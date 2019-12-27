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 Майже 48% українців хочуть навчитися цифровій грамотності, - Мінцифри

47,8% українців мають актуалізовану потребу в навчанні цифровій грамотності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації, такі результати соціологічного дослідження цифрових навичок українців були оприлюднені під час круглого столу "Розвиток цифрових навичок і компетенцій в Україні: передумови та практичні кроки".

"Результати дослідження свідчать про таке: рівень цифрової грамотності 37,9% українців - "нижче середнього", а 15,1% - практично не володіють цифровими навичками. При цьому 47,8% українців мають актуалізовану потребу в навчанні цифровій грамотності", - йдеться в повідомленні.

21 січня 2020 року Міністерство цифрової трансформації запускає національну онлайн-платформу з цифрової грамотності. Українці отримають безкоштовний доступ до трьох освітніх серіалів: базовий серіал із цифрової грамотності, цифрова грамотність для вчителів і освітній серіал для батьків "Онлайн-безпека для дітей".

Згодом на онлайн-платформі з'являться просунуті освітні серіали для різних спеціалізацій, серіали для світчерів, lifestyle-серіали, серіали нових цифрових професій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації планує запустити онлайн-платформу для поліпшення цифрових навичок українців.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167556
 
   
 Топ коментарі
 
Минцифры? Очередные "рога и копыта" сосущие деньги из бюджета.
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Далі буде: а что такое Гугл и забанили?
Почти 48% украинцев хотят обучиться цифровой грамотности, - Минцифры - Цензор.НЕТ 3336
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та да... йому рівних не має...
Почти 48% украинцев хотят обучиться цифровой грамотности, - Минцифры - Цензор.НЕТ 7652
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Ага-ага, многому "научиться".
Где в 30(!!!) минутном HD видео какой-то тормоз рассказывает как поменять несколько цифр в конфиг-файле.

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Ютубом тоже нужно уметь пользоваться))
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а остальные 52 хотят обучится азам аналоговой ))
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аналоговый компьютер в некоторых случаях быстрее и точнее, например в расчете диференциальных уравнений.
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Моисей принёс миру заповеди, а Котельников - теорему для дискретизации непрерывных процессов.
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Моисёй был(если был) гениальным разводилой.
придумать дедка, который на порядки хуже Сталина.... да еще шо стадо в это поверило и нёсло бабло прямо в сундук.... б*же, да, Моисей - реальный гений. я бы тоже хотел быть таким перцем то. плюс - жил там чет 130 лет вроде бы. ну и само собой на иудеек падок был
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ясен пень шо верующий. верую что для человеческого глаза, небо выглядит - синим.
и верую шо верующие в "небесную твердь" - тупые кретины, ибо Илон Маск на таких ссыт с 15-го этажа своего офиса.
вы понял мою мысль то?(на мову принципиально не перехожу, ибо ваш комент - фуфлыжный)
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"Илон Маск на таких ссыт с 15-го этажа своего офиса."

а отличие о касабов как ты, Илон Маск культурный человек и не сцыт где попало.
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ну так Илон и на касабов ссыт - вот только чего стоит то шо Рогозин обосрался то Майже 48% українців хочуть навчитися цифровій грамотності, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 3561
это вообще зверски - Маск так опустил этого выродка, шо даже Антиколорадос чуть не обосрался от смеха - регулярно пишет статьи про Розогина. насколько же эти совки жалкие то....
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"Тупые кретины" не понимают, что "небесная твердь" - это наличие материи в пространстве. Майже 48% українців хочуть навчитися цифровій грамотності, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 2226 "Вопросы о явлениях природы либо не доступны человеческому разуму, либо не имеют отношения к жизни людей."(с)
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слово Аллаху, то шо ты написал бред.
я реально не понял че ты мне "аргументировал" то.....?
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в некоторых случаях, так оно и есть. Цифра не всегда лучше аналога и наоборот.
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Минцифры? Очередные "рога и копыта" сосущие деньги из бюджета.
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ээээ, а вот реально не заметил в тексте этого... это что такое вообще?
наверно еще надо Министерство по обслуге мощей и юбок попов. это когда эту минцифру учредили то? х.з., первый раз смотрю шо аж до такого додумались
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внезапно как то: "Гоп-стоп, мы подошли из-за угла"...
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не, ну ... да вот щас поищу - че эт вообще такое то? есть же Минстець - с тоакой же "эффективностью", когда это вообще создано то? по-моему ошибка в тексте новости, х.з.
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Нужно с садиков и первых классов с детства обучать людей. Нужно 100% новых поколений делать обученными программированию!
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Цифровая грамотность - набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета.
Тебя в Гугле забанили? Почти 48% украинцев хотят обучиться цифровой грамотности, - Минцифры - Цензор.НЕТ 4061
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А я вважав, що цифрова грамотність - це знати теореми Шеннона; чітко знати, що таке децибел; знати протоколи основних технологій; побудову мереж; вміти програмувати. Простими словами - що таке інформація, які види інформації існують, як утворюється цифровий сигнал, як він обробляється, як розповсюджується, як подається користувачу. А те, що ви написали з гугла - то користувацька грамотність.
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"...що таке інформація"

