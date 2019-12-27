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Все про:миротворці (509) Тейлор (84) Донбас (12868)

 Це міг би бути проміжний крок між відходом росіян з Донбасу і відновленням повного контролю України над ним, - Тейлор про миротворців

У введенні миротворчої місії на Донбас є сенс, це міг би бути проміжний крок між відходом Росії з Донбасу і відновленням повного контролю України над регіоном.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю "Дзеркалу тижня. Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Урегулювання на Донбасі в будь-якому випадку має ґрунтуватися на тому, що російські сили з Донбасу підуть, а Україна зрештою відновить свій контроль. І Волкер, і інші добре вам відомі люди, працювали над тим, як можна цієї мети досягти. На їхню думку, елементом цього могло б бути введення міжнародних сил. Ця ідея витала в думках певний час, і я чув, що міністр закордонних справ України нещодавно знову згадав про цю можливість. Мені теж здається, що певний шанс і сенс у цьому є. Це міг би бути проміжний крок між відходом росіян з Донбасу і відновленням повного контролю України над ним", - сказав дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пам'ятають Будапештський меморандум. Це болюча тема, - Тейлор

Тейлор також розповів про те, якою бачить цю місію: "Очевидно, її мала би затвердити Рада Безпеки ООН. За такого рішення Радбезу, країни, у яких є відповідні збройні сили, могли б їх зібрати і відправити на Донбас. Так, це коштувало б грошей, а країнам, включно зі США, треба було б надати ці кошти для того, щоб зібрати і направити такий контингент на Донбас. Посеред Європи триває збройний конфлікт, і країнам слід бути готовими заплатити за те, щоб його зупинити".

Дипломат також зазначив, що без вирішення проблеми Донбасу і Криму хороших відносин між США і Росією, а також Євросоюзом і Росією бути не може.

Зазначимо, що Вільям Тейлор залишає свій пост у зв'язку із закінченням терміну його призначення тимчасовим керівником дипмісії США в Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167579
 
   
 Топ коментарі
 
Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом русских с Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним, - Тейлор о миротворцах - Цензор.НЕТ 4096Так обдроченці будуть шмаляти по нашим під прикриттям блакитних шоломів як зараз шмаляють під прикриттям "мирного населення".
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от не треба "ля-ля"
усім відомо, що миротворцями будуть ті самі хуйлопи, але вже у блакитних шоломах.
Як це було вже в Абхазії, Придністров'ї та Осетії.
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от не треба "ля-ля"
усім відомо, що миротворцями будуть ті самі *******, але вже у блакитних шоломах.
Як це було вже в Абхазії, Придністров'ї та Осетії.
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Ну так пусть обдроченцы по ним и стреляют, нам то какая разница? Все вопросы к ООН, главное что наших солдат и территории обезопасим.
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Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом русских с Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним, - Тейлор о миротворцах - Цензор.НЕТ 4096Так обдроченці будуть шмаляти по нашим під прикриттям блакитних шоломів як зараз шмаляють під прикриттям "мирного населення".
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То есть будут стрелять в нас от имени ООН? Сам то в это веришь?
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А для чего верить или не верить, если все это уже было? Пример - рашкинские "миротворцы" в Грузии.
Зайти в Украину под видом миротворцев - это просто мечта ***** и самый лучший вариант для наших врагов. И обдроченцы не будут стрелять по ним - они будут стрелять по нам, только уже под прикрытием "миротворцев" - это уже тоже проходили в Грузии.
Агрессор не может быть миротворцем - это аксиома.
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А навіщо вірити? Югославію згадай. Тільки візьми до уваги, що тоді БШ не були на жодному боці.
Мало? Кенію візьми, або будь яку іншу з миротворчих місій БШ.
І стріляти будуть не від імені, а просто стріляти. А БШ будуть сліпі й глухі, як зараз спостерігачі.
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Згадай Сребреніцу, там серби пройшли між італійськими миротворцями, які "захищали" анклав і вирізали тисячі мусульман. Просто тупо пройшли між ними, а мифотворці висловили традиційну занепокоєність.
Запам'ятай, помирати за твою свободу чужинці не будуть.
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мій побратим, який розпочав свою віськову службу ще на початку 90-х в Абхазії, дуже подробно мені розповідав, як свинособаки тоді під виглядом миротворців примусили роззброїтися регулярні грузинські формування, і чим це все скінчилося.
******* вірити не можна, з них миротворці, як з мавпи - балерина.
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Ну думай, мріяти нікому не заборонено.
Однак,
Рішення про створення, склад, використання та фінансування миротворчих сил ООН приймаються Радою Безпеки ООН.
Московія постійний член з правом "вето".
Як думаєш, русня погодиться на миротворчу місію (проти московії) без участі контингенту московії?

