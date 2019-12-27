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 Політика України
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Все про:Крим (7037) Донбас (12868) Ткаченко Максим (3)

 У січні розпочнеться обговорення деталей стратегії реінтеграції окупованих територій, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко

Консультації в межах робочих груп щодо стратегії реінтеграції територій, нині непідконтрольних українському уряду, розпочнуться в січні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" і перший заступник глави комітету з питань прав людини, міжнаціональних відносин і реінтеграції окупованих територій Максим Ткаченко в інтерв’ю виданню.

"Уже на початку січня, після свят, розпочнуться консультації між робочими групами і групами експертів, де обговорюватимуться конкретні положення та деталі стратегії", - заявив Ткаченко.

За його словами, стратегію реінтеграції Криму та Донбасу нині розробляють і в профільному комітеті Верховної Ради, "і в нашій робочій групі радників секретаря РНБО".

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Координацію здійснює робоча група з реінтеграції в Комісії з правових питань на чолі з Антоном Кориневичем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167576
 
   
 Топ коментарі
 
Деталі реїнтеграції, чи деталі капітуляції зєлєпутів перед колаборастами?
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Не розумію, як може відбутися "реінтеграція" з орками, які по суті є хулопітеками?
Хіба що після їх відселення на "ісконно-посконньія" зємлі, тобто до мокшанських болот
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Это означает, что мы будем кормить этих "кормильцев" и восстанавливать ДАУНбасс за счёт нас, наших детей и внуков. А парашники и подпарашники ДАУНбасса радостно потирать свои ручёнки и лыбиться от всей своей вонючей души.
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Деталі реїнтеграції, чи деталі капітуляції зєлєпутів перед колаборастами?
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Не розумію, як може відбутися "реінтеграція" з орками, які по суті є ************?
Хіба що після їх відселення на "ісконно-посконньія" зємлі, тобто до мокшанських болот
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так были уже примеры в истории. СССР, Рос империя. Выбирайте что больше нравится.
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Стратегії дві - 1. на умовах путіна 2. на умовах України. Середини не існує. Поступишся пальцем, зжере з гімном.
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Опять особо упоротые любители сои себе на аватарки в ФБ всякие логотипчики присобачат (на чём собственно их деятельность и закончится).
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Это означает, что мы будем кормить этих "кормильцев" и восстанавливать ДАУНбасс за счёт нас, наших детей и внуков. А парашники и подпарашники ДАУНбасса радостно потирать свои ручёнки и лыбиться от всей своей вонючей души.
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Забудьте про реинтеграцию. Это идея Путлера и предателей в Украине.
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26.12.2019 «Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять»,- сказал господин Лавров." Отака фігня, "тольконеПорошенко"
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Свята проходять, зрада наближається. В январе начнется обсуждение деталей стратегии реинтеграции оккупированных территорий, - замглавы фракции "Слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 3206
Пакуйте валізи, тікати доведеться швидко. В январе начнется обсуждение деталей стратегии реинтеграции оккупированных территорий, - замглавы фракции "Слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 683
Стратегія у вас вже давно є - увійти в ОРДЛО. Єдина ваша проблема - примусити це зробити українців.(не населення, громадян)
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Это оно о чем вообще сказало? "обсуждение деталей стратегии реинтеграции оккупированных территорий"?! Блеск!
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Если Слуга Народа открыл рот - значит или соврет, или будет нести ахинею.
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Референдум про НАТО та ЄС буде після приєднання сепарів? Щоб результат був правильним. Чи ще зачекаємо приєдняння Криму? Хоча, мабуть що ні. Партньори пліснявої влади не ******* цієх теми
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реінтегратори, а що там з падінням виробництва в країні та кризою у гірничо-металургійному комплексі? Як там працює ваш новостворений штаб?
Свята - це те, що вас поки ще рятує.
Далі буде..
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ну чому у всієї зеленої срані такі огидні ряхи?..
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Консультации в рамках рабочих групп по стратегии реинтеграции территорий, в настоящее время неподконтрольных украинскому правительству, начнутся в январе 2020 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" и первый заместитель главы комитета по вопросам прав человека, межнациональных отношений и реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко в интевью изданию. Источник: https://censor.net.ua/n3167576

Пішли ви зі своїм Донбасом на хрєн - доки там є військові кацапи і іх посіпаки сєпари, доти це чужа теритрія для України, от коли у Донецьк і Луганськ війдуть війська ЗСУ і обезброють усіх сепарів і вигонять військових кацапів, от тоді і можна казати що це наш Український Донбас У січні розпочнеться обговорення деталей стратегії реінтеграції окупованих територій, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко - Цензор.НЕТ 3543
А доти ніякої "інтеграції" Донбасу в Україну.
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Повестка саммита:
1. Формула раздела шкуры неубитого медведя.
2. Разное.
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Всю дискуссию по этому вопросу можно легко и внятно провести с тем самым простым и понятным народовластием, которого жаждал зелекторат и хотел мазать на хлеб. Вариант 1: референдум о необходимости реинтеграции, публичное озвучивание суммы ее проведения, именные бюллетни, кто "за" реинтеграцию - начинает платить налог на ее осуществление. Вариант 2: случайные 73% (процент избравших величайшего лидера современности) в каждой административно-территориальной единице просто начинают его платить, например, с 1 января. Каждый имеет право отказаться, сославшись, что не голосовал за конец эпохи бедности и его светлое криворожское воплощение. Как только отказников становится больше 50% - президентские выборы в соответсвующей административно-территориальной единице признаются недействительными. Очень легко проверяются такие фундаментальные ценности типичного зелюка как: мы сами виноваты, конец войны любой ценой, нажились на войне, главное - мир, бубочка хороший, выберем - заживем.
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А Сивуха?
Куд-куда пропал Главный Уполномоченный Интегратор Сивуха?
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интегратор херов- давай совместнй референдум Украины и ордло проведи и спроси у процентов Вас избравших,как и тех кто орал"путя введи войска " что они думают?
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