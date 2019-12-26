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 Політика України
  2005  37
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Все про:Джемілєв (227) Керченський міст (136)

 Швидше вивезуть своїх людей, - Джемілєв про потяги на Керченському мосту

Перший глава Меджлісу кримськотатарського народу, уповноважений президента України з питань кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв звернув увагу на позитивний нюанс у запуску залізничної гілки Керченського мосту.

На думку Джемілєва, міст може стати в нагоді під час деокупації Криму. Про це він сказав у коментарі виданню "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що залізничний рух провели, має позитивне значення. Тих людей, яких вони привезли, треба ж буде якось вивозити. З мостом вийде швидше", – вважає Джемілєв.

"Дай Боже, щоб цей міст не розвалився до деокупації Криму", - додав він.

Читайте також: "Кричуща неповага до суверенітету України": США засуджує запуск залізничного сполучення Керченським мостом

Також Джемілєв констатував: пуск поїздів до анексованого Криму – "це всього лише один із елементів того, що вони (окупанти. – Ред.) роблять". Він нагадав про мілітаризацію, знищення екології, "масове переміщення до Криму російських громадян". "Все це злочини Росії", – заявив лідер кримських татар.

На його думку, союзники України на Заході могли б відреагувати на дії Росії у Криму новими санкціями. "Ми про це постійно кажемо", – зауважив Джемілєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боротимемося проти інфраструктурних атак агресора, - Криклій про запуск РФ залізничного сполучення через Керченську протоку

Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченською мосту.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття повідомлення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським поїздом РФ державного кордону України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167526
 
   
 Топ коментарі
 
Так и запишем, Джемилев поддержал строительство моста в Крым
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Крым ушел навсегда.
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та никуда он не ушел. не, он там типо сдвигаецо на сантиметр в год... но далеко не убежит.

да и вопрос не правильно сформулирован.
важно, кто крым потерял?

Украина? не факт. очень даже не факт....
а кто потерял крым? в первую очередь - крымчане. теперь это быдло не нужно ни Украине, ни оккупантам, которые отдают прерогативу при найме на работу прибывшим из материковой парашки.
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Ваші слова, та Богу в вуха, пане Мустафа Быстрее вывезут своих людей, - Джемилев о поездах на Керченском мосту - Цензор.НЕТ 4721
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Так и запишем, Джемилев поддержал строительство моста в Крым
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А чого цей борєц п"яти кілограмовий не воює за Крим, а тихо собі і спокійно живе у Києві?! Чи татари чекають, коли пацани зі Львова, Дніпра і Полтави підуть свою кров проливати за татар ?!

Де партизанські татарські загони в Криму?! Я тільки в центрі Львова загони татарських продавців чебуреків бачу ! Быстрее вывезут своих людей, - Джемилев о поездах на Керченском мосту - Цензор.НЕТ 3452
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31.08.2015 пан Джамілєв чомусь проголосувавши за "особливий статус ОРДЛО" не схотів поспілкуватися з народом під Радою , а замість цього просто спокійно втік ..((
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Зі Львова всі виїхали до Польщі та стали поляками. То Дніпрянам прийдеться самим.
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а з чого ти взяв, що ватність кримських татар відмінна від ватності криму вцілому?
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Думаю, что через весь мост парашникам идти не надо. Только до середины, а потом...Быстрее вывезут своих людей, - Джемилев о поездах на Керченском мосту - Цензор.НЕТ 4976
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Т.е. получатся, что мост построили чтобы легче смыться? Ну, в таком случае его разрушение нужно изъять из любых существующих украинских планов! Законом закрепить! А то как же без моста? Если шо, то хоть телами на засрут наше морское побережье, бо ходить по воде аки по суху, не спроможни. Быстрее вывезут своих людей, - Джемилев о поездах на Керченском мосту - Цензор.НЕТ 1387
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Ну ходить потяг... А що це змінить ?
Кацапів в Криму побільшає ?
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москальні у криму переважна більшість а буде взагалі 100%...
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Крим на росії не затримається, але його кацапи зіпсують. Після того, як Крим перетвориться на лайно кацапи втратять до нього свій інтерес.
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Крым должен висеть на Рашке как чемодан с гомном и еще без ручки, К сожалению что при Парашенке что при ЗЕ наоборот Украина помогает окупантам содержать крым, притом еще и границу обустроенную построила таким образом признавая крым другим государством.
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В ДНР почали проводити унікальні операції. В Донецьку працює єдина в світі клініка, де відділяють клітор від кишечника.

https://www.youtube.com/watch?v=Vxj6XswiDWc
Дивитись з 39:40.
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Швидше вивезуть сикунів татар до сибіру...
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Ніхто їх випускати не буде - всі у рабство. А міст згодиться, щоб швидше ЗСУ Кубань відвоювали.
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Крим , просто і боягузливо , "нова" влада віддала , як непотріб ... Хто його буде повертати і кому він потрібен ?
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Швидше вивезуть своїх людей, - Джемілєв про потяги на Керченському мосту - Цензор.НЕТ 9767
Роспотребнадзор заявил об опасности денег для россиян
«получив зарплату или сняв деньги с пластиковой карты, можно заразиться гриппом», -говорится в сообщении на сайте ведомства ...
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это известный факт. в некоторых странах банкоматы термически обрабатывают деньги для дизинфекции. но нации у которой дети в сельских школах, в мороз, бегают в туалет на улицу это кажется за гранью реальности.
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Петин пидлабузник обратись до своего Пети, может быстрее поможет, строить Керческий мост Петя щебенкой помог.
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В этой теме, как в лакмусовой бумажке проявляется кацапская сущность зебилов, радующихся строительству моста в Крым
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Учитывая, что Порошенко щебенкой помог мост строить.
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🤣Не вижу на вагонах надписи РЖД, и вы не увидите. Это как со Сбербанком в Крыму. Смешные санкции в действии.🤣🤣🤣
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