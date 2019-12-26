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Все про:Лівія (42) Туреччина (902) Ердоган (243)

 Уряд Лівії звернувся до Туреччини по військову допомогу

Уряд національної єдності Лівії звернувся до Туреччини по військову допомогу, щоб відбити наступ військ генерала Хафтара на столицю країни Тріполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у четвер, що відправить військових у Лівії на запрошення її міжнародно визнаного уряду, щоб посилити військову допомогу Туреччині, розірваній війною країні", - йдеться в повідомленні Al-Monitor.

Як інформує Анадолу, Ердоган зазначив, що першим питанням порядку денного зимової сесії парламенту Туреччини стане законопроєкт про мандат уряду на відправку військ до Лівії.

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"Туреччина відправляє війська туди, куди її запрошують. З огляду на те, що таке звернення надійшло, ми зробимо відповідні кроки. Туреччина надасть будь-яку необхідну підтримку легітимній владі Лівії, яка веде боротьбу з генералом Халіфом Хафтаром, який заручився підтримкою низки європейських і арабських країн", - сказав Ердоган.

Він висловив сподівання на те, що парламент Туреччини вже 8 або 9 січня схвалить мандат на відправку військ до Лівії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167534
 
   
 Топ коментарі
 
Гоп-стоп, они зашли и-за угла..... Уряд Лівії звернувся до Туреччини по військову допомогу - Цензор.НЕТ 658

Эрдоган, введи войска ! Уряд Лівії звернувся до Туреччини по військову допомогу - Цензор.НЕТ 658
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Если не раньше. Все зависит от того, что Пуйло начудит (сколько протянет) - оно с собой в могилу по максимуму заберет.
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Гоп-стоп, они зашли и-за угла..... Уряд Лівії звернувся до Туреччини по військову допомогу - Цензор.НЕТ 658

Эрдоган, введи войска ! Уряд Лівії звернувся до Туреччини по військову допомогу - Цензор.НЕТ 658
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Цікаво цікаво... Турки + Катар... Проти Арабів.. І їх посіпак москалів
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Полагаю, в течение ближайших 5-10 лет может начаться 3я мировая
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Если не раньше. Все зависит от того, что Пуйло начудит (сколько протянет) - оно с собой в могилу по максимуму заберет.
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Не смешите мои тапочки. Кацапня в такой войне продержится где-то с неделю. Синантропы за них заступаться не будут,зато с удовольствием захавают свою долю разлагающейся тушки раисси Ржавые ядреные боеголовки поспособствую массовому вымиранию народца-тридвараса кацапотварей в среде естественного обитания. Самое печальное в этом то,что они млять наши соседи
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А кто будет воевать с кацапней?? Пока что мы одни. И русня наступает по всем фронтам.
А запад, как всегда, очнется только когда захватчики к ним придут. А это уже поздно будет
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Воевать с ними никто тне будет. Кацапы увидят солдат противника через неделю после капитуляции. Истребление нельзя назвать войной
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"Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая - палками и камнями." - Альберт Эйнштейн.
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а почему Украине в 2014 или сейчас не обратиться к Турции ?
или пархатым властям западло ?
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Потому что эрдоган-плохой союзник, якшается с пуйлом
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Горил Васильевич Так Турция, совместно с Рашкой, патрулирует в Сирии, покупает С-400, Эрдоган ссорится из-за С-400, из США. С какого к нему обращаться?
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Эрдоганчик - та же бибизяна с гранатой...
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Гут. Нехай там трохи кацапню від Вагнера помінусуют
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Пипец раше, но если не начнут гибридно дружить с турками. Но Эрдоган не простак...
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Якщо хтось думає, що по, нетьсч якась маі ова війна, тоїї не буде. Каіапня отримає декілька плюх і підібгавши хвоста, повернеться у рідні болота. Всі козирі у Ердогана - володіння протоками у Середземне море, контроль повітряних шляхів із кацапії до Лівії і "Північний потік". ***** просто нічим крити.
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Будет замес конкретный...
Ну, "ихтамнет", так "ихтамнет"...
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Скорее раздел Ливии на сферы влияния. Как в Сирии.
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Про війну Туреччини і кацапстана деякі аналітики писали ще вісім років тому.
Ця війна (дуже схоже) почалася ще кілька років тому - після того, як турки збили росіянскій літак.
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О, скоро Турки русским ихтамнетам будут секим-башка делать.Якши.
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А ничего, что Вагнер охраняет и защищает законно избранное правительство Ливии? Уряд Лівії звернувся до Туреччини по військову допомогу - Цензор.НЕТ 7688
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Ничего.Русню надо резать везде. Kill'em all, let God sort'em out. Amen. Уряд Лівії звернувся до Туреччини по військову допомогу - Цензор.НЕТ 1455
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Вперед, Туреччино! І щоби знову всі курорти Туреччини стали russians-free як у 2015-2017 роках! Тримаймо кулачки за Ердогана! І нехай щастить турецьким воякам. Бережи їх, Аллах!
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Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.
Инцидент произошел после ударов израильской авиацией по целям в пригороде Дамаска.

Отмечается, что есть свидетельства наводки на цели американскими военными. Издание пишет, что нападавшие не могли управлять беспилотниками из-за значительной удаленности сирийской и российской военных авиабаз от фронта, а за несколько часов до нападения в районе сирийской границы был замечен американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135. Он мог передавать информацию о местоположении российского и сирийского военных объектов. . . ......................................................................................... Сирийсский котел для касапсских ФАШИСТОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ ! = https://uploads.disquscdn.com/images/1be3a3c3710eeb97c157f9a4b804d42cb68caab5d0da9a2a032e48ff9802cfcb.jpg !!!. https://uploads.disquscdn.com/images/88b4a440ef7047691effe1c1766441fa12148deb8ff1293f048eb12c653ab92c.jpg ... https://uploads.disquscdn.com/images/2f3e8e9b3b4256fb08c5f66f7f9ee2a9174a88e6102f89705cf6f8409b7a67e5.jpg... https://uploads.disquscdn.com/images/1d31aea05b077937a493fba02a3ed1c380403690fea24bd956898175d4858946.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/877736209762a4dc183be4fca37280e95f2d32a7b7e3e0086372e31f8eb44df3.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6738bc088b9f280cd746f43d5e2a71215eeece556c47850319c988ec6e384615.jpg .
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Рузькэ, руби тайгу, готовь гробы.....
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Турки с курдами справиться не могут. ЛНА наваляет и турккам и ПНС. Зубы мелковаты у Эрдогана
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