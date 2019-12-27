 Зеленський достроково зняв догану з двох заступників Богдана: Трофімова і Тимошенка, - Указ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
"Зняти достроково догану, оголошену Указом Президента України від 17 вересня 2019 року № 699 "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності", із Трофімова Сергія Володимировича - першого заступника Керівника Офісу Президента України; Тимошенка Кирила Владленовича - заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться в Указі Президента № 958/2019.
Після поїздки на Дніпропетровщину, яка відбулася 14 вересня, Президент України Володимир Зеленський оголосив догану першому заступнику керівника ОП Сергію Трофімову і заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку за неналежне виконання посадових обов'язків.
Тимошенко говорячи про те, за що саме отримав догану від Президента сказав: "Були моменти, які були не зовсім чітко організовані, були деякі моменти, коли місцева влада не дуже правильно поводилася саме з організації, попереджень нас щодо деяких моментів організації, але відповідальний за це Офіс Президента, тому що це поїздка президента. Ось тому і є догана".
(совковая поговорка)
Воруют миллиардами и получают за это выговор.
Сергій Стерненко
Новий голова Захарівської РДА в Одеській області Антон Муравенко. Призначений на посаду розпорядженням президента України з ініціативи голови ОДА Куцого та за погодження з Кабінетом міністрів.
Ще й дружина в нього громадянка РФ.
Але Бігуси, ВНаєми, Лєщенки, блохєри, журналісти мовчать як в рот набрали.
А який армагедон влаштовували про дружину Семочка...
https://diana-mihailova.livejournal.com/4306498.html
питайється - нахіба ???
лайнаригів в природі.
боюсь даже предположить как )))))
Нарешті з'явився свій залдостанов.
🤗
Так по-шоколатски, не так ли?
"Огласите весь список, пожалуйста"
Просто первоочередная проблема страны блестяще решена...