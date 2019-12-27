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Все про:догана (16) Зеленський (3993) наказ (212) Трофімов (8) Тимошенко_Кирило (19) Офіс Президента (196)

 Зеленський достроково зняв догану з двох заступників Богдана: Трофімова і Тимошенка, - Указ

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом зняв дисциплінарні санкції з першого заступника керівника Офісу Президента України Сергія Трофімова та заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

"Зняти достроково догану, оголошену Указом Президента України від 17 вересня 2019 року № 699 "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності", із Трофімова Сергія Володимировича - першого заступника Керівника Офісу Президента України; Тимошенка Кирила Владленовича - заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться в Указі Президента № 958/2019.

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Після поїздки на Дніпропетровщину, яка відбулася 14 вересня, Президент України Володимир Зеленський оголосив догану першому заступнику керівника ОП Сергію Трофімову і заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку за неналежне виконання посадових обов'язків.

Тимошенко говорячи про те, за що саме отримав догану від Президента сказав: "Були моменти, які були не зовсім чітко організовані, були деякі моменти, коли місцева влада не дуже правильно поводилася саме з організації, попереджень нас щодо деяких моментів організації, але відповідальний за це Офіс Президента, тому що це поїздка президента. Ось тому і є догана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167562
 
 
 Топ коментарі
 
Тимошенко говоря от том, за что именно получил выговор от Президента сказал: "Были моменты, которые были не совсем четко организованы, были некоторые моменты, когда местные власти не очень верно себя вели именно с организацией, предупреждением нас по некоторым моментам организации, но ответственен за это Офис Президента, потому что это поездка президента. Вот поэтому и есть выговор".


Нарешті з'явився свій залдостанов. Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана: Трофимова и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 9786
Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана: Трофимова и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 1893




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Выговор не рак, с ним жить можно.
(совковая поговорка)
Воруют миллиардами и получают за это выговор. Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана: Трофимова и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 3240
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На жаль, не скоро. Місяці зо три - п'ять ще посидить 100%.
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Выговор не рак, с ним жить можно.
(совковая поговорка)
Воруют миллиардами и получают за это выговор. Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана: Трофимова и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 3240
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Сергій Стерненко



Новий голова Захарівської РДА в Одеській області Антон Муравенко. Призначений на посаду розпорядженням президента України з ініціативи голови ОДА Куцого та за погодження з Кабінетом міністрів.Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана: Трофимова и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 5948
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Это там рядом новоявленный порохобот Леша Костусев (Гончаренко) должен быть.
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Путріоти Дніпра заслужено отримали собі главу ОДА, який брав участь в передачі "Давай одружимось" і був готовий рекламувати нижню білизну.
Ще й дружина в нього громадянка РФ.

Але Бігуси, ВНаєми, Лєщенки, блохєри, журналісти мовчать як в рот набрали.
А який армагедон влаштовували про дружину Семочка...
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найом та лєщенко обходяться українському бюджетові в мільйон гривень щомісяця.
питайється - нахіба ???
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Заробили, пхали нинішніх у владу несамовито.
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выслужились...
боюсь даже предположить как )))))
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Тимошенко говоря от том, за что именно получил выговор от Президента сказал: "Были моменты, которые были не совсем четко организованы, были некоторые моменты, когда местные власти не очень верно себя вели именно с организацией, предупреждением нас по некоторым моментам организации, но ответственен за это Офис Президента, потому что это поездка президента. Вот поэтому и есть выговор".


Нарешті з'явився свій залдостанов. Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана: Трофимова и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 9786
Зеленский досрочно снял выговор с двух замов Богдана: Трофимова и Тимошенко, - Указ - Цензор.НЕТ 1893




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Ойц, они таки выпрямились..тьфу...исправились?
🤗
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Шмаркля хазяїн догани. Захотів - дав, захотів - забрав.
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Какой бубочка последовательньій президент, обиделся, сделал вьіговор, спустя 3 месяца остьіл, снял вьіговор. Прям истеричка какая-то.
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Ему бы Барыжье постоянство: "крал, краду и буду красть".
Так по-шоколатски, не так ли?
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А что он украл то?
"Огласите весь список, пожалуйста"
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а вот и порохоботский ихтамнет включился.
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Снимать следует не выговоры а весь кодлан Коломойского/ Коломойский выдвинул ультиматум - или Богдан назначается главой АП, либо он отказывает в поддержке "Слуге народа" на выборах президента/ Запуск рынка земли позволит за 5 лет в 3 раза увеличить производство аграрной продукции в Украине, Богдан.-Типа гадёныш в три раза увеличит. Собственноручно.
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Это несомненно мощный толчок к развитию государства.
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Конец Года , а Многомилионная премия под Угрозой . Вот такие дела Малята.
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Мдя.
Просто первоочередная проблема страны блестяще решена...
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а че, нормальные ж пацаны, премию хотят к новому году...
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