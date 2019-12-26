 Міноборони повністю виконало державне оборонне замовлення, - заступник міністра Петренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це 26 грудня під час брифінгу заявив заступник глави Міноборони Анатолій Петренко, передає "ГОРДОН".

"У 2019 році ми оперували в рамках бюджетного ресурсу 16 млрд 790 млн грн на все. Цей фінансовий ресурс профінансований державою для потреб ЗСУ в повному обсязі на 100%. Ефективність нашого виконання цього бюджету складає 99,3%. 0,7% – це ті контракти, за якими продовжується вивчення стану справ, беручи до уваги ризики, які повинні бути нейтралізовані", – зазначив Петренко.

Він розповів, що у війська у 2019 році доправлено 7434 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема приблизно 700 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, приблизно 900 одиниць бронетанкової і автомобільної техніки, 90 літальних апаратів різних типів, п'ять бойових катерів і кораблів, приблизно 700 зразків озброєння та військової техніки, які забезпечують зв'язок, автоматизацію процесів управління військами і кіберзахист.

Петренко додав, що у 2019 році Міноборони було реалізовано три контракти: два контракти – з урядом США за програмою іноземних військових продажів, а також один контракт з Агентством НАТО щодо підтримки та постачання.

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