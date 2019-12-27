 Місцева влада почала зменшувати тарифи на опалення, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи. Яскравий приклад Кропивницького - там сума в платіжці вже буде меншою на 28,7%. Закликаю всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за опалення до 30%.

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