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 Суспільство, Технології
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Все про:Велика Британія (1088) ІТ-індустрія (87) Галібаренко Наталія (7)

 Велика Британія цікавиться нашими IT-спеціалістами, - посол Галібаренко

У Великій Британії є інтерес до українських фахівців в області комп'ютерних технологій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу сказала Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко.

"Позитивний момент, який я відзначаю, принаймні за останні 2 роки, - це зростання саме сектора IТ. ​​Він зараз починає відігравати досить-таки важливу роль. Коли ми проводили в Лондоні IT-шоу, ми побачили безпрецедентний інтерес з боку Великої Британії і міжнародних компаній, які дуже добре знають про наші винаходи і про наш розвиток, дуже добре володіють інформацією, що стосується їхньої сфери", - сказала посол.

Також Галібаренко звернула увагу на той факт, що серед співробітників Європейського банку реконструкції та розвитку одна з найбільших "громад", які представляють інші країни, - це українці, які виграють у конкурсах і можуть влаштуватися на дуже перспективну роботу.

Загалом, за неповними оцінками, у Великій Британії працюють і навчаються близько 40 тисяч українців.

Товарообіг між двома країнами становить близько 2,5 мільярда доларів США, відновившись після падіння більш ніж на чверть у 2014 році. Велика Британія зараз входить у десятку найбільших інвесторів в Україні.

Читайте також: Україна хоче створювати конкурентний IT-продукт і продавати його по всьому світу, - Зеленський на зустрічі з керівництвом Японської асоціації нової економіки

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167533
 
 
 Топ коментарі
 
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Заголовок цієї статті говорить сам за себе,українські світлі голови та умілі руки потрібні всім окрім Батьківщини,ми українці для країни тільки байстрюки та бидло.
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забірайте Фьодорова разом із смартфоном)
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вы статью читали? Они интересуются IT-специалистами, а не дебилами!
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Кому еще кого надо? Забирайте. Если в своей стране люди не могут нормально зарабатывать, пусть зарабатывают в чужой. А здесь уже ничего не изменить.
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Это точно, с продажным быдлом, которое детей и маму родную продаст за кило гречки - а таких большинство - мы будем еще долго в жопе сидеть.
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а персонал по деребану корыта ,строители будок,заборов ( со стажем ) их не интересует?
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так что ,Лерку.... уже того....? Великобритания интересуется нашими IT-специалистами, - посол Галибаренко - Цензор.НЕТ 7192
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Как только потратит все спижженные бабки на сумочки Луи Виттон и тому подобное лакшерное барахло, так сразу и порежут. Если мы ее не примем обратно и снова не сделаем главной НБУ.
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У зебилоида с одной стороны обвал пром. производста и дыра в бюджете, а с другой бакс дешевеет на конских продажах ОГВЗ... а оно все на Гонтареву рыгает.
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Бакс взлетит перед тем, как Гончарука будут убирать и списывать на него все провалы ЗЕлупанов. А это уже скоро.
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И глава минфина Маркарова, и глава НБУ Смолий, начали свою работу еще при Порошенке, продолжили ее при Зеленском. Я так понимаю, их деятельность вполне устраивает и прошлую и нынешнюю власть. Наверху все в доле от нашего ограбления.
А дурачкам-пересичным скармливают байки про борьбу бобра с козлом - хороший Пе против плохого Зэ, хороший Зэ против плохого Пэ.
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Так удавись, нахер мучатся и слушать сказки,ылита
Че ж ты не глава чего нибуть и нич разрулить не хочеш?
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Заздриш, тролику, успішним людям? Правильно, заздри. По-чорному. До цирозу печінки, хвороби Паркінсона та білої гарячки. Це твоя карма.
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Як співробітник IT-компанії підписуюсь під кожним словом.
...Але насправді боляче. От навіть чисто професійно (не кажучи вже про патріотичні почуття) хотілося б побачити, як Україна стає все більш технологічною й футуристичною країною. А не виїхати кудись в Європу або Ґамерику - і читати новини, як кацапська пропагандонія про "єврогабон" стає реальністю.
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А Польша интересуется сборщиками клубники.
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Тобі, кацапе, на світить бути навіть покупцем польської полуниці. Ху*ло накаже весь імпорт давити бульдозерами. Посидь у спамі.
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Сколько же вас клоунов.
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нехай зацікавляться нашими чиновниками і вивезуть нах всіх тих дармоїдів 200.000 на острів Святого Лаврентія )))
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Так может лучьше их в Британию. Чем айтишников
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В британии и сша своих клоунов хватает. Рыжих в том числе.
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Заголовок цієї статті говорить сам за себе,українські світлі голови та умілі руки потрібні всім окрім Батьківщини,ми українці для країни тільки байстрюки та бидло.
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Чего? IT-специалисты? Господи, а я то думал... Забирайте!(с)
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они интересуются специалистами и неважно нашими, не нашими, китайскими, черногорскими....
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Нужно создать фонд эвакуации здравомыслящих людей. Пусть быдло73 гниет и разлагается.
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Або хоча б перебратися у Західну Україну. Останній бастіон, так би мовити.
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IT-спеціалісти за 2018 рік принесли в бюджет більше грошів ніж транзит кацапського газу. https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2447948-ukrainskaa-itotrasl-prinesla-v-budzet-36-milliarda-grojsman.html
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А клоуни зробили дірку в бюджеті на 50 мільярдів. Може їх хто забере?
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разве только айтишники медсестры врачи германия и канада с 1 января открывают ВЬЕЗД рабочие должности специалистам так зарплаты не сравнит скоро с ЗЕ МАКАКАМИ КАК ОНИ РУКОВОДЯТ ЗДЕСЬ ВООБЩЕ НИКОГО НЕ БУДЕТ НАВЕРНО ОНИ ЭТОГО И ДОБИВАЮТСЯ
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они? этого добиваются барыги последних лет 15-ть
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ндс снимите, освободите промышленность от гнета иначе сдохнем все
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Скоро в цій державі залишуться президент,олігархи,пенсіонери і алкаші😃😃😃
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Менты и прокуроры с судьями, чиновники
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А правительство на другой планете живет, родной (с)
А дебилы куда денутся? Станут или олигархами или алкашами?
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Ну-уу , якщо британці згідні платити більше - залишається тільки обговорити умови праці і відкривати візи . Люди йдуть до того хто платить більш чесно .
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прочитал сначал голобородько аж вздрогнул думаю нифига себе поменял должность Велика Британія цікавиться нашими IT-спеціалістами, - посол Галібаренко - Цензор.НЕТ 9563
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