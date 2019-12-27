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 Політика України, Суспільство
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Все про:гомофобія (26) ЛГБТ-спільнота (190) Дробович (11)

 Українці не оберуть президента-гомосексуала найближчі 10 років. Хоча, шкода, - Дробович

Директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає українське суспільство "доволі відкритим", але президента гея в найближчі 10 років воно собі не обере.

Про це Дробович сказав в ефірі YouTube-каналу ISLND TV, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав, наскільки відкритим є українське суспільство, і через скільки років президентом України може стати відкритий гей.

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"Я вважаю, що українське суспільство доволі відкрите - в принципі десь на загальноєвропейському рівні, за відчуттями, з огляду на те, що я бачив. Стосовно відкритого гомосексуала, я думаю, це не в найближчі 10 років, найімовірніше. Хоча, шкода", - відповів Дробович.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167552
 
   
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Якщо звернули увагу у Библії чітко написано - чоловіки народжували.

Це була вища каста давніх євреїв - левіти (можливо якась прадавня цивілізація, відголоски якої ми зараз спостерігаємо). У них був в організмі чоловічий та жіночий статевий орган. В залежності від фази Місяця вони могли були то жінкою, то чоловіком. Так чому тут дивуватися. Біблія про це одверто пише. Це євреї, бажання жити з чоловіками (не усі), получили у спадок у генах. Зараз не народжують, трапились якісь зміни за час еволюції. Припущення - можливо у Всесвіті ще існують такі цивілізаціїї.
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З якої палати збігли? Зізнавайтесь. Лікапів на всіх невистачає...
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Геїв нам ще не вистачало, достатньо 3,14-сів.
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Это тот случай, когда назвать этого мудака-малороса Шлему Зелупу геем пожалуй будет оскорблением для поклонников однополой любви. П#дарас - более правильный термин.
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Официально открытого,сотоящего в однополом браке - возможно.
Но выбрали представителя "новой украинской семьи" - из 3х.
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Не так страшен президент гомосексуалис как ****** чиновники и олигархи. А также ****** из Кремля
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Дурневі хочеться гейдиктатури, як в Европі. От же ж п рас!
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Небольшая потеря! Зато в стране 6-й раз подряд выбрали πιδοραςα в условиях когда нет закона об импичменте.
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Зачем президент-гомосексуал если есть презедент-*******?
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про нинішнього ще трохи рано щось казати, а от папєрєднікі геть всі кончені підара@и.
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