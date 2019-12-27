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 У списках на обмін між Україною та РФ немає жодного політв'язня-кримського татарина, - Чубаров

Офіс Президента України не провів жодної консультації ні з Меджлісом кримськотатарського народу, ні з родичами кримських політв'язнів з питань пошуку можливо інших шляхів звільнення громадян України, незаконно позбавлених волі на території тимчасово окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, сьогодні вже очевидно, що серед тих, кого встигнуть обміняти до кінця 2019 року, не буде жодного громадянина України, який постійно проживає на території окупованого Криму і позбавлений свободи російськими окупантами.

"У списку осіб, що підлягають обміну, не буде жодного з понад 65-ти політв'язнів-кримських татар, включно з братами Теймуром і Узеїром Абдуллаєвими, Рустемом Ісмаїловим, яких Верховний суд Росії своїм рішенням від 24 грудня 2019 року засудив відповідно до 16 років і 6 місяців, 12 років і 6 місяців, 13 років і 6 місяців позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму, а Еміля Джемаденова і Айдера Саледінова - кожного до 11 років 6 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму", - йдеться в повідомленні.

Також Чубаров повідомив, що не опиниться на волі жоден з кримських політв'язнів - етнічних українців, включно з нещодавно заарештованим і обвинуваченим у тероризмі українським патріотом Олегом Приходьком і обмеженим рішенням "суду" в свободі пересування журналістом Миколою Семеною.

"Зауважу, що Офіс Президента України не провів жодної консультації ні з Меджлісом кримськотатарського народу, ні з родичами кримських політв'язнів з питань пошуку можливо інших шляхів звільнення громадян України, незаконно позбавлених волі на території тимчасово окупованого Криму", - наголосив Чубаров.

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У списках на обмін між Україною та РФ немає жодного політвязня-кримського татарина, - Чубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167560
 
