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Все про:Кіровоградщина (179) шахрайство (287) Ощадбанк (50)

 Шахраям з кіровоградського "Ощадбанку", які привласнили вклади пенсіонерів та інвалідів на 2,2 млн грн, повідомлено про підозру, - ГПУ

У Кіровоградській області прокуратура повідомила керівнику відділення і провідному економісту одного з відділень "Ощадбанку" про підозру у привласненні вкладів пенсіонерів та дітей-інвалідів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України, підозрювані привласнили близько 2,2 млн грн коштів вкладників.

Слідство встановило, що керівник районного відділення, ймовірно у змові з провідним економістом, у період із 2016 по 2018 рік привласнювали кошти клієнтів банку шляхом проведення безпідставних операцій, зокрема шляхом переведення безготівкових переказів з депозитних рахунків на підставні карткові рахунки за підробленими документами.

У результаті схеми постраждали 72 особи, переважно пенсіонери та діти-інваліди.

Триває досудове розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу про розкрадання з Ощадбанку $20 млн передано до суду, - САП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167538
 
 
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А чого ви ще хотіли?В Україні немає нації-є холопи,в яких петрилі відібрали надра,землю,трудові ресурси і вже позакладали в земельні банки при якомусь "мораторієві" для лохів.Тепер це країна плантаторів з рабами-вони продають усе,а чинушам мілким лишається красти,красти,красти-їм пофіг пенси інваліди-тай взагалі-це армія круків-падальщиків.
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Дешёвка 5-ый анал с пуканами свинофермы-это святое!Молоко и квашеную капусту твари номерные никому не отдадут.
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