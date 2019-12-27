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 Онлайн-словник мови "Мислово" назвав "діджиталізацію" словом 2019 року в Україні

"Діджиталізація" стала словом року за версією словника сучасної української мови і сленгу "Мислово".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті словника.

Зазначається, що слово "діджиталізація" є транслітерацією англійського digitalization. Його укладачі "Мислова" визначають як "зміни у всіх сферах суспільного життя, пов'язані з використанням цифрових технологій".

Автори додають, що "діджиталізація" - це спрощена форма точного українського аналога "цифрова трансформація", яка є проявом глобальної цифрової революції.

"Інші світові тренди, такі як зміна клімату чи проблеми ґендерної ідентичності, не набули суттєвого поширення в українській публічній дискусії", - зазначають у "Мислові".

За словами укладачів словника, слово "діджиталізація" стало найпопулярнішим серед пошукових запитів на їхньому сайті.

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Серед інших претендентів на звання слова року - "Зе" (скорочення прізвища Володимира Зеленського), "монобільшість", "турборежим", "розведення", "червоні лінії" та "полонені".

Як наголошують укладачі словника "Мислово", він був створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови, а слова і визначення до них надсилають звичайні користувачі.

У 2019 році словник вибирав слово року вже всьоме. У попередні роки це були "Томос", "безвіз", "корупція", "блокада", "кіборги" та "Євромайдан".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167540
 
 
 Топ коментарі
 
В предыдущие годы это были "Томос", "безвиз", "коррупция", "блокада", "киборги" и "Евромайдан".Источник: https://censor.net.ua/n3167540
Было чем гордиться раньше!
А сейчас шняга какая-то и утопия!
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Зебил - отличное слово. Емкое, краткое, все объясняющее. вот назовешь кого то зебилом и все вокруг знают о каком говне речь. Куда там той жижитализации
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НА московии недоимперской, гордятся петухами из навоза, в этом году *скульптор* изваяет крысу из навоза, кацапам наконец-то радость будет)))
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Ось один з перших результатів за запитом Ukraine cyberpunk. Особливо сподобалось оте ШАУРМА - НОГОТОЧКИ - МУТАЦИИ
Із ЗекоМандою у нас дійсно може статися якась дистопія... і не факт, що настільки технологічна й діджиталізована...

Онлайн-словарь языка "Мислово" назвал "диджитализацию" словом 2019 года в Украине - Цензор.НЕТ 1906
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В предыдущие годы это были "Томос", "безвиз", "коррупция", "блокада", "киборги" и "Евромайдан".Источник: https://censor.net.ua/n3167540
Было чем гордиться раньше!
А сейчас шняга какая-то и утопия!
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коментар відмічено як спам  
 
гордиться новоязом, а может навозом ?) Новоз остался, все остальное кануло в Лету.
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НА московии недоимперской, гордятся петухами из навоза, в этом году *скульптор* изваяет крысу из навоза, кацапам наконец-то радость будет)))
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Чому цей коментатор, який ненавидить Томос, безвіз..., тобто події українського життя пише під прапором Великої Британії?
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Следующим словом будет "мудизм". Конечно же зеленый. И вообще он вам ничего не должен. Онлайн-словарь языка "Мислово" назвал "диджитализацию" словом 2019 года в Украине - Цензор.НЕТ 5672
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Завжди всі мови світу поповнювалися іноземними словами, які згодом набували зовсім інше значення. Далі буде щось подібне зі словом діджиталізація.
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Диджитнули мы по полной,
И воспели акцию,
Окончания не помню,
Но в делах - анализация...
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Слово года - тотальная шши ди фикация страны.
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Ну не могли же они "словом года" назвать:
зелень, зе-бил, клоун, блаЗЕнь, бубочка, нелох, ....?
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Зебил - отличное слово. Емкое, краткое, все объясняющее. вот назовешь кого то зебилом и все вокруг знают о каком говне речь. Куда там той жижитализации
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Zebilization -Зебилизация это слово подходит к нынешней власти, хотя в английской версии ее нет но могла бы быть как пример
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"изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий"

Так выпьем же за кибернетике!

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Не менш популярні слова - "петюнці", "порохососи", "ублюдки". Онлайн-словарь языка "Мислово" назвал "диджитализацию" словом 2019 года в Украине - Цензор.НЕТ 411
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Смицький, а що, сєпари задоволені Зеленським? Тепер у вас є лідер?
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сэпари тепер більше кров'ю вмиваються
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Супер!!! Найкращий коментар по темі. Респект автору 👏👏👏
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порохоботизм головного моска...
эта гнусная болезнь прочно накрыла около 7% населения примерно три года взад и никак не отпускает
Впрочем масштабы болезни не несут никакой угрозы, по статистике в любом обществе всегда есть от 3 до 5% членов этого общества с коммуняцкими и петерастическими взглядами, порохоботизьм вполне соизмерим с ними
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увы, констатирую грустный медицинский факт
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Тоді скажу вам як колега колезі диджитальнуло вас таки нехіло.. Тут вже однією трепанацією черепу вам не обійтися 😷
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Вам, зеботам, пора методичку вже міняти. Проти Зе ж давно не один лиш Пєтя, але і Свобода з Правим сектором, і Садовий, і навіть Юлька, і Гриценко, за якого я голосував... А вам досі одні порохоботи мерещаться всюди. Якщо мерещиться - перехрестись!
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Що за мода вживати не зрозумілі іноземні словечки. Невже не можна сказати оцифровування щоб було відразу зрозуміло всім?
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что вы! тут как раз к тому и словечки, заимствованные извне, чтоб высокообразованные почитатели приЗЕдента как можно меньше понимали!
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сорри - забыла кавычки - "высокообразованные"
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Щоб ти падла до скінчення своїх нікчемних годин жер тільки
ДІДЖИТАЛІЗОВАНУ ШАУРМУ.
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Авторы добавляют, что "диджитализация" - это упрощенная форма точного украинского аналога "цифровая трансформация", которая является проявлением глобальной цифровой революции.

Цифровая трансформация безусловно очень важна и нужна Украине.
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Пока что самым ярким достижением диджитализации является ручное распределение средств из пустого бюджета
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Лишнее подтверждение того, что разговорная речь как человек, живет своей, ни от кого не независимой жизнью. Он не нуждается в законах и не требует защиты. Человеческое общение с каждым годом увеличивается, стирая языковую грань и предрассудки орфографии и правописания. Идет проникновение разных культур друг в друга. Слэнги, технические термины, и интеренет делают свое дело. Мы движемся к одной монокультуре и одному общему языку, как бы это не было обидно националистам всех национальностей.
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сміх курям...
аби до зеленої дупи присмоктатись..
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та да... одна работа кабинета налогоплательщика с 20 по 26 чего стоит! Не все поймут, конечно, масштаб, но как-то так - страна в смартфоне просто не выживет... не при наших технологиях и подходах...
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За пустыми цифрами самое главное ,просмотреть самого человека.
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Трансформация, проще говоря- изменение внешнего вида чего либо. А "digitalization" дословно- оцифровывание. А к Узеленщине больше подходит "трансмутация", денатурализация. И коли уж ехидствовать, то насколько "точный аналог"? А что тогда "цифрове трансформування"? Это с какого?
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Среди других претендентов на звание слова года - "Зе"

И ни одного слова из порохоботных методичек, как бы они не гадили на всех форумах.
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