 
 Топ коментарі
 
Не удивительно - Зе уже об Крыме даже не упоминает, это необходимое условие ху-ла, для того чтобы посмотреть друг-другу в глаза, если кто не понял.
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А наши беркута тоже с расейскими паспортами уже?
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А Зєлєнскому потрібен піар. І тому йому взагалі немає різниці, скільки міняють і на кого міняють.Тим більше, що кримських татар не так авже й багато, щоб Зєлєнскій з ними загравав. Це цінізм. Зєлєнскій завжди був цинком. І його пародіювання політиків у Кварталі це демонструвало.
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Вероятно,что татары получили российские паспорта,и с обменом теперь для них начались большие проблемы.
И разжигать,что Украина меняет только этнических украинцев,а о татарах забыла,не надо!
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А наши беркута тоже с расейскими паспортами уже?
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Читай нижче, я роженку вже все пояснив. Якщо ти не розбираєшся у питанні- то не лізь і не позорся. Твій рівень- це тупий срач по типу "парахаботи, ко-ко-ко".
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Саме так і зробила нова влада, а не Україна.
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беркутню і колаборантів з українськими паспортами кацапи записують в свої списки на обмін наявність того чи іншого паспорта не має в цьому випадку жодного значення
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Какие такие татары? Путину нужно своих бандитов назад получить, другие варианты не рассматриваются.
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А Зєлєнскому потрібен піар. І тому йому взагалі немає різниці, скільки міняють і на кого міняють.Тим більше, що кримських татар не так авже й багато, щоб Зєлєнскій з ними загравав. Це цінізм. Зєлєнскій завжди був цинком. І його пародіювання політиків у Кварталі це демонструвало.
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То есть у татар рассейские паспорта? Какие тогда вопросы?
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Ти дебіл? У них таке ж расєйске громадянство, як і у Сєнцова. Окупаційна влада записала в расєйські громадяни всіх, хто був у Криму на момент анексії і не встиг виїхати.
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"Записала" - это типа паспорта с двуглавой курицей насильно засовывали в рот прямо?
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На той момент усі бази даних паспортного столу опинились у окупантів. Вмикай мозок, Алєкс, вмикай мозок. Як з Сєнцова зробили громадянина рф?
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Потмерно так и было, какие либо действия на территории Крыма после анексии были невозможны без паспорта кацапии. Сенцова судили как гражданина кацапии, почему? Потому, что он на момент анексии (захвата) Крыма был на территории Крыма и проживал там, а занчит, он гражданин кацапии и иы его Украине не выдадим и т.д.
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Ти ідіот? Татари за те й у тюрмах, що ВІДМОВИЛИСЬ від російських паспортів і вважають росіян окупантами, а Крим українським. Це наші патріоти, а українських патріотів жидівська влада ненавидить.
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у тя китайский пачпорт ! какие вопросы ?
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Бажаю тобі опинитись на місті захоплених татар і читати про себе такі висери, як ти оце написав.
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Це враховуючи те, що росія утримує близько 80 кримських татар.
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80 утримує, а 200 000 нет ?Неувязочка с татарами
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а то что , что бы освободить татар которых будут ловить сколько надо и когда надо , нам надо всю армию Лугандона взять в плен, еще и не хватит
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Просто треба частіше брати громадян рф. Збирати обмінний фонд. Взяли дємбєля з придністров'я? На тюрму. Взяли мудака з підробним паспортом- на тюрму. А наші добрі правоохоронці їх відпускають. Члєна єдро взяли у Херсоні, а він між іншим організовував "ріфірєндум". Де він? Тиждень тому був у готелі без охорони.
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Для початку не ображай кримських татар, кацап.
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я констатирую факт............Гордость людей низких состоит в том, чтобы постоянно говорить о самом себе, людей же высших - чтобы вовсе о себе не говорить. Вольтер
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тебе цитаты и правда всегда не такие ,кроме шоколадных, надо было 5 лет дупу не чесать с петей а освободить татар
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Кстати, среди крымских татар довольно много тех, кому пофиг, где быть: в Украине или РФ, живут себе в Крыму и работают на *********, нахваливая. Поэтому не надо идеализировать всех крымских татар. Среди них тоже есть коллаборанты.
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Різні є люди серед кримських татар, але більшість за Україну. Не треба тут судити кримських татар, бо мова лише про політичних в'язнів. Це головне.
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Кримські татари тепер всі у неволі в Криму. Більшість змушена там залишатися і коритися окупаційній владі, щоб не покинути свою територію. Так було і в Україні під час німецької окупації, були й партизани. То українське населення було "колаборанти", бо змушено було отримувати аусвайс і працювати, щоб вижити? Отак і татари.
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Поменьше восторгов, ок? Изучите материал, прежде, чем защищать. И депутаты единороссы там есть от кр.татао и свою организацию татарскую создали после оккупации, очень лояльную к новой власти. А могли бы не создавать, а просто тихо сидеть.
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Якби вони воювали на Донбасі і попали в полон, то були б.
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А наши ж только воевавших кацапам отдают. В списках на обмен между Украиной и РФ нет ни одного политзаключенного-крымского татарина, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3785
