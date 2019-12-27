 27 грудня буде розглянуто апеляцію захисту ексберкутівців на продовження їм терміну арешту в межах підготовки їх до обміну, - адвокати родичів Небесної Сотні

"Це відбувається в межах підготовки обвинувачених у розстрілі учасників протесту на вулиці Інститутській 20.02.2014 р до обміну", - йдеться в повідомленні на сторінці у фейсбуці Адвокатської дорадчої групи, яка об'єднує адвокатів сімей Небесної Сотні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс -Україна.

23 грудня інтернет-видання "Hromadske" повідомило з посиланням на власні джерела, що українська сторона планує передати в межах обміну утримуваних в ОРДЛО осіб колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі людей у центрі Києва 20 лютого 2014 року.

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Як повідомлялося, 19 грудня Олександру Маринченку, колишньому співробітнику спецпідрозділу "Беркут", який проходить у цій самій справі, змінили запобіжний захід із утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

16 липня 2019 року Святошинський районний суд уже відпустив під домашній арешт ще одного підозрюваного у вбивстві 48 активістів Євромайдану колишнього співробітника спецпідрозділу "Беркут" Сергія Тамтуру.

16 лютого 2016 року суд об'єднав в одне провадження справи проти п'яти "беркутівців" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського, яких обвинувачують у вбивстві 48 учасників акцій протесту під час Революції Гідності.

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