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Все про:Федоров Михайло (28) діджиталізація (24) Мінцифри (10)

 Через рік українці їздитимуть країною зі смартфоном і без жодного документа, - Федоров

Через рік українці матимуть електронні паспорти, права, техпаспорти і страховку. Напоготові також студентський і учнівський квитки, пенсійне посвідчення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Усе це ми плануємо запустити вже в січні наступного року. ... Через рік люди будуть їздити країною зі смартфоном і без жодного документа", - розповів він.

На зауваження журналістки про те, що через рік в Україні, в найкращому випадку, з'явиться мобільне покриття на основних магістралях країни, Федоров пояснив: "У нас передбачена офлайн-робота програми. Є система QR-кодів, яка дозволить перевірити справжність документів".

Він також розповів, які онлайн-послуги з'являться найближчим часом для бізнесменів.

"Електронні процедури відкриття і закриття підприємств, можливості для сплати податків, повідомлення про зміну статусу їхньої компанії, усілякі антирейдерські штучки, - перерахував міністр, тут же обмовившись, що сподівається, що цей список буде коротким. - Я хочу, щоб держава мінімально регулювала бізнес, сподіваюся, так і буде".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 48% українців хочуть навчитися цифровій грамотності, - Мінцифри

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167569
 
 
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Смартфон нужен дебилам со смартфоном в бестолковках вместо мозгов.
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А чому не дописали дуже дрібним шрифтом: "Смартфони будуть усім видаватися безкоштовно, за рахунок користувача." Через рік українці їздитимуть країною зі смартфоном і без жодного документа, - Федоров - Цензор.НЕТ 1347
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Видати та ще й навчити їм користуватися людей похилого віку, організувати курси)))
🤡 Клоуни)))
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На чем ездить на самокатах ? Леня Космос-2. Тот же проект. Молодые лица Лени - слуги сороса, продажа земли Киева- продажа Украины, у того песни - у этих постановки. Массштабы только разные и последствия тоже.
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соросята, да?
там Сашке Дупинскому - привет передавай.те.
Соросу мл.я, 90 лет - какая ему нафиг Украина нужна то? ему пердеть пол-года до гроба мл.я, ах да, он рептилоид, угу Через рік українці їздитимуть країною зі смартфоном і без жодного документа, - Федоров - Цензор.НЕТ 5257 (поглаживает чешую на хвосте)
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ну я не особо верю в эти "заговоры"
да, есть Бильдербергеры - ну шо такого в том шо коммерсы добазариваются о бизнесе?
там и фирташ вроде был(этот урод из тернополя вроде), ну и что?
по-любому бизнесмены должны пожать руки и чет порешать - в чем проблема то?
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интересно в киеве правит клЯчко
а каво вы обвиняете в распродаже земли микитасям - друзям немецкого мэра)))
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Предлогаю!
Диджитализация,так диджитализация.
Суды по смартфону,с последующим виртуальным сроком!Идею дарю!
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Т.е. тех, кому за 70, зеленые ублюдки вычеркнули из жизни.
