 Велика Британія цікавиться нашими IT-спеціалістами, - посол Галібаренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу сказала Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко.
"Позитивний момент, який я відзначаю, принаймні за останні 2 роки, - це зростання саме сектора IТ. Він зараз починає відігравати досить-таки важливу роль. Коли ми проводили в Лондоні IT-шоу, ми побачили безпрецедентний інтерес з боку Великої Британії і міжнародних компаній, які дуже добре знають про наші винаходи і про наш розвиток, дуже добре володіють інформацією, що стосується їхньої сфери", - сказала посол.
Також Галібаренко звернула увагу на той факт, що серед співробітників Європейського банку реконструкції та розвитку одна з найбільших "громад", які представляють інші країни, - це українці, які виграють у конкурсах і можуть влаштуватися на дуже перспективну роботу.
Загалом, за неповними оцінками, у Великій Британії працюють і навчаються близько 40 тисяч українців.
Товарообіг між двома країнами становить близько 2,5 мільярда доларів США, відновившись після падіння більш ніж на чверть у 2014 році. Велика Британія зараз входить у десятку найбільших інвесторів в Україні.
А дурачкам-пересичным скармливают байки про борьбу бобра с козлом - хороший Пе против плохого Зэ, хороший Зэ против плохого Пэ.
Че ж ты не глава чего нибуть и нич разрулить не хочеш?
...Але насправді боляче. От навіть чисто професійно (не кажучи вже про патріотичні почуття) хотілося б побачити, як Україна стає все більш технологічною й футуристичною країною. А не виїхати кудись в Європу або Ґамерику - і читати новини, як кацапська пропагандонія про "єврогабон" стає реальністю.
сбежать от малоросни...
А дебилы куда денутся? Станут или олигархами или алкашами?