 27 грудня буде розглянуто апеляцію захисту ексберкутівців на продовження їм терміну арешту в межах підготовки їх до обміну, - адвокати родичів Небесної Сотні

"Це відбувається в межах підготовки обвинувачених у розстрілі учасників протесту на вулиці Інститутській 20.02.2014 р до обміну", - йдеться в повідомленні на сторінці у фейсбуці Адвокатської дорадчої групи, яка об'єднує адвокатів сімей Небесної Сотні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс -Україна.
23 грудня інтернет-видання "Hromadske" повідомило з посиланням на власні джерела, що українська сторона планує передати в межах обміну утримуваних в ОРДЛО осіб колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі людей у центрі Києва 20 лютого 2014 року.
Як повідомлялося, 19 грудня Олександру Маринченку, колишньому співробітнику спецпідрозділу "Беркут", який проходить у цій самій справі, змінили запобіжний захід із утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
16 липня 2019 року Святошинський районний суд уже відпустив під домашній арешт ще одного підозрюваного у вбивстві 48 активістів Євромайдану колишнього співробітника спецпідрозділу "Беркут" Сергія Тамтуру.
16 лютого 2016 року суд об'єднав в одне провадження справи проти п'яти "беркутівців" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського, яких обвинувачують у вбивстві 48 учасників акцій протесту під час Революції Гідності.
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Київ і Донбас у неділю, 29 грудня, передадуть одне одному близько 200 полонених у рамках "великого обміну", про який домовилися лідери "нормандської четвірки" на саміті в Парижі.
Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на "джерело в групі з організації мінських переговорів", hromadske з посиланням на заяву з ОРДО
Пряма мова джерела "Интерфакс": "За підсумками відеоконференції (Тристоронньої контактної групи - ред.) сторони домовилися про гнучку формулу обміну. Це стало компромісним варіантом, оскільки відкладати процедуру далі через такого роду технічні причини не можна було. Сторони мали до Нового року реалізувати рішення "Нормандського саміту".
Домовитися про чітку формулу ж не вдавалося через позицію частини полонених із обох сторін, які відмовляються брати участь в обміні...
При складанні списків на обмін були недбалості. Так, у списках опинилися засуджені на Україні за перевищення посадових повноважень уродженці Києва. Вони опинилися в числі тих, хто відмовився від участі в обміні".
Деталі: За словами співрозмовника російського агентства, 27-28 грудня ще належить завершити опитування всіх потенційних учасників обміну і отримати від них згоду чи відмову - потім буде сформульована остаточна формула.
За словами джерела, "поки верифікація більшості учасників обміну не проведена, можна припустити, що вдасться обміняти в цілому трохи більше 200 осіб".
Раніше передбачалося обміняти близько 300 осіб.
"Громадське" також повідомляє, що ввечері 26 грудня у так званій "ДНР" заявили, що обмін відбудеться 29 грудня у форматі "87 на 55 осіб".
Українська сторона поки не підтвердила формат і дату обміну.https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/27/7235960/
Особенно ПАСЕ и ОБСЕ с ООН.
Якщо Україна буде віддавати тих, хто захищав минулий державний устрій, це буде мати вигляд того, що країна окупована. Такий обмін проводити неправильно!!!
Влада повинна їх просто амністувати, але ніяк не обмінювати!
От безоружных людей которых они стреляли как в тире?
Амнистировать?
Прикольно.
Правильно?
Мне интересно куда этих беркутов выдавать собрались?
В лугандон?
Или в саму рашу где их бывшие коллеги теперь разгоняют недолугих рабсиян?
K04EGAR IV
@K04EGR
На самом деле, мы мало чем отличаемся от ГУЛАГа "Расея". Страна ворья, вертухаев и терпил. Разница лишь в повышенной концентрации Стерненок, которым не *****. Вместо зрадойобов Дубинский придумал им новое прозвище.. УриноПатриоты.