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Все про:Беркут (312) обмін (569) полонені (610)

 27 грудня буде розглянуто апеляцію захисту ексберкутівців на продовження їм терміну арешту в межах підготовки їх до обміну, - адвокати родичів Небесної Сотні

Київський апеляційний суд 27 грудня розгляне скаргу захисту ексберкутівців Павла Аброськіна, Сергія Зінченка та Олега Янишевського, обвинувачених у розстрілі учасників Революції Гідності на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, на рішення Святошинського районного суду від 19 грудня про продовження їм терміну утримання під вартою.

"Це відбувається в межах підготовки обвинувачених у розстрілі учасників протесту на вулиці Інститутській 20.02.2014 р до обміну", - йдеться в повідомленні на сторінці у фейсбуці Адвокатської дорадчої групи, яка об'єднує адвокатів сімей Небесної Сотні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс -Україна.

23 грудня інтернет-видання "Hromadske" повідомило з посиланням на власні джерела, що українська сторона планує передати в межах обміну утримуваних в ОРДЛО осіб колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі людей у центрі Києва 20 лютого 2014 року.

Також читайте: Прокурори ГПУ провели слідчий експеримент на Майдані, перевіряючи свідчення про стрілянину в бік готелю "Україна"

Як повідомлялося, 19 грудня Олександру Маринченку, колишньому співробітнику спецпідрозділу "Беркут", який проходить у цій самій справі, змінили запобіжний захід із утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

16 липня 2019 року Святошинський районний суд уже відпустив під домашній арешт ще одного підозрюваного у вбивстві 48 активістів Євромайдану колишнього співробітника спецпідрозділу "Беркут" Сергія Тамтуру.

16 лютого 2016 року суд об'єднав в одне провадження справи проти п'яти "беркутівців" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського, яких обвинувачують у вбивстві 48 учасників акцій протесту під час Революції Гідності.

Читайте: "Нічого незаконного не станеться", - Рябошапка про можливу зміну запобіжного заходу ексберкутівцям

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167539
 
 
 Топ коментарі
 
Граждане Украины (экс-беркутовцы), совершили преступление против народа Украины, на территории Украины. В рамках обмена их выдают соседнему государству... В этой стране кто-то Конституцию Украины (в частности, статью 25) читал? Это же правовой беспредел! Я ничего не понимаю. 27 декабря будет рассмотрена апелляция защиты экс-беркутовцев на продление им срока ареста в рамках подготовки их к обмену,- адвокаты родственников "Небесной сотни" - Цензор.НЕТ 4721
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Всем чисто пох.
Особенно ПАСЕ и ОБСЕ с ООН.
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РосЗМІ назвали можливу дату й "формулу" обміну з ОРДЛО
Сьогодні о 01:31•Українська правда

