 Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 17 обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

9 обстрілів наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поблизу Невельського - зі стрілецької зброї;

- двічі неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;

- біля населеного пункту Василівка - зі стрілецької зброї;

- поруч з Авдіївкою - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Старогнатівки - зі стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Водяне - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- неподалік Лебединського - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

8 обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- поблизу Південного - з ручного протитанкового гранатомета;

- у районі населеного пункту Новгородське - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

- неподалік Кримського - з великокаліберних кулеметів;

- поблизу Троїцького - з автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета;

- біля Старого Айдару - зі стрілецької зброї;

- поряд із Травневим - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Шуми - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- неподалік Горіхового - з автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета.

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"Учора, 26 грудня, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета неподалік населеного пункту Гладосове. Втрат з українського боку немає.