Отож.
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Ну, є ще білоруси з армянами та казахами, вони теж можуть виставити свої контингенти.
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Так і ми не погодимось на місію при участі кацапні чи їх союзників
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ТАК БУДЕТ !!! ОБЕЗАТЕЛЬНО БУДЕТ !!
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-

ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--

Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !

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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!

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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................

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Кто бы что не говорил...

НО !
ВО всем ВИНОВАТЫ росс "" сми "" !!!
.
И эта поддержка вороватой власти ,
и ОГОЛТЕЛАЯ военная и антиУкраинсская истерия,
Травля народов ,
ЛЖИВАЯ "продукцыя" росс сми- привела к ..
ВОЙНЕ с Украиной , Санкцыям,
и ПОЗОРОМ СТРАНЫ в МИРЕ !!
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. "" ЖУРНАЛИСТОВ "" ПОД СУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
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Тейлор бред городит. Делает вид, что не догоняет, что Зеля сливает страну Путлеру.
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Тейлор просто владеет реальной информацией, а не той лапшой со зрадой, которую тебе на уши вешают в фейсбуковских сообществах петефилов.
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Что то Тэйлор уже второй день все рассказывает и рассказывает.
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Робота в нього така - словам маскувати наміри.
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Миротворцы!? А впопучленцы - ПОЗВОЛЯТ!? А )(уйло!? А говорящий кобыла!? Шутите фсьо!
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Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом русских с Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним, - Тейлор о миротворцах
ілюзії,ілюзії,ілюзії(((
москалі добровільно НІКОЛИ самі не підуть із донбасу
москалів потрібно гнати силоювійськовою,ну,можливо копняками,але,ліпше градами
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Недавно было интервью на Цензоре с одним удивительным воином. Вот специально даже нашел супер история УКРАИНсКОГО ВОИНА Юрия Ульшина
https://censor.net.ua/resonance/3155559/narodniyi_geroyi_ukrani_yuryi_ulshin_pozivniyi_grek_pd_avdvkoyu_ya_znayu_kojniyi_metr_zeml_vsyu_sru

Он говорит, что сепары за 5 лет достаточно хорошо научились воевать на передовой идеально выучили местность. И Юрий остается много лет под Авдеевкой, чтобы передавать опыт новым украинским частям, которые не знают эту местность,иначе гибло бы значительно больше людей.
Достаточно одной роты несогласных с миротворцами сепаров, чтобы закошмарить на этих позициях бригаду голубых касок, тем более есть масса примеров когда солдаты ООН просто трусили, не справлялись со своими обязанностями. Пустое сотрясание воздуха все эти разговоры про голубые каски, не могу их даже представить на фоне терриконов.
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Солдати ООН не помирати йдуть за чужі країни і це, треба розуміти на самперед.
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Що там американці, хіба у них є опит і знання. От наш лідер знає, що робить. Якщо там буде ООН, то як московити скажуть, що їх иам немає? Їм би прийшлось виплачувати репарації і відновити економіку і територію, які розбили. А так будумо самі відбудовувати за ті величезні кошти, які дасть у бюджет Беня і артисти від гастролів. А ще знімено із "братів" санкції, їх же там немає?
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А що їх примусить сказати що, вони там є? Он ОБСЄ там вже котрий рік, і що? Чи роSSійські, білоруські, казахські, армянські миротворці щось визнають? Ви пане або нуб, або особа надлегких політичних поглядів.
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