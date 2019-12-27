EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  3369  56
Матеріали за темою:
Все про:газ (1115) опалення (142) опалювальний сезон (268) Гончарук_Олексій (407)

 Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук

Місцева влада почала зменшувати "платіжки" за теплову енергію за рахунок їхнього коригування відповідно до ринкової ціни на газ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи. Яскравий приклад Кропивницького - там сума в платіжці вже буде меншою на 28,7%. Закликаю всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за опалення до 30%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук закликав громадян повідомляти про нелегальні гральні заклади на урядову гарячу лінію 1545

Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167581
 
   
 Топ коментарі
 
ой, перечислите всех...кто уже начал...ну чтоб и мы были в курсе!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ой, перечислите всех...кто уже начал...ну чтоб и мы были в курсе!
 показати весь коментар
 
 
Да все снизят, декабрь был рекордно тёплым, поэтому
"Прошла зима настало лето, спасибо Гончаруку за это"..
 показати весь коментар
 
 
хорошо бы... потому как тепловой счетчик на дом... намотал не хило (шпарили так, что на улице вишня зацвела)))) хоть и прикручивали, но при +10 на улице и 65 на подаче... жарковато)
 показати весь коментар
 
На 30% повышается транспортировка по трубам..
С одного кармана в другой...
 показати весь коментар
 
 
Гончарук, хорошие новости под конец года! Может, ещё чем вкусненьким под ёлочку народ порадуешь?
 показати весь коментар
 
я вас порадую.
за одну ніч, від учора до сьогодні, курс долара (який штучно знижали впродовж двох останніх місяців) зріс на 1 грн. 15 коп. (принаймні в моєму місті).
почекаємо ще три дні, впевнений ще будуть радісні новини за результатами діяльності людей, які анібіса не розуміються в державотворенні та економиці.
 показати весь коментар
 
 
Курс долара будуть і далі знижувати. Це дає змогу суттєво зменшити суми які отримують заробітчани при обміні валюти.
 показати весь коментар
 
Почінають? Добре, а завершать коли, на весні? А восени чергове здорожчання.

Здається ти таки брешеш - зменшення плати за рахунок теплої погоди видаєш за зменшення тарифу.
 показати весь коментар
 
 
та да , подождите , ещё не вечер, ещё и зимы толком не было, за окном +8 +11 ...посмотрим шо он снизит когда морозы ударят... популист хренов..
 показати весь коментар
 
 
Ну вам прямо все й розпиши. Гаразд. Почали - до весни судять радять, опалювальний завершується оп, тариф знижено. А до початку нового - ціна зросла, вибачайте, тариф підвищуємо.
 показати весь коментар
 
 
не газом единым живёт украинец.Повышать надо зарплаты и пенсии.А не пиариться на снижениях завышенных тарифов и унижать субсидиями.
 показати весь коментар
 
 
Про сферичного коня у вакуумі вони швидше зрозуміють, ніж про держ. управління.
 показати весь коментар
 
так батареи все равно почти летние! они их снизить почти до нуля должны!!!!

температура квартире 19-20 градусов и на это батареи почти не влияют. а за отопление 3х комнатной квартиры выложи все равно 2000грн,как так??
 показати весь коментар
 
 
Это развод на тарифах. Сейчас очень теплая зима, плата за отопление и должна быть намного ниже по естественным причинам. Они или нас держат за идиотов, или сами идиоты
 показати весь коментар
 
 
Потому и не хотят они, чтобы люди ставили индивидуальное отопление в старых многоэтажках: дерут с людей три шкуры.
Для сравнения: две квартиры с одинаковой площадью, но в одной из квартир есть счетчик на отопление, а в другой - нет. Получается в три раза дороже без счетчика.
 показати весь коментар
 
 
А что делать м вертикальной разводкой. 3 счетка мляха муха.
 показати весь коментар
 
Даёшь отмену ВСЕХ тарифов Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 809а пэтю и его подельников на НАРЫ Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 809а Вы как хотели ...
 показати весь коментар
 
 
Настало время оху.......тельных историй!)
 показати весь коментар
 
 
..а проще говоря страна перешла в ручное управление...
 показати весь коментар
 
 
хорошая новость. а соевой ботве не снижайте, они против снижения.
 показати весь коментар
 
 
"окуительная новость", "снизят" , а потом догонят и ещё раз "снизят" Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5882, выставили счета по полной при +11 за два месяца , а теперь при минусах точно "снизят"... Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5882 так же как и доллар снизили до "па 8" ... Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5882
 показати весь коментар
 
тебе, соевый, не снизят. нормальным людям снизят.
 показати весь коментар
 
 
во -первых зебилы это не нормальные люди, а зебилы,
во-вторых мне пох на таких тупых и доверчивых зебилов, у меня автономное отопление... Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7488
так что даже здесь пролетаешь как фанера над Парижем..
 показати весь коментар
 
 
точно. ты соевый тупой доверчивый зебильный зебобик с автономным пролётом, как фанера над парижем.
 показати весь коментар
 
 
я не напрягаюсь и не номерной. ты не напрягайся, номерной..
 показати весь коментар
 
Почву для увеличения тарифов создали еще порошенко-гройсман, подписав меморандум с мвф, а команда Зеленского не разрушила этот фундамент, а, наоборот. продолжила ту же грабительскую политику при мизерных доходах украинцев и абсолютно запущенном жилом фонде.
 показати весь коментар
 
 
Чертило с мордой лица олегофрена Оказывается зычно призывает шелупонь при кормушках Уменьшить для лохов тарифы Вместо того чтобы роспоряжением правительства привести их в соответствие Все это маланские зифера Газ украинской добычи как стоил более 7 тыс грн так и стоит Плюс лохам втюхали некую транспортировку на 30% дороже Хочется спросить у дэмона с известным лицом Как оно собирается продавать газ лохам без транспортировки по трубам проложеным еще совдэпом ?
 показати весь коментар
 
НА КОГО этот бред рассчитан???

