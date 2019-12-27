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Все про:Газпром (494) Нафтогаз (670) Росія (14844) Новак Олександр (39)

 РФ і Україна домовилися про зняття взаємних претензій щодо газу з 1 січня 2020 року, - міністр енергетики РФ Новак

Російська і українська сторони домовилися про зведення до нуля взаємних претензій за судовими позовами з 1 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак.

Домовилися про те, що з 1 січня з нуля, і зводяться до нуля взаємні претензії, будуть зняті арешти майна в рахунок ухвалених рішень за судовими позовами", - сказав він.

Крім того, міністр також зазначив, що жодних змін у транзитну угоду між країнами вноситися не буде.

"Нам з колегою, міністром Оржелем немає необхідності додатково ухвалювати рішення на рівні міністерств, ми остаточно домовилися в Мінську. Ні, жодних змін не планується. Зараз відповідно до тих домовленостей, яких вдалося досягти, колеги наші - господарюючі суб'єкти ("Газпром" і "Нафтогаз". - Ред.) працюють над підписанням конкретних документів", - підкреслив він, додавши, що комерційні умови угоди взаємовигідні.

Новак зазначив, що українська інфраструктура в майбутньому буде затребувана у зв’язку з тим, що перспектива імпорту газу в Європі буде також зростати.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель повідомив, що домовленості про відкликання позову "Нафтогазу" до "Газпрому" на $12,25 млрд сторони досягли під час тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" і "Нафтогаз" підпишуть мирову угоду до 29 грудня, - міністр енергетики РФ Новак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167577
 
 
 Топ коментарі
 
Ну просто офуеть...
Зеленые ублюдки тупо слили многолетнюю работу Нафтогаза и юристов в иностранных судах.
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І Пуйло задоволено каже:" От зєбіли."
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"зе" подписали похоронку на мировые санкции против рашиста и дают тем самым добро на реанимацию совкового союза с окупантом Украины и мировым московским террористом...проценьы сделали это вместе...
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к власти пришла толпа дегенератов не способных подтереться без напоминания от ciri.
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Злили все і саме головне, що не своє, а наше. Вибрали профі??? Кацапи цього тільки і чекали. Програли на всіх полях, ще і віддали те, що здобули попередники. А завтра московити відмовляться і ми залишимося з пустою трубою і голі.
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ЗЕбилоиды по Крыму и Донбассу скоро все обнулят. Нет слов, одни матюки.
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