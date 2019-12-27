 Це міг би бути проміжний крок між відходом росіян з Донбасу і відновленням повного контролю України над ним, - Тейлор про миротворців

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю "Дзеркалу тижня. Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Урегулювання на Донбасі в будь-якому випадку має ґрунтуватися на тому, що російські сили з Донбасу підуть, а Україна зрештою відновить свій контроль. І Волкер, і інші добре вам відомі люди, працювали над тим, як можна цієї мети досягти. На їхню думку, елементом цього могло б бути введення міжнародних сил. Ця ідея витала в думках певний час, і я чув, що міністр закордонних справ України нещодавно знову згадав про цю можливість. Мені теж здається, що певний шанс і сенс у цьому є. Це міг би бути проміжний крок між відходом росіян з Донбасу і відновленням повного контролю України над ним", - сказав дипломат.
Тейлор також розповів про те, якою бачить цю місію: "Очевидно, її мала би затвердити Рада Безпеки ООН. За такого рішення Радбезу, країни, у яких є відповідні збройні сили, могли б їх зібрати і відправити на Донбас. Так, це коштувало б грошей, а країнам, включно зі США, треба було б надати ці кошти для того, щоб зібрати і направити такий контингент на Донбас. Посеред Європи триває збройний конфлікт, і країнам слід бути готовими заплатити за те, щоб його зупинити".
Дипломат також зазначив, що без вирішення проблеми Донбасу і Криму хороших відносин між США і Росією, а також Євросоюзом і Росією бути не може.
Зазначимо, що Вільям Тейлор залишає свій пост у зв'язку із закінченням терміну його призначення тимчасовим керівником дипмісії США в Києві.
усім відомо, що миротворцями будуть ті самі *******, але вже у блакитних шоломах.
Як це було вже в Абхазії, Придністров'ї та Осетії.
Зайти в Украину под видом миротворцев - это просто мечта ***** и самый лучший вариант для наших врагов. И обдроченцы не будут стрелять по ним - они будут стрелять по нам, только уже под прикрытием "миротворцев" - это уже тоже проходили в Грузии.
Агрессор не может быть миротворцем - это аксиома.
Мало? Кенію візьми, або будь яку іншу з миротворчих місій БШ.
І стріляти будуть не від імені, а просто стріляти. А БШ будуть сліпі й глухі, як зараз спостерігачі.
Запам'ятай, помирати за твою свободу чужинці не будуть.
******* вірити не можна, з них миротворці, як з мавпи - балерина.
Однак,
Рішення про створення, склад, використання та фінансування миротворчих сил ООН приймаються Радою Безпеки ООН.
Московія постійний член з правом "вето".
Як думаєш, русня погодиться на миротворчу місію (проти московії) без участі контингенту московії?
Отож.
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-
ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--
Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !
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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!
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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................
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Кто бы что не говорил...
НО !
ВО всем ВИНОВАТЫ росс "" сми "" !!!
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И эта поддержка вороватой власти ,
и ОГОЛТЕЛАЯ военная и антиУкраинсская истерия,
Травля народов ,
ЛЖИВАЯ "продукцыя" росс сми- привела к ..
ВОЙНЕ с Украиной , Санкцыям,
и ПОЗОРОМ СТРАНЫ в МИРЕ !!
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. "" ЖУРНАЛИСТОВ "" ПОД СУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
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ілюзії,ілюзії,ілюзії(((
москалі добровільно НІКОЛИ самі не підуть із донбасу
москалів потрібно гнати силоювійськовою,ну,можливо копняками,але,ліпше градами
https://censor.net.ua/resonance/3155559/narodniyi_geroyi_ukrani_yuryi_ulshin_pozivniyi_grek_pd_avdvkoyu_ya_znayu_kojniyi_metr_zeml_vsyu_sru
Он говорит, что сепары за 5 лет достаточно хорошо научились воевать на передовой идеально выучили местность. И Юрий остается много лет под Авдеевкой, чтобы передавать опыт новым украинским частям, которые не знают эту местность,иначе гибло бы значительно больше людей.
Достаточно одной роты несогласных с миротворцами сепаров, чтобы закошмарить на этих позициях бригаду голубых касок, тем более есть масса примеров когда солдаты ООН просто трусили, не справлялись со своими обязанностями. Пустое сотрясание воздуха все эти разговоры про голубые каски, не могу их даже представить на фоне терриконов.