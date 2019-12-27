 У січні розпочнеться обговорення деталей стратегії реінтеграції окупованих територій, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" і перший заступник глави комітету з питань прав людини, міжнаціональних відносин і реінтеграції окупованих територій Максим Ткаченко в інтерв’ю виданню.
"Уже на початку січня, після свят, розпочнуться консультації між робочими групами і групами експертів, де обговорюватимуться конкретні положення та деталі стратегії", - заявив Ткаченко.
За його словами, стратегію реінтеграції Криму та Донбасу нині розробляють і в профільному комітеті Верховної Ради, "і в нашій робочій групі радників секретаря РНБО".
Координацію здійснює робоча група з реінтеграції в Комісії з правових питань на чолі з Антоном Кориневичем.
Хіба що після їх відселення на "ісконно-посконньія" зємлі, тобто до мокшанських болот
Пакуйте валізи, тікати доведеться швидко.
Стратегія у вас вже давно є - увійти в ОРДЛО. Єдина ваша проблема - примусити це зробити українців.(не населення, громадян)
Свята - це те, що вас поки ще рятує.
Далі буде..
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" и первый заместитель главы комитета по вопросам прав человека, межнациональных отношений и реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко в интевью изданию. Источник: https://censor.net.ua/n3167576
Пішли ви зі своїм Донбасом на хрєн - доки там є військові кацапи і іх посіпаки сєпари, доти це чужа теритрія для України, от коли у Донецьк і Луганськ війдуть війська ЗСУ і обезброють усіх сепарів і вигонять військових кацапів, от тоді і можна казати що це наш Український Донбас
А доти ніякої "інтеграції" Донбасу в Україну.
1. Формула раздела шкуры неубитого медведя.
2. Разное.
Куд-куда пропал Главный Уполномоченный Интегратор Сивуха?