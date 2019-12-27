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 Політика України, За кордоном
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Все про:Велика Британія (1089) торгівля (244) Brexit (178) Галібаренко Наталія (7)

 Економічну частину угоди про відносини з Великою Британією після Brexit погодили на 75%, - посол України Галібаренко

Вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу відкриває нові перспективи для України у відносинах з цією державою, з якою Київ зараз допрацьовує двосторонню угоду.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо наших пріоритетів на наступний рік, то ми хочемо закінчити переговори про угоду. Це питання кількох місяців", - сказала Галібаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія цікавиться нашими IT-спеціалістами, - посол Галібаренко

За її словами, сторони прагнуть підготувати документ, який регулюватиме відносини між двома країнами на 10-20 років уперед, а також утворюватиме зону вільної торгівлі.

Посол поінформувала, що є дуже хороший прогрес в економічній частині документа - її погоджено майже на 75 %. Залишилися ще політична та політично-безпекова.

Крім того, додала дипломат, ведуться переговори про візовий режим. З 2005 року громадяни Великої Британії як члена ЄС в’їжджали до України без віз. Після виходу Сполученого Королівства з ЄС - до грудня 2020 року триватиме перехідний період і діятимуть усі закони Європейського Союзу. За цей час треба прийняти рішення щодо майбутнього безвізового режиму для британців.

На переконання посла, у питаннях віз "має бути елемент взаємоповаги і взаємоприйнятності". Отже, якщо безвізовий в’їзд в Україну буде продовжено, то Київ сподівається на зустрічні кроки з боку Великої Британії.

Галібаренко наголосила, що не йдеться про безвіз для українців, але початок діалогу з про спрощення візового режиму – це те, що реально може і має бути.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167551
 
 
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Едрить, колотить, у нас Гончарук с Миловановым свою экономическую часть согласовать не могут, а все туда же.
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В нас ведуть спір два інтернетовських тєорєтіки, а тут ведуться перемовини із висококласними професіоналами.
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Отже є шанси замінити поляків нашими заробітчанами на ринку праці в Англії?
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А нашо їх замінювати, коли в Англії українців вже повно, тільки з румунськими і угорськими паспортами, які без проблем зробити ?!
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