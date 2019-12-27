 Онлайн-словник мови "Мислово" назвав "діджиталізацію" словом 2019 року в Україні

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті словника.

Зазначається, що слово "діджиталізація" є транслітерацією англійського digitalization. Його укладачі "Мислова" визначають як "зміни у всіх сферах суспільного життя, пов'язані з використанням цифрових технологій".

Автори додають, що "діджиталізація" - це спрощена форма точного українського аналога "цифрова трансформація", яка є проявом глобальної цифрової революції.

"Інші світові тренди, такі як зміна клімату чи проблеми ґендерної ідентичності, не набули суттєвого поширення в українській публічній дискусії", - зазначають у "Мислові".

За словами укладачів словника, слово "діджиталізація" стало найпопулярнішим серед пошукових запитів на їхньому сайті.

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Серед інших претендентів на звання слова року - "Зе" (скорочення прізвища Володимира Зеленського), "монобільшість", "турборежим", "розведення", "червоні лінії" та "полонені".

Як наголошують укладачі словника "Мислово", він був створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови, а слова і визначення до них надсилають звичайні користувачі.

У 2019 році словник вибирав слово року вже всьоме. У попередні роки це були "Томос", "безвіз", "корупція", "блокада", "кіборги" та "Євромайдан".