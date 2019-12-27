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Все про:контррозвідка (169) Турчинов (808)

 Ви викриваєте зрадників і військових злочинців, не дозволяєте створити хаос, - Турчинов привітав контррозвідників зі святом

Олександр Турчинов привітав співробітників і ветеранів контррозвідки Служби безпеки України з річницею заснування служби.

"Контррозвідники викривають та знешкоджують ворожу агентуру, зрадників та військових злочинців, стоять на заваді спробам розхитати ситуацію, нагнітати страх, створити хаос, зламати готовність українців чинити опір військовій агресії Росії та захищати країну", - йдеться в повідомленні пресслужби.

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"Ваша робота без святкових днів і вихідних надзвичайно важлива для ухвалення стратегічних рішень у сфері національної безпеки і оборони. Контррозвідники, які перебувають на передовій лінії оборони України, стали взірцем виконання конституційного обов’язку в умовах гібридної війни", - йдеться в привітанні.

"Схиляємо голови перед світлою пам’яттю військових контррозвідників - героїв, які віддали найдорожче - своє життя, захищаючи безпеку України. Їхній подвиг і жертовність назавжди залишаться в пам’яті народу України.

Глибока шана ветеранам контррозвідки, які передають молодому поколінню свій безцінний бойовий та оперативний досвід!" - написав Турчинов.

Він зазначив, що високий професіоналізм і патріотизм, безмежна відданість Україні офіцерів контррозвідників є запорукою виконання сучасних надскладних завдань, надійного захисту країни та нашої спільної перемоги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167575
 
   
 Топ коментарі
 
З кимось сєпари домовились і спокійно пішли з Слов'янська. А от з ким... Хто міг дати наказ не стріляти...
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З кимось сєпари домовились і спокійно пішли з Слов'янська. А от з ким... Хто міг дати наказ не стріляти...
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Ну, даже ребенок понимает,что солдат на такое не пойдет.Чтобы его подом за измену не судили. И офицер. И полковник. А генерал тем более.
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Kровавый Пастор - на страже Державы, независимо от занимаемой должности.
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Сынок, ты на кого руку поднял, подумай. Ви викриваєте зрадників і військових злочинців, не дозволяєте створити хаос, - Турчинов привітав контррозвідників зі святом - Цензор.НЕТ 2325
Пастор - глава евангельской церкви Украины. Ты знаешь - кто такие евангелисты ?
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