорта электроэнергии из России в Украину отменят, - министр энергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 8018
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@Новак считает отказ Украины от импорта электроэнергии из России неконструктивным.@

а каждый день убивать украинцев в их же стране и при
этом вести переговоры про газх и электроэнергию -- это по настоящему конструктивно

Господин Новак, украинское правительство во главе с Президентом стараются как могут и учатся быть конструктивными у старших братьев.
Не критикуйте.
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Эти татаро-монголы россияне спят и видят как наденут газовую удавку на шею Украины!! У нас своей электроэнергии хоть жопой ешь. Надо только, чтобы зеленский не на словах, а на деле уменьшил тарифы на электричество. Хватит Ахметову и Ко ежегодно на электороэнергии зарабатывать на населении 3-4 млрд. дол. Прибыль у Ахметова течёт уже даже из ушей, а ему всё мало! Когда он уже нажрётся!!! А что делает наше новое НКРЕКП и министр оржель. Умеют только сдавать интересы Украины россии, вместе с продажным герусом.
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Як там: якщо тебе хвалить твій ворог, значить ти зрадник. (с)
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Ага.

Україна позакриває свої електростанції і по самі гланди насадиться на підарашкінску електрику.
Ажбігом.
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""Дожили до того, что выключаем уже построенные государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 грн и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС и ВЭС с крупнейшим в Европе тарифом 3-5 грн за кВт/час. Уже сейчас понятно, что весной это будет повторяться в масштабах в разы больших. Это государственная политика? Есть еще где-то в мире такое?" - пишет Герус.Источник: https://censor.net.ua/n3166774
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А як реагувати на останні події? Відмова від претензій до газпрому, відновлення імпорту електроенергії? Чи так має бути? Відновлюємо дружбу після стількох тисяч смертей українців?
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У кацапов почемуто при нынешней ввласти на всё плохое для Украины своя твёрдая зелёная надежда . Совпадение? Сподіваємося, що заборону імпорту електроенергії з Росії в Україну скасують, - міністр енергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 5635 Не думаю
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Вернете Крым, Донбасс, извинитесь, компенсируете ущерб и тогда......
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иди на х...й со своей электроынэрнийей!

Сподіваємося, що заборону імпорту електроенергії з Росії в Україну скасують, - міністр енергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 5612
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Балтия 30 лет работала,над тем,чтоб отвязать свои сети от РФ,и привязать к ЕС.
И уже начинают переключаться.
Это гарнтирует им стабильное снабжение Э/Э. А украинцы ждут,пока на расее начнут играть рубильником?
Вентилем поигрались - второй десяток лет выхаркиваем! С рубильником страшнее.
Выключение электрики по всей стране от 3 до 6 суток,и выход из строя от 30% ВСЕГО оборудования.
Желающие могут ознакомиться с результатами,по материалам, по разбалансировке сетей на америкнском континенте.
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а вова й не відмінив... там оговорочка є, що "при потребі" можна й в фєдєрастів купляти... а в бєні завжди потреба є... так що притихне й все повернеться...
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Купувати щось в московії можна лише в одному випадку - товар критичний для виживання країни. Всьо. Решта торгівлі має дорівнювати державній зраді і каратися відповідно - конфіскацією майна.
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