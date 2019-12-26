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Все про:Варфоломій (147) ПЦУ (501)

 Вселенський патріарх Варфоломій назвав надання автокефалії ПЦУ головною подією 2019 року

Вселенський патріарх Варфоломій І назвав найважливішою ініціативою в 2019 році надання автокефалії Православній церкві України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 24 грудня повідомило грецьке видання Оrthodoxtimes.

За словами патріарха, це рішення дозволило мільйонам українських православних "вести місцеві церковні справи без залежності від будь-якої іншої церкви".

"Ми надали їм повну автокефалію, як і всім іншим церквам, в минулі століття і останнім часом, яким була надана автокефалія від Вселенського патріархату. Вселенський патріархат є єдиною церквою, яка, за священними канонами, має історичне право надання автокефалій. Ми надали їм повну автокефалію", - сказав Варфоломій І.

Він підкреслив, що без прохання з боку ПЦУ Вселенський патріархат не втручатиметься в справи української церкви.

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Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року, в якому взяли участь всі архієреї Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви, а також два архієреї Української православної церкви Московського патріархату. 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію ПЦУ, а 6 січня вручив його предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію в Стамбулі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167535
 
   
 Топ коментарі
 
...Респект Варфоломею!!!...и МНОГАЯ ЛЕТА !!!...
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Порошенко только за одно то, что сделал все, чтобы добиться Томоса для многострадальной украинской церкви, достоин места в истории. И так будет
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...Респект Варфоломею!!!...и МНОГАЯ ЛЕТА !!!...
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Порошенко как раз не молчит, он участвовал, что бы ТОМОС дали Украине!
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 годИсточник: https://censor.net.ua/n3167535
А зеБенин телепузик, готовится играть хреном перед Беней.
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а передел попами денежных потоков и религиозная истерия в 21 веке намного полезнее для страны, чем тренькание болтом по роялю?
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Религиозная истерия - это в РПЦ. А мы спокойны
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были бы спокойны, не носились бы с тем томосом как дурень с торбой. Это всерьез может волновать только истинно верующих, которых, думаю, и 5 процентов не наберется, хождение в церковь на Пасху и отмечание Рождества - не в счет.
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Так чего ты носишься под этой новостью, как дурень с торбой? Давай мимо проходи!
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где я ношусь? я прокомментировал то, что прочел, высказал свое отношение. А проходить или нет - не твое дело, в ботоферме своей командуй.
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Да ты всю ветку, под этой новостью своим жидким поносом обгадил. Смотри ненадорвись и пукан свой побереги от напряжения)))
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А що ти скажеш на те, що Путін зізвав Раду Націонаьної Безпеки Россіі, після підписання, такої от непотрібної, на розсуд твого ватяного мозку речі, як Томос Українській Церкві ?
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мне на ***** вообще насрать, я не отслеживаю его телодвижений и не собираюсь. А если он собирал какую то раду по нашему томосу, то это говорит только о том, что он такой же шизанутый как и вы.
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ти йолоп. чи симулюєш? всі нормальні люди розуміють, що томос суттєво послаблює вплив кацапопопів на мізки наших вірян. а кацапопопи є підрозділом ФСБ нашого ворога. профіт від томоса очевидний. і дискусія є бог чи нема тут абсолютно не до місця
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верян тех процентов 5, а, может и 3. остальные ходят по праздникам свечку поставить и яйца посвятить, иногда новую машину, а не проповеди слушать. И большая часть их вообще понятия не имеет к какой концессии принадлежит конкретный поп.
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флаг смени на свой, власовский Вселенський патріарх Варфоломій назвав надання автокефалії ПЦУ головною подією 2019 року - Цензор.НЕТ 5754 ....и стакан вместо свечи в церкви своей самосвятской иди подержи или пох какой?... вы ж туда по разнарядке парткома только привыкли..там же и деток крестите в дань моде... Вселенський патріарх Варфоломій назвав надання автокефалії ПЦУ головною подією 2019 року - Цензор.НЕТ 5754..дичь..орда..мокшанские болота..царь-он жа бох... Вселенський патріарх Варфоломій назвав надання автокефалії ПЦУ головною подією 2019 року - Цензор.НЕТ 5754..во жесть..
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советы очередной ботовской нулевки представляют для меня несомненную ценность. Вселенський патріарх Варфоломій назвав надання автокефалії ПЦУ головною подією 2019 року - Цензор.НЕТ 9773
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так выполняй,нехристь мокшанская..иначе болото свое прадевское найти никогда не сможешь, так и будешь тут вонять..а здешний люд, историю знает и уважает, дань традициям пращуров отдавать приучены с покон веков, понял, тэлэпэнь?)...и супостатов вражин, сынов су*ьих, пи*дить тоже нехило умеют Вселенський патріарх Варфоломій назвав надання автокефалії ПЦУ головною подією 2019 року - Цензор.НЕТ 995 ....поберегись, вражья душонка субтильная.....
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Да куда там, хреном по роялю это очень круто для зебилоидов, чем украинская церковь!
По словам патриарха, это решение позволило миллионам украинских православных "вести местные церковные дела без зависимости от какой-либо другой церкви".
Источник: https://censor.net.ua/n3167535
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миллионам...миллиардам. Истинно верующих там с гулькин хрен. Попов интересует только количество тех, кто свечки по праздникам покупает.
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Да куда уж там, Вселенскому Патриарху, до кремлядских методичек)))
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А в нас головна подія - вова зє грає хєром на роялє...
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А Петя скоро ложками по нарах.
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Кацап ты чего пукина с большой буквы пишешь, что спалился.
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Да-да, это очень важно. Попы по-новому перекраивают свои угодья.
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Пане belge, проведіть, будьте ласкаві, декомунізацію в своїх мізках, виконайте Закон України.
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больше нехер делать в 21 веке, как томосами меряться...
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Да никто и не меряеться !
.
ибо на россцийсской ************** " церкви "-
-
томаса вообще НЕТ !
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у кацапов нет, а у нас есть! )))) Мне папка новый велик купил, а у тебя нету!
Конечно, никто не меряется.)))))))
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я верю, что тебе хорошо скулить со своих болот - вон, даже второго "р" не пожалел, чтоб показать, как тебе хорошо Вселенський патріарх Варфоломій назвав надання автокефалії ПЦУ головною подією 2019 року - Цензор.НЕТ 5525
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Ну наконец ты понял , что невозможно меряться тем , чем нет !
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Просто винторого сепарка жовтоблакитний жаба давит. Давно замечено шо вся эта гниль винторогая аж усераеца от Томоса..
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Хотя допускаю шо это не мокша, а ЗЕбил..что ещё хуже даже чем мокша...
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методичку смени - истрепалась вся. Всего то и изменений - раньше, кто не за пэдру - тот огенд крымля, теперь, кто пэдру в зад не целует - тот зебил. Впрочем, это как раз уровень вашей ботофермы, а то если новое что то выдадут, вы еще попутаете от большого ума.
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кацапнутое сейчас пердак разорвёшь от Томоса...бесноватые упыри кацапские, как же вас выворачивает.
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да, образность пэдролюбам недоступна. Вы и меряетесь, утверждая, что у вас есть то, чего у кацапов нет.- и преподнося это как величайшее благо, хотя ценность его в 21 веке приближается к 0.
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Так чего ж ты так волнуешься? Равна нулю , так и спи спокойно
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да я абсолютно спокоен. Выразил недоумение популяризацией мракобесия. раньше от кацапов отличались его отсутствием, а теперь стремительно нагоняем - вот за это, пожалуй, действительно волноваться надо.
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А у Расеи нет Томоса, поэтому пусть не меряется
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В СРСР країні атеїстів, в 21 вєке, було знищено десятки МІЛЬЙОНІВ людей.
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СССР...в 21 веке...десятки миллионов...
школьникам младшего возраста давно спать пора.
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13 мільйонів, це тільки втрати у Громадянській війні, 1917-1921.
Голодомор в Україні 1922, 1932-33, 1947 роки. ГУЛАГИ.

