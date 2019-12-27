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 Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 17 обстрілів, - штаб ОС

26 грудня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

9 обстрілів наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поблизу Невельського - зі стрілецької зброї;
- двічі неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
- біля населеного пункту Василівка - зі стрілецької зброї;
- поруч з Авдіївкою - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Старогнатівки - зі стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Водяне - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- неподалік Лебединського - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

8 обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- поблизу Південного - з ручного протитанкового гранатомета;
- у районі населеного пункту Новгородське - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- неподалік Кримського - з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Троїцького - з автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета;
- біля Старого Айдару - зі стрілецької зброї;
- поряд із Травневим - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Шуми - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- неподалік Горіхового - з автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета.

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"Учора, 26 грудня, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета неподалік населеного пункту Гладосове. Втрат з українського боку немає.

Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 17 обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167541
 
 
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Ніпонял. Бубочка ж дивився ***** "в глаза" і... шо? Де результат?
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бубочці плюнули межиочі, а він лише втерся.
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Скажу прямо-когда зеленый президент закончится война? ты же обещал на стадионе и что ты хочеш мира так почему же он не настает и все стреляют раненые, убитые минимум раз в неделю, ведь Пороха раздражающего ботоксного педофила нет уже, так почему война продолжается? или с твоего окружения кому то выгода война и наживается на ней?
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та бобочке пікуй, він нікому нічого не винен, його позивний мне 42....
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17 обстрілів, кількість обстрілів підвищилась.... Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!! Одужання пораненному воїну України!!!!
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Надо публиковать не сколько потерь, а сколько убили! нужно боевой дух не понижать, а подымать!
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