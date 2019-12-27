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Все про:спорт (791) фінансування (578) Міністерство культури, молоді та спорту (10) Шумілін Володимир (1)

 Із 2021 року сто найкращих спортсменів отримуватимуть фінансування з держбюджету безпосередньо, - Міністерство культури, молоді та спорту

Із 2021 року українські топспортсмени, можливо, отримають пряме фінансування від держави.

Заступник міністра культури, молоді та спорту з питань спорту Володимир Шумілін заявив XSPORT, що з 2021 року елітні українські спортсмени отримуватимуть пряме фінансування від держави, передає Цензор.НЕТ.

"Думаємо, з 2021 року запрацює індивідуальна підтримка першої сотні топспортсменів. Вони будуть визначатися за світовим рейтингом, за результатами. Вони будуть отримувати пряме фінансування на ті програми, які вони самі собі вибирають. Тобто гроші будуть виділяти безпосередньо їм, а не на спорт, не на федерації", - заявив Шумілін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167553
 
   
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Наобещали уже столько, что на голову не налазит. А дыра в бюджете - катастрофическая. Им еще кто-то верит? С 2021 года топ-100 спортсменов будут получать финансирование из госбюджета напрямую, - Министерство культуры, молодежи и спорта - Цензор.НЕТ 3687
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Спасибо !Так и надо поступать с национальной гордостью!
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Коли ми вже почуємо про малі зарплати тих кому недоплачують за ради цих спарцмєнів, прокурорів, суддів, депутатів і ще різної шушери якої в Україні більше ніж працюючих? коли ми вже зрозуміємо що великий спорт може утримувати виключно заможні країни де достойно живуть навіть звичайні люди...?
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