 Кабмін створив фонд соцдопомоги потерпілим від насильницьких злочинів, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"За нашими розрахунками, лише торік від насильства в Україні постраждали 24 тис. людей. Вони потребують посиленого захисту й допомоги. Україна долучається до визнаної світової практики", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що до Фонду надходитимуть кошти від покарання у вигляді штрафів, а також судових зборів у разі ухвалення судом обвинувального вироку.

Раніше заступник міністра юстиції Олександр Банчук заявив, що в середньому щорічно такі виплати отримуватимуть від 10 тис. до 20 тис. потерпілих.

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