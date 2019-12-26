 Уряд Лівії звернувся до Туреччини по військову допомогу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у четвер, що відправить військових у Лівії на запрошення її міжнародно визнаного уряду, щоб посилити військову допомогу Туреччині, розірваній війною країні", - йдеться в повідомленні Al-Monitor.
Як інформує Анадолу, Ердоган зазначив, що першим питанням порядку денного зимової сесії парламенту Туреччини стане законопроєкт про мандат уряду на відправку військ до Лівії.
"Туреччина відправляє війська туди, куди її запрошують. З огляду на те, що таке звернення надійшло, ми зробимо відповідні кроки. Туреччина надасть будь-яку необхідну підтримку легітимній владі Лівії, яка веде боротьбу з генералом Халіфом Хафтаром, який заручився підтримкою низки європейських і арабських країн", - сказав Ердоган.
Він висловив сподівання на те, що парламент Туреччини вже 8 або 9 січня схвалить мандат на відправку військ до Лівії.
Эрдоган, введи войска !
А запад, как всегда, очнется только когда захватчики к ним придут. А это уже поздно будет
или пархатым властям западло ?
Ну, "ихтамнет", так "ихтамнет"...
Ця війна (дуже схоже) почалася ще кілька років тому - після того, як турки збили росіянскій літак.
Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.
Инцидент произошел после ударов израильской авиацией по целям в пригороде Дамаска.
Отмечается, что есть свидетельства наводки на цели американскими военными. Издание пишет, что нападавшие не могли управлять беспилотниками из-за значительной удаленности сирийской и российской военных авиабаз от фронта, а за несколько часов до нападения в районе сирийской границы был замечен американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135. Он мог передавать информацию о местоположении российского и сирийского военных объектов. . . ......................................................................................... Сирийсский котел для касапсских ФАШИСТОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ ! = https://uploads.disquscdn.com/images/1be3a3c3710eeb97c157f9a4b804d42cb68caab5d0da9a2a032e48ff9802cfcb.jpg !!!. https://uploads.disquscdn.com/images/88b4a440ef7047691effe1c1766441fa12148deb8ff1293f048eb12c653ab92c.jpg ... https://uploads.disquscdn.com/images/2f3e8e9b3b4256fb08c5f66f7f9ee2a9174a88e6102f89705cf6f8409b7a67e5.jpg... https://uploads.disquscdn.com/images/1d31aea05b077937a493fba02a3ed1c380403690fea24bd956898175d4858946.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/877736209762a4dc183be4fca37280e95f2d32a7b7e3e0086372e31f8eb44df3.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6738bc088b9f280cd746f43d5e2a71215eeece556c47850319c988ec6e384615.jpg .
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