"Информация это свойство окружающего мира данное нам в ощущениях." (с)
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Можна сказати й так. Формулювань безліч. Є більш вдалі, є маячня. Головне, що грамотною в плані цифрових технологій може вважатися людина, яка знає основні положення предмету "Цифрова обробка інформації". Далеко не всякий класний програміст є "цифрово грамотним". Жонглювання термінами дуже дорого коштує. Як і будь яке інше шахрайство.
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Информация может иметь много форм, одна из которых цифровая. Нужно уметь работать со всеми одинаково.
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........ кхм. шото майже нічого не зрозумів, але цілком підтримую. кожен має знати децибели Шонера, протоколи передачі.... як там, байтів та не поїхати глуздом від такого обсягу знань
та кому воно треба? - рядовому користувачу воно сто років не нуна
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Цифровограмотний, коли можеш порахувати скільки отримав зарплати.
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Все, міністерство обґрунтувало свою необхідність, можна пилити бабло...
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Просто работники года! Срочно выписать премии по 1400%! И наградить медалями.
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а еще они могут печатать на клавиатуре, как "кое-кто" на пианино....

ну, с такой же скоростью то.... Почти 48% украинцев хотят обучиться цифровой грамотности, - Минцифры - Цензор.НЕТ 1225
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Цифровая грамотность это хорошо -бесит, что когда зелень хочет срубить с нарОта бабло, наврать про рейтинг или срочно нае -они рисуют фейковые опросики... А зебоба вообще грамотный, а то какой юрист он мы уже поняли?
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если тебя бесит, нужно лечится электричеством.
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Мне методы, которыми лечатся зебанаты, не подходят)
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И Слава Богу) , а то смотрю ты после электричества все плохеешь и плохеешь...
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№55, тобі ліктрічіства по столовій ложці 3 рази на день.
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ахаха, о б*же, это реально валит с копыт, ибо в натуре смешно. плюс-плюс-плюс
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А що вчити будуть безоплатно, як українській мові попередниках.
Чи за баблоси? Хоча про що це я - хто організовує .....хіба у них буває щось безоплатно.
Але одеський зехер не у тому, зехер у тому, що числові зображення та записи не підлягають ідентифікації Вносиш клонфеденційні данні комп"тер і ......... маєш можливість усе втратити.
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Вип'ю отрути, якщо десяток керівників з Мінцифри мені пояснять на пальцях, що таке децибел.
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що ...лядь тепер табличку множення у школі не вчать ?
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"Господь создал человека, а Бил Гейтс сделал их умными." (с)
Я.
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Білл Гейтс зробив розум непотрібним. Тим хто й до того був дурнем.
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В данном случае речь идет об умении настройки разных цифровых гайджетов, ничего серьезного. Все это есть ютубе, было бы желание..
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Т. Моня з одеського "Привозу" якось сказала:" О дай нам Боже иметь то что вьі имеете".
От це зехер.
І хоч і усі в Україні президенти, але ті що з обрізаної нацменшини більш президентіши. Судова реформа, реформа прокуратури зводиться до того що там будуть обіймати посади 0.3% обрізаних представників україни, а якщо інекше то буде антісемітізм.
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А я вам расскажу про вашу цыфровую фигню!!!!

Вот этот млядский "помошник", который не даёт возможности ничего написать, подсовывая продолжением слова какой-то собственный бред, мать его!

Все эти млять ваши "новые" телефоны размером с лопату, которые не то что в карман - уже в чемодан не влазят!!! Людно бабы их заместо ридикюлей таскают, а мужик с лопатой в руке органичен в огороде, а не посреди города!

Все это "новые" идиотские обозначения - почему это мать его КРАСНЫЙ кружок должен обозначать видеосьёмку? Вместо символического изображения камеры?

В чём радость возить жырными пальцами по грязному стеклу, особенно летом обливаясь потом?

Мне нужен телефон с нормальной камерой, размером с сигаретную пачку, ГДЕ его взять?
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"Мне нужен телефон с нормальной камерой, размером с сигаретную пачку, ГДЕ его взять?"

Телефон. С нормальной камерой. Размером с пачку.
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что означает нормальная камера? Они они сегодня все FulHD
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набери "мобилник с клавиатурой" тебе высипится куча вариантов
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"В чём радость возить жырными пальцами по грязному стеклу, особенно летом обливаясь потом?" Майже 48% українців хочуть навчитися цифровій грамотності, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 1968
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Да хрен с ним, был бы маленький с нормальной камерой от 8 Мпк, буду возюкать!
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Сам определись что для нужно. В одном флаконе не может быть все хорошее.
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А я определился.
Я хочу то, что хочу Я, а не то, что мне предлагает какой-то диджыталист!
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