 Зеленський звільнив Трубу і призначив т.в.о. голови ДБР нардепку від СН Венедіктову, - указ

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази розміщено на сайті глави держави.
Указом №960/2019 Зеленський звільнив Трубу з поста глави ДБР.
А указом №961/2019 призначив Ірину Венедіктову, нардепку від "Слуги народу", тимчасовим виконувачем обов'язків Директора ДБР.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що посилює повноваження директора Державного бюро розслідувань (ДРБ) і дозволяє переводити слідчих прокуратури і прокурорів, які розслідували справи Майдану, в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу.
У зв'язку із суттєвою зміною повноважень директора ДБР з дня набуття чинності законопроєкту припиняються повноваження чинного глави ДБР Романа Труби та його заступників і починається процес із перезапуску органу.
Будет день, будет пища. Знаком достаточно давно с одним из новых вице-премьеров и с министром Кабмина. За период непродолжительного общения с ними, сделал для себя вывод, - с ними общаться бесполезно. Они решают какие-то свои и мало кому понятные задачи, не имеющие ничего общего с интересами государства. То же самое и в Верховной Раде, где дела еще хуже. Все, что умеют делать абсолютное большинство "слуг народа" - это нажимать на кнопки, на которые им покажут. За это они получают свою зарплату. Опять же - проблемы страны, как внутренние, так и внешние, для них - Бином Ньютона. Их набрали из интернета в экспрессном порядке и никакого отношения к политике они не имеют. В Офисе президента половина заместителей Главы офиса из Квартала 95. Лично мне совершенно непонятно - как продюсер фильмов может решать глобальные вопросы, связанные с национальной безопасностью и территориальной целостностью страны, а не своей студии?..." и т.д.
Об этом заявила в эфире телеканала "Прямого" народный депутат от "Европейской Солидарности" Татьяна Черновол.
"Абсолютно уверена, что это не человек Авакова, а это человек Портнова. Могу это доказать, но в следующий раз это вам скажу и покажу. Здесь ключевое слово торгово-промышленная палата. На самом деле долго объяснять, но там очень четкие связи и я скоро изложу их в своем блоге ", - отметила Чорновил.
Отметим, Инна Венедиктова - украинский юрист, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина. Эксперт по вопросам судебной системы в команде президента Украины Владимира Зеленского.
Доктор юридических наук, профессор. Народный депутат в Верховной Раде Украины IX созыва от партии "Слуга народа", где занимает место №3 в списке.https://prm.ua/ru/pretendent-na-dolzhnost-glavyi-gbr-inna-venediktova-yavlyaetsya-chelovekom-portnova-chernovol/?__cf_chl_captcha_tk__=1365c05db7bebcbfd6efd89f2128b22d72755fac-1577439136-0-AaXFyc_lkUcZOeaqbjZwAlrVn7ypn9G2tWCe4sqANL7V91rxFOfPEYp6lNDaCw232ecb-MMe18djQIdnBQjKETDxnUKaAHvLupcBNA5V93uygjoA5ydSPaEQMfcbg-CGskaEgD29EgOJWP9Zues5qkkd_-JGwdxfwzmtDu4e8ffLqnZIeiEnRmBA4GHsv0XbRmkrSZbyjwyl1h9Thyng8B70XOTtca2kFie6yZnvZ-*****************************************************************************************************************-*******************-8_hgDAdxG8iTNPXF3H-zPXiFLD55Pha7HMt01gSep8VGB-Fk6T0H9Rmi-6j6wD6oVY2NHZh7bCSn4MjLmVOOmEqevTPNiO3eTLTSyZaj6jfvXwPlR1c5bbbif0MYfdy9fMK5arlTbwv1bq21Yw
Из других источников:
Несколько лет назад Венедиктова пыталась получить должность судьи в Верховном суде Украины. Однако не смогла набрать достаточного количества баллов на профильном экзамене. В итоге - выбыла из конкурса.
Венедиктова является вице-президентом Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов (Харьков).
У 2016−2017 роках Венедіктова претендувала на посаду судді касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, але не пройшла конкурс - отримала менший, ніж мінімально допустимий бал за результатами іспиту.
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"Поздравляю Вас с этой победой. Это очень ответственная должность. Это часть моей реформы органов прокуратуры ", - сказал Порошенко Трубе во время их встречи. 27.11.17
У Венедіктової є звання капітана поліції, але у неї немає досвіду практичної роботи у правоохоронних органах.
Франческа, помню ,в прошлом году отдыхала во Франции. Я вообще была с начала в Эмиратах, а потом в Индии. В этом году не могу уехать , дети готовятся к турниру.
Все это потому, что мы живые реальные люди, в отличие от вас - группы ботов, которые не спят, не едят, никуда не ездят- все работают на дискредитацию украинского президента, против единства в Украине- что в конечном итоге означает воплощаете чаяния путена
Не безтолковся, вона це. Стиль той самий - фапає дєвачка на бубочку як вміє. Не відволікай її.
Отримала менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту
Результати анонімного письмового тестування - 73,5 балів
Результати практичного завдання - 45 бали
Загальний результат іспиту - 118,5 балів ВИБУЛА З КОНКУРСУ.
Замутила себе докторскую диссертацию, дети - мажоры, катаются на порш каейнах, муж - сотрудник киберполиции, короче упакованы прилично.
По сути как юрист - Ирина Венедиктова - бестолковая.
Папа диплом обеспечил и карьеру тоже
Публично отличилась, сопровождая Зеленского в поездке в Брюссель в феврале, когда заявила, что курс Украины на Евросоюз и НАТО внесли в преамбулу, в то время как на самом деле это регламентировали в теле Конституции.
Сделала она правовые ошибки и в выступлении, которое готовила заранее, перепутала слова "ратифицировать" и "имплементировать", заявила об отсутствии в Украине закона о референдуме с 2012 года (когда он действовал до 2018 года) и намерении установить в стране "прямое народовластие", понятие которого противоречит Конституции, поскольку предусматривает утверждение норм права без согласия Верховной Рады.
Как доктор и профессор юридических наук, Венедиктова должна была бы понимать все эти аспекты.
Но также она подвергалась критике в связи и с неправовыми выступлениями, в частности, из-за комментария к скандальной шутке Зеленского, где он сравнил Украину с порноактрисой, готовой на все и с кем угодно ради денег.
antikor.com.ua/articles/299032-irina_venediktova_kto_ona_i_kak_sovetnitsa_zelenskogo_pozorilasj_znanijami
Мол, если не будет "бубочка" послушным, то заменят, благо, вот он - готовый актер.
А упало,
Б пропало,
Кто остался на Трубе?
У нее с Зеленским общая черта - оба окончили "папины" институты
Земельный участок в 1,5 тыс. кв. м, записан на детей Венедиктовой и Колесника.
Він через неї вже пробував підібратися до Зелі
Декларации семьи Венедиктовой и Колесника впечатляют.
Так, например, в них говорится, что Венедиктова владеет такими объектами недвижимости: офисным помещением площадью 150 кв. метров, парковочным местом.
У супругов в совместной собственности есть жилой дом в поселке Высокий Харьковской области, площадью в 387 квадратных метров. Недвижимость приобретена в 2014 году за два с половиной миллиона гривен.
Там же находится земельный участок в 1,5 тыс. кв. м, который записан на детей Венедиктовой и Колесника.
В коллекции Венедиктовой две пары дорогих часов - Hublot стоимостью 115 тысяч гривен и Rolex, оцененный в 100 тысяч гривен.
Передвигается Венедиктова на "Порше Кайен" 2014 года выпуска стоимостью 867 тысяч гривен. Также юрист владеет автомобилем ВАЗ 21213 2003 года и Хюндай Акцент 2011 года.
Ее супруг в 2015 году владел автомобилем Мазда СХ-7 2006 года выпуска.
Отец - Тойота Камри 2012 года.
На банковском счету у Ирины хранится 32,5 тыс. грн и 5 тыс. евро. Наличными средствами у нее имеется 550 тыс. грн и 20 тыс. долларов.
У Дениса Колесникова банковского счета нет. Наличными он задекларировал четверть миллиона гривен и 20 тысяч долларов.
"Мы перезапустим Высшую квалификационную комиссию судей, а также Высшый совет правосудия".
"Быстро и качественно будут заполнены вакансии в судах, судебная власть будет очищена".
"Обязательно пересмотрим процессуальные нормы действующего законодательства на предмет доступности правосудия и эффективности".
"Будет запущен электронный суд, введен институт мировых судей и суд присяжных".
"Мы введем мировых судей и передадим им малозначительные дела, таким образом будут разгружены суды первой инстанции. На первых порах мировыми судьями будут граждане, которые имеют юридический опыт". Ждем-с
А теперь народ пофиг, устраивает свою свору
Впечатляет.
А еще больше впечатлит количество апелляций, которые будут подавать граждане, несогласные с решением таких судей по уголовным делам (типа мелких краж и тому подобное)
K04EGAR IV
@K04EGR
Вместо обещанного антикоррупционного террора на уровне 1937 года, зеленая рябошляпа ****** в экселе диаграммки про очищення плокулатулы. Клоуны й.....ые.
Об этом заявила в эфире телеканала "Прямого" народный депутат от "Европейской Солидарности" Татьяна Черновол.
"Абсолютно уверена, что это не человек Авакова, а это человек Портнова. Могу это доказать, но в следующий раз это вам скажу и покажу.
Здесь ключевое слово торгово-промышленная палата. На самом деле долго объяснять, но там очень четкие связи и я скоро изложу их в своем блоге ", - отметила Чорновил.
Тогда в интервью она лестно высказывалась в адрес своего кандидата:
«Если бы у нас не было Зеленского, его стоило бы выдумать. Нам нужен новый человек, выступающий за прямую демократию. Он настоящий, он не такой, как все, и его появление встряхнуло гражданское общество. Его советников и волонтеров объединяют не деньги или возможность будущей выгоды, а идея реальных демократических реформ».
Судя по кадровым перестановкам, Зеленский в долгу перед своими советниками не остается.
По данным телеграм-канала «Шептун», Ирину Венедиктову лоббирует адвокат Андрей Портнов: «Другие эксперты считают, что корни ее влияния растут из "Квартала".
Как известно, Венедиктова окончила Харьковский университет внутренних дел. Но специализируется на судебной тематике и в правоохранительных органах никогда не работала. Впрочем, это уже давно не воспринимается как недостаток в украинских карьерных лифтах».
/ukraina.ru/exclusive/20191225/1026172482.html
А ты сподобился только на "троль голимый". И это все. А по сути?
Лучше знать как можно больше, чтоб потом не говорить - а мы не думали, не знали.
ukraina.ru/exclusive/20191225/1026172482.html
Как пишет харьковский сайт "057.ua", с 2012 года этой организацией руководит Алексей Топчий, который является депутатом Харьковского горсовета VII созыва и директором КП "Харьковгорлифт". Кроме того, Топчий является приближенным к Геннадию Кернесу, поскольку с 2013 года он выполнял обязанности помощника Харьковского городского головы.
Начните с попрошенки,его ближайшего кубла и........пЭциной ботофермы.
Но класть на закон для действующей власти это как два пальца об асфальт.
Бо я знаю как в хну это делается.