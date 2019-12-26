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Все про:Богданець Андрій (11) Кайда Олексій (3)

 Суд відправив під нічний домашній арешт ексдепутата від "Свободи" Кайду за бійку з чинним нардепом від "СН" Богданцем

Київський апеляційний суд відправив під нічний домашній арешт колишнього народного депутата із Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Олексія Кайду, якого підозрюють у нападі на чинного народного депутата зі "Слуги народу" Андрія Богданця в кулуарах парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода. 

Запобіжний захід обрано до 12 лютого 2020 року.

12 грудня Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокурора, який просив відправити Кайду під арешт. Натомість колишнього депутата відпустили на поруки.

За день до цього в стінах парламенту стався конфлікт між депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцем та групою представників ВО "Свобода". Після цього парламентаря шпиталізували зі струсом мозку.

Сутичка сталася біля приміщення, де відбувалося засідання аграрного комітету, який почав розгляд законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення. Наразі "Свобода" виступає проти запровадження ринку землі.

Поліція відкрила провадження за статтею 346 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, справу доведуть до кінця, - Разумков про бійку в Раді між екснардепами від "Свободи" і нардепом Богданцем. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167530
 
 
 Топ коментарі
 
Гнусавая Гнида работает против Нафтогаза. В Вене идут переговоры, и давление на Витренко со стороны Киева намного больше, чем со стороны Газпрома. Безумие, но такова реальность. Спор по поводу того, какие санкции будут заложены, если Россия захочет прекратить транзит через Украину. Зеленский(как и Газпром) хочет договор без этих пунктов. Вот такая хрень, зебилоголовые.
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За день до этого в стенах парламента произошел конфликт между депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданци и группой представителей ВО "Свобода". После этого парламентария госпитализировали с сотрясением мозга.

Та ладно. Может, что-то на место станет.. Ещё благодарить будет.
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Ми говоримо про ваш зебільний суд, бо так ми дійдемо до мамонтів, у смерті яких ви будете звинувачувати Порошенка.
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Дивно, що кишеньковий суд не залишив Кайду під вартою.
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дійсно дивно - за часів Офшоренка , за його порваний портрет , хлопцю 5 років вліпили !
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Ми говоримо про ваш зебільний суд, бо так ми дійдемо до мамонтів, у смерті яких ви будете звинувачувати Порошенка.
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зебіл має брехати бо припинивши зробиться порохоботом
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За день до этого в стенах парламента произошел конфликт между депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданци и группой представителей ВО "Свобода". После этого парламентария госпитализировали с сотрясением мозга.

Та ладно. Может, что-то на место станет.. Ещё благодарить будет.
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Порохобіты должны радоваться, ведь "Свободу" они называли "проектом кремля"...
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Якщо я їх так не називав, то я не порохобот?
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Я вважаю пецю теж злочинцем який крав мародерив і який повинен відповідати перед народом і законом
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Я як так вийшло що пеця престав "красти" і за півроку в бюджеті зробилась діра в 50 мільярдів?
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Відповіді не буде. Зебіл гавкнув і в будку.

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Як би проста людина депутату по пиці надавала, то довго би ця людина гуляла би на волі? Недовго. То чому цей не сидить?
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Суд відправив під арешт «свободівця», підозрюваного в нападі на «слугу народу» ... звучит как то смешно свободовец побился со слугой народа ,что эти низы дерутся между собой,у них есть общие враги олигархи и др. Суд отправил под ночной домашний арест экс-депутата от "Свободы" Кайду за драку с действующим нардепом от "СН" Богданцом - Цензор.НЕТ 5341


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Гнусавая Гнида работает против Нафтогаза. В Вене идут переговоры, и давление на Витренко со стороны Киева намного больше, чем со стороны Газпрома. Безумие, но такова реальность. Спор по поводу того, какие санкции будут заложены, если Россия захочет прекратить транзит через Украину. Зеленский(как и Газпром) хочет договор без этих пунктов. Вот такая хрень, зебилоголовые.
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видно оржеля вже кацапи подмазали як вареника в сметані
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"...парламентария госпитализировали с сотрясением мозга..."
Были бы мозги- было бы сотрясение. Суд отправил под ночной домашний арест экс-депутата от "Свободы" Кайду за драку с действующим нардепом от "СН" Богданцом - Цензор.НЕТ 7817
Источник: https://censor.net.ua/n3167530
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а він його коли побив вдень чи вночі? бо якщо вдень то треба на денний арешт, ну щоб вдень не ходив інших бити, значить вночі, тепер слуги урода можуть вільно соватись вночі і не боятись отримати по пиці.
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