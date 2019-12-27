 Сподіваємося, що заборону імпорту електроенергії з Росії в Україну скасують, - міністр енергетики РФ Новак

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це він заявив в інтерв'ю каналу "Росія 24".
"Такі рішення не дуже конструктивні, бо вони не спрямовані на енергобезпеку і надійне енергопостачання споживачів", - заявив він.
Новак додав, що населенню і комерційним організаціям, для яких найважливішою є наявність у приміщенні світла і тепла, позиція України "не додає оптимізму".
"Сподіваємося, що колись це рішення буде скасовано", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії", що забороняє імпорт електроенергії з РФ за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку.
Відповідний законопроєкт Рада підтримала 4 грудня.
мабуть прокинувся з ерогованим прутнем...
Плахотнюк підтвердить )))
тепер про бубочку - він був держслужбовцем та заробив Мярди, ховаючись в офшорах?
https://enigma.ua/articles/khto-vi-mister-prezedent-velikiy-kombinator-chi-milna-bulbashka
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
Ти пикинь, якщо він НЕ був держслужбовцем та заробив Мярди, ховаючись в офшорах, то скільки він "заробить" ховаючись в офшорах коли став держслужбовцем?
Заробляти та ховати то він навчився добре, а зараз лише місце роботи змінилося.
Про це повідомляє пресслужба "Офісу Зеленського".
.... Крім того, закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, що імпортується з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку). Водночас Кабінет Міністрів України має право скасовувати заборону на визначений ним термін, щоб уникнути надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.
"... ПАО «Центрэнерго» продавало ферросплавным заводам Игоря Коломойского по скидке в 55%.!!! «Никопольский завод ферросплавов», «Запорожский завод ферросплавов», «Покровский ГОК», «Марганецкий ГОК» и «Днепроазот», контролируемые олигархом Игорем Коломойским, электроэнергию ниже себестоимости. Об этом редакция узнала из результатов торгов опубликованных на сайте «Украинской энергетической биржи».....
Причем, при падении производства...
На что вам не хватает электроэнергии?
Вони ж такі вумні... і в них вся повнота влади.
Там, де можна обійтись без рашистського, потрібно обходитись без нього.
А скоріш хитрий, і дєсь таки капає йому на рахунок нєсколько копєєк з «Газпрому»....
Труба вызывал его на допрос?
тут Зеля молодец!.. но теперь нужно заставить рыжего гондона продавать нашу отечественную э/э на внутреннем рынке, а не за рубеж (как это привык делать "гудок")..
тогда, и тарифы снизятся и один олигарх в стойле пропишется..
а каждый день убивать украинцев в их же стране и при
этом вести переговоры про газх и электроэнергию -- это по настоящему конструктивно
Господин Новак, украинское правительство во главе с Президентом стараются как могут и учатся быть конструктивными у старших братьев.
Не критикуйте.
Україна позакриває свої електростанції і по самі гланди насадиться на підарашкінску електрику.
Ажбігом.
И уже начинают переключаться.
Это гарнтирует им стабильное снабжение Э/Э. А украинцы ждут,пока на расее начнут играть рубильником?
Вентилем поигрались - второй десяток лет выхаркиваем! С рубильником страшнее.
Выключение электрики по всей стране от 3 до 6 суток,и выход из строя от 30% ВСЕГО оборудования.
Желающие могут ознакомиться с результатами,по материалам, по разбалансировке сетей на америкнском континенте.