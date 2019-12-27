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 Політика України
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Все про:арешт (1047) побачення (21) Антоненко Андрій (50)

 Мені відмовляють у побаченнях із чоловіком, - дружина Антоненка

Захист підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка розцінює відмову від надання Антоненку побачень з дружиною як тиск на нього.

Про те, що їй безпричинно відмовляють у побаченнях, Світлана Антоненко розповіла під залом суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені відмовляють у побаченнях із чоловіком", - заявила Світлана Антоненко.

Адвокат стверджує, що об'єктивних причин для відмови немає.

"Ми це розцінюємо як тиск на нього. Ця людина - сім'янин, для нього сім'я багато значить", - зазначив він.

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Також захисник розповів, що Андрій Антоненко досі утримується в ІТТ, а не в СІЗО, що не відповідає нормам права.

Також кілька слів сказала мама Андрія Антоненка: "Я прошу по-людськи, по-материнськи дати Андрію можливість побачитися з дружиною, з дітьми".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167565
 
 
 Топ коментарі
 
Сцить таки вава сцанич Патріотів, йому сєпари більш до душі.
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Патріоти України - головні вороги режиму зєлєпутів. Наївно сподіватися дотримання закону щодо особистих ворогів Зєлі. Аот колоборасти чи душегуби - беркути, ще зовсім інша справа...
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Ця людина ще не засуджена, а лише підозрювана. Тому це просто беззаконня. Це лише укріплює думку, що справа намальована від Балди. І щоб вона не розвалилася, Антоненко будуть викручувати руки і мізки, щоб взяв вину на себе.
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Сцить таки вава сцанич Патріотів, йому сєпари більш до душі.
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Не критукуйте святе для зєбуїнів. Для них - Макшандія понад усе!!! Правда і Ізраїль також. А українці наївні терпіли. Вибрали ж колабораста.
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іншого ставлення від зе-влади годі і очікувати.
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Патріоти України - головні вороги режиму зєлєпутів. Наївно сподіватися дотримання закону щодо особистих ворогів Зєлі. Аот колоборасти чи душегуби - беркути, ще зовсім інша справа...
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І чий це підступний план проти блаЗЄня реалізовується?

Невже знову Порошенко руку доклав. Агов, зебіли!!!
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Ця людина ще не засуджена, а лише підозрювана. Тому це просто беззаконня. Це лише укріплює думку, що справа намальована від Балди. І щоб вона не розвалилася, Антоненко будуть викручувати руки і мізки, щоб взяв вину на себе.
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Каждую неделю, КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ, адвокаты Антоненко и всех других "подозреваемых" по этому мерзкому, ложному делу, должны предоставлять через СМИ все новые и новые доказательства невиновности этих людей.
Все, что сейчас хотят Аваков и "бубочка" - это по-тихому спустить дело на тормозах, чтобы сидели невинные люди - и никто "ни гу-гу".
Замалчивания быть не должно!
НЕ ДОЛЖНО.
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Пліснява зелена. Ну почекайте, воно на вас і окошиться.
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Украиной управляют теневые преступники, коломойша за зелоха, прокуратурой портнов.
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Зато гнид, які вбили десятки наших захисників відпускають https://patrioty.org.ua/politic/zdav-10-voiniv-zsu-dlia-rozstrilu-ikh-vbyly-sud-vidpustyv-vidomoho-spilnyka-terorystiv-dnr-309080.html. Вот така це "українська влада" в нас малята.
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та вже ж об'явили на весь світ шо убівци разоблачєни
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Мозаика правления маланского вундеркинда складывается Эакрыт 112 канал Лохи промолчали посадили в допр патриотов Украины по неким косвеным уликам Лохи опять таки промолчали Пенсию как платили пенсионерам получающим минималку Так и платят в акурат на 2000 тыс ниже прожиточного минимума Ну а газ собственой добычи по себестоимости менее 1000 грн со всеми мыслимыми и немыслимыми накрутками Как впаривали лохам по 7 с чем то тыс грн Так и впаривают Ну а шо делать ? так к лохам медленно но уверено подкралась эпоха окончания бедности для клоунов соросят и решал от клоунов Обещала ейная эпоха не выехавшим на зароботки за бугор лохам и к ним наведатся Через годков этак 100
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українське правосуддя швидкими темпами перетворюється в кацапське ! де чесні ,справедливі прокурори, суді ,слідчі агов! може вам чинити правосуддя заважають ваші статки ! чи чесних в ці професії не беруть ,проф не придатні
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