 Швидше вивезуть своїх людей, - Джемілєв про потяги на Керченському мосту

На думку Джемілєва, міст може стати в нагоді під час деокупації Криму. Про це він сказав у коментарі виданню "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що залізничний рух провели, має позитивне значення. Тих людей, яких вони привезли, треба ж буде якось вивозити. З мостом вийде швидше", – вважає Джемілєв.

"Дай Боже, щоб цей міст не розвалився до деокупації Криму", - додав він.

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Також Джемілєв констатував: пуск поїздів до анексованого Криму – "це всього лише один із елементів того, що вони (окупанти. – Ред.) роблять". Він нагадав про мілітаризацію, знищення екології, "масове переміщення до Криму російських громадян". "Все це злочини Росії", – заявив лідер кримських татар.

На його думку, союзники України на Заході могли б відреагувати на дії Росії у Криму новими санкціями. "Ми про це постійно кажемо", – зауважив Джемілєв.

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Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченською мосту.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття повідомлення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським поїздом РФ державного кордону України.