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Все про:Марченко (29) полонені (610)

 Мати українського заручника Марченка, схопленого на окупованій території і вивезеного в РФ, просить внести сина до списків на обмін

Мати полоненого Олександра Марченка, якого в 2018 році затримали на непідконтрольній українській владі території Донецької області і перевезли в Росію, заявляє про його надважкий фізичний і моральний стан.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Про це Галина Марченко написала у відкритому листі президенту Володимиру Зеленському, де просить вплинути на включення Марченка в списки на обмін.

"Мій син перебуває в надважкому психологічному стані після перенесених у "ДНР" катувань. Він потребує належного доргляду, оскільки у нього був рак щитовидної залози. Він отребує постійного прийому таблеток", – пише Галина Марченко.

Читайте: Україна і "Л/ДНР" проведуть обмін полоненими 29 грудня, - російський "Коммерсантъ"

Вона наголошує, що сина катували струмом та погрожували відрізати пальці, якщо він не підпише "зізнання": "Вони (представники угруповання "МГБ ДНР") помістили мого сина до карцеру, де підвісили за руку, прикувавши до ґрат так, що він ледве діставав ногами до підлоги. У такому положенні він пробув добу". Мати пише, що тепер у Марченка часткове оніміння лівої ноги та передпліччя.

Як писав проєкт Радіо Донбас.Реалії, випадок Олекснадра Марченка особливий тим, що представники збройного угруповання "ДНР" передали заручника слідчим Росії. Його схопили у грудні 2018 року під час поїздки до Донецька й пізніше передали ФСБ на кордоні, після чого у Росії йому оформили адміністративний арешт за нібито незаконну роботу в Росії, а потім порушили кримінальну справу за статтею про контрабанду зброї.

За даними дружини Катерини Марченко, чоловіка утримують у СІЗО Краснодара (Росія).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинуваченого у смерті 10 українських воїнів Бутрименка звільнили з-під варти і готують до обміну, - Решетилова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167537
 
 
 Топ коментарі
 
Она мама, она любит и переживает за своего сына, как и другая любая, адекватная мама, будет делать всё, что бы освободить своего ребёнка из фашистской недоимперии.
Только одно не могу понять, чего он поехал в Донецк?(
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Если бы в Украине был украинский президент, а не путинская ментальная подстилка , то уже бы путин давно бы поменял Медведчука который бы сидел в тюрьме на все украинских заложников
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Он верил в русский мир , мышибратья ?
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Она не понимает, что придется ещё больше террористов освобождать.
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Она мама, она любит и переживает за своего сына, как и другая любая, адекватная мама, будет делать всё, что бы освободить своего ребёнка из фашистской недоимперии.
Только одно не могу понять, чего он поехал в Донецк?(
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какого хрена ее сынок-долпайоп поперся в оккупированный Крым на 5-м году войны ?

или в ращку люди едут " на зароботки" а потом - "спасите памагите" - ИДИОТЫ не пуганные!
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Донецкое «МГБ» как филиал ФСБ: история задержанного в «ДНР» украинца :


"...В 2014 году дончанин Александр Марченко отвез свою машину на СТО. Из-за начала войны был вынужден выехать из оккупированного города, так и не забрав транспорт. «Нам говорили, что на этой машине ездит то ли их так называемый «министр», то ли кто-то из власти. В любом случае, человек, который просто отжал нашу машину», - рассказывает жена Александра Екатерина.

Марченко поехал в оккупированный город лишь в 2018-м. «В декабре 2018 года позвонил Сашин знакомый, который сказал, что вроде бы человек, который незаконно ездил на нашей машине, сбежал из Донецка. Поэтому есть возможность приехать в город, написать заявление и вернуть машину. Муж решил попробовать».

В оккупированный Донецк Александр добирался через Россию. Самолеты Киев-Москва, Москва-Ростов-на-Дону, а далее переход с российской стороны в ОРДО. С собой вез документы на машину и номерной знак. Уже 18 декабря 2018 был в Донецке. На следующий день написал заявление в так называемое «МВД ДНР», в 11 утра отзвонился жене: все в порядке. И поехал на КПВВ «Успенка» - это выезд из оккупированной части Донетчины в Россию. С 13:00 связь с Александром была потеряна..."
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Если бы в Украине был украинский президент, а не путинская ментальная подстилка , то уже бы путин давно бы поменял Медведчука который бы сидел в тюрьме на все украинских заложников
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возникает вопрос "почему ахметов не сидит?"
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Бандиты из ФСБ РФ и бандиты из национал-православных фундаменталистов, воевавших за установление "русского мира" на Донбассе, сколотили банду, которая грабила фирмы, занимавшиеся контрабандой смартфонов. Расследование Медузы:

https://meduza.io/feature/2019/12/23/podryv-avtoriteta-organov-gosbezopasnosti
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Я не могу понять русский характер. Русский лжёт, смотрит в твои глаза и, зная, что ты видишь эту ложь, ему совсем не стыдно. Мне кажется, что русские вообще не знают, что такое позор", - Теодор Рузвельт (двадцать шестой президент Соединенных Штатов).
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Каждая страна преследует только свои интересы и не знает слова позор. Например, США создали Аль-Каиду.
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Так расскажите ето в ООН и Штангенцыркулю которые хотят террористам *днр* дать автономию и признать их юридическим субьектом федерации.
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Якого хрена він поперся туди, ДЛБ. А тепер спасітє-памагітє.
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Неужели ни одна мама не написала, чтобы сына отозвали с фронта?
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я бы таких не меняла, принципиально, потому что любой другой дебил, который будет прорываться в Дыру за своей любимой машинкой, диваном или сковородкой, будет думать, что его обязательно поменяют, хай там що, поменяют очередного кровавого ублюдка на галимого дебила, который почему-то думает, что в Дыре живут люди, которые просто запутались и с ними можно договорится, ну прям как наш президент, который верит, что путина можно уговорить не стрелять и отдать нам Крым и Донбасс...
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В обменном процессе - хаос. Стороны даже не знают сколько человек согласны на обмен, а сколько нет. Повторяется предыдущий обмен, когда обе стороны принудительно отдавали друг другу людей. Просто готовится мероприятия для пиара.

Россия не согласовала "всех на всех" и придумала новую формулу "кого хочу на кого хочу", понимая что Зеленский все равно отступит. Зеленскому нужна картинка в телевизоре.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Что он забыл на оккупированной территории?
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