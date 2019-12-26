 Велика Британія цікавиться нашими IT-спеціалістами, - посол Галібаренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу сказала Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко.

"Позитивний момент, який я відзначаю, принаймні за останні 2 роки, - це зростання саме сектора IТ. ​​Він зараз починає відігравати досить-таки важливу роль. Коли ми проводили в Лондоні IT-шоу, ми побачили безпрецедентний інтерес з боку Великої Британії і міжнародних компаній, які дуже добре знають про наші винаходи і про наш розвиток, дуже добре володіють інформацією, що стосується їхньої сфери", - сказала посол.

Також Галібаренко звернула увагу на той факт, що серед співробітників Європейського банку реконструкції та розвитку одна з найбільших "громад", які представляють інші країни, - це українці, які виграють у конкурсах і можуть влаштуватися на дуже перспективну роботу.

Загалом, за неповними оцінками, у Великій Британії працюють і навчаються близько 40 тисяч українців.

Товарообіг між двома країнами становить близько 2,5 мільярда доларів США, відновившись після падіння більш ніж на чверть у 2014 році. Велика Британія зараз входить у десятку найбільших інвесторів в Україні.

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