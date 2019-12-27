 Онлайн-словник мови "Мислово" назвав "діджиталізацію" словом 2019 року в Україні

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті словника.
Зазначається, що слово "діджиталізація" є транслітерацією англійського digitalization. Його укладачі "Мислова" визначають як "зміни у всіх сферах суспільного життя, пов'язані з використанням цифрових технологій".
Автори додають, що "діджиталізація" - це спрощена форма точного українського аналога "цифрова трансформація", яка є проявом глобальної цифрової революції.
"Інші світові тренди, такі як зміна клімату чи проблеми ґендерної ідентичності, не набули суттєвого поширення в українській публічній дискусії", - зазначають у "Мислові".
За словами укладачів словника, слово "діджиталізація" стало найпопулярнішим серед пошукових запитів на їхньому сайті.
Серед інших претендентів на звання слова року - "Зе" (скорочення прізвища Володимира Зеленського), "монобільшість", "турборежим", "розведення", "червоні лінії" та "полонені".
Як наголошують укладачі словника "Мислово", він був створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови, а слова і визначення до них надсилають звичайні користувачі.
У 2019 році словник вибирав слово року вже всьоме. У попередні роки це були "Томос", "безвіз", "корупція", "блокада", "кіборги" та "Євромайдан".
Із ЗекоМандою у нас дійсно може статися якась дистопія... і не факт, що настільки технологічна й діджиталізована...
Было чем гордиться раньше!
А сейчас шняга какая-то и утопия!
И воспели акцию,
Окончания не помню,
Но в делах - анализация...
зелень, зе-бил, клоун, блаЗЕнь, бубочка, нелох, ....?
Так выпьем же за кибернетике!
эта гнусная болезнь прочно накрыла около 7% населения примерно три года взад и никак не отпускает
Впрочем масштабы болезни не несут никакой угрозы, по статистике в любом обществе всегда есть от 3 до 5% членов этого общества с коммуняцкими и петерастическими взглядами, порохоботизьм вполне соизмерим с ними
Зітри це, якщо зможеш. Як живуть українські боти на сторінках українських політиків
ДІДЖИТАЛІЗОВАНУ ШАУРМУ.
Цифровая трансформация безусловно очень важна и нужна Украине.
аби до зеленої дупи присмоктатись..
И ни одного слова из порохоботных методичек, как бы они не гадили на всех форумах.