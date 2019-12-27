 США пам'ятають Будапештський меморандум. Це болюча тема, - Тейлор

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю "Дзеркалу тижня. Україна", передає Цензор.НЕТ
"США пам'ятають Будапештський меморандум, який ви маєте на увазі. Це болюча тема. Ви були знайомі з моїм колегою Стівеном Пайфером, який брав участь у домовленостях з формулювання меморандуму. Що стосується того, об'єкт Україна або суб'єкт, то, як мені здається, Україна за цієї адміністрації займає більш впевнену позицію щодо пана Путіна. Чотири телефонні розмови, особиста зустріч, протистояння в яких було, принаймні, на рівних, створюють враження, що Зеленський відстояв свою позицію краще, ніж це вдавалося пану Порошенку. Як гадаєте?", - сказав дипломат.
Зазначимо, що Вільям Тейлор залишає свій пост у зв'язку із закінченням терміну його призначення тимчасовим керівником дипмісії США в Києві.
ок - мы не против... и конечно зха меморандумы его низачто не отдадим!!!
Уверенно более холуистую?
сдавшего крым в 14
и добровольцев позже под Иловайском
Меморандум,это даже не договор о намериниях.С этим меморандумом,мы из сильнейшей мировой державы,превратились в бандустан.
Нет конечно содержать такое колличество МБР,да и вообще ЯО,нам бы не позволили.
Но продать это все подороже,обменять не на бусы и бумажку,а на тоже современное оружие,производство технологии,можно было аж бегом.
А теперь только МБР на все рыло в плохом смысле этого слова!
Може досить маячню нести, шановний Тейлор, чи труднощі перекладу?
Суть цього бла-бла від Тейлора. Ми памятаємо, але нічого робити не будемо, доки влада України не відмовиться від меморандуму на користь московії.
Как то неудобно стало за порохоботов.
Хотя на самом деле он прекрасно видит ху из ху...
Але українці терплячі, як воли - жоден держобиранець не заявив, що відмова від ядерної зброї була помилкою.