 Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи. Яскравий приклад Кропивницького - там сума в платіжці вже буде меншою на 28,7%. Закликаю всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за опалення до 30%.
"Прошла зима настало лето, спасибо Гончаруку за это"..
С одного кармана в другой...
за одну ніч, від учора до сьогодні, курс долара (який штучно знижали впродовж двох останніх місяців) зріс на 1 грн. 15 коп. (принаймні в моєму місті).
почекаємо ще три дні, впевнений ще будуть радісні новини за результатами діяльності людей, які анібіса не розуміються в державотворенні та економиці.
Здається ти таки брешеш - зменшення плати за рахунок теплої погоди видаєш за зменшення тарифу.
температура квартире 19-20 градусов и на это батареи почти не влияют. а за отопление 3х комнатной квартиры выложи все равно 2000грн,как так??
Для сравнения: две квартиры с одинаковой площадью, но в одной из квартир есть счетчик на отопление, а в другой - нет. Получается в три раза дороже без счетчика.
во-вторых мне пох на таких тупых и доверчивых зебилов, у меня автономное отопление...
так что даже здесь пролетаешь как фанера над Парижем..
ЧЕРКАССЫ:
1) горячая вода - ночью её почти никогда нет, последние 2 месяца, что это за бред?
2) отопление - на улице +10 и оно работало, прямо сейчас стало прохладно но как "начали снижать" - ОТКЛЮЧЕНО ВООБЩЕ, отопления нет, батарея ледяная! совпадение? не думаю! Включили обогреватели, мотает электричество плять! СПАСИБО ТЕБЕ гончарук.
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..Житомир.info | Житомиряни за грудень отримають платіжки за тепло зі зменшеними сумами...
https://ubr.ua/finances/zhilishhno-kommunalnoe-hozjajstvo/s-janvarja-ukraintsy-nachnut-poluchat-po-dve-platezhki-za-haz-3889459
Хотя, у не платившего за коммуналку премьера, эта тема - больной вопрос!
ЗеКоманда: мы сделали лохов-украинцев вместе опять!
Рубрика «ЗеКоманда».
Премьер-«фунт» Гончарук заявил, что снижение курса доллара - это хорошо для каждого украинца.
Об этом сообщил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему - Правительство Гончарука занимается откровенным вредительством
Теперь цитата:
«Большое количество людей также выигрывает. Начиная с того, что зарплата в долларе увеличивается«.
Поняли? У вас зарплата увеличивается в долларовом эквиваленте!
Скажите кто-нибудь этому безмозглому, который играет роль премьера, что цены у нас в гривнах, а не в долларах. Как и зарплату платят в гривнах.
Мало того, от снижения курса доллара цены на все товары в гривне не падают.
ЗеКоманда: мы сделали лохов-украинцев вместе опять!
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К этому стоит добавить, что от снижения курса доллара к гривне страдают украинская промышленность и экономика в целом (вернее - уже пострадали, и очень сильно). А, как следствие, и весь украинский народ…
это ведь сразу понятно...и не какие-то мифические 300 грн ни к чему не привязанные...и ни как не обоснованные...
То ли Царь, то ли Генсек, то ли Господь Бог Саваоф на облацех пускают молнии тарифов, а толпы народов мечутся с визгом по планете с выпученными глазами....
Аллилуйя!
2.Порушеннями повинен займатись антимонопольний комітет.
3.Кабмін займається популізмом.