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 Політика України
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Все про:Зеленський (3993) наказ (212) Труба (237) ДБР (740) Венедіктова (14)

 Зеленський звільнив Трубу і призначив т.в.о. голови ДБР нардепку від СН Венедіктову, - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з поста глави Державного бюро розслідувань і призначив нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов'язків Директора ДБР.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази розміщено на сайті глави держави.

Указом №960/2019 Зеленський звільнив Трубу з поста глави ДБР.

А указом №961/2019 призначив Ірину Венедіктову, нардепку від "Слуги народу", тимчасовим виконувачем обов'язків Директора ДБР.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що посилює повноваження директора Державного бюро розслідувань (ДРБ) і дозволяє переводити слідчих прокуратури і прокурорів, які розслідували справи Майдану, в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу.

У зв'язку із суттєвою зміною повноважень директора ДБР з дня набуття чинності законопроєкту припиняються повноваження чинного глави ДБР Романа Труби та його заступників і починається процес із перезапуску органу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побиття військовослужбовця в Одеській області: за справу взялися ДБР і НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167582
 
   
 Топ коментарі
 
Кого интересует экономика, кого армия, а кого-то - "нам хліба не треба- посадки давай"
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Это та самая бывшая полюбовница Портнова?
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Ну хоч тепер на ту Трубу заведуть справу стосовно перевірки фактів, що спливли в аудіозаписах? Чи він вже сказав, шо "я - не я і жопа не моя" і йому повірили?
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А тепер труба готуйся до тюрьми, в тебе буде віп номер, з пітухами.
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Герман Обухов "После 3-х месяцев пребывания в Украине у меня сложилось впечатление, что и правительство и Верховная Рада и большая часть Офиса Президента живут сегодняшним днем. Что будет завтра их по большому счету не волнует.
Будет день, будет пища. Знаком достаточно давно с одним из новых вице-премьеров и с министром Кабмина. За период непродолжительного общения с ними, сделал для себя вывод, - с ними общаться бесполезно. Они решают какие-то свои и мало кому понятные задачи, не имеющие ничего общего с интересами государства. То же самое и в Верховной Раде, где дела еще хуже. Все, что умеют делать абсолютное большинство "слуг народа" - это нажимать на кнопки, на которые им покажут. За это они получают свою зарплату. Опять же - проблемы страны, как внутренние, так и внешние, для них - Бином Ньютона. Их набрали из интернета в экспрессном порядке и никакого отношения к политике они не имеют. В Офисе президента половина заместителей Главы офиса из Квартала 95. Лично мне совершенно непонятно - как продюсер фильмов может решать глобальные вопросы, связанные с национальной безопасностью и территориальной целостностью страны, а не своей студии?..." и т.д.
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Народный депутат от "Слуги народа" Инна Венедиктова, которую называют претенденткой на должность директора Государственного бюро расследований, является человеком одиозного юриста и соратника Януковича Андрея Портнова.
Об этом заявила в эфире телеканала "Прямого" народный депутат от "Европейской Солидарности" Татьяна Черновол.
"Абсолютно уверена, что это не человек Авакова, а это человек Портнова. Могу это доказать, но в следующий раз это вам скажу и покажу. Здесь ключевое слово торгово-промышленная палата. На самом деле долго объяснять, но там очень четкие связи и я скоро изложу их в своем блоге ", - отметила Чорновил.
Отметим, Инна Венедиктова - украинский юрист, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина. Эксперт по вопросам судебной системы в команде президента Украины Владимира Зеленского.
Доктор юридических наук, профессор. Народный депутат в Верховной Раде Украины IX созыва от партии "Слуга народа", где занимает место №3 в списке.https://prm.ua/ru/pretendent-na-dolzhnost-glavyi-gbr-inna-venediktova-yavlyaetsya-chelovekom-portnova-chernovol/?__cf_chl_captcha_tk__=1365c05db7bebcbfd6efd89f2128b22d72755fac-1577439136-0-AaXFyc_lkUcZOeaqbjZwAlrVn7ypn9G2tWCe4sqANL7V91rxFOfPEYp6lNDaCw232ecb-MMe18djQIdnBQjKETDxnUKaAHvLupcBNA5V93uygjoA5ydSPaEQMfcbg-CGskaEgD29EgOJWP9Zues5qkkd_-JGwdxfwzmtDu4e8ffLqnZIeiEnRmBA4GHsv0XbRmkrSZbyjwyl1h9Thyng8B70XOTtca2kFie6yZnvZ-*****************************************************************************************************************-*******************-8_hgDAdxG8iTNPXF3H-zPXiFLD55Pha7HMt01gSep8VGB-Fk6T0H9Rmi-6j6wD6oVY2NHZh7bCSn4MjLmVOOmEqevTPNiO3eTLTSyZaj6jfvXwPlR1c5bbbif0MYfdy9fMK5arlTbwv1bq21Yw

Из других источников:
Несколько лет назад Венедиктова пыталась получить должность судьи в Верховном суде Украины. Однако не смогла набрать достаточного количества баллов на профильном экзамене. В итоге - выбыла из конкурса.

Венедиктова является вице-президентом Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов (Харьков).
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шизоид,если это действительно так,то это очень даже хорошо.петя раньше с зоны откинется.
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Сэр гей, не высовывайся из задницы когда не подмыт.
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Лапоть росиянский(приставку"бело" можно убрать) ты уже там и надолго.можешь не высовываться.
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Черновол зря говорить не будет, ждем доказательств. Если эта ГБР-бабенка действительно человек Портнова, то даже не важно что конкретно будет делать, в любом случае своей деятельностью приблизит Майдан 3. Не думаю что это хорошо, но такова логика исторического развития Украины.
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а як же тепер послухати розмови труби? чи ця пані буде більш обачніша і не наговорить як труба?!
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Ірина Валентинівна Венедіктова - професор юридичних наук, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін інституту ім. В. Н. Каразіна в Харкові.
У 2016−2017 роках Венедіктова претендувала на посаду судді касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, але не пройшла конкурс - отримала менший, ніж мінімально допустимий бал за результатами іспиту.
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Вроде бы даже на первом этапе выбыла... лень искать подтверждение, что на первом этапе конкурса, т.к. прочитал на украина.ру...
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Одна ...лядь поменяла другую. От этого бордель не стал оперным театром.
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Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований.
"Поздравляю Вас с этой победой. Это очень ответственная должность. Это часть моей реформы органов прокуратуры ", - сказал Порошенко Трубе во время их встречи. 27.11.17
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Батько Венедіктової - Валентин Венедіктов, перший проректор Харківського університету внутрішніх справ, генерал-майор міліції
У Венедіктової є звання капітана поліції, але у неї немає досвіду практичної роботи у правоохоронних органах.
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Да уж, при пеце такой не было. При пеце был труба. Срочно все на соефый майдан
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Под ником Татьяна Лайф другой человек, похоже аккаунт взломан.
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Другой человек пишет комментарии.Стиль другой.Ну и много другого ....
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а там вполне может быть целая команда под одним ником - на цензоре много таких руснявых пасется
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Так, але ніт: там у одного троля багато ніків. Порівняйте: Франческу, Лайф, Лалалу, та ще багато інших, це пише одна людина. Сама себе лайкає сама з собою розмовляє.
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еще был ник Татьяна Томашевская у нее - доказывала,что они с лайф разные,но почему то день в день ,при "барыге",они отдыхали в Эмиратах вместе с сыном Зеленський звільнив Трубу і призначив т.в.о. голови ДБР нардепку від СН Венедіктову, - указ - Цензор.НЕТ 8373
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У меня двое сыновей, есть муж и даже собака.

