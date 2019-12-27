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Все про:Будапештська угода (58) Зеленський (3993) Путін (5032) США (5874) Тейлор (84)

 США пам'ятають Будапештський меморандум. Це болюча тема, - Тейлор

Україна за нинішньої адміністрації займає більш впевнену позицію щодо президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю "Дзеркалу тижня. Україна", передає Цензор.НЕТ

"США пам'ятають Будапештський меморандум, який ви маєте на увазі. Це болюча тема. Ви були знайомі з моїм колегою Стівеном Пайфером, який брав участь у домовленостях з формулювання меморандуму. Що стосується того, об'єкт Україна або суб'єкт, то, як мені здається, Україна за цієї адміністрації займає більш впевнену позицію щодо пана Путіна. Чотири телефонні розмови, особиста зустріч, протистояння в яких було, принаймні, на рівних, створюють враження, що Зеленський відстояв свою позицію краще, ніж це вдавалося пану Порошенку. Як гадаєте?", - сказав дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не думаю, що імпічмент матиме "тривалий шкідливий ефект на відносини США і України", - Тейлор

Зазначимо, що Вільям Тейлор залишає свій пост у зв'язку із закінченням терміну його призначення тимчасовим керівником дипмісії США в Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167571
 
   
 Топ коментарі
 
Помне бабця як дівкою була)))))))
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Похоже,дипломат просто снял штаны и высрался на парашенко. А учитывая малоопытность Зеленского в политике и сравнив их...Еще и жопой повозил по харе лолите ))
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Я поомню,согласно Протоколу после Будапешта 1994 года,Украина получила от США 1 миллиард долларов на закрытие шахт Донбасса.Где баблосы? У Кучмы или у Кравчука,который поджарил тогда 449 инобрычек депутатам ВР.Не взял брычку тогда только один депутат,а ведь это была взятка.Тачку не взял Степан Илькович Хмара.
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у барыги была не позиция а липецкая фабрика на уме.
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а мы помним что некоторые забив на него де-юре позволили нам иметь ЯО США помнят Будапештский меморандум. Это болезненная тема, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5131
ок - мы не против... и конечно зха меморандумы его низачто не отдадим!!! США помнят Будапештский меморандум. Это болезненная тема, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9834
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Украина при нынешней администрации занимает более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина.

Уверенно более холуистую? США помнят Будапештский меморандум. Это болезненная тема, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6507
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аха уверенно ******* твоего хозяина - воровского рошена
сдавшего крым в 14
и добровольцев позже под Иловайском США помнят Будапештский меморандум. Это болезненная тема, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9882
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О, ****** выткнулся. О своём заговорил.
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Більш пювпевнену колінно-ліктьову. Більш впевнена - не завжди сильніша. Може біюути більш впевнена зрадницька, більш впевнена брехлива. А Тейлор мусив лизнути свого боса Трампа, відповідно і Зєлєнского зачепив.
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Украина при нынешней администрации занимает более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина. / ошибаются и выдают желаемое за действительность наши далёкие американские друзья.
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Я поомню,согласно Протоколу после Будапешта 1994 года,Украина получила от США 1 миллиард долларов на закрытие шахт Донбасса.Где баблосы? У Кучмы или у Кравчука,который поджарил тогда 449 инобрычек депутатам ВР.Не взял брычку тогда только один депутат,а ведь это была взятка.Тачку не взял Степан Илькович Хмара.
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Уже хоть бы не гавкали про Будапештский меморандум.
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а то при словах Будапештский меморандум у кацапов стул жидким становится
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если бы это было так, они бы не аннексировали Крым.
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Похоже,дипломат просто снял штаны и высрался на парашенко. А учитывая малоопытность Зеленского в политике и сравнив их...Еще и жопой повозил по харе лолите ))
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Это он твоего музыканта убаюкивает, чтобы дрючить потом.
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Как просыпаются,сразу вспоминают.
Меморандум,это даже не договор о намериниях.С этим меморандумом,мы из сильнейшей мировой державы,превратились в бандустан.
Нет конечно содержать такое колличество МБР,да и вообще ЯО,нам бы не позволили.
Но продать это все подороже,обменять не на бусы и бумажку,а на тоже современное оружие,производство технологии,можно было аж бегом.
А теперь только МБР на все рыло в плохом смысле этого слова!
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Порошенко за 5 лет получил от США 2 миллиарда долларов.Все бабосы Птр Алексеевич подаприл Плешиваолму Педофил по братски на Северные потоки и Турецкий.Мышибратья с рюсскими МУДАКАМИ....
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Та то й так зрозуміло: язиком патякать - не поле виорать. А от коли дійшло до виконання, то "болєзненная тєма" (ну ще "озабочєнность" та "оюєспокоєность" різної глибини та інтенсивності)... А через вашу "тєму" гинуть українські люди, патріоти...
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Думаю, господин Тэйлор выдает желаемое за действительное
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А ведь он правду сказал. Да ,горька она и неприятна для сторонников Порошенко, но такова жизнь(боль).
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Нам очень жаль, что вам так "болезненно" .........
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Украина при нынешней администрации занимает более уверенную (чи умеренную?) позицию в отношении президента РФ Владимира Путина. Источник: https://censor.net.ua/n3167571
Може досить маячню нести, шановний Тейлор, чи труднощі перекладу?

Суть цього бла-бла від Тейлора. Ми памятаємо, але нічого робити не будемо, доки влада України не відмовиться від меморандуму на користь московії.
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"Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко. Как думаете?" - именно так и думаем.
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Американці - не лохи і все чотко бачить. Їм лапші навішати навіть Педро не зміг.
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Омериканці ************ піаніста до дальшої здачі України. Видно навіть неозброєним оком.
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Собственно ни какого договора обязывающего кого либо из сторон подписантов выполнять какие либо конкретные действия, кроме слов озабоченности никогда и не было. Поматросили и бросили.
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Вери интристи. Какую такую позицию Зе отстоял? Договорняк с "братьями" по газу, в то время как наши воины продолжают гибнуть на передовой? Это позиция или может поза?
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Троллинг высшего уровня! Это обращение к вам 46 процентное население, ппоголосовавшее за Торчка. Ну вот видите, Президент которого вы избрали и по телефону разговаривает, и на переговорах ездит, там свою позицию отстаивает! Как вы думаете? Тонкий такой сарказм, а вот Порошенко вообще ни о чем с ними не договаривался! Ну вы же этого хотели?
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"Украина при нынешней администрации занимает более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина."

Как то неудобно стало за порохоботов.
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Нет. Но выдает желаемое за действительное. США пам'ятають Будапештський меморандум. Це болюча тема, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7391
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Если кадрового дипломата пнуть в зад - улыбка не покинет его лица!
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Тейлор надеется на "отвальной волне" получить какой-нибудь приличный пост у Чубчика, бо того могут скоро импичнуть, а остаться без работы не хоцца...
Хотя на самом деле он прекрасно видит ху из ху...
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А уж для Украіни кака болєзнєнна... США пам'ятають Будапештський меморандум. Це болюча тема, - Тейлор - Цензор.НЕТ 515
Але українці терплячі, як воли - жоден держобиранець не заявив, що відмова від ядерної зброї була помилкою.
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