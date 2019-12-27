 Через рік українці їздитимуть країною зі смартфоном і без жодного документа, - Федоров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Усе це ми плануємо запустити вже в січні наступного року. ... Через рік люди будуть їздити країною зі смартфоном і без жодного документа", - розповів він.
На зауваження журналістки про те, що через рік в Україні, в найкращому випадку, з'явиться мобільне покриття на основних магістралях країни, Федоров пояснив: "У нас передбачена офлайн-робота програми. Є система QR-кодів, яка дозволить перевірити справжність документів".
Він також розповів, які онлайн-послуги з'являться найближчим часом для бізнесменів.
"Електронні процедури відкриття і закриття підприємств, можливості для сплати податків, повідомлення про зміну статусу їхньої компанії, усілякі антирейдерські штучки, - перерахував міністр, тут же обмовившись, що сподівається, що цей список буде коротким. - Я хочу, щоб держава мінімально регулювала бізнес, сподіваюся, так і буде".
🤡 Клоуни)))
там Сашке Дупинскому - привет передавай.те.
Соросу мл.я, 90 лет - какая ему нафиг Украина нужна то? ему пердеть пол-года до гроба мл.я, ах да, он рептилоид, угу (поглаживает чешую на хвосте)
да, есть Бильдербергеры - ну шо такого в том шо коммерсы добазариваются о бизнесе?
там и фирташ вроде был(этот урод из тернополя вроде), ну и что?
по-любому бизнесмены должны пожать руки и чет порешать - в чем проблема то?
а каво вы обвиняете в распродаже земли микитасям - друзям немецкого мэра)))
Диджитализация,так диджитализация.
Суды по смартфону,с последующим виртуальным сроком!Идею дарю!
Разве что кацапский репчик слушать можно, где угодно. В остальном они раньше были просто имбицилами, а теперь имбицилы с смартфонами.
Колега розповідав як запускав точку в Нікополі (маленькому провайдеру, який обслуговував один офіс і два банки). Чувак як побачив канал 512 кбіт/с, тут же лихоманково почав скачувати попсу з mp3.alkar.net і потін занурився в якусь онлайн-гру. Ледве відірвали його озоби підписав акт здачі-прийомки.
Соси березовый буй у себя за поребриком, недочеловечина кацапская.
не хочешь паспорта не езди за границу
.
За спиною штепсель прячет,
Подал знак ком - то - значит,
Фельдщер вырвет провода.
Что ж,осталось уколоться
И упасть на дно колодца,
И пропасть на дне колодца,
Как в Бермудах,навсегда.
😳
ээээ, пе понял копипасту, трудно читать то)
Дешевле...
😁
З їхнім зором та Альцгеймером смартфон перетворить старість бідолашних на пекельні борошна.
объявление
мать трех программистов просит кого-нибудь не психованного и не припадочного
обучить ее азам работы с компьютером
Обожнюю цей анекдот.
ГиперрЛупа слезно курит в сторонке!!
😂
По-этому внедрять новые технологии нужно постепенно, помня, о миллионах граждан, у которых нет смартофонов и нет возможности их приобрести.
Это чревато...
.
че за ассоциации то - мамат кунэм его ... "знал"
"Кожен з нас президент" ® же.