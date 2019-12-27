 Українці не оберуть президента-гомосексуала найближчі 10 років. Хоча, шкода, - Дробович

Про це Дробович сказав в ефірі YouTube-каналу ISLND TV, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав, наскільки відкритим є українське суспільство, і через скільки років президентом України може стати відкритий гей.

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"Я вважаю, що українське суспільство доволі відкрите - в принципі десь на загальноєвропейському рівні, за відчуттями, з огляду на те, що я бачив. Стосовно відкритого гомосексуала, я думаю, це не в найближчі 10 років, найімовірніше. Хоча, шкода", - відповів Дробович.