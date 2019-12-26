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 Події, Фоторепортаж
  2006  31
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Все про:дороги (801) ДТП (2689) Миколаївська область (436) Правоохоронні органи (576) Білошицький Олексій (25)

 На Миколаївщині яма на дорозі спровокувала лобове зіткнення, 1 людина загинула, 5 госпіталізовано, - Білошицький. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області яма на 115 кілометрі автодороги Н-24 "Благовіщенськ-Миколаїв" спровокувала ДТП з жертвами.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

На Миколаївщині яма на дорозі спровокувала лобове зіткнення, 1 людина загинула, 5 госпіталізовано, - Білошицький 01

"Попередньо: водій авто Volkswagen, іноземець, громадянин Німеччини, виїхав на смугу зустрічного руху. У своїй смузі в зустрічному напрямку їхав ВАЗ-217130. Далі - лобове зіткнення і страшні наслідки.

Але чому? Чому водій Volkswagen вирішив виїхати на зустрічну? Відповім: попередньо, він здійснював маневр об'їзду перешкоди. Знаєте якої? Ями посеред дороги", - написав Білошицький.

На Миколаївщині яма на дорозі спровокувала лобове зіткнення, 1 людина загинула, 5 госпіталізовано, - Білошицький 02

Читайте також: На Миколаївщині в ДТП загинула одна людина, ще шестеро були госпіталізовані. ФОТО

На Миколаївщині яма на дорозі спровокувала лобове зіткнення, 1 людина загинула, 5 госпіталізовано, - Білошицький 03

Внаслідок ДТП загинула жінка, ще п'ять осіб - обоє водіїв, а також пасажири (діти 2012, 2016 і 2018 народження) зазнали травм різного ступеня тяжкості, їх госпіталізовано.

Замначальника Департаменту патрульної поліції зазначив, що це вже не перше ДТП на цьому відрізку дороги.

На Миколаївщині яма на дорозі спровокувала лобове зіткнення, 1 людина загинула, 5 госпіталізовано, - Білошицький 04

"До нинішньої фатальної ДТП їх було ще кілька. Патрульні під час комісійного огляду доріг цю проблему виявляли і фіксували в актах, а також неодноразово видавали вимоги (приписи) відповідальним особам за утриманням автомобільних доріг для їх усунення", - повідомив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167528
 
 
 Топ коментарі
 
Странно, ведь с 1 ноября дороги соответствуют европейским стандартам...какие там ямы могут быть?...или преЗЕдент опять пошутил?... На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 6554
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Ну это же житель Германии это показалось ямой, а у нас таких неровностей боятся только трусы.
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Странно, ведь с 1 ноября дороги соответствуют европейским стандартам...какие там ямы могут быть?...или преЗЕдент опять пошутил?... На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 6554
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І побудуємо, і заживемо...
А можеш відповісти, чому це не зробили при Петі?
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он же ответил по методичке,а новую...наверное уже и небудет
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Клятий Порошенко їздить і розбиває ломіком свіжоотремонтовані дороги.
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И кого назначат виноватым?
Может, Дронова? На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 2189
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Ну это же житель Германии это показалось ямой, а у нас таких неровностей боятся только трусы.
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главное возобновить ТО, шоб бабло стричь, а то шо почти в новьх тачках убиваются- пох
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Что украинцу хорошо- то немцу смерть. Все по обочине объезжали, а этот по встречке попёрся.
На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 2649
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Хто їздть по цій дорозі, знають її, а Ганс думав що тут ірманський автобан. Ага.
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Volodymyr Omelyan‏Подлинная учетная запись @V_Omelyan 9 ч.9 часов назад

На Николаевщине яма на дороге спровоцировала лобовое столкновение, 1 человек погиб, 5 госпитализированы, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 8832

Президент і Уряд місяць розповідали, як «вони» збудували дорогу Маріуполь-Запоріжжя. От тільки заплатити за неї «забули». Борг держави перед дорожніми компаніями вже більше 2,7 млрд грн.
За такої ситуації в 2020 не буде збудовано жодного кілометра нових доріг!
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О великий строитель гипер(за)лупа, как для каждого важно его мнение.
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Шо він там міряє тим мірилом? Все одно цифр не видно.
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линейка за рубль-двадцать вот вам где мы живем откуда у мусаров лазерный длинномер сертифицированый , а линейкам деревянным сертификат не нужен ...зачем только МЧС у китайцев взяло 52 бульдозера загадка
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Ну що не зрозуміло???!!! Треба техогляд вводити!!! Правда, ваЗЕліни?
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Так МВД в проекте ужесточения штрафов ничего про ямы не пишет. Так,что ямы будут расти,параллельно росту штрафов.
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а підбарижник рюкзакова, лизоблюд антоніна, тільки сьогодні анонсував посилення відповідальності водіїв! а де ж посилення відповідальності держави за стан доріг?!!!
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яка ж то яма? так собі, вийобінка - мона проґхати, не помітивши - навіть не трьахне
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Нє согласєн!
Вибойєнку можа проєхать!
А от вийобенку - нєт На Миколаївщині яма на дорозі спровокувала лобове зіткнення, 1 людина загинула, 5 госпіталізовано, - Білошицький - Цензор.НЕТ 4860
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Пока не начнут садить ответственных, ситуация не изменится. Кто-то конкретный отвечает за этот участок дороги - служебная халатность приведшая к смертельному исходу.
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