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Не удивительно - Зе уже об Крыме даже не упоминает, это необходимое условие ху-ла, для того чтобы посмотреть друг-другу в глаза, если кто не понял.
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Зато у нас очень часто упоминают о Крыме те кто без единого выстрела Крым сдал! Не знаешь почему?
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Наприклад хто ? Януковищ ? А коли він це згадував ?
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нагадую довбикам, що саме воно написало прошеніє про захист росіскими військами.
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хто давав команду "не стрелять" по "зеленым человечекам"?
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Коли буде час, почитайте і зробіть висновки не з раша говно смі, а з першоджерела. https://zn.ua/POLITICS/obnarodovana-stenogramma-zasedaniya-snbo-po-krymu-v-fevrale-2014-goda-205138_.html
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Навіщо йому читати? Йому по 1+1 і шмарій розкажуть, як все було. Це називається "взяли моск бєз єдінава докумєнта і доказатєльства".
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Если татарам пофиг, то шо говорить. Только кучка активистов покорно идёт в тюрьму.
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1% + 00 будеть 101% така у пуйла зверьковая унтерменшевская арихметика !
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А хіба у татар є своя армія, щоб було не "пофіг"? Таку дурню може написати тільки ворог. У кримських татар є тільки українська армія, яка повинна їх захищати. А щодо "покорно идет в тюрму" таким, як ти, треба відповідати.
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Пока наш зелёный уродец смотрит только в один "глаз" путяры
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В списках на обмен между Украиной и РФ нет ни одного политзаключенного-крымского татарина, - Чубаров ... можно и так сказать ,что В Крыму нет ни одного партизанского отряда и нет намёка на НОД крымских татар
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Я не верю,что когда составлялись списки,тот же Чубаров не мог подключится к работе над ними.
Но когда списки готовы и обговорены,надо сказать свое веское слово.
Где ж ты раньше был паря?
Да и к великому сожалентю,что то обменом до Нового года не пахнет.Хотя хорошо бы было если бы люди вернулись домой.
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Тобто сама влада не хотіла обмінювати кримських татар. Все тепер зрозуміло.
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Обмен идет по минскому договорняку, то есть по Донбассу.
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Мінські угоди не обмежуються Донбасом.
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Ти взагалі уявляєш, що таке "робота по підготовці списків на обмін"? Ти розумієш, як вона відбувається процесуально?
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До Зебєні може "підключитися" тільки Коломойша, а їм обом патріоти поперек горла. Їм для піару краще ті полонені, які, як кажуть по-ТВ, вже стали або "маргінесами", або, в кращому разі, російськими пропагандистами, бо інших вже десь глибоко закопали.
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І хто вам дохтур?
Що шукали - те й здибали.
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В списках МО не одного татарского батальона …
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Откуда в ордло политзаключенные крымскотатарские? Какой батальон?
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зедриснявій прокацапській владі головне - путєна не прогнівити
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Завдяки Ердогану змогли визволити кримських татар ще при перших обмінах.
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тогда у него были терки с ******, теперь все в шоколаде.
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Ти не знаєш турків... Він юзає ***** так само, як і КНР. ***** думає, що все в шоколаді до моменту, поки Ердоган знов не дасть копняка.
Не чув його останні заяви про дірле-вагнеровців у Сирії та Лівії? А це зона інтересів Турції, і вони ***** звідти вичавлять.
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І не тобі постити картинки з ******. Ти сам писав, що будеш поважати і портнікова, і *****, якщо вони допоможуть Пороха посадити.
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твой порох сядет сам. без чужой помощи.
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и те намажут укры ЗЕленкой крестик прицельный на черепушке
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всі ці поступки кацапам і капітулянтська політика потрібна цьому штату слуг лише для телевізійних шоу більше ні на що інтереси держави україна їх ніяк не колишать
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Зате беркутню всю віддають зелені колаборанти
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А путлер и шмаркля договорились. что Крым это Московия.
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Так теж було і з Порошенко, і з Турчиновим.
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А с чего Зе должен встречаться с "меджилисом" ? Кого они представляют ? Там человек 20 сбежавших из крыма и объявивших самих себя представителями народа.
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tZE inform

@tZEinform

Вы собираетесь отдать предателя который фактически убил 10 спецназовцев ? Террористов убивших ребенка? И кто вы после этого?
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Чи не послати нам татара? За пляхою винця. Аби налити за незалежний Крим від клятої агресорської кацпні?
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а зачем этих предателей татаров освобождать?
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🤣🤣та да когда земли делить то они первые а когда защищать то все по норам
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Наскільки я пам'ятаю ні Турчинов, ні Порошенко для визволення татар нічого не зробили.
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