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 Політика України
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Все про:Інститут нацпам'яті (145) Дробович (11)

 Розвороту роботи Інституту нацпам'яті в інший бік не буде, але кут нахилу є, - Дробович

Новий глава Інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович заявив, що його робота не буде "розворотом в інший бік", порівняно з попередником Володимиром В'ятровичем, однак відмінності будуть.

Про це Дробович заявив в ефірі програми "Нині вже" на hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Раніше сам В’ятрович назвав призначення Дробовича "розворотом в інший бік".

Новий очільник Інституту нацпам’яті зазначив, що можна було очікувати на таку реакцію, бо, по-перше, він з В’ятровичем не знайомий, а по-друге, "В’ятрович багато зробив і багато вклав в інститут і сил, і здоров’я, і багато реалізував хороших проєктів", тому його емоційна реакція зрозуміла.

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Водночас Дробович наголосив, що не погоджується з формулюванням, що за нього Інститут нацпам’яті "розвернеться в інший бік".

"Кут нахилу є, все-таки маю реальність - є поле, і в цьому полі інформаційному багато хто оцінював Інститут так, що потрібно більше уваги зосередити на діалог, комунікацію, роботу з громадами і т.д. Я чую ці оцінки і відповідно буду робити різні акценти щодо цього", - сказав він.

Очільник Інституту додав, що не вважає, що за минулого керівника УІНП йшов у радикально неправильному напрямку.

"Тут (у чому буде відмінність у роботі. - Ред.) питання риторики, питання спілкування з громадянами, і питання зв’язку, змісту роботи і комунікацій", - пояснив Дробович.

Він уточнив, що йдеться не про те, що говорив Інститут нацпам’яті за В’ятровича, а про те, як його "сприймали і рецитували".

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"Дуже часто Інститут здійснював декомунізацію виключно в межах закону і процедур доволі цивілізованих, а цитати і, скажімо так, послідовники дуже сильно перегинали палицю: це починаючи з того, як ставилися до об’єктів радянської спадщини, в тому числі мистецької, і закінчуючи тим, як подавалися перейменування. Наприклад, коли хтось під виглядом декомунізації намагався переназвати якісь об’єкти чи вулиці, які скоріше підпадають не під декомунізацію, а є спадщиною імперською російською", - розповів Дробович.

Очільник УІНП наголосив, що не проти перейменувань і таких об’єктів, але робити це треба за законом і "називати речі своїми іменами".

Також Дробович заявив, що хоче "більше діалогу в українському суспільстві".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167547
 
 
 Топ коментарі
 
Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переименовать какие-то объекты или улицы, которые скорее подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперскоим российским", - рассказал Дробович.
Источник: https://censor.net.ua/n3167547

А яка різниця ? Стерти все, що стосується парашки.
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будуть вихилятись в різні боки ?
оцей бородай прийшов на все готове і вже критикує.
ти сам що зробив ? нікчема якась.
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будуть вихилятись в різні боки ?
оцей бородай прийшов на все готове і вже критикує.
ти сам що зробив ? нікчема якась.
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Не в один, антиукраїнський.
А що зробив? - багато чого, але це тобі/мені не сподобається.
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Просто буде ухил в сторону подальшої іудеїзації Неньки.
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Набере обертів ідеологічне зомбування українців для повзучої реінтеграції України в Пуйлостан.
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Я так думаю что "новомалороссы" составляют где-то 20-30% населения; в основном старые пердуны, конечно.
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Так думаєте не лише ви. Статистика це підтверджує.
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Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переименовать какие-то объекты или улицы, которые скорее подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперскоим российским", - рассказал Дробович.
Источник: https://censor.net.ua/n3167547

А яка різниця ? Стерти все, що стосується парашки.
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Кут нахилу інший. А точніше? В'ятрович займав чітку позицію - комунізм є зло; росія - ворог. Яку позицію в цих питаннях, для яких і створений інститут, займає нинішнє керівництво. Зелена влада помиляється в тім, що змінивши керівництво, можна злочини проти українців зробити подвигами.
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Антон Дробович заявил, что его работа не будет "разворотом в другую сторону" Источник: https://censor.net.ua/n3167547

Авжеж, його робота буде не "разворотом", а повільним поворотом "в другую сторону". Розвороту роботи Інституту нацпам'яті в інший бік не буде, але кут нахилу є, - Дробович - Цензор.НЕТ 5371
Що з часом стане протилежним напрямком до напрямку Вятровича.
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Нахил та ще й під кутом може свідчити не лише про заняття гімнастикою, а й про уподобання на сексуальному ґрунті. Одне можна сказати точно - часті нахили під кутом можуть призвести до травмувань і болей заднього проходу.
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А що не так робив В'ятрович? Наполіг на тому, щоб нарешті зникли в Києві вулиці Патріса Лумумби, Ежена Потьє, Мойсея Урицького, Вацлава Воровського? Так це ж добре, тим паче навіть жителі цих вулиць переважно не знають, хто це!
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Не обов'язково вулиці перейменовувати. Досить поставити меморіальні таблички поряд з назвами. Якщо стоїть пам'ятник Лєніну, то на ньому має бути табличка приблизно такого змісту: "Знищив інтелігенції - ....млн.; знищив селян - ...млн; виселив людей - ... млн.; вбив віру в Бога; вбив віру в справедливість; і т.д."
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Слышал я этого пряника с его бла-бла-бла. Вывод: угол наклона в мозгу этого скрытого агента.
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