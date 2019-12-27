 Рання діагностика онкології з 2020 року буде безоплатною, - Нацслужба здоров'я

У 2020 році рання діагностика новоутворень буде для українців безоплатною, Національна служба здоров'я України оплатить лікарням ці послуги за підвищеним тарифом. Про це повідомила пресслужба НСЗУ, передає Цензор.НЕТ.

"Інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень - мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія і бронхоскопія - визначен пріоритетними послугами та будуть безоплатними для українців. На це в програмі медичних гарантій, яка в повному обсязі запрацює в 2020 році, виділено близько 1 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

У НСЗУ уточнили, що на інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень слід обов'язково мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікуючого лікаря.

Також читайте: Ліки для дорослих онкохворих закуплено на 60% дешевше, ніж очікувалося, - МОЗ

"Підставою для проведення безоплатних інструментальних досліджень є й вік пацієнта. Мамографія призначається жінці від 40 років та старше, гістероскопія – від 50 років та старше. Езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія для пацієнтів від 50 років і старше, колоноскопія – від 40 років і старше. Ендоскопія буде кількох видів, зокрема, діагностична, з забором аналізу біопсії та з лікувальною маніпуляцією. Гістологічні обстеження теж входять у вартість, тобто будуть безоплатними для пацієнта. Усі обстеження будуть проводитися із дотриманням стандартів знеболення", - пояснили в НСЗУ.

Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань. За даними Національного канцер-реєстру, щорічно близько 140 000 українців дізнаються, що у них рак. Злоякісні новоутворення вражають в Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку. Щороку від раку помирають понад 65 000 українців, 35% з них – люди працездатного віку. Показник смертності при цьому є значно вищим порівняно з розвинутими країнами Європи.