Київ і Донбас у неділю, 29 грудня, передадуть одне одному близько 200 полонених у рамках "великого обміну", про який домовилися лідери "нормандської четвірки" на саміті в Парижі.
Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на "джерело в групі з організації мінських переговорів", hromadske з посиланням на заяву з ОРДО
Пряма мова джерела "Интерфакс": "За підсумками відеоконференції (Тристоронньої контактної групи - ред.) сторони домовилися про гнучку формулу обміну. ​​Це стало компромісним варіантом, оскільки відкладати процедуру далі через такого роду технічні причини не можна було. Сторони мали до Нового року реалізувати рішення "Нормандського саміту".
Домовитися про чітку формулу ж не вдавалося через позицію частини полонених із обох сторін, які відмовляються брати участь в обміні...
При складанні списків на обмін були недбалості. Так, у списках опинилися засуджені на Україні за перевищення посадових повноважень уродженці Києва. Вони опинилися в числі тих, хто відмовився від участі в обміні".
Деталі: За словами співрозмовника російського агентства, 27-28 грудня ще належить завершити опитування всіх потенційних учасників обміну і отримати від них згоду чи відмову - потім буде сформульована остаточна формула.
За словами джерела, "поки верифікація більшості учасників обміну не проведена, можна припустити, що вдасться обміняти в цілому трохи більше 200 осіб".
Раніше передбачалося обміняти близько 300 осіб.
"Громадське" також повідомляє, що ввечері 26 грудня у так званій "ДНР" заявили, що обмін відбудеться 29 грудня у форматі "87 на 55 осіб".
Українська сторона поки не підтвердила формат і дату обміну.https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/27/7235960/
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Граждане Украины (экс-беркутовцы), совершили преступление против народа Украины, на территории Украины. В рамках обмена их выдают соседнему государству... В этой стране кто-то Конституцию Украины (в частности, статью 25) читал? Это же правовой беспредел! Я ничего не понимаю. 27 декабря будет рассмотрена апелляция защиты экс-беркутовцев на продление им срока ареста в рамках подготовки их к обмену,- адвокаты родственников "Небесной сотни" - Цензор.НЕТ 4721
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Пох эти импотентные организации. Толку с них, что с козла молока. Но Конституцию, которую сами приняли для себя, выполнять никто не собирается, ни её гарант, ни суды, ему подчинённые. Т.е. завтра начнём выменивать своих бандитов, убийц, педофилов, на кого-то другого? Даже кровавый тиран Сталин не стал выменивать из плена своего сына.
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А коли та ким встановлено, що вони скоїли злочин проти народу України? Проти тих, хто захоплював для нинішнього правлячого олігархату, можливо. Але, що стосується народу України, то вибачте ...
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Як я розумію, маніпуляція ще "круче". Вони проводять обмін з ордло, на пряму, мокші - посередники. Тому, по факту, "громадян" України, виправдовують і відпускають. Асністія сепаратистів в дії, як зелена влада і планувала
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Непонятно. Если не выставлять беркутовцев на обмен, то противная сторона откажется выдавать украинских героев АТО томящихся в сепарском плену. И что тогда пусть наши там сидят до бесконечности? А их ведь 200 героев
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А я так думаю. Кремблю ці беркутівці і нафіг не впали, як і їхні військовополонені. Тут переслідується інша ціль. Викликати таким обміном незадоволення і протести в суспільстві, розколюючи його на два табори і тим самим послаблюючи єдність українського народу. Це характерний маасковський прийом, яким крембль завжди користується всюди.
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Перш за все, на мою думку екс-беркутівці не можуть нести кримінальну відповідальність, тому що виконували покладені на них обов'язок та завдання щодо захисту влади та Конституційного устрію. На злочинців вони перетворились тільки після захоплення влади структурами, фінансування яких не встановлено, або не встановлюється.
Якщо Україна буде віддавати тих, хто захищав минулий державний устрій, це буде мати вигляд того, що країна окупована. Такий обмін проводити неправильно!!!
Влада повинна їх просто амністувати, але ніяк не обмінювати!
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От кого простите они защищали державный устрий?
От безоружных людей которых они стреляли как в тире?
Амнистировать?
Прикольно.
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ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗВАЛ ГЛАВНУЮ ПОБЕДУ САММИТА В ПАРИЖЕ: ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДО КОНЦА ГОДА В ФОРМАТЕ ВСЕХ НА ВСЕХ - беркута не пленные, они преступники, которые должны быть наказаны за расстрелы на Институтской. Зеленский наинаглейшим образом прячет собак Януковича от наказания в РФ под видом пленных. Даже Порошенко на такое не решился.
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С другой стороны если посмотреть это признание россии что она начала войну против Украины 20 февраля 2014 года,как и признала наша ВР.
Правильно?
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Правильно, но в РФ скажут - "Где ваши доказательства?".
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Доказательства чего?
Мне интересно куда этих беркутов выдавать собрались?
В лугандон?
Или в саму рашу где их бывшие коллеги теперь разгоняют недолугих рабсиян?
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Зеленский их прячет в РФ, чтобы те которые у него сейчас на службе не боялись стрелять во время следующего Майдана, который обязательно будет.
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Под предлогом обмена пленными идет оправдание преступников,убийц, ПРЕДАТЕЛЕЙ.Это показывает,что кое-кто тесно сотрудничает и помогает оккупантам в их делах.Гауляйтер уже правит.Оккупация уже произошла.
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Когда будет следующий Майдан, по беркутам надо будет стрелять без предупреждений и так чтобы с них брызги летели, иначе их не накажут и следующая власть их тоже в РФ спрячет.
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Зебіли, щось не зрозуміло, в нас іде обмін між Україною і Московією військових ЗСУ громадян України незаконнозатриманих терористами на терористів громадян Мокші чи як? Причому тут беркут які є громадяни України, чи вони були і є громадянами Мокші? Зебіли а може ви дебіли і краще вас всіх поміняти!?
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K04EGAR IV

@K04EGR

На самом деле, мы мало чем отличаемся от ГУЛАГа "Расея". Страна ворья, вертухаев и терпил. Разница лишь в повышенной концентрации Стерненок, которым не *****. Вместо зрадойобов Дубинский придумал им новое прозвище.. УриноПатриоты.27 грудня буде розглянуто апеляцію захисту ексберкутівців на продовження їм терміну арешту в межах підготовки їх до обміну, - адвокати родичів Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 7555
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