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Якщо ти лузер - тобі й смартфон не допоможе.
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Сильно основному электорату ЗЕблюдка (пацанчикам в спортивках с пивасиком) смартфоны помогают? Через рік українці їздитимуть країною зі смартфоном і без жодного документа, - Федоров - Цензор.НЕТ 51
Разве что кацапский репчик слушать можно, где угодно. В остальном они раньше были просто имбицилами, а теперь имбицилы с смартфонами.
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Тепер думаю - нахріна я з 1996 по 2008 займався будівництвом міжміських цифрових каналів? В тому числі до Данецька, Кр.Рога та крисму? Щоби все вилилося в оту зе-джиталізацію?
Колега розповідав як запускав точку в Нікополі (маленькому провайдеру, який обслуговував один офіс і два банки). Чувак як побачив канал 512 кбіт/с, тут же лихоманково почав скачувати попсу з mp3.alkar.net і потін занурився в якусь онлайн-гру. Ледве відірвали його озоби підписав акт здачі-прийомки.
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Папєрєднікі ну як завжди, вже й більшість клоунів в раді, а все ще папєрєднікі, путчі , все хтось заважає))) Зебіли вони такі)))
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Да. Тех у кого IQ ниже 70 (то есть соевых ботов) вычеркнули из жизни.
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ПНХ, Зубриена.
Соси березовый буй у себя за поребриком, недочеловечина кацапская.
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да, ты соевый бот с IQ ниже 70, продолжай бормотать перед монитором своё самовнушение "ПНХ, Зубриена. Соси березовый буй у себя за поребриком, недочеловечина кацапская."
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в инете такого не написано - где вы берете эту ересь?
не хочешь паспорта не езди за границу
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какая ересь? щяс позвоню, по номеру 666 аццкому Сотоне, он тебя на ноль помножит.
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ровно 5 лет тому взад, одна знакомая затеяла идею "компутер для старых людей". типо как была до этого чья то идея с тилифоном с 3 здоровыми кнопками, для стариков: "мужа", "доча", "врача". как то они тихо с полок магазинов поисчезли )) она расширила её на ноуты с иконками: "моя почта", "мой инет", "мои доку", "помощь (time viewer)". планов было громадьё. грезился её смартфон, накалённый от звонков стариков жаждущих освоить комп )). для старта было куплено 3 ноута по 600 ойро. планировалось, переподписать уже известные иконки, оставить только их на столе и продавать уже по 1000 )) ни одного старика на них так и не нашлось. в позапрошлом году ей удалось спихнуть 2 ноута. за 300 каждый. уверен, шо третий, хьюлетт, так до сегодня в бюро и валяется )) и это в стране победившего буржуинства ))
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классно, был бы смартфон, а человек не обязателен )) с помощью фермы смартфонов можно власть держать
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как то так выглядит государство в смартфоне
Через рік українці їздитимуть країною зі смартфоном і без жодного документа, - Федоров - Цензор.НЕТ 4556
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Вот он,змей,в окне маячит,
За спиною штепсель прячет,
Подал знак ком - то - значит,
Фельдщер вырвет провода.
Что ж,осталось уколоться
И упасть на дно колодца,
И пропасть на дне колодца,
Как в Бермудах,навсегда.

