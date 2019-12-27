 Не думаю, що імпічмент матиме "тривалий шкідливий ефект на відносини США і України", - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор під час розмови з низкою українських ЗМІ, пише KyivPost.
"Я не думаю, що це (імпічмент. – Ред.) матиме тривалий шкідливий ефект на відносини США та України. Я так кажу, тому що, попри всі удари і незважаючи на всі протиріччя, існує запас доброї волі та поваги до України в Сполучених Штатах і особливо у Вашингтоні", – сказав Тейлор.
Він нагадав, що за останні тижні Сполучені Штати запровадили санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" та збільшили військову допомогу Україні з 250 до 300 МЛН доларів.
Демократи ініціювали процедуру імпічменту щодо президента 24 вересня 2019 року після того, як американський інформатор висловив стурбованість у зв'язку з телефонною розмовою Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, яка мала місце 25 липня цього року. В ході розмови Трамп закликав Зеленського почати розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера, а також передбачуваного втручання в американські вибори 2016 року з території України.
У результаті минулого тижня Палата представників США оголосила імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами обвинувачення. Йдеться про зловживання владою і перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.
Тепер очікується, що на початку 2020 року в Сенаті вирішать, чи дійсно слід усувати Трампа з посади.
У верхній палаті Конгресу в таких випадках передбачено судовий процес, у якому сенатори стають присяжними, а члени Палати представників виступають як сторона обвинувачення. Наприкінці процесу проводиться голосування. Щоб усунути президента з посади, необхідні голоси двох третин сенаторів.
Більшість у Сенаті зараз належить партії Трампа, республіканцям - 53 місця. Тому, як вважають спостерігачі, найімовірніше, на цьому етапі процедура відсторонення президента від влади буде заблокована.
Источник: https://censor.net.ua/n3167545Так що мова не про Вову хоча саме нього перша скрипка.
Тільки не кажить що його грають в темну
Увесь негативний ефект для відносин Україна-США почався з Трампа і завершиться не раніше за Трампа.
- Хазяї України( олігархи) підсунули українцям свиню.І як не дивно проходило це під гаслом боротьби з олігархами.
І звідси друге досягнення цього року, подолали олігархів, ні вони не посаджені, не здохли, їх просто не згадують ЗМІ всує
І третє досягнення - усі стали президеокровокнтами один отморожений, другий заторможений , третій моржовий і цей ряд можна продовжити, але як не дивно він складається з однокровок. обрізаної нацменшини, яка втюхала два перших досягнення бидломасі.