Франческа, помню ,в прошлом году отдыхала во Франции. Я вообще была с начала в Эмиратах, а потом в Индии. В этом году не могу уехать , дети готовятся к турниру.
Все это потому, что мы живые реальные люди, в отличие от вас - группы ботов, которые не спят, не едят, никуда не ездят- все работают на дискредитацию украинского президента, против единства в Украине- что в конечном итоге означает воплощаете чаяния путена
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То вони прі «баригє» непогано жили. 😁
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Пригоженські хакерята свою хакнули?
Не безтолковся, вона це. Стиль той самий - фапає дєвачка на бубочку як вміє. Не відволікай її.
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пох... кого, абы поменять. один хер ОП руководит.
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Кандидат на посаду судді касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Отримала менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту
Результати анонімного письмового тестування - 73,5 балів
Результати практичного завдання - 45 бали
Загальний результат іспиту - 118,5 балів ВИБУЛА З КОНКУРСУ.
Замутила себе докторскую диссертацию, дети - мажоры, катаются на порш каейнах, муж - сотрудник киберполиции, короче упакованы прилично.
По сути как юрист - Ирина Венедиктова - бестолковая.
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никогда бизнеса, но дома, машины, дорогие часы, наличка - достойный глава ГБР!
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Тупой и еще более тупая - Отримала менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту.
Папа диплом обеспечил и карьеру тоже
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на дела против папередника это не повлияет.
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Куда засунули трубу , на повышение или по назначению на слив.Хотя новая труба Венедиктова будет не лучше старой
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Красава!!! Ще треба директора НАБУ і антикорупційного прокурора з Слуги народу поставити))
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Венедиктова является профессором и доктором юридических наук, заведует одной из кафедр на юридическом факультете Харьковского национального университета имени Каразина
Публично отличилась, сопровождая Зеленского в поездке в Брюссель в феврале, когда заявила, что курс Украины на Евросоюз и НАТО внесли в преамбулу, в то время как на самом деле это регламентировали в теле Конституции.

Сделала она правовые ошибки и в выступлении, которое готовила заранее, перепутала слова "ратифицировать" и "имплементировать", заявила об отсутствии в Украине закона о референдуме с 2012 года (когда он действовал до 2018 года) и намерении установить в стране "прямое народовластие", понятие которого противоречит Конституции, поскольку предусматривает утверждение норм права без согласия Верховной Рады.
Как доктор и профессор юридических наук, Венедиктова должна была бы понимать все эти аспекты.

