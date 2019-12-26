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Все про:гральний бізнес (119) Гончарук_Олексій (400)

 Гончарук закликав громадян повідомляти про нелегальні гральні заклади на урядову гарячу лінію 1545

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав громадян повідомляти про нелегальний гральний бізнес на урядову гарячу телефонну лінію за номером 1545.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Гончарука в Фейсбук.

"Наш уряд рішуче взявся за боротьбу з тіньовими ринками, адже така діяльність дуже шкодить економіці України. І в рішенні цього питання не може бути жодних компромісів. Так, тільки за один день ми закрили понад 5300 нелегальних гральних закладів. Ми маємо намір очистити всі міста і села від цих закладів назавжди.

Тому, якщо ви стали свідками відновлення роботи гральних залів - звертайтеся на урядову гарячу лінію за номером 1545 (натисніть 5 для з'єднання з оператором)", - написав прем'єр.

Гончарук закликав громадян повідомляти про нелегальні гральні заклади на урядову гарячу лінію 1545 01

Також Гончарук закликав розміщувати фото і відео з доказами в коментарях до повідомлення, пообіцявши, що "ми в уряді реагуватимемо оперативно".

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Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.

Гончарук закликав громадян повідомляти про нелегальні гральні заклади на урядову гарячу лінію 1545 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167523
 
 
 Топ коментарі
 
Пряміком Авакову? Гончарук призвал граждан сообщать о нелегальных игорных заведениях на правительственную горячую линию 1545 - Цензор.НЕТ 5102 Цей персонаж з самокату часто падав? Гончарук призвал граждан сообщать о нелегальных игорных заведениях на правительственную горячую линию 1545 - Цензор.НЕТ 5102
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Не боись Хасан-Ага.Закон о легализации примут,и опять рулетка закрутится,а картишки зашуршат.
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Пряміком Авакову? Гончарук призвал граждан сообщать о нелегальных игорных заведениях на правительственную горячую линию 1545 - Цензор.НЕТ 5102 Цей персонаж з самокату часто падав? Гончарук призвал граждан сообщать о нелегальных игорных заведениях на правительственную горячую линию 1545 - Цензор.НЕТ 5102
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Ну якщо чорт не пойняв то Баканову. Одразу.
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Безусловно, это есть прогресс. Наконец-то! Но.... Меня волнует подозрительная тишина от пользователей. Я-то думал, вот набегут сюда, и начнут наперебой рассказывать, что "а у нас работают точки". То ли реально так хорошо всё, то ли комментарии и новости удаляются, чтобы не портить картинку красивую.
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цей процес, під керівництвом того ж героя(тоді його називали арсен фейсбуков) в 2014 вже відбувався.... закрили все в один день.... в 2019 спостерігаємо повтор сюжету..... то яка має бути реакція в людей?
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Не знаю где как. В Харькове опечатаны (те которые видел). Ну видно , что не работают.
Зато космолот вайбер уже завали рекламой онлайн.
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Тю-ю-ю-ю ! Нє,ну воно зелене сукно,волшебні звуки і свєт,кеш -таке не заміниш.Но !Можно і потєрпєть : Казино Космолот онлайн . Играть на официальном сайте
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Собаков залишився без бізнесу? знову, курва, за рюкзаки візьметься
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Если кэш-бек будет,так,без обману,% с конфискованного бабла,тогда пойду,найду и сообщу.А за просто так здоровьем рисковать,дурнив нэма.
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це не твого родича посадили за держзраду України?
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надеюсь, на доплату депутатикам брали не из этого источника
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а про нелегальную тоговлю спиртным под мусорской крышей куда сообщить номер можна?
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А если после звонка не закроют, что тогда делать?
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Дзвонить Зюзі, хай дзвонить Баканову щодо того чорта що був урядовії лінії. Гончарук призвал граждан сообщать о нелегальных игорных заведениях на правительственную горячую линию 1545 - Цензор.НЕТ 2308
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сматываться. твой номер у них уже есть.
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Ну если у премьер-министра больше нет насущных забот, как игральный бизнес, то я за экономику Украины спокоен.
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Єдине, що доброго зробили зебіли - боротьба з ігровими закладами. Але я не вірю у щирість цієї боротьби, бо після хабарів ці заклади знову працюватимуть.
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Не боись Хасан-Ага.Закон о легализации примут,и опять рулетка закрутится,а картишки зашуршат.
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Элементарное перераспределение доходов от игрального бизнеса.
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Опять за бесплатно чужую работу делать.....
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Я ж уже писал. г.Киве, ул. Банковая, 11. Спросить Тимошенко. Это другой который Тимошенко, не другая. Не путать. Там же можно найти Баума, Бориса который. Прямиком из России. Он тоже любит игры и деньги, которые эти игры приносят. И любит кулаками размахивать прямо в ОП. Шукайте и найдете. Если Богдан разрешит с Аваковым.
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Misha Podlisovskiy

