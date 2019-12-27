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 Кабмін створив фонд соцдопомоги потерпілим від насильницьких злочинів, - Гончарук

До Фонду надходитимуть кошти від покарання у вигляді штрафів, а також судових зборів у разі ухвалення судом обвинувального вироку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"За нашими розрахунками, лише торік від насильства в Україні постраждали 24 тис. людей. Вони потребують посиленого захисту й допомоги. Україна долучається до визнаної світової практики", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до Фонду надходитимуть кошти від покарання у вигляді штрафів, а також судових зборів у разі ухвалення судом обвинувального вироку.

Раніше заступник міністра юстиції Олександр Банчук заявив, що в середньому щорічно такі виплати отримуватимуть від 10 тис. до 20 тис. потерпілих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім'ям загиблих і постраждалих під час пожежі в одеському коледжі перерахували 2,13 млн грн матдопомоги, - міськрада

Кабмін створив фонд соцдопомоги потерпілим від насильницьких злочинів, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167590
 
 
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Создайте лучше "фонд помощи пострадавших от Кабмина!!!" От Вас - СВОЛОЧЕЙ!!!
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Н-да, бюджет провален, бизнес загибается, самое время создавать новые прикольные фонды
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та их волнуют совсем другие проблемы:

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