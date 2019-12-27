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 Політика України, За кордоном
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Все про:імпічмент (180) допомога (955) США (5874) Тейлор (84) Трамп (2064)

 Не думаю, що імпічмент матиме "тривалий шкідливий ефект на відносини США і України", - Тейлор

Процес імпічменту президента США Дональда Трампа може не "мати тривалого шкідливого ефекту" для відносин України та Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор під час розмови з низкою українських ЗМІ, пише KyivPost.

"Я не думаю, що це (імпічмент. – Ред.) матиме тривалий шкідливий ефект на відносини США та України. Я так кажу, тому що, попри всі удари і незважаючи на всі протиріччя, існує запас доброї волі та поваги до України в Сполучених Штатах і особливо у Вашингтоні", – сказав Тейлор.

Він нагадав, що за останні тижні Сполучені Штати запровадили санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" та збільшили військову допомогу Україні з 250 до 300 МЛН доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речниця Палати представників США Пелосі заявила, що не знає деталей подальшої процедури імпічменту Трампу

Демократи ініціювали процедуру імпічменту щодо президента 24 вересня 2019 року після того, як американський інформатор висловив стурбованість у зв'язку з телефонною розмовою Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, яка мала місце 25 липня цього року. В ході розмови Трамп закликав Зеленського почати розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера, а також передбачуваного втручання в американські вибори 2016 року з території України.

У результаті минулого тижня Палата представників США оголосила імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами обвинувачення. Йдеться про зловживання владою і перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Тепер очікується, що на початку 2020 року в Сенаті вирішать, чи дійсно слід усувати Трампа з посади.

У верхній палаті Конгресу в таких випадках передбачено судовий процес, у якому сенатори стають присяжними, а члени Палати представників виступають як сторона обвинувачення. Наприкінці процесу проводиться голосування. Щоб усунути президента з посади, необхідні голоси двох третин сенаторів.

Більшість у Сенаті зараз належить партії Трампа, республіканцям - 53 місця. Тому, як вважають спостерігачі, найімовірніше, на цьому етапі процедура відсторонення президента від влади буде заблокована.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167545
 
   
 Топ коментарі
 
нет петиных воров, это уже достижение.
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можно быть таким наивным, когда у тебя за плечами 230 лет демократии...
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Можно подумать Украинцы так этим обеспокоены, у Украинцев другие заботы, нужно объяснить себе и своим детям , как можно было дойти до такого идиотизма...
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Оглянись вокруг. Видишь свои достижения?
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нет петиных воров, это уже достижение.
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Долго до тебя доходит, пол года не хватило, ты видать среди ЗЕ гигант мысли? Ладно подожди когда всех беркутов с сепарней отправят на рашу, а на их места в тюрьмах патриотов посадят. И наступит прекращение огня , диджитализация и страна в смартфоне...
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Больше чем твой Петя, патриотов никто не посадит
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вижу еще не сидящего ранее сидящего на Банковой.
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можно быть таким наивным, когда у тебя за плечами 230 лет демократии...
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Республиканцы непроголосуют за импичмент Трампу
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Тебе если не вежливо то иди там Пеца собирает на майдан
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Ну тогда республиканцам президентства не видать в ближайшем будущем
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И об этом...Идёт шестой год войны между Украиной и оккупантом Россией,часть территории оккупирована...Украинские компании смогут покупать газ у РФ в обход «Нафтогаза» - как это объяснить своим детям и как нас украинцев может понять Мир?, Если у нас в Украине всё так гладко ,то ставьте в обход государства на оккупированных территориях свои частные украинские администрации Не думаю, що імпічмент матиме "тривалий шкідливий ефект на відносини США і України", - Тейлор - Цензор.НЕТ 8663
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Процесс импичмента президента США Дональда Трампа может не "иметь длительного вредного эффекта" для отношений Украины и Соединенных Штатов.
Источник: https://censor.net.ua/n3167545Так що мова не про Вову хоча саме нього перша скрипка.
Тільки не кажить що його грають в темну Не думаю, що імпічмент матиме "тривалий шкідливий ефект на відносини США і України", - Тейлор - Цензор.НЕТ 4920
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У нас был свой импичмент. Отстранили петиных воров от кормушки, теперь ждем когда их всех посадят.
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Процес імпічмента, шановний Тейлор, взагалі не має ніякого ефекту для відносин Україна-США.
Увесь негативний ефект для відносин Україна-США почався з Трампа і завершиться не раніше за Трампа. Не думаю, що імпічмент матиме "тривалий шкідливий ефект на відносини США і України", - Тейлор - Цензор.НЕТ 5559
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Вибачаюсь, озвучене вами це позиція республіканської чи демократичної партії? Не думаю, що імпічмент матиме "тривалий шкідливий ефект на відносини США і України", - Тейлор - Цензор.НЕТ 6167
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Обох партій, як не дивно. Принаймні на сьогодні. Не думаю, що імпічмент матиме "тривалий шкідливий ефект на відносини США і України", - Тейлор - Цензор.НЕТ 1407
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Які значимі подиії сталися у 2019 р.
- Хазяї України( олігархи) підсунули українцям свиню.І як не дивно проходило це під гаслом боротьби з олігархами.
І звідси друге досягнення цього року, подолали олігархів, ні вони не посаджені, не здохли, їх просто не згадують ЗМІ всує
І третє досягнення - усі стали президеокровокнтами один отморожений, другий заторможений , третій моржовий і цей ряд можна продовжити, але як не дивно він складається з однокровок. обрізаної нацменшини, яка втюхала два перших досягнення бидломасі.
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