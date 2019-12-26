 Уряд Лівії звернувся до Туреччини по військову допомогу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у четвер, що відправить військових у Лівії на запрошення її міжнародно визнаного уряду, щоб посилити військову допомогу Туреччині, розірваній війною країні", - йдеться в повідомленні Al-Monitor.

Як інформує Анадолу, Ердоган зазначив, що першим питанням порядку денного зимової сесії парламенту Туреччини стане законопроєкт про мандат уряду на відправку військ до Лівії.

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"Туреччина відправляє війська туди, куди її запрошують. З огляду на те, що таке звернення надійшло, ми зробимо відповідні кроки. Туреччина надасть будь-яку необхідну підтримку легітимній владі Лівії, яка веде боротьбу з генералом Халіфом Хафтаром, який заручився підтримкою низки європейських і арабських країн", - сказав Ердоган.

Він висловив сподівання на те, що парламент Туреччини вже 8 або 9 січня схвалить мандат на відправку військ до Лівії.