Но также она подвергалась критике в связи и с неправовыми выступлениями, в частности, из-за комментария к скандальной шутке Зеленского, где он сравнил Украину с порноактрисой, готовой на все и с кем угодно ради денег.
antikor.com.ua/articles/299032-irina_venediktova_kto_ona_i_kak_sovetnitsa_zelenskogo_pozorilasj_znanijami
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Это было "бубочке" предупреждение из запоребрика.
Мол, если не будет "бубочка" послушным, то заменят, благо, вот он - готовый актер.
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Подарок для порохоботов на новый год. И плевок от Зе в лицо своим избирателям.
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А И Б(Андрий Йосипович Богдан) сидели на Трубе.
А упало,
Б пропало,
Кто остался на Трубе?
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Дети уже также при делах
Земельный участок в 1,5 тыс. кв. м, записан на детей Венедиктовой и Колесника.
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Венедиктова - найближчий друг Кернеса.
Він через неї вже пробував підібратися до Зелі
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Ирина Венедиктова замужем за Денисом Колесниковым. Он является сотрудником киберполиции Украины
Декларации семьи Венедиктовой и Колесника впечатляют.
Так, например, в них говорится, что Венедиктова владеет такими объектами недвижимости: офисным помещением площадью 150 кв. метров, парковочным местом.
У супругов в совместной собственности есть жилой дом в поселке Высокий Харьковской области, площадью в 387 квадратных метров. Недвижимость приобретена в 2014 году за два с половиной миллиона гривен.
Там же находится земельный участок в 1,5 тыс. кв. м, который записан на детей Венедиктовой и Колесника.
В коллекции Венедиктовой две пары дорогих часов - Hublot стоимостью 115 тысяч гривен и Rolex, оцененный в 100 тысяч гривен.
Передвигается Венедиктова на "Порше Кайен" 2014 года выпуска стоимостью 867 тысяч гривен. Также юрист владеет автомобилем ВАЗ 21213 2003 года и Хюндай Акцент 2011 года.
Ее супруг в 2015 году владел автомобилем Мазда СХ-7 2006 года выпуска.
Отец - Тойота Камри 2012 года.
На банковском счету у Ирины хранится 32,5 тыс. грн и 5 тыс. евро. Наличными средствами у нее имеется 550 тыс. грн и 20 тыс. долларов.
У Дениса Колесникова банковского счета нет. Наличными он задекларировал четверть миллиона гривен и 20 тысяч долларов.
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От перемены мест слагаемых сумма не изменяется.
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Венедиктова участвовала в конкурсе на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла первый этап (sic!) тестирования... Т.е. судьей она быть не может (профнепригодна), а начальником правоохранительного органа, - не жалко...
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Запуск репрессивной машины большевиков произведен успешно. Весна придёт сидеть все будут. Зеленський звільнив Трубу і призначив т.в.о. голови ДБР нардепку від СН Венедіктову, - указ - Цензор.НЕТ 2986
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О чем говорит Ирина Венедиктова
"Мы перезапустим Высшую квалификационную комиссию судей, а также Высшый совет правосудия".
"Быстро и качественно будут заполнены вакансии в судах, судебная власть будет очищена".
"Обязательно пересмотрим процессуальные нормы действующего законодательства на предмет доступности правосудия и эффективности".
"Будет запущен электронный суд, введен институт мировых судей и суд присяжных".
"Мы введем мировых судей и передадим им малозначительные дела, таким образом будут разгружены суды первой инстанции. На первых порах мировыми судьями будут граждане, которые имеют юридический опыт". Ждем-с
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Зюзя тоже много говорил о народной демократии...
А теперь народ пофиг, устраивает свою свору
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"На первых порах мировыми судьями будут граждане, которые имеют юридический опыт""
Впечатляет.
А еще больше впечатлит количество апелляций, которые будут подавать граждане, несогласные с решением таких судей по уголовным делам (типа мелких краж и тому подобное)
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Вся Зе команда в одном примере









K04EGAR IV

@K04EGR
Вместо обещанного антикоррупционного террора на уровне 1937 года, зеленая рябошляпа ****** в экселе диаграммки про очищення плокулатулы. Клоуны й.....ые. Зеленський звільнив Трубу і призначив т.в.о. голови ДБР нардепку від СН Венедіктову, - указ - Цензор.НЕТ 593
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Народный депутат от "Слуги народа" Инна Венедиктова, которую называют претенденткой на должность директора Государственного бюро расследований, является человеком одиозного юриста и соратника Януковича Андрея Портнова.

Об этом заявила в эфире телеканала "Прямого" народный депутат от "Европейской Солидарности" Татьяна Черновол.
"Абсолютно уверена, что это не человек Авакова, а это человек Портнова. Могу это доказать, но в следующий раз это вам скажу и покажу.
Здесь ключевое слово торгово-промышленная палата. На самом деле долго объяснять, но там очень четкие связи и я скоро изложу их в своем блоге ", - отметила Чорновил.
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Во время президентской кампании Зеленского Ирина Венедиктова выступала в качестве советника кандидата по правовым вопросам.
Тогда в интервью она лестно высказывалась в адрес своего кандидата:
«Если бы у нас не было Зеленского, его стоило бы выдумать. Нам нужен новый человек, выступающий за прямую демократию. Он настоящий, он не такой, как все, и его появление встряхнуло гражданское общество. Его советников и волонтеров объединяют не деньги или возможность будущей выгоды, а идея реальных демократических реформ».
Судя по кадровым перестановкам, Зеленский в долгу перед своими советниками не остается.
По данным телеграм-канала «Шептун», Ирину Венедиктову лоббирует адвокат Андрей Портнов: «Другие эксперты считают, что корни ее влияния растут из "Квартала".
Как известно, Венедиктова окончила Харьковский университет внутренних дел. Но специализируется на судебной тематике и в правоохранительных органах никогда не работала. Впрочем, это уже давно не воспринимается как недостаток в украинских карьерных лифтах».

