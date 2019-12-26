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 Треба визнати геноцидом депортацію вірмен, греків і болгар із Криму, - Дробович

Інститут національної пам'яті має намір ініціювати визнання Україною депортацію вірмен, греків і болгар із Кримського півострова геноцидом цих народів.

Про це повідомив директор УІНП Антон Дробович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Він нагадав, що в 2015 році український парламент визнав депортацію кримських татар 1944 року геноцидом кримськотатарського народу. "Але тільки в 2015 році після анексії Криму. Дивний збіг. При цьому досі не визнано геноцид вірмен, болгар і греків, яких також депортували з Криму", - сказав Дробович.

Новий директор УІНП зазначив, що він планує зайнятися цим напрямком і вважає дивним, що Україна досі цього не зробила. "Це теж декомунізація. Це наші вірмени, наші греки, наші болгари, наші татари і наші євреї. Вони загинули через тоталітарні режими", - резюмував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Декомунізація, визнання Голодомору геноцидом, протидія російській інформаційній агресії, - Дробович назвав головні завдання УІНП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167532
 
   
 Топ коментарі
 
І шо б ти ще зробив аби геноцид українців забули?
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Його цікавить будь-хто, тільки не українці, які і маютъ результат свого мудрого голосування.
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А висилку татар вже признали за геноцид?
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стремно почему с евреев не начали их отсовсюду геноцидят а они как тарганы....
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І шо б ти ще зробив аби геноцид українців забули?
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Його цікавить будь-хто, тільки не українці, які і маютъ результат свого мудрого голосування.
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...очень хорошая идея, юридически ее только нужно хорошо проработать..
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уССКИЕ !!
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А это правда , что ваш презик ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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на днях очень сильно возмущался фюрер 2, что фюрер 1 собирался евреев в африку сослать или на мадагаскар...и полякам досталось, что хотели за это памятник додику поставить в центре варшавы...)..
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Мютняк ще той. Імітує "бурную дєятєльность"..
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нет там всё продумано - уменьшить значимость высылки татар
зелёные очень последовательны в своих действиях просто надо see a big picture как у нас говорят
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коментар відмічено як спам  
 
Про скифов забыли. Их тоже геноцидили.
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тем более многие писали что скифы про родители украинцев... Треба визнати геноцидом депортацію вірмен, греків і болгар із Криму, - Дробович - Цензор.НЕТ 676

Треба визнати геноцидом депортацію вірмен, греків і болгар із Криму, - Дробович - Цензор.НЕТ 2255
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Джемилеву и Чубарову это не понравится, но гулять так гулять.
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С Трампушкой молодая зеленая команда уже наладила отношения, пришло время побед на турецком фронте=)))
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так фюрер 1 только хотел, а фюрер 2 таки сослал!!!...с*ка!!!
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Хитрец: как издалека зашёл, чтоб отменить 8-е марта!
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надо быстрей признавать, а то скоро в Украине останутся только ЧЛЕНЫ правительства, ЧЛЕНЫ парламента, ЧЛЕНЫ НАБУ СБУ судов и пару лиц с неопределённой половой ориентацией типа Ляшка и Кивы...
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Армяне вообще сначала сходят н...й. Ватаны.
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