 Гончарук закликав громадян повідомляти про нелегальні гральні заклади на урядову гарячу лінію 1545

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Гончарука в Фейсбук.
"Наш уряд рішуче взявся за боротьбу з тіньовими ринками, адже така діяльність дуже шкодить економіці України. І в рішенні цього питання не може бути жодних компромісів. Так, тільки за один день ми закрили понад 5300 нелегальних гральних закладів. Ми маємо намір очистити всі міста і села від цих закладів назавжди.
Тому, якщо ви стали свідками відновлення роботи гральних залів - звертайтеся на урядову гарячу лінію за номером 1545 (натисніть 5 для з'єднання з оператором)", - написав прем'єр.
Також Гончарук закликав розміщувати фото і відео з доказами в коментарях до повідомлення, пообіцявши, що "ми в уряді реагуватимемо оперативно".
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".
Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.
Зато космолот вайбер уже завали рекламой онлайн.
6 год
Строительство нового аэропорта в Днепре в 2020 году не начнется. Тендер на его проектирование отменен в системе ПроЗорро.
Таким образом обещание президента Украины Владимира Зеленского о новых воздушных выворотах для города оказались горьким обманом.
экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в соцсети также дал печальный прогноз по аэродромам и для других украинских городов.
«Пришла плохая весть из ПроЗорро: тендер на проектирование аэропорта в Днепре - отменен! Это значит, что теперь новый тендер и следующий год команда Зеленского потратит только на проектировочные работы в лучшем случае. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже вообще речь не идет! И, кстати, Зеленский так «никого» и не попросил - летать в Днепр будет дальше очень дорого! К сожалению, Министерство инфраструктуры об этом молчит. Хотя должно было бить во все колокола», - написал Владимир Омелян.
Отмену тендера на аэропорт в Днепре прокомментировал также представитель инжиниринговой компании «Прогресстех-Украина», которая подавала заявку на проведение реконструкции аэродрома.
«К сожалению, то именно так. Сегодня мы получили письмо, что тендер отменен, и одним из вопросов, который был в нашей компании - действительно было представление документа в MS Word», - сообщил Андрей Фиалковский.
При этом бывший министр Омелян также отметил, что обещание Зеленского построить 15 аэропортах за 5 лет изначально были далеки от реальности. «Каждый аэропорт строится минимум два года, а реально - три года, то Зеленскому, чтобы успеть за пять лет построить 15 аэропортов - ежегодно надо начинать строительство 5-6 аэродромов. Каждая взлетная полоса - это около 100 млн долл США, терминал - 30-50 млн долл (терминал может построить концессионер). Что мы имеем на 2020? Зеленский пообещал построить только три аэропорта: в Днепре, Мукачево и Измаиле. Есть ли субвенция на Измаильский аэропорт - не известно. Но в любом случае средств там хватит только на ремонт, а не строительство нового. На Мукачевский - точно нет, так его финансирование должно происходить за счет Программы развития Карпат, средства на которую не предусмотрены», - рассказал экс-министр.
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для початку вистачить ...
11 июня 2009 16:54
Премьер объявила об окончательной победе над игорным бизнесом и о том, что теперь Украина может жить спокойно и морально.
https://tsn.ua/ru/********/timoshenko-igornogo-biznesa-bolshe-net.html
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"Если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте - это не очень хорошо влияет на экономику Украины." - заявил в эфире одного из каналов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук -" Нужно с этим бороться, нужно просто понимать, кто от этого проиграет, и грамотной, взвешенной государственной политикой их поддерживать."