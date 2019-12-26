EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  538  18
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2975) Петренко Анатолій (8)

 Міноборони повністю виконало державне оборонне замовлення, - заступник міністра Петренко

Міністерство оборони України повністю виконало державне оборонне замовлення за 2019 рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 26 грудня під час брифінгу заявив заступник глави Міноборони Анатолій Петренко, передає  "ГОРДОН".

"У 2019 році ми оперували в рамках бюджетного ресурсу 16 млрд 790 млн грн на все. Цей фінансовий ресурс профінансований державою для потреб ЗСУ в повному обсязі на 100%. Ефективність нашого виконання цього бюджету складає 99,3%. 0,7% – це ті контракти, за якими продовжується вивчення стану справ, беручи до уваги ризики, які повинні бути нейтралізовані", – зазначив Петренко.

Він розповів, що у війська у 2019 році доправлено 7434 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема приблизно 700 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, приблизно 900 одиниць бронетанкової і автомобільної техніки, 90 літальних апаратів різних типів, п'ять бойових катерів і кораблів, приблизно 700 зразків озброєння та військової техніки, які забезпечують зв'язок, автоматизацію процесів управління військами і кіберзахист.

Петренко додав, що у 2019 році Міноборони було реалізовано три контракти: два контракти – з урядом США за програмою іноземних військових продажів, а також один контракт з Агентством НАТО щодо підтримки та постачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 7,5 тис. одиниць озброєння і військової техніки поставлено в ЗСУ у 2019 році, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167527
 
 
 Топ коментарі
 
В Минобороны Украины заявили, что в 2019 году на 100% выполнили оборонзаказ....С таким воинственным соседом как Московия,нужно чтобы наши военные заводы работали в четыре смены без выходных,Московия ещё не применяла в войне самолёты,так Минобороны отчиталось ,как в лужу пукнули. Минобороны полностью выполнило государственный оборонный заказ, - замминистра Петренко - Цензор.НЕТ 3599
 показати весь коментар
 
Думаю , что ждёт их самый жёсткий аудит .
 показати весь коментар
 
Само Міноборони нічого не вміє робити. Працювали різні підприємства, які виконували ці замовлення. Не факт, що надалі вони працюватимуть Минобороны полностью выполнило государственный оборонный заказ, - замминистра Петренко - Цензор.НЕТ 7476
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В Минобороны Украины заявили, что в 2019 году на 100% выполнили оборонзаказ....С таким воинственным соседом как Московия,нужно чтобы наши военные заводы работали в четыре смены без выходных,Московия ещё не применяла в войне самолёты,так Минобороны отчиталось ,как в лужу пукнули. Минобороны полностью выполнило государственный оборонный заказ, - замминистра Петренко - Цензор.НЕТ 3599
 показати весь коментар
 
 
Само Міноборони нічого не вміє робити. Працювали різні підприємства, які виконували ці замовлення. Не факт, що надалі вони працюватимуть Минобороны полностью выполнило государственный оборонный заказ, - замминистра Петренко - Цензор.НЕТ 7476
 показати весь коментар
 
 
бюджет міноборони провалений! 104 млрд грн не витрачено!
 показати весь коментар
 
Бреше... Закупівля однострою, сухпаїв, броників було припинено... Припинено будівництво казарм та общаг... Он штаб ВМС у намети виселяють, бо будівлі для переселення не відремонтовано... Думаю Бірюков більш ретельніше відпишеться,з цифрами... Інша річ, що гроші вони такі десь, як то казали раніше у совку, освоїли...
 показати весь коментар
 
 
Так Бирюков и есть одним из "освоителей".
 показати весь коментар
 
Так це Бірюков грав хєром на роялі, поки війна йшла і в нього італійська дача за бєнін відкат, і у Криму, під час окупації власність він купив, а не літак ремонтував на свій рахунок, для військових???
 показати весь коментар
 
Виконали? Молодці. Відпочивайте. Найближчих чотирі роки замовлень не буде Минобороны полностью выполнило государственный оборонный заказ, - замминистра Петренко - Цензор.НЕТ 7382
 показати весь коментар
 
На розпил бабла? Дивіться. Двадцять лярдів на військо вже віддані Вовочці у особисте користування
 показати весь коментар
 
Чим більше моніка становится моллю тим наявніше видно що там одна й та сама режисерська команда.
 показати весь коментар
 
 
Зам министра Петренко очень смахивает на сержанта Петренко из анекдотов))) Интересно какой заказ он выполнил?)
 показати весь коментар
 
Міноборони повністю виконало замовлення кукловодів зєбіла по замовчуванню втрат на фронті.
Кожно дня купа обстрілів, а втрат "немає".
 показати весь коментар
 
Замовляли папірєднікі. Подивимось що назамовляють кловуни.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору