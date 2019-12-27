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Все про:дороги (803) Мінінфраструктури (351) Криклій (61)

 Проїзд українськими дорогами для іноземних вантажівок може стати платним, готуємо законопроєкт, - Криклій

Міністерство інфраструктури України планує у 2020 році підготувати законопроєкт, що передбачає введення плати за проїзд дорогами України для вантажних автомобілів з іноземною реєстрацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Є ідея реалізувати платний проїзд дорогами України для вантажних автомобілів з іноземною реєстрацією. Це доволі поширена в Європі практика. Ми плануємо підготувати відповідний законопроєкт у 2020 році", - розповів він.

Також, за словами міністра, в опрацюванні перебувають документи щодо концесії автодоріг, Львів-Стрий, Львів-Тернопіль, Львів-Краковець, Біла Церква-Київ і Велика окружна Києва.

"Я сподіваюся, що у нас вже до кінця березня будуть детальні розрахунки, зроблені спільно зі Світовим банком щодо можливості концесії низки автодоріг ... Але ви маєте розуміти, що на відміну від концесій портів у цьому випадку зобов'язання держави набагато вищі. Ми маємо гарантувати певний транспортний потік на зазначених напрямках, а також компенсувати його відсутність для того, щоб інвестор міг спокійно повернути витрачені кошти в разі його нестачі", - зазначив Криклій.

Він також підкреслив, що у випадку з концесійними проєктами щодо автодоріг діяти потрібно дуже акуратно, щоб не допустити суттєвих компенсаційних виплат і працювати лише з прибутковими проєктами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167573
 
   
 Топ коментарі
 
Особливо дорогою оплата на трасу Кропивницький - Миколаїв.
Такого квесту ніде в Європі немає.
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Главное, чтобы сами дороги были в наличии, а не снова раздолбанные этими фурами.
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для цього потрібно серйозно підвищувати відповідальність за перевантаження фур
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Проезд по украинским дорогам для иностранных грузовиков может стать платным, готовим законопроект, - Криклий
идиЁты)они по таким дорогам сами ездить не хотят)
вы,ещё им приплачивать будете)
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Особливо дорогою оплата на трасу Кропивницький - Миколаїв.
Такого квесту ніде в Європі немає.
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так, водії вже давно дивуються, чому з них грошей не беруть за такі прекрасні дороги
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Берут. Дорожная пошлина в бензин заложена.
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Это еще им доплачивать нужно, что соглашаются ехать по этим "дорогам" !!!
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Давно пора.
Беларусь не только с грузовиков берет, а со всех, кто едет транзитом по территории.
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З білорасєян треба було брати ще з часів коли вони розбивали наші дороги прямуючи до криму, але і тепер треба збирати грошенята особливо з білорасєян...
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Для зебілів тут немає жодніх протиріч.
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Денег нет, вот и придумали налог?
Дохозяйничались, зеленые?
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Чому б Криклію не подбати про плату за надмірне навантаження? Ввести нелінійний податок за навантаження на квадратний сантиметр дороги?
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продать и бесплатное сделать платным только и могут слуги народа Коломойского.А было время-строились заводы, электростанции, дороги, и ленточки перерезались под злобный лай русского мира.
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Диз топливо для иностранных фур с наценкой .
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Так,навіть для легкових. Знайомий щороку до тещі їздить і платить, але каже що дороги бомба.
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Далеко від бомби, у Європі за такі дороги грошей не беруть, а у деяких країнах у рази ліпші, і безкоштовні...
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Відкрию тобі таємницю, дороги є у цілому світі а не лише у білорасєї, навіть безкоштовні а якщо платні то платять усі а не так як у вашому калхозі...
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Готовьтесь расплачиваться по судебным искам за ущерб, причиненный плохим состоянием дорог
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Пещерский суд знаит как работать с такими исками.
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Дорог не будет. Иностранных грузовиков тоже. Ничто не будет мешать развитию их "экономики".
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Цікаво, наскільки ще впаде економіка після такого "нововведення"?
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Znacyt i vasim furam budet vedion platny projezd.EC jest takoje no on dejstvujet na vse masiny v tom cysle i toj strani.Ravnyje pravila dlia vsex masin dolzno byt.
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А для расєян і білорасеян і на легковики, для цих вилупків треба зробити як у Румунії, 5 Євро на перші три доби використання доріг...
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Зважаючи на стан наших доріг, то ми ще їм доплачувать повинні, щоб вони сюди їхали Проїзд українськими дорогами для іноземних вантажівок може стати платним, готуємо законопроєкт, - Криклій - Цензор.НЕТ 9487
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А о наших водителях вы подумали - им тоже придется платить и там, где пока за проезд денег не берут!
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Треба зробити як у білорасєян, платять усі і виключно у Євро, окрім членів азійського союзу, а так як у нас союзів вже не має, Слава Богу, платити будуть лише білорасєяни і расєяни...
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