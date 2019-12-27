 Українці не оберуть президента-гомосексуала найближчі 10 років. Хоча, шкода, - Дробович

Про це Дробович сказав в ефірі YouTube-каналу ISLND TV, передає Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав, наскільки відкритим є українське суспільство, і через скільки років президентом України може стати відкритий гей.
"Я вважаю, що українське суспільство доволі відкрите - в принципі десь на загальноєвропейському рівні, за відчуттями, з огляду на те, що я бачив. Стосовно відкритого гомосексуала, я думаю, це не в найближчі 10 років, найімовірніше. Хоча, шкода", - відповів Дробович.
Це була вища каста давніх євреїв - левіти (можливо якась прадавня цивілізація, відголоски якої ми зараз спостерігаємо). У них був в організмі чоловічий та жіночий статевий орган. В залежності від фази Місяця вони могли були то жінкою, то чоловіком. Так чому тут дивуватися. Біблія про це одверто пише. Це євреї, бажання жити з чоловіками (не усі), получили у спадок у генах. Зараз не народжують, трапились якісь зміни за час еволюції. Припущення - можливо у Всесвіті ще існують такі цивілізаціїї.
Но выбрали представителя "новой украинской семьи" - из 3х.