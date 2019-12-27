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Все про:декларація (570) Мін'юст (631) реєстр (93) НАЗК (679)

 НАЗК отримало доступ до всіх реєстрів та баз даних

Національне агентство спільно з адміністратором реєстрів Міністерства юстиції провели заходи із тестування автоматизованого доступу до Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

За результатами проведеного тестування впроваджено автоматизований доступ до зазначених реєстрів у промисловому середовищі із використанням захищених каналів зв’язку Національної системи конфіденційного зв’язку.

Нагадаємо, що Національне агентство затвердило з Міністерством юстиції порядок автоматизованого доступу Системи логічного та арифметичного контролю декларацій до вищевказаних державних реєстрів.

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Таким чином, Національне агентство має доступ до всіх 16 реєстрів та баз даних, необхідних для перевірки декларацій в автоматизованому режимі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167580
 
 
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и шо?запобиглы какую нить каркаркаррупцию?
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