😳
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о г*споди...
ээээ, пе понял копипасту, трудно читать то)
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На жутких украинских дорогах и смартфоны отказывать будут..
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Лучче штрихкод каждому на лобешник!
Дешевле...
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Не підказуй зебобікам, а то ж накаркаєш.
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Бабусі та дідусі будуть у захваті від цієї ідеї. 🤓
З їхнім зором та Альцгеймером смартфон перетворить старість бідолашних на пекельні борошна.
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Добре якщо борошна буде багато. А то піввареника вже доїли.
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Смех смехом. А я, когда что-то забываю, то гуглю сразу
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шо? я не пам.ятаю шо хотів спросити, чи запитати .... а це хто?
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Ну всьо, заживемо. Схоже, ми вирвалися попереду всієї планети. Маємо ціле міністерство з диджітилізації. Такого ні в Америці ні в Європі немає. Заздріть, недолугі.
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Шо то значить смартаХВони... Вирубив зв'язок, була людина і нема чЄлАвЄка... Через рік українці їздитимуть країною зі смартфоном і без жодного документа, - Федоров - Цензор.НЕТ 7419
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Вас никто не принуждает, можете по-старинке жить, где 'без бамажки ты ...'
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Здохла батарейка и всё... ПрАпав чЄлАвЄк... Через рік українці їздитимуть країною зі смартфоном і без жодного документа, - Федоров - Цензор.НЕТ 1385
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***
объявление
мать трех программистов просит кого-нибудь не психованного и не припадочного
обучить ее азам работы с компьютером
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Я только вот вчера видела, как один бомж рылся в мусорнике и в это время разговаривал по тф, видеть, общался с соседним контейнером
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Угу. Якось прийшов до банку забрати перевипущену картку. Даю менеджеру паспорт, вона каже що потрібен бланк ІПН. Спитав куди їй скинути скан зі смартфона. Скинув. Вона каже що вона мусить вручну зробити ксерокопію, а скан "надто чистий". Довелося на її компі в Paint намалювати фон і окантовку по краях.
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Луччий прикол уходящего года!!!
ГиперрЛупа слезно курит в сторонке!!
😂
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потеряли или украли телефон ........ и ты бомж,как это мило Через рік українці їздитимуть країною зі смартфоном і без жодного документа, - Федоров - Цензор.НЕТ 8277
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Це буде справжній рай для починаючих та матьорих інтернет-злочинців.
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Матьорих не буде, вони втратять кваліфікацію на такій кількості оленів...)))
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Вместо того шоб сделать колбасу по 2.20 - какие то телефоны внутри с паспортами. Нахера это мне? Я паспорт и так никогда не ношу. А права и страховка шо, много места занимает в авто? Вы типиллы - зетипиллы. Где рехформы? Или это и есть рехформа?
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Предлагаю Федорову провести экскурсию по областям, заехать в несколько населенных пунктов - районный центр, село и он с удивлением обнаружит, что люди никогда в жизни не слышали такого слова "дижитализация" и у большинства нет никаких "смартофонов") У них простые телефоны из 2000-х. С пенсиями в 2000 грн. купить смартофон - это им нужно не покупать продукты питания пару месяцев.
По-этому внедрять новые технологии нужно постепенно, помня, о миллионах граждан, у которых нет смартофонов и нет возможности их приобрести.
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а, тока все улицы засранны машинами, да? да этот смарт стоит шо 10% машины то
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Контрасти. Великі міста і деякі обласні і районні заьити автівками люкс классу. А за 30 км можуть бути глухі села де ще дорога 19го сторіччя і немає інтернету взагалі.
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та якІ питання? от навіть у вас там, ролик бачив - чудак має типу фірму, ну, бригаду - руфінгує, а його батрак каже - я не можу бабла зібрати шоб звалити(ну ясно шо я в курсі шо в/за день він має - 7080-90-150 баксів, а білет хоч в будь-яку точку Трампщини - більше соточки не вартує. ну, крім того, Грейхаунда.)
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а можно уточнение - с деньгами или без и на чем?
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А если вай-фай кончился? Или електричество? Или вирус поразил? Или хакер решил поизголяться (посамоутверждаться и подзаработать)? Или сервер сгорел...
Это чревато...
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В общем, бубочка все документы забереть, а кому сильно надо, обращайтесь к КАЛомойскому, он выдаст. За отдельную плату.
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Ого..., смартфон з NFC стане доступний кожному пенсіонеру і розкладальнику напоїв у супермаркеті, Україна рай на землі...
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эт Гиркин шоле?
че за ассоциации то - мамат кунэм его ... "знал"
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Гіперлуп вже не будуємо?.. У багатьох пенсіонерів старенькі телефони Nокіа без підтримки Інтернету і паспорти старого зразка.
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У меня смартфона нет и не будет, поскольку он мне не нужен в моей практической деятельности. Так что, я на автомобиле ездить не буду?
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Еще бы дороги по которым можно ездить!Дорога Никополь- Днепр очень запущенна!
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смартфони будут видавать малоімущім я при азірові приставки Т2 ????
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Тепер смартфон потрібно тримати руками ще міцніше щоб не вкрали.
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Без шуток. Кто-то может объяснить зачем мне это может быть нужно? Вот у меня бумажные/пластиковые. Их не нужно заряжать, можно уронить, их нельзя одним движением мышки аннулировать, они не стоят дополнительных денег. Так вот ЗАЧЕМ мне права в смартфоне????
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Новый Украинский фильм ужасов, ...полный пи...ц, села батарейка!!!...
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Судячи з того як у Зе-команди ідуть справи через рік українці будуть ходити без штонів з голим задом
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Україна через рік перетвориться на віртувльну державу?
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І на велосипеді.
"Кожен з нас президент" ® же.
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А по якій країні? Точніше - по чиїй? Яка буде її назва?
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А в случае войні ваш смартфон работать будет? Да ладно войны, электричество тупо где то отрубят...
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