Друга Світова Війна, яку розпочав тандем Німеччина- СРСР...
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ты учебник истории скурил? Где Гражданская и Вторая Мировая, а где 21 век? Вселенський патріарх Варфоломій назвав надання автокефалії ПЦУ головною подією 2019 року - Цензор.НЕТ 8540
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Век двадцатый минул, но не спится им, сталинским внукам,
И диктаторов мелких на свете плодится, как вшей,
Промышляет гебня генетическим страхом и стуком,
Не смыкает охранка всевидящих глаз и ушей.
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Порошенко только за одно то, что сделал все, чтобы добиться Томоса для многострадальной украинской церкви, достоин места в истории. И так будет
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Вже є в історії.
Бо його прізвище і підпис на Томосі.
На Документі, який засвідчив, що Українська Православна Церква, стала 15 самостійною.

Чому хохломанкурти і *********, так казяться на Порошенка.
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ну, может, у религиозных фанатиков свои счеты к пэдре, а остальные его ненавидят за воровство из бюджета в воюющей нищей стране.
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Как же у козоломордого горит от Порошенко и Томоса, зато ЗЕкловун у вас сепарков свой парень правильно??
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Хочу уже живьем увидеть того, кто ненавидит, кроме ватных кацапоублюдков.
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Це подія друга, після одержання Незалежності України, як Держави.
Одержання її духовної незалежності.
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Некоторые недопрезиденты это событие назвали термосом.
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