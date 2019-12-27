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Все про:контррозвідка (169) СБУ (4974) Баканов Іван (99)

 В умовах військової агресії проти України ваша робота вкрай важлива, - Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом

Глава СБУ Іван Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"27 грудня 1991 року – особлива дата для контррозвідки Служби безпеки України. Адже саме в цей день почався відлік її нової історії.

За ці роки ви пройшли нелегкий, але успішний шлях становлення та справами доводите свою ефективність. І вкрай важливою є ваша робота саме сьогодні – в умовах військової агресії проти України. Нові загрози ставлять нові завдання, з якими ви добре справляєтесь. Кожного дня ми переконуємося у високому професіоналізмі контррозвідників", - йдеться в привітанні глави СБУ.

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За словами Баканова, сьогодні серед контррозвідників СБУ опинилися найкращі з найкращих офіцерів-патріотів і професіоналів, а також формовано нову культуру й традиції, які базуються на головному – відданості інтересам держави й народу.

"Щиро вдячний всьому особовому складу ДКР СБУ та підрозділів контррозвідки регіональних органів за вашу роботу. Бажаю вам і вашим родинам миру, добра і злагоди! Вірю, що ваша гідність, витримка, мужність, професіоналізм та незламність духу допомагатимуть ще більш ефективно захищати нашу країну та відстоювати безпеку її громадян!" - додав Баканов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167555
 
   
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Вірні слова. От лише б провірити лейтенанта у США на поліграфі правди щодо вірності України.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!! Но не только работа а результаты прежде всего!Собирайте лучших патриотов,преданных,умных и принципиальных и ЧИСТИТЕ,ЧИСТИТЕ УКРАИНУ ОТ КАЦАПСКОЙ АГЕНТУРЫ!!Если чистка произойдет при задержании я морально ЗА
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унизительна оценка профессионализма, мужества и неподкупности изо рта старого молодого лейтенанта...
Уклонист поздравил? Посмешил???
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Какой нахер профессионализм ? В стране на руководящих постах явные пророссийские агенты.Не говоря уже за рубежом - всех перевербовывают. Цемаха и то с потерями дотянули. И этот заказ был явно не украинским,а Запада. Так шо не смеши ))
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интересно кто свинари? В умовах військової агресії проти України ваша робота вкрай важлива, - Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 8632 В умовах військової агресії проти України ваша робота вкрай важлива, - Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 8632
парашенок - дьяк гундяевского сатаната? оос командуют пацаны с родней в крыму и висюльками *****? В умовах військової агресії проти України ваша робота вкрай важлива, - Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 3119
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Ну раз есть военная агрессия, то видимо существует и военный агрессор.
И баканов наверняка знает, кто тут агрессор.
Но сказать вслух не может, ибо " государственная тайна"
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Непогано б послухати про успіхи СБУ, осбливо в 2014 році, коли в Криму зрадило Україну 80% СБУшників і не просто зрадив, а вірою і правдою служить ворогу. Генерал Пасічник- голова ЛиРи, мабуть, на спецзавданні. Найбільші успіхи в боротьбі з корупцією, правда корупція перемагає і СБУ.
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Так и есть. Приятно адекватного услышать.
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Зекоманда обіцяла реформувати СБУ, і в першу чергу забрати у СБУ функції боротьби з економічними злочинами. Де обіцяне? Функція виявилася настільки солодкою, що немає сил відмовитися. Реформа вмістилася в одну фразу "щас позвоню Баканову".
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у охзранника парашенки крысяка главная задача была охранять босса В умовах військової агресії проти України ваша робота вкрай важлива, - Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 5756
ну и конечно помогать ему воровать, отстреливая таких как лесник и шеремет В умовах військової агресії проти України ваша робота вкрай важлива, - Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 1591 В умовах військової агресії проти України ваша робота вкрай важлива, - Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 1591
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