ЧЕРКАССЫ:
1) горячая вода - ночью её почти никогда нет, последние 2 месяца, что это за бред?
2) отопление - на улице +10 и оно работало, прямо сейчас стало прохладно но как "начали снижать" - ОТКЛЮЧЕНО ВООБЩЕ, отопления нет, батарея ледяная! совпадение? не думаю! Включили обогреватели, мотает электричество плять! СПАСИБО ТЕБЕ гончарук.
 показати весь коментар
 
 
С января украинцы начнут получать по две платежки за газ

https://ubr.ua/finances/zhilishhno-kommunalnoe-hozjajstvo/s-janvarja-ukraintsy-nachnut-poluchat-po-dve-platezhki-za-haz-3889459
 показати весь коментар
 
А он на термометр смотрел? Будем за окном +18 так тариф вообще снизится на 100%!
Хотя, у не платившего за коммуналку премьера, эта тема - больной вопрос!
 показати весь коментар
 
 
Этот уверенный идиот в курсе что 100% теплокомунэнерго Украины хронические должники, долги исчисляются миллиардными суммами для больших городов, и сотнями миллионов для сто тысячников и меньше, нак нафтогаз диктует свои цены на газ, нкрекп - свои тарифы, разрыв само собой ложится на тепловиков, вал задолженности по платежам от населения и задолженности от минсоцполитики за субсидии, местные власти не вкладывают в структуры теплокомунэнерго и водоканалов ничего, только на аварийные работы, вкладывать бабки в предприятия банкроты никто не хочет, тем более что на откатах там тоже не подымут, вот плитка тротуарная, там озеленение, дороги латать, лавочки по сто тысяч, ремонт школ, это любимые статьи расходов горадминистраций, там "семейные" подрядчики зарабатывают, откаты, закаты, всем хорошо, а то что наиболее важные для инфраструктуры города предприятия по уши в долгах, это никого не волнует, не говоря уже о модернизации, снижения энергоемкости и соответственно тарифов, неподъемные долги перед нак нафтогаз и облэнерго, это типичная картина для всех теплокомунэнерго-водоканалов во всех городах Украины, имущество арестовывают, задолженности по зарплатам и никаких решений с стороны кабмина нет, и эта вся хрень прорвет , как трубы по сезону, рано или поздно.
 показати весь коментар
 
Ось. А чому вони винні ? Населення платить справно. Куди діваються кошти ?
 показати весь коментар
 
 
Ликбез для безмозглого «фунта» Гончарука, играющего роль премьера - политолог Декабрь 27, 2019Без рубрикиКомментарии

ЗеКоманда: мы сделали лохов-украинцев вместе опять!
Рубрика «ЗеКоманда».
Премьер-«фунт» Гончарук заявил, что снижение курса доллара - это хорошо для каждого украинца.
Об этом сообщил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему - Правительство Гончарука занимается откровенным вредительством
Теперь цитата:
«Большое количество людей также выигрывает. Начиная с того, что зарплата в долларе увеличивается«.
Поняли? У вас зарплата увеличивается в долларовом эквиваленте!
Скажите кто-нибудь этому безмозглому, который играет роль премьера, что цены у нас в гривнах, а не в долларах. Как и зарплату платят в гривнах.
Мало того, от снижения курса доллара цены на все товары в гривне не падают.
ЗеКоманда: мы сделали лохов-украинцев вместе опять!
***
К этому стоит добавить, что от снижения курса доллара к гривне страдают украинская промышленность и экономика в целом (вернее - уже пострадали, и очень сильно). А, как следствие, и весь украинский народ…
 показати весь коментар
 
 
а почему не снизить цену 1-й ГигаКалории?
это ведь сразу понятно...и не какие-то мифические 300 грн ни к чему не привязанные...и ни как не обоснованные...
 показати весь коментар
 
Пеця взагалі великий маніпулятор свідомістю народа. Його слова тільки пороховата хаває. Вот згадую 2 випадка із каденції пеці - коли питали у нього чому тарифи на житлово-комунальні послуги збільшуться і вимагали втрутитись в тарифну політику?? А він завжді відповідав що це не його компетенція. А коли місто Сміле в 2018 року було на грані відключення від опалення то він згадав що він гарант і приїхав до міста відкривати газовий кран, тому що місто забаргувало за газ перед Нафтогазом.
 показати весь коментар
 
Пороховата як завжди незадоволена. І в цій події теж вбачає зраду проти народу, але в той же час пеця с гросею і думати про таке неміг. Да пороховата? Свиня завжди була за підняття тарифів на газ.
 показати весь коментар
 
 
Блевать тянет от этого совка...
То ли Царь, то ли Генсек, то ли Господь Бог Саваоф на облацех пускают молнии тарифов, а толпы народов мечутся с визгом по планете с выпученными глазами....
Аллилуйя!
 показати весь коментар
 
1.Ціну має визначати ринок.
2.Порушеннями повинен займатись антимонопольний комітет.
3.Кабмін займається популізмом.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору