 У січні розпочнеться обговорення деталей стратегії реінтеграції окупованих територій, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" і перший заступник глави комітету з питань прав людини, міжнаціональних відносин і реінтеграції окупованих територій Максим Ткаченко в інтерв’ю виданню.

"Уже на початку січня, після свят, розпочнуться консультації між робочими групами і групами експертів, де обговорюватимуться конкретні положення та деталі стратегії", - заявив Ткаченко.

За його словами, стратегію реінтеграції Криму та Донбасу нині розробляють і в профільному комітеті Верховної Ради, "і в нашій робочій групі радників секретаря РНБО".

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Координацію здійснює робоча група з реінтеграції в Комісії з правових питань на чолі з Антоном Кориневичем.