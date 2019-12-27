 НАЗК отримало доступ до всіх реєстрів та баз даних

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

За результатами проведеного тестування впроваджено автоматизований доступ до зазначених реєстрів у промисловому середовищі із використанням захищених каналів зв’язку Національної системи конфіденційного зв’язку.

Нагадаємо, що Національне агентство затвердило з Міністерством юстиції порядок автоматизованого доступу Системи логічного та арифметичного контролю декларацій до вищевказаних державних реєстрів.

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Таким чином, Національне агентство має доступ до всіх 16 реєстрів та баз даних, необхідних для перевірки декларацій в автоматизованому режимі.