 Майже 48% українців хочуть навчитися цифровій грамотності, - Мінцифри

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації, такі результати соціологічного дослідження цифрових навичок українців були оприлюднені під час круглого столу "Розвиток цифрових навичок і компетенцій в Україні: передумови та практичні кроки".
"Результати дослідження свідчать про таке: рівень цифрової грамотності 37,9% українців - "нижче середнього", а 15,1% - практично не володіють цифровими навичками. При цьому 47,8% українців мають актуалізовану потребу в навчанні цифровій грамотності", - йдеться в повідомленні.
21 січня 2020 року Міністерство цифрової трансформації запускає національну онлайн-платформу з цифрової грамотності. Українці отримають безкоштовний доступ до трьох освітніх серіалів: базовий серіал із цифрової грамотності, цифрова грамотність для вчителів і освітній серіал для батьків "Онлайн-безпека для дітей".
Згодом на онлайн-платформі з'являться просунуті освітні серіали для різних спеціалізацій, серіали для світчерів, lifestyle-серіали, серіали нових цифрових професій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації планує запустити онлайн-платформу для поліпшення цифрових навичок українців.
Где в 30(!!!) минутном HD видео какой-то тормоз рассказывает как поменять несколько цифр в конфиг-файле.
придумать дедка, который на порядки хуже Сталина.... да еще шо стадо в это поверило и нёсло бабло прямо в сундук.... б*же, да, Моисей - реальный гений. я бы тоже хотел быть таким перцем то. плюс - жил там чет 130 лет вроде бы. ну и само собой на иудеек падок был
и верую шо верующие в "небесную твердь" - тупые кретины, ибо Илон Маск на таких ссыт с 15-го этажа своего офиса.
вы понял мою мысль то?(на мову принципиально не перехожу, ибо ваш комент - фуфлыжный)
а отличие о касабов как ты, Илон Маск культурный человек и не сцыт где попало.
это вообще зверски - Маск так опустил этого выродка, шо даже Антиколорадос чуть не обосрался от смеха - регулярно пишет статьи про Розогина. насколько же эти совки жалкие то....
я реально не понял че ты мне "аргументировал" то.....?
наверно еще надо Министерство по обслуге мощей и юбок попов. это когда эту минцифру учредили то? х.з., первый раз смотрю шо аж до такого додумались
Тебя в Гугле забанили?
"Информация это свойство окружающего мира данное нам в ощущениях." (с)
та кому воно треба? - рядовому користувачу воно сто років не нуна
ну, с такой же скоростью то....
Чи за баблоси? Хоча про що це я - хто організовує .....хіба у них буває щось безоплатно.
Але одеський зехер не у тому, зехер у тому, що числові зображення та записи не підлягають ідентифікації Вносиш клонфеденційні данні комп"тер і ......... маєш можливість усе втратити.
Я.
Сократ
От це зехер.
І хоч і усі в Україні президенти, але ті що з обрізаної нацменшини більш президентіши. Судова реформа, реформа прокуратури зводиться до того що там будуть обіймати посади 0.3% обрізаних представників україни, а якщо інекше то буде антісемітізм.
Вот этот млядский "помошник", который не даёт возможности ничего написать, подсовывая продолжением слова какой-то собственный бред, мать его!
Все эти млять ваши "новые" телефоны размером с лопату, которые не то что в карман - уже в чемодан не влазят!!! Людно бабы их заместо ридикюлей таскают, а мужик с лопатой в руке органичен в огороде, а не посреди города!
Все это "новые" идиотские обозначения - почему это мать его КРАСНЫЙ кружок должен обозначать видеосьёмку? Вместо символического изображения камеры?
В чём радость возить жырными пальцами по грязному стеклу, особенно летом обливаясь потом?
Мне нужен телефон с нормальной камерой, размером с сигаретную пачку, ГДЕ его взять?
Телефон. С нормальной камерой. Размером с пачку.
Я хочу то, что хочу Я, а не то, что мне предлагает какой-то диджыталист!