6 год

Строительство нового аэропорта в Днепре в 2020 году не начнется. Тендер на его проектирование отменен в системе ПроЗорро.
Таким образом обещание президента Украины Владимира Зеленского о новых воздушных выворотах для города оказались горьким обманом.
экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в соцсети также дал печальный прогноз по аэродромам и для других украинских городов.
«Пришла плохая весть из ПроЗорро: тендер на проектирование аэропорта в Днепре - отменен! Это значит, что теперь новый тендер и следующий год команда Зеленского потратит только на проектировочные работы в лучшем случае. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже вообще речь не идет! И, кстати, Зеленский так «никого» и не попросил - летать в Днепр будет дальше очень дорого! К сожалению, Министерство инфраструктуры об этом молчит. Хотя должно было бить во все колокола», - написал Владимир Омелян.

Отмену тендера на аэропорт в Днепре прокомментировал также представитель инжиниринговой компании «Прогресстех-Украина», которая подавала заявку на проведение реконструкции аэродрома.
«К сожалению, то именно так. Сегодня мы получили письмо, что тендер отменен, и одним из вопросов, который был в нашей компании - действительно было представление документа в MS Word», - сообщил Андрей Фиалковский.
При этом бывший министр Омелян также отметил, что обещание Зеленского построить 15 аэропортах за 5 лет изначально были далеки от реальности. «Каждый аэропорт строится минимум два года, а реально - три года, то Зеленскому, чтобы успеть за пять лет построить 15 аэропортов - ежегодно надо начинать строительство 5-6 аэродромов. Каждая взлетная полоса - это около 100 млн долл США, терминал - 30-50 млн долл (терминал может построить концессионер). Что мы имеем на 2020? Зеленский пообещал построить только три аэропорта: в Днепре, Мукачево и Измаиле. Есть ли субвенция на Измаильский аэропорт - не известно. Но в любом случае средств там хватит только на ремонт, а не строительство нового. На Мукачевский - точно нет, так его финансирование должно происходить за счет Программы развития Карпат, средства на которую не предусмотрены», - рассказал экс-министр.
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Ага щазз позвоню...322232223 алё,это отдел Привидений?приезжайте у нас такое привидение завелось с мотором...Карлсон зоут...
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... м. Київ, вул. Грушевського,12/2

Київ вул. Банкова, 11,

Київ, вул. Інститутська, 9.

для початку вистачить ...
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ТИМОШЕНКО: ИГОРНОГО БИЗНЕСА БОЛЬШЕ НЕТ
11 июня 2009 16:54
Премьер объявила об окончательной победе над игорным бизнесом и о том, что теперь Украина может жить спокойно и морально.
https://tsn.ua/ru/********/timoshenko-igornogo-biznesa-bolshe-net.html

🤑
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йуля перенесла бізнес в ломбарди! 1% від суми в день!
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Здається,казіно-це кормушка Авакова.А цьому чучундрі не завадило б подумати,як діромаху в бюджеті заткнути.
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прийшов час і коболєва сплачувати за рахунками, не в кишеню мальдівській свині, а до бюджету!
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На этой линии с потрохами уже купили операторов, чтобы те не передавали информацию Гончаруку. Гончарук призвал граждан сообщать о нелегальных игорных заведениях на правительственную горячую линию 1545 - Цензор.НЕТ 6369
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Да весь Кабмин с ОП сплошное казино с единственной ставкой - ZERO
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Институт Стукачества в советском дерьме был введен вечером 20 декабря 1917 года.чЛенин знал что делать с холопами и каак заставить стукать на всех этих буржуев и офицерье сраное.
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Оператори будуть в стопорі! Рюкзакан побіжить вішатись!
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да, эт вам не мелочь по офшорам тырить
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Понятно,что давным давно нужно легализовывать игорный бизнес и проституцию.Забавляет хейт авакова.Это было до него,это при нём,это будет после него.Ничего мы,понятно,не легализуем.У народа-скрепы.У ментов-мегазароботок.Как было-так и будет.
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26.12.2019 г узнал,что Премьер Украины - гей,а президент - некрещённый иудей.Ужас!!!!
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Вот ещё один "хит" Гончарука :
"Если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте - это не очень хорошо влияет на экономику Украины." - заявил в эфире одного из каналов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук -" Нужно с этим бороться, нужно просто понимать, кто от этого проиграет, и грамотной, взвешенной государственной политикой их поддерживать."
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