/ukraina.ru/exclusive/20191225/1026172482.html
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А что так? Что не нравится? Давай свою информацию. Интересно будет почитать.
А ты сподобился только на "троль голимый". И это все. А по сути?

Лучше знать как можно больше, чтоб потом не говорить - а мы не думали, не знали.
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Ось Трубі і прилетіла отвєтка від Марусі Звіробій.
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Венедиктова является вице-президентом Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов (Харьков). В декларации Ирина Венедиктова указала пять дорогих машин, в том числе Porshe Cayenne.
ukraina.ru/exclusive/20191225/1026172482.html
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Только женщины спасут Россию! А может, и Украину тоже? Интересно, у кого первого из наших алигархов заметут, с конфискацией движимого и недвижимого, активов., драгоценностей и проч.
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Алигарх - это аллигатор олигархический?
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По данным аналитической системы YouControl Ирина Венедиктова вместе с членами семьи является основателем ОО "Харьковский юридический центр" (ЕГРПОУ 35589542), о чем в ее декларации не указано.
Как пишет харьковский сайт "057.ua", с 2012 года этой организацией руководит Алексей Топчий, который является депутатом Харьковского горсовета VII созыва и директором КП "Харьковгорлифт". Кроме того, Топчий является приближенным к Геннадию Кернесу, поскольку с 2013 года он выполнял обязанности помощника Харьковского городского головы.
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Вова ЛОХ! Такой же как и его совково-жлобский избиратель.Есть мудрое изречение- коней на переправе не меняют,а 73% вумныхибахатых поменяли жеребца на барана,набравшего себе в помошники козлов,ослов и косолапых мишек,а торжественный марш чой-то похож на траурный (в исполнении египетского оркестра).Вот дирижер и пытается по савецки изменить мелодию,хотя все равно получается скрип старой пролетарско - совковой телеги.
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Даже не знаю что делать барыге - радоваться или горевать.
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Может хоть Венедиктова окажется мужиком и начнуться реальные посадки.
Начните с попрошенки,его ближайшего кубла и........пЭциной ботофермы.
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А может прямо с себя начать? Там есть за что взяться
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Портнов взял поменял "трубу" , и поменял он на свою "трубу " - приказ взял подписал "трубач портновский" ,а у портнова "трубача" - печать куйла вот песня вся и ла ла ла...
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Можно даже сказать поменял трубу на дыру)
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Тут по ящику довольно обоснованно высказались шо действующего депутата не имели права назначать врио дир. ГБР.
Но класть на закон для действующей власти это как два пальца об асфальт.
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Подивимося. Вона вчена людина, написала багато наукових робіт, а на це потрібно фах і час. Головне, щоб не виконувала хотелки портнова, а порушила на нього справу. Не такий він крутий юрист, просто ще не "всир...." в чужих руках. Ніхто ще не збирав на нього кримінал. Ось і все. Спостерігаємо за діями нового керівника ДБР.
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Написала надо брать в ". ".
Бо я знаю как в хну это делается.
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Страшне діло. Вумна, як вутка. "У 2016−2017 роках Венедіктова претендувала на посаду судді касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, але не пройшла конкурс - отримала менший, ніж мінімально допустимий бал за результатами іспиту."
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зачем же сепаров назначать? Что народ в Украине закончился?
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Если дамочка раскатывает на кайене, значит имеет склонность к роскоши. Наверняка если копнуть, можно много чего найти, явно не соответствующее реальному доходу. Однако политическая воля не работает, иначе полстраны уже сидели бы в клетках
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баба мент - это смесь базарной торговки и гаишника. Лучшие люди из зеленой выгребной ямы.
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Оттрубившему Трубе самое время начинать скулить и жаловаться, как на него давили, как ему мешали работать, как он принципиально хотел искоренить коррупцию, а ему не дали и вообще выражать глубочайшее сожаление по поводу того, как Украина так опрометчиво теряет истинных профессионалов.
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скількі терпіти цю зЕгидоту що малограмотного тРубу що це портновське гівно
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