 Мати українського заручника Марченка, схопленого на окупованій території і вивезеного в РФ, просить внести сина до списків на обмін

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Про це Галина Марченко написала у відкритому листі президенту Володимиру Зеленському, де просить вплинути на включення Марченка в списки на обмін.
"Мій син перебуває в надважкому психологічному стані після перенесених у "ДНР" катувань. Він потребує належного доргляду, оскільки у нього був рак щитовидної залози. Він отребує постійного прийому таблеток", – пише Галина Марченко.
Вона наголошує, що сина катували струмом та погрожували відрізати пальці, якщо він не підпише "зізнання": "Вони (представники угруповання "МГБ ДНР") помістили мого сина до карцеру, де підвісили за руку, прикувавши до ґрат так, що він ледве діставав ногами до підлоги. У такому положенні він пробув добу". Мати пише, що тепер у Марченка часткове оніміння лівої ноги та передпліччя.
Як писав проєкт Радіо Донбас.Реалії, випадок Олекснадра Марченка особливий тим, що представники збройного угруповання "ДНР" передали заручника слідчим Росії. Його схопили у грудні 2018 року під час поїздки до Донецька й пізніше передали ФСБ на кордоні, після чого у Росії йому оформили адміністративний арешт за нібито незаконну роботу в Росії, а потім порушили кримінальну справу за статтею про контрабанду зброї.
За даними дружини Катерини Марченко, чоловіка утримують у СІЗО Краснодара (Росія).
Только одно не могу понять, чего он поехал в Донецк?(
или в ращку люди едут " на зароботки" а потом - "спасите памагите" - ИДИОТЫ не пуганные!
"...В 2014 году дончанин Александр Марченко отвез свою машину на СТО. Из-за начала войны был вынужден выехать из оккупированного города, так и не забрав транспорт. «Нам говорили, что на этой машине ездит то ли их так называемый «министр», то ли кто-то из власти. В любом случае, человек, который просто отжал нашу машину», - рассказывает жена Александра Екатерина.
Марченко поехал в оккупированный город лишь в 2018-м. «В декабре 2018 года позвонил Сашин знакомый, который сказал, что вроде бы человек, который незаконно ездил на нашей машине, сбежал из Донецка. Поэтому есть возможность приехать в город, написать заявление и вернуть машину. Муж решил попробовать».
В оккупированный Донецк Александр добирался через Россию. Самолеты Киев-Москва, Москва-Ростов-на-Дону, а далее переход с российской стороны в ОРДО. С собой вез документы на машину и номерной знак. Уже 18 декабря 2018 был в Донецке. На следующий день написал заявление в так называемое «МВД ДНР», в 11 утра отзвонился жене: все в порядке. И поехал на КПВВ «Успенка» - это выезд из оккупированной части Донетчины в Россию. С 13:00 связь с Александром была потеряна..."
https://meduza.io/feature/2019/12/23/podryv-avtoriteta-organov-gosbezopasnosti
Россия не согласовала "всех на всех" и придумала новую формулу "кого хочу на кого хочу", понимая что Зеленский все равно отступит. Зеленскому нужна картинка в телевизоре.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html