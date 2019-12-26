 Вселенський патріарх Варфоломій назвав надання автокефалії ПЦУ головною подією 2019 року

Як передає Цензор.НЕТ, про це 24 грудня повідомило грецьке видання Оrthodoxtimes.
За словами патріарха, це рішення дозволило мільйонам українських православних "вести місцеві церковні справи без залежності від будь-якої іншої церкви".
"Ми надали їм повну автокефалію, як і всім іншим церквам, в минулі століття і останнім часом, яким була надана автокефалія від Вселенського патріархату. Вселенський патріархат є єдиною церквою, яка, за священними канонами, має історичне право надання автокефалій. Ми надали їм повну автокефалію", - сказав Варфоломій І.
Він підкреслив, що без прохання з боку ПЦУ Вселенський патріархат не втручатиметься в справи української церкви.
Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року, в якому взяли участь всі архієреї Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви, а також два архієреї Української православної церкви Московського патріархату. 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію ПЦУ, а 6 січня вручив його предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію в Стамбулі.
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 годИсточник: https://censor.net.ua/n3167535
А зеБенин телепузик, готовится играть хреном перед Беней.
По словам патриарха, это решение позволило миллионам украинских православных "вести местные церковные дела без зависимости от какой-либо другой церкви".
Источник: https://censor.net.ua/n3167535
в кацапні й досі кров з жопи йде
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ибо на россцийсской ************** " церкви "-
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томаса вообще НЕТ !
Конечно, никто не меряется.)))))))
школьникам младшего возраста давно спать пора.
Голодомор в Україні 1922, 1932-33, 1947 роки. ГУЛАГИ.
Друга Світова Війна, яку розпочав тандем Німеччина- СРСР...
И диктаторов мелких на свете плодится, как вшей,
Промышляет гебня генетическим страхом и стуком,
Не смыкает охранка всевидящих глаз и ушей.
Бо його прізвище і підпис на Томосі.
На Документі, який засвідчив, що Українська Православна Церква, стала 15 самостійною.
Чому хохломанкурти і *********, так казяться на Порошенка.
Пруф.
Реально - подія року .
Одержання її духовної незалежності.